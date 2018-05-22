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كُتّاب وآراء
السجن يستقبل "أستاذ خريبكة" .. ومساعي الصّلح تصطدم بالتصعيد
حدّدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة خريبكة يوم الخميس المقبل من أجل النظر في قضية تعرّض التلميذة "س.م" للاعتداء والتعنيف على يد أستاذها بثانوية الإمام مالك الإعدادية؛ فيما رفضت النيابة العامة، زوال اليوم، الملتمس الداعي إلى "تعميق البحث والاستماع للشهود"، إذ أمرت بوضع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لخريبكة، على خلفية اتهامه بـ"الضرب والجرح والقذف".
وأوضح ادريس حراش، عضو هيئة دفاع التلميذة المعنّفة، أن "الأستاذ اعترف أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه، وصرّح بأن رميه من طرف التلميذة بالطباشير أثار غضبه ودفعه إلى تعنيفها"، مضيفا: "الأستاذ يؤكّد وجود تسجيلات ومقاطع أخرى توثّق لحظات إقدام التلميذة على استفزازه، غير أننا لم نرها بعد".
وقال حرّاش، في تصريح لهسبريس: "رغم كوني عضوا في هيئة الدفاع عن التلميذة المعنّفة، فقد أجريت محاولات مع والدها من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية التي تجمع بين أستاذ وتلميذته، وتزامنت مع الشهر الكريم، غير أن الوالد يؤكّد رفض التنازل عن القضية، على الأقل في الوقت الراهن".
ونظرا لاحتشاد عدد من التلاميذ والتلميذات أمام المحكمة، تزامنا مع تقديم الأستاذ على أنظار النيابة العامة، وترديد شعارات تضامنية مع المعتقل، وأخرى ضدّ التلميذة المعنّفة، أكّد حراش أن "الوقفة الاحتجاجية تزيد الطينة بلّة، وتجعل مساعي الصلح أكثر صعوبة، خاصة أن المتضامنين مع الأستاذ رفعوا شعارات تتضمن السب والشتم في حق التلميذة المعنّفة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "النيابة العامة اقتنعت بأن التلاميذ الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة محرضون من طرف بعض الأساتذة"، مضيفا أن "التقديم كان سيجري بشكل عاد، ما سيمكّن من إنجاح مساعي الصلح التي يدفع الجميع في اتجاهها، إلا أن التصعيد الذي جرى أمام مقرّ المحكمة، والاستفزاز الذي طال أسرة التلميذة من طرف المحتجين، زاد الأمر صعوبة".
يشار إلى أن عددا من تلاميذ وتلميذات ثانوية الإمام مالك الإعدادية نظموا، منذ صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، ورفعوا شعارات للمطالبة بإطلاق سراح الأستاذ الموقوف على خلفية ظهوره في شريط، ليلة السبت الماضي، وهو يعرّض إحدى تلميذاته للتعنيف الجسدي واللفظي، قبل أن يتم تداول المقطع على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد المحتجون أن الأستاذ مشهود له بالكفاءة المهنية، ويعمل ما بوسعه لمساعدة تلامذته على فهم دروس الرياضيات، قبل أن تعمل التلميذة "س.م" على رميه بالطباشير قصد استفزازه، مشيرين إلى أن من المفروض أن تعاقب التلميذة بسبب سلوكاتها المستفزة، وعدم معاقبة أستاذ يبلغ من العمر 59 سنة وقضى سنوات طويلة في تدريس الأجيال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
ولكن بعد سنوات و نظرا لما أراه في هذا الجيل الصاعد
أحمد الله على العمل في القطاع الخاص (باش ما عطا الله)
أفضل من مهنة المتاعب هذه كان الله في عون ممتهنيها
الاستاد يجب معاقبته بشكل او باخر لممارسته العقاب الخاص والعنيف اتجاه التلميدة
التلميدة يجب معاقبتها بشدة لسوء سلوكها و تعمدها رشق الاستاد بالطباشير
الحالة الثالتة : التظاهر امام المحكمة و محاولة التآثير على القضاء هدا أمر مرفوض بالمرة و على الدولة فرض القانون و العدل دون تمييز ودون محاباة لهدا أو لداك
((ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالماً ضاع بين الجهال))
قايد فطنجة قوق بنادم ما كاينش اللي تكلم ولا حتا تحرك علاش هاد القايد تا هو ما تعتاقلوهش ...
الاستاذة اللي تشرملات ضربها تلميدها بموس الان راه حر طليق ...
كل عام الأساتذة يحتجون ضد الواقع المزري للتعليم
حاملي الشهادات
الاساتذة المتدربين
المتعاقدين .....
