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الرقم الاستدلالي للأطباء يحرم مغاربة من تعويض مصاريف العلاج

الرقم الاستدلالي للأطباء يحرم مغاربة من تعويض مصاريف العلاج
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:00

تفاجأ عشرات المغاربة تقدموا بإجراءات الاستفادة من التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية برفض ملفاتهم بسبب عدم توفرها على الرقم الاستدلالي المهني، الذي فرضه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بداية العام الجاري؛ غير أن بعض الأطباء الذين يشتغلون في المصحات الخاصة لم يتوصلوا بعدُ بهذا الرقم، ليجد مئات المرضى أنفسهم ضحية لقرارات إدارية لا دخل لهم فيها.

وقال عدد من المواطنين، في تصريحات لهسبريس، إنهم قاموا بإجراء فحوصات وتحليلات طبية في كبريات مصحات الرباط، وعندما توجهوا إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" قصد الاستفادة من التعويضات المرضية كمنخرطين في هذا الصندوق، تم رفض طلباتهم لأن ملفاتهم لا تتوفر على رقم استدلالي خاص بالطبيب الذي قام بعملية الكشف الطبي.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد دعا، بداية السنة، كافة مدراء المصحات الخاصة إلى "ضرورة تسجيل الرقم الوطني المهني الاستدلالي (INPE) على شكل رقم تسلسلي على كل الفواتير المتعلقة بنظام الثالث المؤدي الموجهة للصندوق قصد الأداء"؛ غير أن بعض الأطباء المؤقتين المشتغلين لفائدة هذه المصحات لم يقوموا بذلك.

الفيلالي رشيدة، طبيبة داخلية بمستشفى الشيخ زايد بالرباط واحدة من اللواتي استقبلن عشرات الشكايات، قالت، في تصريح لهسبريس، إنها لم تتوصل بعدُ بهذا الرقم من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجهة المخول لها منح الرقم الاستدلالي.

وأوضحت أن "الأطباء الذين يعملون بشكل مؤقت في المصحات الخصوصية لا يتوفرون على هذا الرقم"، ولفتت إلى أن المدة التي جرى إخطارهم فيها بأن الرقم الاستدلالي سيصبح إجبارياً قصد استفادة المنخرطين من التغطية الصحية "لم تكن كافية باش نعلموا الناس يمشيو عند شي طبيب آخر يتوفر على الرقم المهني"، قبل أن تؤكد أنها اضطرت وسط شكايات المرضى إلى التوقف عن العمل إلى حين إيجاد حل للمشكل القائم.

وطالبت الطبيبة ذاتها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعالجة الملفات المرفوضة، "لأن المواطن المغربي لا ذنب له في تعقد هذه المساطر الإدارية بين الأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي".

في مقابل ذلك، يؤكد "كنوبس" أن القانون الجديد ينص على أن جميع الأطباء المزاولين الذين يستعملوا أوراق العلاج "يجب أن يتوفروا على الرقم الاستدلالي الذي يتطلب فقط كتابة طلب للوكالة الوطنية قصد حصول الطبيب عليه".

من جهته، قال الدكتور بدر الدين داسولي، الكاتب الوطني لنقابة أطباء القطاع الحر، إن "طبيب القطاع الخاص مسجل في جدول للأطباء يصدر في الجريدة الرسمية ولا يحتاج إلى أي رقم استدلالي ليثبت هويته"، نافياً أن يكون سبب رفضهم الحصول على الترقيم له علاقة بالتهرب الضريبي.

