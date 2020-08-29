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كُتّاب وآراء
52 يمنيّا ينالون شهادة الدكتوراه من جامعات المغرب
نُظم حفل عن بعد، اليوم السبت، احتفاء بـ52 طالبا يمنيا حصلوا على شهادة الدكتوراه من مختلف الجامعات المغربية، برسم الموسم الدراسي 2019-2020، وذلك بمشاركة ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية.
وقال إدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن "عشرات الجامعات بالمملكة استقبلت الطلاب اليمنيين في عدة تخصصات"، مبرزا العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المغرب واليمن في مجالات التكوين المهني والتعليم العالي.
وهنأ إدريس عويشة الطلبة الشباب على جهودهم رغم الوضعية الوبائية الراهنة، مضيفا أنهم سيمثلون دوما الجامعات المغربية كسفراء، ما يكرس روح الصداقة والأخوة التي تربط البلدين.
من جانبه، أكد السفير محمد مثقال، مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي، أن التعاون الثقافي بين البلدين يعكس الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس والأهمية التي يوليها للتعاون جنوب-جنوب، خاصة تبادل التجارب والخبرات بين الرباط وصنعاء.
وبعد أن سلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الوكالة من أجل النهوض بالبحث العلمي والأكاديمي، أشار مثقال إلى أن ما يقرب من 700 طالب يمني تابعوا دراستهم العليا بالمغرب منذ سنة 2000، منهم 63 بالمائة بسلك الدكتوراه.
أما عز الدين الأصبحي، سفير اليمن المعتمد بالمغرب، فقد أعرب ضمن كلمة مماثلة عن امتنانه للمملكة على دعمها الأكاديمي المستمر، مذكرا بأن العشرات من الطلاب اليمنيين يتابعون دراستهم في المغرب سنويا.
وقال الأصبحي إن المغرب يقدم منحا دراسية مهمة للطلاب اليمنيين، معبرا عن تقديره للدعم المعنوي والنفسي الذي يقدم للخريجين من بلاده من أجل النجاح في دراساتهم الأكاديمية.
وفي هذا الصدد، شدد السفير اليمني على أهمية البحث العلمي والدراسات العليا بالنسبة للتنمية، مضيفا أن الـ52 خريجا وأقرانهم سيكون لهم دور في تقدم بلدهم اليمن.