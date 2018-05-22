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الرئيسية | مجتمع | السجن يستقبل "أستاذ خريبكة" .. ومساعي الصّلح تصطدم بالتصعيد

السجن يستقبل "أستاذ خريبكة" .. ومساعي الصّلح تصطدم بالتصعيد

السجن يستقبل "أستاذ خريبكة" .. ومساعي الصّلح تصطدم بالتصعيد
صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:30

حدّدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة خريبكة يوم الخميس المقبل من أجل النظر في قضية تعرّض التلميذة "س.م" للاعتداء والتعنيف على يد أستاذها بثانوية الإمام مالك الإعدادية؛ فيما رفضت النيابة العامة، زوال اليوم، الملتمس الداعي إلى "تعميق البحث والاستماع للشهود"، إذ أمرت بوضع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لخريبكة، على خلفية اتهامه بـ"الضرب والجرح والقذف".

وأوضح ادريس حراش، عضو هيئة دفاع التلميذة المعنّفة، أن "الأستاذ اعترف أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه، وصرّح بأن رميه من طرف التلميذة بالطباشير أثار غضبه ودفعه إلى تعنيفها"، مضيفا: "الأستاذ يؤكّد وجود تسجيلات ومقاطع أخرى توثّق لحظات إقدام التلميذة على استفزازه، غير أننا لم نرها بعد".

وقال حرّاش، في تصريح لهسبريس: "رغم كوني عضوا في هيئة الدفاع عن التلميذة المعنّفة، فقد أجريت محاولات مع والدها من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية التي تجمع بين أستاذ وتلميذته، وتزامنت مع الشهر الكريم، غير أن الوالد يؤكّد رفض التنازل عن القضية، على الأقل في الوقت الراهن".

ونظرا لاحتشاد عدد من التلاميذ والتلميذات أمام المحكمة، تزامنا مع تقديم الأستاذ على أنظار النيابة العامة، وترديد شعارات تضامنية مع المعتقل، وأخرى ضدّ التلميذة المعنّفة، أكّد حراش أن "الوقفة الاحتجاجية تزيد الطينة بلّة، وتجعل مساعي الصلح أكثر صعوبة، خاصة أن المتضامنين مع الأستاذ رفعوا شعارات تتضمن السب والشتم في حق التلميذة المعنّفة".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "النيابة العامة اقتنعت بأن التلاميذ الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة محرضون من طرف بعض الأساتذة"، مضيفا أن "التقديم كان سيجري بشكل عاد، ما سيمكّن من إنجاح مساعي الصلح التي يدفع الجميع في اتجاهها، إلا أن التصعيد الذي جرى أمام مقرّ المحكمة، والاستفزاز الذي طال أسرة التلميذة من طرف المحتجين، زاد الأمر صعوبة".

يشار إلى أن عددا من تلاميذ وتلميذات ثانوية الإمام مالك الإعدادية نظموا، منذ صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، ورفعوا شعارات للمطالبة بإطلاق سراح الأستاذ الموقوف على خلفية ظهوره في شريط، ليلة السبت الماضي، وهو يعرّض إحدى تلميذاته للتعنيف الجسدي واللفظي، قبل أن يتم تداول المقطع على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد المحتجون أن الأستاذ مشهود له بالكفاءة المهنية، ويعمل ما بوسعه لمساعدة تلامذته على فهم دروس الرياضيات، قبل أن تعمل التلميذة "س.م" على رميه بالطباشير قصد استفزازه، مشيرين إلى أن من المفروض أن تعاقب التلميذة بسبب سلوكاتها المستفزة، وعدم معاقبة أستاذ يبلغ من العمر 59 سنة وقضى سنوات طويلة في تدريس الأجيال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - يونس السلفي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:47
كنت أتحسّر سنوات عدّة لعدم قبولي في امتحان الأساتذة
ولكن بعد سنوات و نظرا لما أراه في هذا الجيل الصاعد
أحمد الله على العمل في القطاع الخاص (باش ما عطا الله)
أفضل من مهنة المتاعب هذه كان الله في عون ممتهنيها
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169
2 - امة الله الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:48
راه التلميذة مخصهاش تستفز الملعم هو اكبرها عمرا خاصها تحترمه وهو غلط من ضربها خاصنا نكون حقانيين راه الى استفرزنا شي حد كيخرج منا العجب
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142
3 - مدوخ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:49
الله يرحم التعليم في المغرب لا سياسة إصلاح لا والدين مأهلين باش يربيو ولادهم
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126
4 - مواطنة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:50
هاداك ليصورو ليخص الحبس.الاستاذ إقدر طلعات ليه الدم وضربها.عادي ياك المدرسة هي الام الثانية إوا مفيها عيب إلا غلطات وضربها.
