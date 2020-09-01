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الرئيسية | بيئة وعلوم | المغرب والصين يشرعان في التجارب السريرية لتطوير "لقاح كورونا"

المغرب والصين يشرعان في التجارب السريرية لتطوير "لقاح كورونا"

المغرب والصين يشرعان في التجارب السريرية لتطوير "لقاح كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:00

يتواصل التعاون الثنائي بين المغرب والصين من أجل مكافحة فيروس "كورونا"، فقد تعهد الرئيس الصيني بالتعاون مع المملكة بشأن تطوير لقاح للمرض وإنتاجه، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الملك محمد السادس.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر دبلوماسية صينية أن المغرب سيرسل فريقاً من الباحثين من أجل التنسيق على مستوى التجارب الصينية المتعلقة بـ"كوفيد - 19"، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيمكن المملكة من الحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في حالة ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن مشاركة المغرب في هذه التجارب الصينية تضمن حصوله على اللقاحات ضمن الدول الأولى الراغبة في ذلك، وأكدت أنه إلى حدود اليوم تبقى هذه التجارب العلمية مجرد مشاريع جارٍ تطويرها للتوصل إلى لقاح فعال.

وكان المغرب وقع قبل أيام اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني "سينوفارم" (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19".

ووقع هاتين الاتفاقيتين، عبر تقنية "الفيديو" بالرباط وبكين، عن الجانب المغربي خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبموجب هذا التعاون، يرتقب أن تنطلق التجارب السريرية الخاصة باللقاح الذي طورته الشركة الصينية "سينوفارم" الأسبوع المقبل في المغرب، حيث تم اختيار كل من المستشفى الجامعي بالرباط والدار البيضاء، ثم المستشفى العسكري بالرباط، بمشاركة عشرات المتطوعين.

ودخلت التجارب السريرية ذاتها المرحلة الثالثة في الإمارات العربية المتحدة في إطار شراكة بين شركة "سينوفارم" الدوائية ومجموعة 'جي 42' الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها العاصمة الإماراتية.

وتسمح المرحلة الثالثة التي تنطلق في المغرب، ويشارك فيها عادة الآلاف من المتطوعين، للباحثين والعلماء بجمع بيانات حول فعالية اللقاحات المحتملة للحصول على الموافقات والتراخيص النهائية قبل المرور إلى مرحلة التصنيع.

وقال الرئيس الصيني إنه بمجرد تطوير لقاح (كوفيد-19) واستخدامه في الصين، سيصبح منفعة عامة عالمية، وستكون الدول النامية، وخاصة الإفريقية، من أولى الدول المستفيدة.

واقترح الرئيس الصيني أن تعمل بكين والرباط مع الدول الأخرى لدعم التعددية، ودعم منظمة الصحة العالمية في الاضطلاع بدور قيادي، وحماية حياة وصحة جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم بشكل مشترك.

وأكد شي، وفق ما أوردته وكالة "شنخوا"، أن الصين والمغرب يتمتعان بصداقة تقليدية عميقة مع تفاهم وثقة متبادلين ومتسقين، ودعم كل منهما الآخر بحزم في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية والاهتمامات الرئيسية.

وأضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين تشجع الشركات الصينية المؤهلة على الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في المغرب، وتقف على أهبة الاستعداد للعمل معه على لتعزيز التعاون بشكل مطرد في مختلف المجالات ضمن أطر مثل مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني-الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني-العربي، ووضع خطط جديدة للتبادلات الشعبية والتعاون في حقبة ما بعد تفشي المرض، والدفع إلى تحقيق إنجازات جديدة في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مراقب الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:11
اتجاه جيد من الناحية التقنية و الطبية و خصووصا الاستراتيجية...
عنذما خاض الفيروس فتكا في ايطاليا لم ينفع الطليان الا الخبرة الصينية في مجال مواجهة الاوبئة...
الصين لديها خبرة ممتازة في مجال صناعة اللقاحات و قد سبق لها ان صنعت لقاحات كافة فيروسات السارس قبل هاد الكوفيد 19 الذي ينتمي بدوره لعائلة السارس.
ومنه فأي لقاح دو مصداقية طبية سيأتي لامحالة من الصين لأن لها خبرة تقنية و مؤهلات تكنولوجية عاااالية...بالإظافة ان الصين كانت هي اول بلد في العالم بدأ فعليا في البحث عن لقاح و سبق زمنيا كل التجارب الاخرى..وهذا يعطيه مصداقية اكثر لأن الحيز الزمني الذي اخدته التجارب كان طويلا بالمقارنة مع باقي المشاريع في العالم.
الصين ايضا لديها الجينوم الاصلي للفيروس و هذا مهم جدا لأن اي لقاح سيصنعونه سيحقق مناعة ضد اي تحوير للفيروس في اي مكان و زمان.
في نظري و بعيدا عن الفكر السائد عن الصين من حيث الجودة إلا ان اختيار المغرب التوجه نحو اللقاح الصيني توجه في محله تماما...فالصين لديها قدرة تقنية كبيرة لإنتاج اللقاح بكمية كبيرة و المغرب تموقع في الصف الأول للحصول عليه وسيكون ذلك قريبا.
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28
2 - تجيتي حتى النخاع الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:13
نحن الان بانتظار ان يكتشف الكفار علاجا لكورونا لكي نعود للجوامع و نصلي داعين الله ان ينصرنا علي القوم الكافرين
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-50
3 - ناصح أمين الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:14
الصينيون يشاركون بالعلماء والخبراء والمغرب سيشارك بالمتطوعين لتجربة اللقاح عليهم...شئ جميل هذا التعاون...أصلا هناك فئة غير نافعة وغير منتجة بل مخربة في هذا البلد الجميل..لما لا جمعهم وإرسالهم للصين.
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15
4 - جمال السكرتح الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:18
كل الامل في هذا اللقاح قاد البشرية من هذا الوباء الفتاك الذي قتل البشر والقدرة الخالق قريب الفرج بإذن الواحد الاحد
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16
5 - عبدالله الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:20
لأن الصين سيطرت على الفيروس ولم يعد لديها موارد كافية لاختبار المضاد (لم يعد لديها عينات عشوائية واسعة لتأكيد نجاعة المضاد)، تبحث في الدول المتخلفة عن ضالتها !
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-9
6 - Hmmo الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:24
الصين مشاركة بالتقنية والمغرب بالتضحية البشرية
شفتي النتائج ديال موازين و الرهان على السياحة واقتصاد الشفرة
هادوك سبقو العلم و الاقتصاد المتين عا د باش غناو... ولاو قادة
حنا سبقنا الغناء وتليناها بالرقص ونسينا العلم و الصحة والجد
هاحنا فالذيل
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49
7 - ماسين الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:27
كيفاش الصين فيها مليار ونصف إنسان وجايين اجربو فينا اللقاحات ديالهم
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8
8 - عمي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:31
ياربي يارحمان يارحيم ينجحوا هاد التجارب الى باغيين شي متطوع قولو لينا غير فين نتسجلوا.
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4
9 - مواطن مغربي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:32
عندما تسمع الثنائي الصين والمغرب يواصلان التجارب يخيل اليك وكأن المغرب مشارك في اختراع الدواء في حين ان المغرب كل دوره هو اجراء التجارب للدوراء الصيني على المغاربة
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17
10 - عمر الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:35
مادامت العلاقات جيدة، فلما إغلاق الحدود.
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-3
11 - Mourad الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:37
بكل صراحة أنا لا أثق في كل ما جاء من الصين أو روسيا، دولتين مازالت العشوائية موجودة في قطاعات عدة فيها وحقوق وحياة الشخص وصحته لاتحضى بالقيمة الكبيرة عندهم ولذلك أفضل المنتوجات الغربية والسلام.
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-6
12 - Ahmed ben lebsir الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:42
مثمنى ان يواكب هدا نضج وانضباط الشارع المغربي ليس بطريقة التي تسير بيها الامور في الشارع هناك تخلف وجهل ولا مبالة عند الكثير الاسف انها مشكلة يعيشها المغرب لو كان الانضباط والمسؤلية لما وقع ما يقع الان
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2
13 - اسماعيل الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:51
ردا على التعليقات لي ديما كيدارو فهاد الموضوع، لا مايمكنش تدير الصين التجارب على المواطنين ديالها لان الصين مابقاش فيها المرض كيدور مما يعني التجارب ماغيكون عندهم حتى فائدة حيت التجربة هي تعطي اللقاح لواحد المجموعة ديال الناس وتطلقهم يعيشو عادي فالمجتمع ومن بعد مدة ترجع تشوف شحال من واحد فيهم مرض، هاد العملية مايكنش اصلا تكون الا كان المرض ماكاينش فالمجتمع. والصين راها فعلا عطات اللقاح لبعض العسكر والموضفين ديالها.

حاجة اخرى، هادي راها المرحلة التالتة ديال التجارب يعني اللقاح ديجا داز من مرحلة التجارب الحيوانية ومن مرحلة التجارب البشرية الاولى والتانية، يعني ماشي جايبينو من المختب نيشان يدكوهليك.
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3
14 - مواطن من المغرب الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:57
لقاح الصين وروسيا لن يكون فعالا. والذي يعرف دائنا ودواءنا هم الاوربيون.. فهم أكثر مصداقية من نظامي الشيوعبة
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-1
15 - Rami الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 22:00
الصين صنعت الدواء بعد صنعها الداء والسؤال المطروح وسنضل نبحث عن إجابته عند الصينيين ماهو وأين هو المصاب رقم 0؟
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0
16 - Abas الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 22:00
الصين الرخا ورباخا غدا دابا نشوفوا اللقاح غي 10 دراهم وكايتباع غي فالزنقة واي شخص يمكلوا يستخدمو بسهولة .يا رب فرجها على هذه الأمة
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