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كُتّاب وآراء
قضاة المغرب: "تحرير الأحكام" هدر للوقت ومصدر للأمراض النفسية
سلط نادي قضاة المغرب الضوء على مسألة هدر الزمن القضائي داخل محاكم المملكة، وقال إن كثير من الأشغال التي يقوم بها الموظفون والمتعاملون مع العدالة يتم إعادتها وتكرارها من طرف القضاة؛ و"هو ما يؤدي إلى إرهاق العنصر البشري وضياع حقوق المواطنين داخل آجال معقولة".
رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، قال خلال ندوة اليوم السبت بالرباط حول "ترشيد العمل القضائي المغربي.. مقاربات من أجل للحفاظ على الموارد والتركيز على الجودة والنجاعة"، إن كثيرا من الوقت يتم إهداره داخل المحاكم بسبب عدم وجود مقاربة علمية لهذه القضية المسكوت عنها منذ عقود.
ولفت الشنتوف إلى أن "مجهودا كبيرا يبذله القضاة يمكن استغلاله لحصول المغاربة على حقوقهم داخل آجال معقولة وبجودة عالية لو تم استغلال الزمن القضائي بالشكل المطلوب"، وأشار على سبيل المثال إلى أن "المحامين يقومون بطباعة مقالات الدعوى والمذكرات ولكن عملهم هذا يظل حبيس مكاتبهم، فيضطر القضاة إلى إعادة ما كتبوه، والأمر نفسه ينطبق على عمل الضابطة القضائية مع النيابة العامة والخبراء مع المحاكم، وغير ذلك".
وأوضح نادي القضاة في ورقة حول الموضوع أن في بعض محاكم المملكة التي تعمل بنظام التطبيقات المعلوماتية "لا يسمح للقضاة بالنفاذ إلى أحكامهم أو أحكام زملائهم للاستفادة منها"؛ وذلك رغم المجهودات التي قامت بها وزارة العدل في السنوات الأخيرة على صعيد تحديث المحاكم وإدارتها.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك الكثير من القرارات والأعمال القضائية "لا فائدة من تجشم القضاة عمل تحريرها أصلاً"، ودعا إلى ضرورة فتح النقاش حول جدوى بعض الوظائف القضائية وجدوى كتابة وقائع بعض الأحكام في قضايا الأسرة مثلاً، التي يبقى أثرها السلبي على الأطراف والأبناء لسنوات من صدور الحكم.
ويعتبر قضاة النادي أن "عبء تحرير الحكم القضائي أضحى هاجساً يومياً للعديد من القضاة ومصدراً للأمراض الجسمانية والنفسية لهم، كما أنه يهدر حق المواطن أحياناً في الحصول على نسخة من حكمه داخل أجل معقول، وهو ما له آثار عن مستوى التنفيذ وممارسة الطعون في بعض الأحوال".
ويرى "قضاة النادي" أن تجارب دولية كثيرة تخلصت من مسألة إرهاق العاملين في الجسم القضائي، إما عن طريق اتخاذ القرار من طرف القاضي دون الحاجة إلى تحرير الحكم، خصوصا في حالات الأحكام غير قابلة للطعون، أو عدم كتابة وقائع الحكم النهائي والاكتفاء بالتعليل، ومنها الأحكام المتعلقة بالأسرة حفاظا على أسرار المتقاضين وأسرهم.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب إن بناء السلطة القضائية المستقلة "لا يقوم فقط على إقامة هياكلها، بل يرتبط أيضا بإصدار الأحكام في آجال معقولة بما يضمن تحقيق الأمن القضائي"، وأشار إلى أن الحوار حول منظومة العدالة أظهر وجود نقص في النجاعة القضائية، من خلال ظاهرة اكتظاظ المحاكم وتضخم القضايا البسيطة وتأثير ذلك على سير عمل المحاكم.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمة وجهها إلى المشاركين في الندوة، أن تحقيق النجاعة القضائية يتطلب فعلاً ترشيد العمل في جميع جوانبه المادية والبشرية وتجديد العقليات وآليات الاشتغال داخل المحاكم، وخلص إلى أن تحديث أدوات العمل يعد من بين الرهانات الكبرى التي يعول عليها المغرب في أفق بلوغ المحكمة الرقمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
عوض الحديث عن الكفاءة و التكوين و جودة المنتج من الأحكام يتم التدرع بأشياء ليست في سلم الأولويات.