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99
5 - مغربية الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:50
ماذا اقول!؟اتخيل انها ابنتي وانا احدثها وانصحها واربيها ثم تستفزني؟؟!!هل اعانقها واشكرها !!؟؟فكروا كيف تعاملون اولادكم العاقون وكيف تتصرفون معهم في غياب الضيوف والكاميرا.رفقا بالاستاذ!!!
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126
6 - الطباشير الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:50
le monde a l'envers..15ans.Vs 59ans..les adolescents doivent alors éduquer les adultes..
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30
7 - السلام عليكم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:51
انقلبت الموازين واختلطت القيم في هذا الزمان الرديء.قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
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44
8 - rodeo الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:51
(النيابة العامة اقتنعت بأن التلاميذ الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة محرضون من طرف بعض الأساتذة ) هل يمكن أن تحرض عشرات التلاميذ أو ما يقارب مئة تلميذ للخروج للإحتجاج لا أظن ذلك ! هل كل من سب استاذ و عنفه تم حبسه ؟ المهم القادم سيكون أحر من الجمر
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28
9 - كلنا استاذ خرببكة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:52
بهذا الصنيع تؤيد النيابة العامة اهانة كرامة استاذ مشهود له بالكفاءة و الانضباط . لتشعل فتيل العداوة بين الاطر التربوية و تلامذتهم و كذا اولياء الامور .علاوة علة تشجيع المتعلمين على نقل سلوكات الشارع للفضاء التربوي .لذا من موقعي كاستاذ اندد بما اقدمت عليه النيابة العامة في حق هذا الاستاذ الذي كرس حياته في سبيل نشر المعرفة و نلتمس منها مراعاة ظروفه النفسية و الاجتماعية .
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52
10 - زمن التسيب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:52
يجب معقابة الاستاد والطالبة إن أردنا الحد من شغب المدارس
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-37
11 - كاد معلم ان يكون رسولا الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:52
مدام الاستاد اعترف فالمسامح كريم لعله يكون تغير في تصرفاته وافعاله ونظرا لكبر سنه ولما اعطى لتربية اجيال والخطا يقع المسامح كريم الله يسامح ان كان فعلا مقاطع فديو تتبث استفزاز معلم ورمي عليه طباشير امام تلاميذ هنا طرفين معا وجب تصالحهما فورا وكم من تلميذ شرمل استاذ وتنازل الان دور تلميذ في تنازل على دعوة لوجه الله هذا درس كافي ان يغير سلوكه للاحسن باذن الله واسرنا فيها اكثر من هذا يقع مع اخوتنا فكيف ان كان استاذك الله يسامح كما سمحوا اساتدة في حقهم مقابل تلميذ والله يهدي الجميع دول اخرى راه قرطاس في قسم نحمدوا الله على تدخل الامني ونحمدوا الله ان هناك من تدخل في عين المكان ونتمنى تنازل البنت والاب على دعوى لوجه الله اغلى ما يكون مدام اعترف وصافي
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26
12 - mellouk الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:52
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما دخل التلاميذ في قضية معروضة على القضاء من الذي زج بهم في النازلة كي يزيد الطين بلة للزج بهذا الأستاذ في السجن خلال هذا الشهر المبارك. اتقوا الله في هذا الوطن اتقوا الله في أبناء هذا الوطن ارحموا براءة الأطفال اليافعين واتقوا فتنة لتصوبن الذين ظلموا منكم واللذين ظلموا وارحموا عائلة التلميذة وارحموا هذا الأستاذ.
