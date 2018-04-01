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الرئيسية | مجتمع | المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية

المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية

المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية
هسبريس من الرباط
الأحد 01 أبريل 2018 - 14:00

يبدو أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.

وبإقرار القانون الجديد، تكون الحكومة قد خضعت لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.

ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.

ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحيا سيثير جدلا وسجالا كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.

وبحسب هذه الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن إجراء حاسما كهذا يقضي على الرغبة الجنسية للمغتصب سيكون دافعا لمن تسول له نفسه اغتصاب أطفال أو قاصرات أو نساء لا حول لهن ولا قوة، ليفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته؛ الشيء الذي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة.

ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن يعتمده المغرب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعا من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل.

ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما.

قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - مريم الأحد 01 أبريل 2018 - 14:12
هدا عين الصواب و هدا اللي كان المفروض يدار من زمان
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29
2 - حميد اش الأحد 01 أبريل 2018 - 14:12
لا أصدق ما سمعت. هرمنا من أجل هذا التغيير التاريخي. شكرا جزيلا للأصوات المناضلة !!
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30
3 - msimo الأحد 01 أبريل 2018 - 14:12
انا مع القانون لكن في حالة العود، طبعا مع الاخد بالاعتبار محاكمنا "العادلة"
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6
4 - ali الأحد 01 أبريل 2018 - 14:13
جا اكحل ليها عماها. حينها صيصبح عدد المثليين في تزايد .علما ان هذا القانون لن يطبق على الاجانب سيطبق فقط على المغاربة و المعوزين منهم فقط .اي بصحيح العبارة ديما كتجي غير في الزلوط.
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-6
5 - الطيب الأحد 01 أبريل 2018 - 14:13
احسن ما عملت حكومة المصباح من يوم جاءت
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18
6 - A good step الأحد 01 أبريل 2018 - 14:13
Game Of Thrones in Morocco haha
أؤيد القانون
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8
7 - karim evero الأحد 01 أبريل 2018 - 14:14
جميل....ولاكن واش غيتطبق على الاجانب كدلك البيدوفيليين والخليجيين اللي كيزورو البلاد فقد للجنس
ولا القانون فقط عاى المواطنين والبراني يدير اللي بغا
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16
8 - عبد الصمد الأحد 01 أبريل 2018 - 14:16
استبعد اعتماد هكدا قانون ببساطة كون الاخصاء بمتابة الإعدام في دولة قضاؤها فاسد و غير مستقل ناهيك عن التزوير اللدي يطال محاضر الضابطة القضائية.
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0
9 - أحمد الصفريوي الصنهاجي الأحد 01 أبريل 2018 - 14:16
ونعم القرار إذا تم اتخاذه فعلا حتى تكبح جماح كبتهم والتضييق على حريتهم كما يسلبونها أشخاصا آخرين
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7
10 - abd الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
راه خاص الإعدام فحقهم لأن المشكل فهاد الحكم ديال الاستخصاء غادي اولي المغتصب بعد ما كان فاعل اولي مفعول به
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7
11 - خالد الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
ليس هناك بديل لعقوبة الإعدام هو مجرم وتزيدو شحنة للإجرام
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9
12 - متابعة الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
هنيئا للمغرب بهذا القرار. و أخيرا سنطمئن على فلذات أكبادنا من الذئاب البشرية
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7
13 - أحمد الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
كنت قد انتشيت بالخبر لما فيه من حماية للطفولة و النساء, و لكن هيهات أن نطبق قانونا يحمي الضعفاء في بلدنا الحبيب
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8
14 - الغريب الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الموفق قرار صائب وفي محله لأول مرة في تاريخ المغرب
أتمنى أن يطبق و بصرامة
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0
