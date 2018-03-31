وزارة الصحة توقف تسويق دواء "بيدوفيكس"‎

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها قررت وقف الترخيص بتسويق دواء "بيدوفيكس"، الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل بتركيز 75 مليغرام، مع سحبه من السوق الوطني؛ وذلك لحماية والحفاظ على الصحة العمومية.

بلاغ وزارة الصحة، توصلت به هسبريس، أورد أنه "لحماية والحفاظ على الصحة العامة، وعلى سبيل الاحتياط وحماية الأمن الصحي، فقد تقرر منذ 28 مارس الجاري وقف الترخيص بتسويق المنتج الطبي "بيدوفيكس" الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل، مع سحب كل كميات الدواء المتوفرة بالسوق الوطني لدى مستودعات التخزين؛ وذلك من أجل الحد من توزيع وتوفير هذا الدواء".

وأضافت الوزارة: "في المغرب يتم تصنيع هذا الدواء الجنيس الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل محليا منذ سنة 2012 من طرف مؤسسة صيدلانية مغربية"، مبرزة أن هذا الدواء لم يكن إلى حد الآن موضوع أي تحذير أو عدم نجاعة ناتجة عن استعماله على الصعيد الوطني.

"ومع ذلك، وتفعيلا لمبدأ الوقاية والأمن الصحي، وتبعا لمختلف اخطارات اليقظة الدوائية بالمملكة العربية السعودية، البلد الأصل لدواء "بيدوفيكس"، التي أشارت إلى عدم نجاعة هذا الدواء، مما حذا بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إلى إعادة تقييمه، فقد قررت وزارة الصحة وقف ترخيص تسويق هذا الدواء بالسوق الوطني"، يقول المصدر ذاته.

وأكدت وزارة الصحة أن الاختبارات التي أجريت بالسعودية أبرزت أن دواء "بيدوفيكس" لا يستجيب للمعايير بسبب عدم تكافؤه حيويا مع المستحضر الأصلي؛ لذا قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية سحب هذا الدواء الذي يتم تسويقه وتصنيعه من قبل شركة "تبوك" للصناعات الدوائية ويتم تصديره إلى عدة بلدان.