ولفت المتحدث ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الحصول على "الماتريكيل المهني"، أي الرقم الاستدلالي، أمر جد معقد؛ إذ يستوجب وضع الشهادة المحصل عليها وترخيص المزاولة المهنية من لدن وزارة الصحة وموافقة مدير المصحة. واعتبر داسولي أن الطبيب "لا يتحمل مسؤولية هذا المشكل لأن الأمر يتعلق بعلاقة بين المؤمّن له وشركات التأمين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Dr khaoulani الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:23
ce numero n'est pas oligatoire;et son absence sur un bulletin de soin ne peut etre un motif de refus de dossier de soins
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30
2 - متضرر من كنوبس الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:25
الطبيب لا يتحمل مسؤولية ضياع التعويضات الذي يجري مؤخرا ان لكنوبس درجت في السنة الاخيرة على عدة اجراءات لا معنى لها اطلاقا فمامعنى حذف ورقة وصفة الدواء مثلا وتعريضها بالجزء من العلبة الذي يشير الى الثمن هل لكنوبس تحتاج الى التأكد من ثمن الدواء وتشكك في معلومات الصيدلي ، ما معنى ان تطلب الرقم الاستدلالي اليس الطبيب مسجلا على هيئة اطباء المدينة التي يزاول بها ، هل هذا كله فقد للثقة بين لكنوبس من جهة وبين المنخرطين والاطباء والصيادلة من جهة اخرى . اكثروا علينا من الاجراءات والطلبات والتعويضات هزيلة جدا . لكنوبس تحتاج الى مراجعة مهنية شاملة لالغاء اجراءات البيروقراطية التي تشتغل بها وتغيير العقليات المتحجرة بهذه الادارة
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84
3 - مواطن الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:25
الحولة ولا قوة الا بالله المواطن دائما في محنة الطبيب تيقول الامور معقدة والصندوق الطريقة سهلة
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16
4 - رقق الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:28
بعض الاطباء يمارسون أنشطتهم المهنية داخل بعض المصحات وهم يعملون ضمن المستشفيات العمومية. وقد مررت بهاته التجربة حيث لم يتم تعويضي عن تحاليل مختبرية لعدم توفر الرقم التسلسلي للطبيب، علما أنه كان على وشك إجراء عملية جراحية مباشرة بعد الاطلاع على نتيجة التحاليل.
وعلمت فيما بعد أنه يمارس في المصحة خارج المستشفى لمن لا يريد الانتظار لموعد المشفى العمومي ومستعد لدفع تكاليف العملية دون انتظار تعويض(لا تعاضدية لديه).
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15
5 - HITAM الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:30
يريدون ان يشتغلوا كسوق سوداء يحدث هذا في المغرب فقط الكل يجري وراء المال ولايلتفث لحقوق الاخرين
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22
6 - مراد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:32
وعلى المريض المتضرر اللجوء إلى القضاء