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9
13 - abouama الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:53
اين هي الاخلاق التي تجعل التلميذ يحترم الاساتذة ورجال التعليم بصفة عامة.؟ اين هي الاسرة التي تعلم الابناء على القيم واحترام الاخر؟ كان من المفروض متابعة الاستاذ في حالة سراح والاستماع إلى التلاميذ الشهود من نفس الفصل قبل رمي الاستاذ في السجن مع المجرمين وهو لايزال بريئا مادامت المحكمة لم تقل كلمتها النهائية.
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14
14 - ali الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:53
عيب وعار لم تربي ابنتك كما يجب ومع ذالك لا تريد ان تتنازل عن القضية .الا تشعر بالخزي من نفسك ومن ابنت الا تشعر بالعار .المدرسة باكملها تشهد ان ابنتك هي الظالمة ومع ذالك تتعنت .يبدو انك من من يبختون عن المقابل المادي.
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21
15 - meme الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:53
كاد المعلم ان يكون رسولا و اصبح الان شرويطا تمسح فيه جميع الايدي غزا فيك الله باغي تقري قري را حتئ واحد ما بقا باغي يقرا علئ الابائ ان يتبعوا بناتهم في الطريق ليروا ماذا تفعلن واخا داكشي غي عسل و سمن علئ الواليدين باغينو و لكن لا يظلموا
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14
16 - منير الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:54
3 نقط أساسية أقولها بدون تعليق.
الاستاد يجب معاقبته بشكل او باخر لممارسته العقاب الخاص والعنيف اتجاه التلميدة
التلميدة يجب معاقبتها بشدة لسوء سلوكها و تعمدها رشق الاستاد بالطباشير
الحالة الثالتة : التظاهر امام المحكمة و محاولة التآثير على القضاء هدا أمر مرفوض بالمرة و على الدولة فرض القانون و العدل دون تمييز ودون محاباة لهدا أو لداك
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8
17 - مغربي قح الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:54
كن غير دخلتو كل الاساتذة للسجن وعفو لكل المجرمين والمشرلمين نيشان بلا نفاق.رحمك الله يا تعليم.
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17
18 - khalid alwydadi الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:54
لاحول ولا قوة الا بالله دابة شكون لي كلا قتلة واش البنت ولا الاستاذ شعب مريقي او منافق اوقلالو الناس الاحرار لي متايتباعو ماتيتشراو
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-2
19 - محمد بوحاج الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:54
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :

((ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالماً ضاع بين الجهال))
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16
20 - ورزازية الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:55
قررت نعلق على الموضوع حيت حتا انا عشت العنف المدرسي كانت واحد الاستاذة ديال الفرنسية في الاعدادي معيشانة ف جهنم ملي كاندخلو عندها و هي كاتسلخ على ابسط الامور كنت مجتهد او كسول ضروري تاكول لعسا الا بعض العناصر فاش سولتهم قالو ليا كانديرو عندها سوايع و مشيت تا انا كانديرهم عندها و تهانيت.دازو ليام كبرت او تلقيت معاها منعاودش ليكم فضرف تانية حسيت براسي ديك التلميذة الضعيفة ليكاتخاف منها انا من هاد المنبر كنقوليها ماسمحت ليك دنيا و اخير
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0
21 - سقراط الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:55
لا يعقل من دولة تشجع التلاميذ على ضرب الأساتذة بالطباشير البارحة مشا المدير الاقليمي يعطيها وسام ويشكرها محيت ضرباتو واستفزاتو.. هذا هو حال التعليم بالمغرب
قايد فطنجة قوق بنادم ما كاينش اللي تكلم ولا حتا تحرك علاش هاد القايد تا هو ما تعتاقلوهش ...