15 - mayssa الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
صراحة فكرة مستحبة للقضاء على هده الضاهرة لكن المشكل ما محل من الاعراب فيما يخص الراشدات اللواتي يدهبن بارادتهن ومن اجل الانتقام يرفعن ظعوة على اساس انه اغتصاب.فهدا القانون يجب أن يوضح كل الحيثيات حتى لا ينضلم الابرياء وشكرا
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0
16 - سعيد من الريف الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
هل سيتم الاكتفاء بالاخصاء وترك المجرم حرا طليقا، وهل استئصال الخصيتين يحد من الرغبة الجنسية للشخص، في نضري أقترح الحبس المؤبد إضافة إلى الإخصاء.
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1
17 - و أخيرا الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
نعم ثم نعم هذا ما أردناه منذ حادثة الإغتصاب في الحافلة . و نريد كذلك الإعدام لهم فلا مكان لهم بيننا وشكرا
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1
18 - سعيد الكيحل الأحد 01 أبريل 2018 - 14:18
سلام الله عليكم.من أجل مواجهة هذه الظاهرة ،يجيب الرجوع الى الأحكام الربانية التي نصت صراحة على العقوبات التي يجيب تطبيقها في حق المعتذي.
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-1
19 - سعيد الأحد 01 أبريل 2018 - 14:19
لو كان قرار إخصاء المغتصبين قرارا شرعيا دينيا لقامت الدنيا ولم تقعد بوصف اﻹسلام بدين التخلف والهمجية التعذيب النفسي وبحرمان اﻹنسان من حياته الطبيعية .
أما إن كان القرار صادرا من الحكومات فذلك من صميم اختصاصها.
عالم النفاق والمكر.
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0
20 - لا للخصي الأحد 01 أبريل 2018 - 14:19
إذا خلق الإنسان بغير رغبة جنسية قد يتقبل ولو على مضض التعايش مع واقعه ولكن حرمان من يمتلك رغبة جنسية من هذه الهبة غير مقبول ولو كان مغتصبا لأنه في غالب الأمر قد ينتحر بعد.أيام من اخصاءه خصوصا ان كان لازال بريعان الشباب فمثلا إذا ما أقدم شخص وهو في العشرين من عمره مثلا على اغتصاب فتاة نحاكمه بثلاثين سنة سجنا نافذه واعتقد أنه عقاب كاف بدل خصيه
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-1
21 - كازاوي الأحد 01 أبريل 2018 - 14:19
هده الظاهرة المرضية للاغتصاب اصبحنا للاسف وصلت حتى لبعض المثقفين ،،
وما القضية المدوية لاحد الصحافيين في المحكمة هذه الايام ،،والتي استاء لها الراي العام كله لخير دليل على ذلك..
يجب بالفعل على الدولة ان تتخد إجراءات ردعية للحد من جراءم هولاء المجرمين ..
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22 - Amine الأحد 01 أبريل 2018 - 14:20
حكومة ضعيفة ترضخ لأفكار الجمعيات، وتسير المجتمع المغربي بقبول كل ما قد يراه البعض صحيحا، بدعوى أن هناك تجارب أخرى في روسيا أو غيرها،
هنا لا أقول بالإتفاق مع الجاني ولكن هناك احتمالية الخطأ القضائي، في هذه الحالة كيف سيكون التعويض، زرع الخصيتين؟؟؟
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0
23 - لا للخصي الأحد 01 أبريل 2018 - 14:20
إذا خلق الإنسان بغير رغبة جنسية قد يتقبل ولو على مضض التعايش مع واقعه ولكن حرمان من يمتلك رغبة جنسية من هذه الهبة غير مقبول ولو كان مغتصبا لأنه في غالب الأمر قد ينتحر بعد.أيام من اخصاءه خصوصا ان كان لازال بريعان الشباب فمثلا إذا ما أقدم شخص وهو في العشرين من عمره مثلا على اغتصاب فتاة نحاكمه بثلاثين سنة سجنا نافذه واعتقد أنه عقاب كاف بدل خصيه
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0
24 - Amine الأحد 01 أبريل 2018 - 14:20
حكومة ضعيفة ترضخ لأفكار الجمعيات، وتسير المجتمع المغربي بقبول كل ما قد يراه البعض صحيحا، بدعوى أن هناك تجارب أخرى في روسيا أو غيرها،
هنا لا أقول بالإتفاق مع الجاني ولكن هناك احتمالية الخطأ القضائي، في هذه الحالة كيف سيكون التعويض، زرع الخصيتين؟؟؟
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0
25 - Amine الأحد 01 أبريل 2018 - 14:20
هناك جمعيات تنادي بمنع الاخصاء عند الحيوانات فما بالك بالانسان؟
لما لا يطبق عليه الحد الإلاهي؟
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26 - hassan الأحد 01 أبريل 2018 - 14:20
خطوة شجاعة ويجب تطبيقها وتفعيلها في اقرب وقت !للحد من ظاهرة الاغتصاب والبيدوفيليا.
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27 - marwan الأحد 01 أبريل 2018 - 14:21
هذه هي الطريقة المثلى لردع الحيوانات الناطقة.نتمنى تفعيله في اقرب الآجال
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28 - rachid lhawari الأحد 01 أبريل 2018 - 14:21
désolé je viens de relire le texte jusqu'à la fin.c'est bien indiqué que c'est un poisson d'avril.
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29 - sami us الأحد 01 أبريل 2018 - 14:22
بمجرد ان قرأت العنوان انتقلت الى اخير السطور لاني شككت انها كذبت ابريل فالمشرع المغربي لا يملك الجرأة لسن مثل هاته قوانين فمغتصب الاطفال في نظري لا يستحق الاخصاء وانما الاعدام .