واش احنا هوما احنا
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19
7 - fati الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:38
شكون الضحية مواطن اكيد ماتعطوهم زوج ريالات حتى تشحفو جدهم بناقص منكم و من تعويضكم
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34
8 - ابراهيم الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:45
كاين بعدا الطب في المغرب.كارتة اخرى تنضاف الى المواطن
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9
9 - Tousser الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:23
Très bon idée pour faire barrage au fraudeur , les docteur es qui travail en noir en voulait des médecin traitant ds chaque village au Maroc en voulais supprimer. Tbibe houma et les remplacer par des postes de police
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-3
10 - عبدالحق الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:20
هاذ كنوبس ولات غشاشة بمعنى الكلمة انا دفع الملف الطبي فيه 350 درهم وكاين الرقم الاستدلالي نتاع الطبيبة وعوضني غي ب67 درهم فين هي 80%لي تيقولو على الاقل من باب الاحسان والادب 50 %ماشي 15% عيب وعار على هاذ كنوبس.
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28
11 - تعيدات التعاضدية الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:29
cnops كتخلق التعقيدات للمواطن للهروب من التعويضات الهزيلة مقارنة بالاقتطاعات التي لا تنتهي .اهده هي تبسيط المساطر الادارية ...
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15
12 - Molahid الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:41
Les medecins marocains sont les plus guattes des medecins afriquins et du maghrebe ararbe ils touches 3 fois plus qu'un medecin tunisien et 2 fois plus qu'un egyptien et 5 fois plus qu'un algerien
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-11
13 - مواطن الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:48
بالنسبة لناس لي تاتكلم على أن هادشي حيت أطباء لقطاع العام يشتغلون بالقطاع الخاص واش منيتكم ؟
راه إذا كان يمارس بشكل غير قانوني لن يستطيعوا وضع أختامهم من الأصل وهدا شيء معروف
على الناس أن يتظاهروا أمام التعاضضيات و حتى الإعتصامات هكذا تجري الأمور
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11
14 - عمر المغرب الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:59
السلام عليكم ، لقد برهن المغرب عن طموحه في مجال الطب والتأمين الصحي عن كل جدارة والإستحقاق في الحقارة و الفساد وووو. يا غتخدموا بالمعقول اولا ...... .القادو اسوأ.والسلام
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9
15 - مواطن الثلاثاء 13 مارس 2018 - 12:10
في الدول الأروبية كاينة بطاقة تقدم للمستفيد تعطى مباشرة للطبيب و تعطى للصيدلي دون ان يعطي المستفيد (المواطن المريض) درهما واحد.
لماذا لا تعطى هذه البطاقة لتسهيل هذه الاجراءات في المغرب؟؟؟.
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15
16 - amine الثلاثاء 13 مارس 2018 - 12:17
لما لا يتم انشاء نظام معلوماتي يقوم فيه الاطباء و المصحات و الصيدليات بارسال المعلومات مباشرة الى نظام التامن الصحي ليتم تعويض المنخرط بشكل اسرع و بدون مضيعة للوقت كما انه سيخفض الكثير من مصاريف صناديق التامين الصحي المتجلية في الكراء و الموظفين التي يتم صرفها من اموال المنخرطين دون ذكر قطع السبيل امام المزورين
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15
17 - Jacob الثلاثاء 13 مارس 2018 - 12:31
j'ai déposé une demande d'entente préalable dentaire depuis le début du mois février et je n'ai pas encore reçu de réponse.
Voyez vous comment la Cnops traite ses adhérents.
C'est vraiment honteux.
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6
18 - موظف الثلاثاء 13 مارس 2018 - 12:39
قريبا إن شاء الله ستطالبنا الكنوبس بدفع التعويض لها عن الملفات، الكنوبس أصبحت فقط لجمع الانخراطات و التماطل في التعويض
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15
19 - ali الثلاثاء 13 مارس 2018 - 12:48
إذا كانت هذه الإجراءات الهدف منها ضبط وعقلنة التعويضات فهذا مهم على المدى البعيد... على المرضى ان يتحرو ان كان الطبيب الذي يودون تلقي العلاج لديه إن كان يتوفر على الرقم قبل الخضوع للعلاج.... والإصلاح راه مهمة جماعية من فضلكم...واليلام
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0
20 - دكتور عبدو الثلاثاء 13 مارس 2018 - 13:15
يمكن للجميع الاطلاع على الرقم عبر الانتيرنيت.ومريضنا ماعندو باس
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3
21 - متتبع الثلاثاء 13 مارس 2018 - 13:25