الاستاذة اللي تشرملات ضربها تلميدها بموس الان راه حر طليق ...
كل عام الأساتذة يحتجون ضد الواقع المزري للتعليم
حاملي الشهادات
الاساتذة المتدربين
المتعاقدين .....
عشرالاف اطار
سد الخصاص ... كلهم تم قمعهم والتنكيل بهم واعتاقلهم محيت بغاو التعليم يزيد القدام
لكن الرسالة مفهوما هو انه بغيتو التعليم العمومي يكون هكا باش الشعب يهز ولادو من المدرسة العمومية ويمشي للخصوصي سياسة ناجحة لخوصصة التعليم
دولة خروانية بامتياز يجب محاكمة الدولة لقمعها لرجال التعليم ..
ومحاكمة المفسدين ومنهم القايد اللي عوق السيد وما تنساوش الاستاد اللي مات مؤخرا بشلل نصفي بسبب شغب التلاميذ...
هاد الشي كله ما غاديش ينسينا فالمقاطعة
وأتمنى من رجال التعليم ما يكونوش شمايت وما يسكتوش على هاد الشي .
والسلام
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13
22 - ضحايا التربية السيئة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:55
يلاحظ في مؤسساتنا التعليمية تلاميذ وتلميذات ذوو سلوكات تعبر عن سوء التربية الصادرة من المحيط العائلي وتنعكس في المؤسسة ومحيطها ويكون ضحية هذه السلوكات الأساتذة الجادون في عملهم والتلاميذ المهتمون بدروسهم ومن أراد أن يتأكد من هذا فليتردد على المؤسسات التعليمية ويلاحظ بأم عينيه مايحدث
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11
23 - محمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:55
انا في نظري حتى التلميذ ة خصها تحاكم لأنها ضربت اسثاذها
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15
24 - citoyen الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:55
ولماذا الصلح
لابد من استقلال القضاء ان يثبت ذلك
المجرم لايولد مجرما وليس لديه جينات الاجرام
هذا الاستائ بالغ في الضرب وعليه ان يعاقب
عندما يعاقب ابناء الريف بتهم واهية
فلماذا التساهل مع هذا الشخص الذي انهال علي مراهقة بالضرب المبرح وكآنه يصارع اسدا
اوقع علي ماآقول لانه اعدي كل الخطوط
ليس هناك مجال للتضامن مع هذا الشخص
عليه ان يدفع ثمن اعتدائه
كان بامكانه ان يصور اي اعتداء لفظي او جسدي
واذا بالغ التلاميذ في اهانته يغادر الفصل ويطالب بتضامن زملائه
هذا مايحدث في البلدان الدمقراطية
ويكون بامكان نقابة التعليم ان تحتج وتدعم الشكوى بالحجج حينذاك لكل مقام مقال
تعاقب التلميذة حسب القانون
لايمكن ان تآخذ حقك بيدك
وامام امرآة
جبن مابعده جبن حتي ولو كانت لها عضلات رجل
مهمتك التدريس وعليك ان تبدع وتبدع قبل ان تشتمي من الشغب
80٪ من الشغب يمكن معالجته عبر تحضير درس شيق يحفز التلاميذ علي طلب المعرفة
ولامجال للمصارعة
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-6
25 - الله يسامح الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:57
على وجه الله والشهر الكريم وشهر الغفران ومغاربة قلوب متسامحة والله يسامح لطالما سامح المعلم تلميذه اتى الوقت كي يسامح تلميذ معلمه وحنا ولادنا وقهروناااا في دار تنسلخوهم كثر من هكدا كبدة تتخرج من تيضربهم شي واحد اخر والله يهدينا كاملين مسامح كريم الا الاب التلميذة قرا كلامي الله في شهر كريم يعتق من النار وتنازل على دعوى من اجل ولداتو مساكن واسرته كذلك هذاك الاستاد وراءه اسرة مدام اعترف وراه اخطأ في حق ابنتنا كلنا ولكن شكون فينا مضربش ولادوا كثر من هكدا راها ابنته مهما كان لو كان استاد اخر كون طردها من الفصل ومسامح كريم من يعترف ندافع عليه
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9
26 - Majid الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:57
مسألة استفزاز الأستاذ تبدو وسيلة للتخفيف ليس إلا ، وإن كانت لا تبرر أبدا ردة فعله ، الأستاذ معروف حسب الشهادات بحدة طباعه و نرفزته السريعة ، استفزازه و من طرف تلميذة يعد مخاطرة غير محسوبة العواقب.
