24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1812:4615:4018:0619:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الثلوج تقطع عشرات الطرقات بين الحواضر والقرى عبر أرجاء المملكة (5.00)

  2. فنانون يحتجّون ضد "لوبي قناة تمازيغت" .. ومَماد: اتهامات باطلة (5.00)

  3. "الشان" يعيد اكتشاف الأسود المحلية .. 5 إضاءات للكرة المغربية (5.00)

  4. بلا فريج مع الفرنسية وخلق عربية مغربية (5.00)

  5. مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة في 24 ساعة (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ربابنة "لارام" يطالبون برفع أجورهم إلى 285 مليونا للفرد الواحد

ربابنة "لارام" يطالبون برفع أجورهم إلى 285 مليونا للفرد الواحد

ربابنة "لارام" يطالبون برفع أجورهم إلى 285 مليونا للفرد الواحد
هسبريس ـ محمد لديب
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:30

ارتفعت حدة التوتر بين ممثلي الجمعية المغربية للربابنة وإدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية بسبب رفض الشركة الاستجابة لمطالبهم، ومن ضمنها الزيادة في الأجور بمبلغ إجمالي قيمته 18 مليار سنتيم سنويا لفائدة جميع الربابنة، وتحسين ظروف العمل.

وكشفت مصادر مسؤولة من جمعية AMPL، ضمن تصريحات لهسبريس، وجود تباين في وجهات النظر بين مسؤولي الجمعية والإدارة العامة لشركة "لارام" بسبب مطالب برفع أجور الربابنة بنحو 30 ألف درهم في الشهر بالنسبة لقائد الطائرة، وبما يناهز 20 درهم لباقي الربابنة.

وتضمنت بيانات موثقة، حصلت عليها هسبريس، تفاصيل مدققة حول مطالب ربابنة شركة "لارام" الذين يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 8 ملايين سنتيم للمبتدئين و15 مليون سنتيم على الأقل بالنسبة للربابنة الحاصلين على رتبة "قائد طائرة"، إلى جانب العلاوات السنوية التي تصل إلى ما لا يقل عن 45 مليون سنتيم؛ وهو ما يمثل أجرة ثلاثة أشهر لكل ربان.

ويتراوح الأجر السنوي للربابنة حاليا ما بين 120 مليون سنتيم سنويا و225 مليون سنتيم في العام الواحد، وهي قيمة مالية تشمل الأجور الشهرية التي يتم التوصل بها على الحسابات البنكية للطيارين، إضافة إلى العلاوات السنوية التي تصرفها "لارام".

ويشتكي الربابنة من تدهور ظروف العمل، إذ أكد أمين مكينسي، رئيس جمعية AMPL، في تصريح لهسبريس، أن الحوار الاجتماعي متعثر مع إدارة الشركة بسبب المطالب التي تقدمت بها الجمعية، والتي مازالت تنتظر الرد المناسب.

وعبر مكينسي عن استغرابه لتوصل جريدة هسبريس الإلكترونية بالمعطيات الخاصة بمطالب الزيادات في الأجور التي تقدمت بها الجمعية لإدارة "لارام"، معتبرا أن "الوقت لم يحن بعد لتواصل الجمعية مع الصحافة بشأن هذا الملف"، وفق تعبيره.

من جهة أخرى؛ تفادت مديرية التواصل بشركة الخطوط الملكية المغربية الإجابة عن سؤال لهسبريس حول الاستجابة لمطالب الربابنة، معتبرة أن "الرد على هذه الأسئلة من اختصاص أطراف الحوار الاجتماعي".

