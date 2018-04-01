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كُتّاب وآراء
المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية
يبدو أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.
وبإقرار القانون الجديد، تكون الحكومة قد خضعت لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.
ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.
ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحيا سيثير جدلا وسجالا كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.
وبحسب هذه الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن إجراء حاسما كهذا يقضي على الرغبة الجنسية للمغتصب سيكون دافعا لمن تسول له نفسه اغتصاب أطفال أو قاصرات أو نساء لا حول لهن ولا قوة، ليفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته؛ الشيء الذي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة.
ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن يعتمده المغرب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعا من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل.
ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما.
قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
أؤيد القانون
ولا القانون فقط عاى المواطنين والبراني يدير اللي بغا
أتمنى أن يطبق و بصرامة
أما إن كان القرار صادرا من الحكومات فذلك من صميم اختصاصها.
عالم النفاق والمكر.
وما القضية المدوية لاحد الصحافيين في المحكمة هذه الايام ،،والتي استاء لها الراي العام كله لخير دليل على ذلك..
يجب بالفعل على الدولة ان تتخد إجراءات ردعية للحد من جراءم هولاء المجرمين ..
هنا لا أقول بالإتفاق مع الجاني ولكن هناك احتمالية الخطأ القضائي، في هذه الحالة كيف سيكون التعويض، زرع الخصيتين؟؟؟
هنا لا أقول بالإتفاق مع الجاني ولكن هناك احتمالية الخطأ القضائي، في هذه الحالة كيف سيكون التعويض، زرع الخصيتين؟؟؟
لما لا يطبق عليه الحد الإلاهي؟
نعم القرار ونعم الحكومة.
لن نتطور او نتقدم دون السماع قبل الكلام.
المقال يدخل في كذبة ابريل و انا و الله عرفتها حتى قبل ان ابدأ في قراءة المقال.
وتطبيقه جد مستبعد بسبب ان الدولة لو ارادت القضاء على الاغتصاب لقضت عليه منذ مدة فقط بالعقاب الصارم لكن الشعب في نظرهم لا يساوي شيأ و اتركوه ملهي في مشاكله لينهبوا الارض بكل اريحية.
جميع علماء النفس يؤكدون ان فعل الإغتصاب او الإضطرابات الجنسية عامة هي أساسا أعراض لمرض نفسي أعمق ... و لا أستبعد أن يطبق هذا القانون على توفيق بوعشرين ليكون عبرة لغيره ...و الفاهم يفهم
فهم لا يفرقون بين ابريل و شعبان.
قطيع بامتياز.