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4
27 - Hhhh الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:58
احسن حل هو الكمرات في لأقسام لمراقبة خرقاات التلاميد ولأساتدة انا صراحتا دوزت المعنات في المدرسة من قمع ومن عدم احترام ومن تطاول بعض لاساتدة يعتقدون ان المدرسة ملكهم
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-3
28 - عبدالله الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:58
تم تسيس القضة من أجل ردع المتظامنين
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3
29 - عابر سبيل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 18:59
الاباء هم من يجب سجنهم بتهمة عدم التربية فعلا الاستاذ مخطئ لكن ردة فعله هي نتيجة سلوك التلميذة ثم ان هناك جهات تتربص بالاستاذ و تحاول ضربه كلما تسنت لها الفرصة...سواء كان ظالما او مظلوما دائما يلقى اللوم عليه...و اي استاذ ما زال يمارس بكل حرفية فهو مخطئ هذا الجيل لا ينتظر شيئا من المدرسة
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4
30 - كتاب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:00
لقد شهد عدة شهود بالصوت والصورة ان التلميذة القاصرة اخطات ورمت استاذها الذي بدوره اخطا
السؤال الموجه الى النيابة العامة التي تطبق القانون وسلطة الموائمة
لماذا لم تتابع التلميذة القاصرة وتحليها على قاضي الاحداث لارتكاربها مخالفة العنف الخفيف واهانة موظف عمومي اثناء القيام بمهامه اليست هذه جريمة وهذا تكييفها القانوني و وهناك مسطرة للاحداث
ام ان الراي العام هو الذي اصبح يصوغ المتابعة وليس سلطة القانون
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0
31 - أستاذ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:00
الناس لي كيقولوا كان على الأستاذ يدير بيها تقرير.
واش عارفين أن أقصى العقوبات التي تطال التلميذ هي القيام بالبستنة والنظافة؟
داخلت علك بالله واحد ساب الأستاذ ولا مصوطو گاع شوف باش كيتعاقب.
+الأستاذ راه بشر..راه حتى هو كينفاعل..والسيد راه 60 عام...بمعنى راه حفى دماغو فالخدمة...وتجي مراهقة مكلخة(الفروض كتجيب فيهم 2 و 3) وتستافزو..وتخبطوا غير ما مرة بالطباشير دون اكثرات لتنبيهاته...وهادشي كلو فحصة ديال الدعم...فنظركم علاش كلنت كتسارى؟طبعا على خلا دارها.وراه لقاتو.