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس بخصوص ظروف عمل ربابنة "لارام" فإنهم يستفيدون من مجموعة من الامتيازات، تبتدئ بنظام حجز أفخم الفنادق في العواصم العالمية التي تصلها طائرات "لارام"، وتكون من اختيارهم، إلى جانب امتيازات اجتماعية كبيرة، كالتخفيضات في نسب الفوائد على القروض العقارية والاستهلاكية على سبيل المثال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - said الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:36
دوك لي كيتخلصو ب 20 درهم شهريا كيف كيديرو ليها هههههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - عشرين درهم الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:37
اقسم بالله ايلا كان فيا النعاس!! قريت هادشي طاح الطونسيون ايييييببه فين غادي ببا خويا فين غادي بيا !!! اشنكولو حنا ؟ حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - عبد الله الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:39
ماذا عن الجنود المرابطين في الحدود و قساوة التي يعيشها وووووووو. هناك ما لا نهاية من الحاجيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
4 - adzm الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:40
كاين ل مسكين ملق حتى الف درهم الشهر لا حول ولا قوة الا بالله بلاد الغرائب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
5 - محمد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:42
إلا طالبو بشحاجة أستاهلوها، الله أعينهم ياربي أمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
6 - أستاذ مبرز الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:43
يحصل الربابنة على كل هذه الملايين التي تجعل منهم طبقة فاحشة الثراء، ورغم ذلك فهم غير راضين، بينما نساء ورجال التعليم يحصلون على الفتات، رغم دورهم الخطير في التكوين والتأطير والتربية، ورغم ذلك تابعاهم العين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - موح الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:43
هاذا الشيء ما موجود حتى في الدول المتقدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - farouk الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:46
هذه هي مطالب ديال بصاح و الا فلا، زيادة 20الف الى 30الف درهم،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - HASSAN الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:46
لا حول ولا قوة الا بالله، أصحاب الملايين يريدون الزيادة وبالملايين، ولا أعلم ماذا سنقول نحن اللذين لا دخل لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لكم الله يا فقراء المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - البعمراني الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:46
الربابنة المغاربة من احسن الربابنة في العالم اقول هذا عن تجربة يستاهلوا كل زيادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - mohammed loujdi الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:48
ويشتكي الربابنة من تدهور ظروف العمل.
مساكين.
قبح الله الفقر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - Rachid الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:49
Je trouve très exagéré le salaire des pilotes RAM surtout ceux qui débutent ça n existe nul part ailleurs qu un bac+5 débute avec un salaire de 80 mille dh alors qu un polythecnicien débute à 12 milles dh mais voyant on est au Maroc on est pas au Qatar l association des pilotes fait ce qu elle veut et c est elle qui dicte à la Ram les caprices de ces pilotes (salair ,primes avantages sociaux) et personne n a le droit de lever le petit doigt sinon Messieurs les dirigents on fait grève
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - mousafir الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:49
 والإدارة العامة لشركة "لارام" بسبب مطالب برفع أجور الربابنة بنحو 30 ألف درهم في الشهر بالنسبة لقائد الطائرة، وبما يناهز 20 درهم لباقي الربابنة. ..كلشي ف 20 dh
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - محمد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:50
هاد الشي كامل ومقنعوش ..اش نقولو حنا ولاد الشعب اللي مزال كنتقاتلو علو زوج فرنك في الشهر ومع الكراء والما والضو...زويد وزيد..الحاصول اللي مقنع بخبزة ما يقنع بنصها وكبير الكرش تفرگع ليه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - طالب في روسيا الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:50
راتب ربان الطائره في روسيا 2000 دولار لكن لان لارام شركه وطنيه الدوله و اموال الشعب من تدعمها اغرفو انتم و ابنائكم راه شعبنا العزيز تكفيه 20 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - Amnay الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:51
فوارق الأجور في المغرب غير معقولة أبدا
في ألمانيا متوسط دخل الربان 7K€ بينما أستاذ في الثانوي 4K€ في المتوسط الشهري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - achraf الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:52