تحرير الأحكام عمل لابد منه لحفظ حق الاطلاع على المعطيات من طرف المتقاضين. أما العجز عن تحريرها لأسباب عديدة و معلومة فهو من العبث.
هنالك فريق يريد فقط أن يدخل الى قاعات المحكمة ليصدر حكما و يخرج؛ هنالك قضاة اذا تم احتساب عدد ساعات حضورهم بالمحكاكم فهو لا يتعدى 5 ساعات في الأسبوع و هو يتقاضى أجرا لخدمة حقوق المواطن. فكيف لنا أن نتدرع بحجة تحرير الأحكام و الوقائع.
يجب أن ننظر إلى إعادة صياغة شروط الولوج الى القضاء؛ لأن أفواجا تتخرج من صغار السن همها الوحيد هو التبجح و الاستعلاء على الناس و انتظار تحيات القوات المساعدة و الضابطة القضائية لهم على أبواب المحاكم.
همنا هو أن نخرج بجيل من الكفاءات
JE DIS AUX JUGES: " FAÎTES CE QUE VOUS VOULEZ, ET PROFITEZ BIEN DE VOTRE VIE. UN JOUR VOUS ALLEZ CERTAINEMENT PÉRIR ET RENDRE LES COMPTES DEVANT ALLAH. VOTRE PLACE VOUS ATTEND PAISIBLEMENT EN ENFER".
و المشكل الاكبر هو أن النيابة العامة لا تتابع من تقدم بالشكاية رغم انها وشاية كاذبة.
المشتكي حتى لو كان كاذبا تسانده النيابة العامة وهذا خطأ لانها تمثل الحق العام.
البرئ ليس له حق و هذا امر يجب اعادة النظر فيه لان المسطرة تطول اذا رغب في ذلك حيث يتعين عليه رفع شكاية.
القضاة الذين يسيرون الجلسات ويصدرون الاحكام او ما يسمى بالقضاء الجالس الله يكون في عونهم و لكن اي مشتكي كاذب بجب ان يعاقب في نفس الوقت.
اذا لم يكن للقاضي دور في التحرير فلماذا يصر على الاملاء لكاتب الضبط.
هذا النادي اصبح يسبح عكس اتجاه الإصلاح
ان الحكم هو خلاصة المحاكمه ويجب من باب الضرورة ان يشتمل على موضوع النزاع أي الوقائع والتكييف القانوني
ليس هناك في فرنسا او مصر او أية دولة أخرى حسبما أعلم جهة تطالب ببتر اطراف الحكم القضائي وجعله عبارة عن منطوق في شيء غائب يجب البحث عنه في أوراق القضية !!!!
اذا كان تحرير الأحكام مرهقا فيجب الرفع من عدد القضاة بدلا من التخلي عن الأعمال الضرورية الجوهرية في عمل القاضي
- الزام المدعي والمدعى عليه بتقديم المقالات والردود الكترونيا اولا، ثم ورقيا، والتطبيق المعروف " jomla " يستطيع اداء هذه المهمة بكفاء عالية، وهكذا ستخف الاعباء على القاضي، ويبقى عليه نسخ ولسق مع بعض التعديلات الخفيفة
- هناك تطبيقات الكترونية مجانية تقوم بتحويل الصوت الى كتابة باللغة العربية وباتقان مدهش،
فكيف يمكن الطعن في حكم و هو غير معلل
اليس تحرير الحكم و تعليله دليلا على وجه مدخل القاضي في ما انتهى اليه في حكمه.
نعلوا الشيطان و حرروا احكامكم .