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5
32 - Nasirhakk الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:00
ضرب التلميذ داخل الفصل ليس عنفا بل تربية لمصلحته ،ومن يقول غير ذلك للأسف لا يريد أدنى مصلحة لصالح أبنائنا بل يعمل على تدمير مدارسنا العمومية،بدون أخلاق وتربية لن يكون هناك علم و تعليم
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0
33 - رمضان كريم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:00
ضربها عيرتوا عيرها في الاخير وجب تغير مثل هذه سلوكيات وتحرير مساطر قانونية للتربية والتعليم احيانا الاستاذ بدل طرد التلميذ او تحويله لمجلس تاديبي يصبح الاستاذ يقوم بدور التاذيب ما يبعده عن مكانته كاستاد تربوي الى خروج الى نطاق بيتوي وما شاهدناه نسخة من تصرفاتنا مع اولادنا في البيت ولو كانت كاميرات في بيوت لفضحت سلوكنا كلنا ولله الحمد ربي كاين مهم مسامح كريم والله يسامح الجميع
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1
34 - جمال الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:00
مهما طرا ماشي من حقو يضربها بداك شكل مالها حيوان
متكونوش انحيازيين
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-1
35 - كريم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:01
للاسف تلميذة طائشة لا رغبة لها في الدراسة و كسولة، ترسل استاذا في عمره الاخر الى السجن، لانه حاول ردعها عن تصرفاتها اللاتربوية، محاولا الدفاع عن كرامته التي انتهكت وسط القسم.
تضامني المبدإ و اللامشروط مع استاذ خريبكة.
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1
36 - مواطنة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:01
حسبنا الله ونعم الوكيل ضربني وبكى وسبقني وشكى أبو التلميذة لم يحسن تربيتها ولم يعلمها كيفية احترام من يعلمها وعوض توبيخ ابنته والتحري ومعرفة الحقيقة استغل فيديو يوثق جزء من الواقعة وهو متأكد أن ابنته هي الظالمة والأستاذ المسكين مظلوم وعوض طلب السماح من الاستاذ المظلوم جر به الى السجن فالاستاذ دافع عن حقه وكرامته إمام تلامذته عوقب هو واصبح هو الظالم والتلميذة المظلومة ما هذا العبث
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2
37 - حشومة و عيب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:01
ايها الاب كن عاقلا و تقدم للصلح مع الاستاذ و رب ابنتك حتى لا تصبح مذمومة من طرف الجميع كن على يقين تام انها فعلا صربت الأستاذ بالطباشير اعطها القران تحلف و ستعرف الحقبقة المرة
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1
38 - أبي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:02
وا حسرتاه على المعلم و المتعلم إنا لله و إنا إليه راجعون
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1
39 - Aziz canada الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:03
كلاهما أخطأ. والحل توقيف الاستاذ عن العحل بدون راتب لمده 6 شهور. ومعاقبه التلميذة بالرسوب و اعاده السنه الدراسية.
هكذا كل واحد اخد عقوبته ويكون عبره للاخرين.
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-2
40 - عبدو one الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:04
الاستاد غلط فى ضرب التلميدة ... ضرب خليه ناس الجاهلين ... انت كاستاد يجب ان تتعامل معا تلاميدك بدكاء وليس الضرب ... ان كانت استفزتك ... فباللتي هي احسن ....
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2
41 - ولد سيدي يوسف بن علي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:04
رحم الله التعليم منذ ان اصبح الأستاذ يسجن لضربه التلميذ. في زماننا ضربنا من طرف اساتذتنا لمصلحتنا ولمصلحة الوطن ونقبل ايديهم ورؤوسهم لما افنوه في تعليمنا تربيتنا. الان اصبح الاستاذ مكبل اليد والليان ويعمل التلميذ ما يشاء، ويهان الاستاذ ولا يشتكي ان اشتكى هدد في بدنه وعرضه وابناءه. وان كانت ردة فعل منه سجن يا لحقوق التلميذ ويا لحقوق الانسان.... ستترك للمجهول وستترك للسيبة........
واخلوا سبيل الأستاذ فعار ان يسجن من اجل التعنيف ولا تسجن التلميذة من اجل اهانة موظف اثناء مزاولته لعمله. يجب تسوية الكفتين يا.......
مشكورة هسبريس....