Je pense que nos pilotes sont trop gâtés déjà. piloter un avion civil est un truc facile en le comparant à des avions de chasse dont les pilotes tres competent touchent le 1/10 de ces salaires! s'ils n acceptent pas , autant recruter des pilotes d autres pays notamment de l Afrique prêts 2 venir travailler avec la moitié de ces salaires. attention ils sont très compétents aussi. Bonne journée
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - bernoussi الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:52
Bonjour, salamou alaykoum,
Et voici comment des corporations, parmi les plus privilégiés du Maroc, usent de leur statut pour réclamer des augmentations de salaire en dizaines de milliers de dirhams !!! quand le salaire minimum ne dépasse pas 3000 Dhs !! des augmentations entre sept et dix fois le salaire minimum !!
je vous laisse en penser ce que vous voulez mais je trouve ça honteux ...avec les parlementaires qui
refusent que leurs émoluments soient plafonnée à 120 millions de centimes; ils se croient où ces nababs ? Il n'y a qu'à embaucher des pilotes européens. Ils seraient très contents de toucher de tes salaires; A bon entendeur, salut
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - جمال الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:53
اللهم ان هذا منكر
مابقيت كانفهم والو فهاد البلاد
صحاب الملايين كايطلبو زيادة
اوصحاب 20 درهم صابرين اوعايشين اوقانعيــــن الحمد لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مغربي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:53
اعلم ان ظروف العمل صعبة و شاقة وتحتاج الى كثير من الصبر و التحمل لكن هذا لا يمنع ان ينظر هؤلاء الربابنة الى الارض فهم يعيشون في المغرب ويعرفون مستوى المعيشة في المغرب مع العلم ان الدولة المغربية هي من كونتهم
ان اجر شهر واحد اللهم لاحسد السواد الأعظم من المغاربة لايحصلون على نصفها .
بعبارة أصح الواجب عليهم يطيحو كوارهم شوية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Mounty الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:54
داك الشي علاش من كتسول شي ولد صغير اش بغيتي تولي أ وليدي كيقول : بغيت نولي PILOT !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - jawad الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:55
لاحولة ولا قوة إلا بالله. أجر كبيير بالمقارنة مع العمل الروتيني لقائد الطيارة التي غالبا ماتعمل بشكل أوتوماتيكي ماعدا عملية الاقلاع. فقيادة الباخرة أو الرموك أصعب بكثير من الطائرة. ولكل وجهة نضره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - leila الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:56
يا ربي ترزقني زوج صالح و يكون قائد طائرة ههه هادو هما لخدامين و كيتخلص أما حنا بقية الشعب الله ينزللنا البركة في هاد الأجرة و يرزقنا من فضله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - الحق حق الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:57
الربابنة يستحقون هذا الاجر و اكثر نظرا لتكوينهم و المخاطر المهنية و المسؤولية الملقاة عليهم ...من حقهم المطالبة بالرفع في الاجور لانه هناك كوادر ادارية في لارام مثلا اجرها يفوق اجور الربابنة مع انهم لا يتململون من مكاتبهم ويستفيدون من مزايا كثيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - manal الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:57
مساكن هاد الربابنة محكورين بزاااااااف و الأجر الشهري ديالهم ضعييييف ما غادي يكفيهم لوالو, + الامتيازات لي ما عندهمش, كيقطعو فالقلب. و حنا كشعب متفهم غادي نتعاونوا معهم, و نعطيوهم من عندنا؛ و نقصوا شوي من الامتيازات لي عندنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - عمي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:58
Est ce que l'argent qui fait le bonheur? je veux un bon salaire pour quitter la terre vers la planet rouge on a un manque d'or au réservoir de la caisse de dépôt internationale. équation sans résultat et le facteur anonyme(X) pas encore trouvé. pour essaie (canada).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - مواطن حر الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:58
الطبيب يقرا حتى يشبع ويشد 8000 درهم في الصحاري والجبال وشيفور ديال الطيارة يشد 15 مليون فهاذ البلاد السعيدة وماعاجبو حال....منتهى الظلم والحيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Bologna الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:58
سارعوا إلى إنشاء معاهد متخصيصة في تكوين رابابين لطائرات وبلدنا ولله الحمد فيه من الشباب من هم كفئ وبهدا يكون العرض اكثر من الطلب
والن يجرؤا بعد دالك بتهديد وتعطيل
نظام الرحلات ....ارجوا ان تتعظوا من اليابان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - مجهول الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:59
ناس لي كيقولو ميستاهلووش مفراسهومش بلي هادو راهم قراااو عليها او خدمو عليها يعني من حقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.