في الوقت الذي يتغنى الجميع بدولة الحق والقانون وتبسيط المساطر تقريبا للادارة من المواطن،تسبح الكنوبس عكس التيار بتهريب الادارة من المستفيدين بزيادة التعقيدات الإجرائية.
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8
22 - cnops الثلاثاء 13 مارس 2018 - 13:46
Note 1/2018 sur la suppression des prospectus des éléments constitutifs du dossier de maladie : Il est porté à la connaissance de tous les assurés, … que les prospectus ne sont plus exigés comme élément constitutif des dossiers de demande de remboursement ou de facturation en tiers payant des médicaments ; et ce à partir du 15 janvier 2018. A cet égard, le dossier de remboursement des médicaments, …doit comporter les éléments constitutifs suivants :
1/La feuille de soins portant
-L’identité de l’assuré, et du bénéficiaire le cas échant, sa signature datée et le montant des frais engagés ;
-L’identité du médecin traitant, son Identifiant National du Praticien (INPE), son cachet, sa signature datée et ses honoraires le cas échéant ;
2/L’ordonnance médicale 3/Le Prix public de Vente (PPV) ou le Prix Hôpital (PH) et 4/Le code à barres des médicaments.
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-1
23 - كونان الثلاثاء 13 مارس 2018 - 13:47
علاش المغرب مافيهش التأمين الطبي فحال العالم والناس في تركيا مثلا تخلص 100 دولار فقط فالعام تتعالج مجانا شامل التحاليل والاشعة والعمليات والادوية وسيارة الاسعاف والتنويم ... الخ
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8
24 - MUS الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:40
مسؤولية الكنوبس : عليها ان تتوفر على لائحة جميع الاطباء
مسؤولية الوكالة الوطنية عليها ان تمكن جميع الاطباب بالرقم الاستدلالي
مسؤولية المنخرط عليه ان يتقن تعبئة الملف الطبي
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4
25 - Ss mm الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:04
Je suis l un des gens qui subit un refus de dossier de maladie suite a absence de ce numéro j ai déposé mon dossier chez Omfam a été vérifie devant moi et personne ne m a pas dit qu il ya manque du code medecin jai habitude de deposer mes dossiers ainsi pourquoi alors cette decision sans avertir les gens comment alors etre rembourse sachant que la cnops me preleve plus de 400 dh par moi et quoi sert cette mutuel qui rejete les dossiers pour rien s il y a un medecin qui exerce illigalelent ce ne sont pas les malades qui sont responsable de sa situation administrativeé
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2
26 - السالك بن خطري الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:07
ااعقلية المغربية مينفع معها غر الزيار
الحل هو خوصصة القطاع الصحي وتغطية صحية لجميع الفئات ورميد معقول هكذا يعما ااجميع بجدية.
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-2
27 - abdou الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:09
بصفتي طبيب أسنان. هذا الرقم أصبح ضروري مند صيف 2016. وهي وسيلة لإعطاء مبررات للمواطن للتأخر في معالجة الملفات. وعندما حصلنا على هذا الرقم أصبحوا يطالبون ب ice وعندما حصلنا عليه أصبحو يطالبو ب ترقيم الفواتير وبعدها أصدروا مطبوع خاص بهم يجب ملؤه بالمعلومات المتعلقة بالعلاجات. و بعد هذا لا نعلم بماذا سيطالبون. إنها وسيلة لتأخير التعويضات، علما أن كل ملف مرفوض يستغرق حوالي 3 إلى 6 أشهر لتعويض المريض الذي ليس له ذنب إلا أنه تابع لهؤلاء الامسؤولون.
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3
28 - سوسي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:41
دفعت ضوسي فيه 8000 درهم مرجعو ليا حتى ريال و حتى الضوسي غبر مبقا وصلني . ولاد الحرام الشفارة الله ياخذ فيهم الحق و المشكلة ماعمري استفدت اول مرة ندفع . سنوااات هدي وهما كيقطعو ليا و ملي جيت نستافد رجو الضوسي اللي اصلا ماوصلنيش
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0
29 - Ahmed الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:09
Maroc à deux figures: pourquoi des médecins disposent de ce numéro? La même règle régit normalement tous les médecins sans exception. Donc s'il y a une faille il faut la chercher à haut niveau et non chez les malades proposeurs de dossiers à la CNOPS.
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0
30 - متضرر من كنوبس الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:34
هاد الكنوبس ما بقات كتعوض والو. عندي ملفات لم تعوض مند 8اشهر.وملي يعوضوك بجوج دريال.كون غير احبسوا الاقتطاعات ديالهوم.ويخليونا نسيرو امورنا.8شهور اعباد الله وكاين لي اكثر
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