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30 - مغرابي من مارسيليا الأحد 01 أبريل 2018 - 14:22
قانون جريئ سيكفينا شر مرضى الجنس، ونتمنى قانونا بنفس الجرأة ضد المشرملين.
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0
31 - خليلوفيتش الأحد 01 أبريل 2018 - 14:22
إقرار القوانين في المغرب لا تعد ولا تحصى و لكن من يطبق هنا بيت القصيد وهل يطبق على الجميع كما هو متعارف عليه في البلدان التي تحترم مواطنيها
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32 - Younes-Painter الأحد 01 أبريل 2018 - 14:23
في رايي المتواضع الحل للقضاء على هؤلاء الحثالات المرضى هو جناح خاص في السجون مع الظروف القاسية و المشددة جدا. اظن ان مسالة الاخصاء -و الله اعلم- حق يراد به باطل، و اعتقد انه ان تم اقراره سيعمم على مساءل اخرى لحاجة في نفس جمعيات الدفاع عن المثليين و المطلقات و ربما سنسمع مطالب باخصاء الرجال الغير قادرين على النفقة او شيءا من هذا القبيل راه شحال من حاجة بدات صغيرة و تافهة ثم تطورت الى ما لا تحمد عقباه. و الله اعلم.
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33 - هشام الأحد 01 أبريل 2018 - 14:23
لا يمكن إلا أن نتفق مع قانون كهذا، لكن قبل إقراره يجب استشارة المجلس العلمي لمعرفة مشروعيته، و من ناحية أخرى كلنا نعرف أن القضاء المغربي لا يملك مصداقية كبيرة لذا نخشى أن يطبق على الأبرياء أو فقط الفقراء دون الأغنياء
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34 - رشيد الأحد 01 أبريل 2018 - 14:23
اقسم بالله انني فرحت جدا جدا جدا .لهذا القرار الشجاع من حكومة ودولة اكدت على قوتها وانتصارها للمرأة المغربية التي تستحق كل خير.
نعم القرار ونعم الحكومة.
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35 - محمد الأحد 01 أبريل 2018 - 14:23
هاؤلاء المجرمين هذا هو الحل الوحيد و المناسب لهم حيت ابناؤنا وبناتنا في خطر
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36 - عبدو الأحد 01 أبريل 2018 - 14:24
والله ماافرحني قرر مثل هذا وهذا هو الانصاف والعدل الكامل
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37 - aziz الأحد 01 أبريل 2018 - 14:24
احسن حل هو هدا باش رتاحوا و نتهناو من المشاكل
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38 - متتبع الأحد 01 أبريل 2018 - 14:24
استغرب الاغلبية تعلق دون قراءة المقال.
لن نتطور او نتقدم دون السماع قبل الكلام.
المقال يدخل في كذبة ابريل و انا و الله عرفتها حتى قبل ان ابدأ في قراءة المقال.
وتطبيقه جد مستبعد بسبب ان الدولة لو ارادت القضاء على الاغتصاب لقضت عليه منذ مدة فقط بالعقاب الصارم لكن الشعب في نظرهم لا يساوي شيأ و اتركوه ملهي في مشاكله لينهبوا الارض بكل اريحية.
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39 - إلياس الأحد 01 أبريل 2018 - 14:25
بالرغم من بشاعة مضاهر الإغتصاب و تزايدها فإن هذا القانون يعد جريمة أبشع من الإغتصاب نفسه .... بمعنى أنك تفقد الإنسان معنى للحياة و الحكم عليه بالعقم و عدم الزواج و الولادة و العيش كإنسان عادي بعد جريمة إغتصاب إرتكبها او محاولة إغتصاب مثل الفيديو المعروف ... و الأحرى هو علاج المشكل من جذوره و توفير علاج نفسي للمغتصبين ... و كذلك معالجة أسباب العزوف عن الزواج و التربية الجنسية و محاربة الفقر ...
جميع علماء النفس يؤكدون ان فعل الإغتصاب او الإضطرابات الجنسية عامة هي أساسا أعراض لمرض نفسي أعمق ... و لا أستبعد أن يطبق هذا القانون على توفيق بوعشرين ليكون عبرة لغيره ...و الفاهم يفهم
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40 - حوتة الأحد 01 أبريل 2018 - 14:25
سينزل بعض المعلقين السذج بتصفيقهم حينا و تنديدهم حينا آخر.
فهم لا يفرقون بين ابريل و شعبان.
قطيع بامتياز.
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41 - karim الأحد 01 أبريل 2018 - 14:25
الحمد لله أخيرا سيكون هناك قانون رادع نتمنى تطبيقه في أقرب الآجال للحد من إجرام مغتصصبي القاصرين و نعم القانون
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42 - vvv الأحد 01 أبريل 2018 - 14:25
من بعد مايخرجو الاخوان "الانسانيين" لي رفضو حكم الاعدام بدعوى ان النفس عندها قيمة, دابا يقولو حتى الخصيات عندهم قيمة كذلك...
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43 - Ahmed الأحد 01 أبريل 2018 - 14:25
هذه كذبة ابريل فاليوم فاتح الشهر كلشي تيق ههه
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44 - غفاري الأحد 01 أبريل 2018 - 14:25
الى المعلقين السابقين والذين لايقرؤون سوى العنوان والسطر الاول او الفقرة الاولى اتموا القراءة فالكاتب قال انها كذبة ابريل جد كالهزل وهزل كالجد.
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