عشرالاف اطار
سد الخصاص ... كلهم تم قمعهم والتنكيل بهم واعتاقلهم محيت بغاو التعليم يزيد القدام
لكن الرسالة مفهوما هو انه بغيتو التعليم العمومي يكون هكا باش الشعب يهز ولادو من المدرسة العمومية ويمشي للخصوصي سياسة ناجحة لخوصصة التعليم
دولة خروانية بامتياز يجب محاكمة الدولة لقمعها لرجال التعليم ..
ومحاكمة المفسدين ومنهم القايد اللي عوق السيد وما تنساوش الاستاد اللي مات مؤخرا بشلل نصفي بسبب شغب التلاميذ...
هاد الشي كله ما غاديش ينسينا فالمقاطعة
وأتمنى من رجال التعليم ما يكونوش شمايت وما يسكتوش على هاد الشي .
والسلام
لابد من استقلال القضاء ان يثبت ذلك
المجرم لايولد مجرما وليس لديه جينات الاجرام
هذا الاستائ بالغ في الضرب وعليه ان يعاقب
عندما يعاقب ابناء الريف بتهم واهية
فلماذا التساهل مع هذا الشخص الذي انهال علي مراهقة بالضرب المبرح وكآنه يصارع اسدا
اوقع علي ماآقول لانه اعدي كل الخطوط
ليس هناك مجال للتضامن مع هذا الشخص
عليه ان يدفع ثمن اعتدائه
كان بامكانه ان يصور اي اعتداء لفظي او جسدي
واذا بالغ التلاميذ في اهانته يغادر الفصل ويطالب بتضامن زملائه
هذا مايحدث في البلدان الدمقراطية
ويكون بامكان نقابة التعليم ان تحتج وتدعم الشكوى بالحجج حينذاك لكل مقام مقال
تعاقب التلميذة حسب القانون
لايمكن ان تآخذ حقك بيدك
وامام امرآة
جبن مابعده جبن حتي ولو كانت لها عضلات رجل
مهمتك التدريس وعليك ان تبدع وتبدع قبل ان تشتمي من الشغب
80٪ من الشغب يمكن معالجته عبر تحضير درس شيق يحفز التلاميذ علي طلب المعرفة
ولامجال للمصارعة
السؤال الموجه الى النيابة العامة التي تطبق القانون وسلطة الموائمة
لماذا لم تتابع التلميذة القاصرة وتحليها على قاضي الاحداث لارتكاربها مخالفة العنف الخفيف واهانة موظف عمومي اثناء القيام بمهامه اليست هذه جريمة وهذا تكييفها القانوني و وهناك مسطرة للاحداث
ام ان الراي العام هو الذي اصبح يصوغ المتابعة وليس سلطة القانون
واش عارفين أن أقصى العقوبات التي تطال التلميذ هي القيام بالبستنة والنظافة؟
داخلت علك بالله واحد ساب الأستاذ ولا مصوطو گاع شوف باش كيتعاقب.
+الأستاذ راه بشر..راه حتى هو كينفاعل..والسيد راه 60 عام...بمعنى راه حفى دماغو فالخدمة...وتجي مراهقة مكلخة(الفروض كتجيب فيهم 2 و 3) وتستافزو..وتخبطوا غير ما مرة بالطباشير دون اكثرات لتنبيهاته...وهادشي كلو فحصة ديال الدعم...فنظركم علاش كلنت كتسارى؟طبعا على خلا دارها.وراه لقاتو.
متكونوش انحيازيين
تضامني المبدإ و اللامشروط مع استاذ خريبكة.
هكذا كل واحد اخد عقوبته ويكون عبره للاخرين.
واخلوا سبيل الأستاذ فعار ان يسجن من اجل التعنيف ولا تسجن التلميذة من اجل اهانة موظف اثناء مزاولته لعمله. يجب تسوية الكفتين يا.......
مشكورة هسبريس....
الخلاصة التربية منعدمة عند التلميدة و الاستاد كان عليه أن لا يعنفها و قد كان عندنا استاد اهانه تلميذ و رد عليه بالخروج من الفصل حتى يحضر أباه و اضطر التلميذ للاعتذار له بعد أن وبخه كل التلاميذ
نريد جيلا قوي الشخصية و ليس اعادة سيناريو اجيال السبعينات و التمانينات المهزوزة الشخصية بفعل العنف بداية من الاسرة مرورا بالمسيد و المدرسة و نهاية بالادارات العمومية
ان كان للدراسة، فالدراسة لن تتأتى دون انضباط و التزام بالقانون الداخلي للمؤسسة، و نلاحظ هنا ان هذه البنت قد اخلت بهذا القانون و اساءت ليس للاستاذ فحسب و لكن للكل: للقسم، للحصة للمادة!
التعليم وسيلة بيد المخزن تنتج أشباه المتعلمين. وهو الآن، بهذه الانتقائية في تطبيق القانون. لا يريد أن تضيع منه فرصة ،الزيادة في درجة عقم التعليم.