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3
42 - عبدالله الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:04
بعض الجمعيات هي التي اوصلتنا لكل هدا بحيث أصبح تعنيف المرأة تجريم بدون النظر في المسببات و على كل حال فالفايسبوك فيه مساوئ و محاسن
الخلاصة التربية منعدمة عند التلميدة و الاستاد كان عليه أن لا يعنفها و قد كان عندنا استاد اهانه تلميذ و رد عليه بالخروج من الفصل حتى يحضر أباه و اضطر التلميذ للاعتذار له بعد أن وبخه كل التلاميذ
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43 - امير الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:05
تصرف وحشي لا انساني مع فتاة مراهقة بدعوا ... هدا الشخص لا علاقة له بتربية مريض وهلاء التلاميد مدفوعون من طرف اشخاص يجب البحت وتحقيق معهم
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44 - حسين الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:05
لماذا تم الرفض للاستماع الى الشهود ؟؟؟!!!! واذا كانت التلميذة قد استفزت الاستاذ ؟؟؟ ايها الاساتذة ... حذاري من الوقوع في المصائد ...
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45 - خليلوفيتش الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:06
السلام عليكم من خلال شهادات التلاميذ الذين عاينوا الحادث فيبدو أن التلميذة إستفزت الأستاذ و أسقطته في المحظور. وهذا أمر طبيعي يقع بين الأب و أبناؤه و الأم و بناتها و بلادنا معروفة بأن الوطن غفور رحيم و عفى الله عما سلف فلماذا لا هذا الأستاذ إنها ليست نهاية العالم و أقترح من منبر هسبريس إقتراحا على وزارة التربية الوطنية ولتفادي مثل هاته المشاكل تثبيت كاميرات مراقبة في الأقسام و مراقبة سير العمل وتكون الوزارة قد ضربت عصفورين بحجر واحد فالميزانيات تصرف فلخوا الخاوي اللهم فالكاميرات
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46 - majid الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:06
الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استعمال الضرب و سب الاعراض بدل اللجوء الى المساطير القانونية المعمول بها في المؤسسات التعليمية
نريد جيلا قوي الشخصية و ليس اعادة سيناريو اجيال السبعينات و التمانينات المهزوزة الشخصية بفعل العنف بداية من الاسرة مرورا بالمسيد و المدرسة و نهاية بالادارات العمومية
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47 - محمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:06
ينبغي ان نتساءل عن الهدف من تواجد هذه البنت في هذه الاعدادية ؟
ان كان للدراسة، فالدراسة لن تتأتى دون انضباط و التزام بالقانون الداخلي للمؤسسة، و نلاحظ هنا ان هذه البنت قد اخلت بهذا القانون و اساءت ليس للاستاذ فحسب و لكن للكل: للقسم، للحصة للمادة!
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48 - Nour الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:07
ان الله لا يستحيي من الحق..لا يجوز للاستاذ ان يضرب التلميذة رغم استفزازها له..لا مبرر للضرب وتخلطوا الاوراق..
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49 - متضامنة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:08
الآباء والأمهات يشكون ولا يحتملون أبناءهم في بعض الأحيان ؛وما بالك باستاذ قضى حياته كلها في التعليم كل سنة أفواج و افواج !!!أقسام مكتظة و أجيال مشاغبة! ! نداء لاب التلميذة أن يراعي ظروف هذا الأستاذ و أن يتفهم ردة الفعل؛ إن الله غفور رحيم.
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50 - محمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:10
استاذ عمره 59 يرمى في السجن مع المجرمين واسفاه على التعليم في بلادنا. بلدان يكرمون أساتذتهم ومعلميهم وبلدان يرمونهم أواخر عمرهم في السجون فقط لأن - استفزته. كون كانت مربية متوقعش مع استاذها في هاذ المشكل بالعكس كانت تفرض احترامها عليه. ولكن لا آباء ولا أبناء الكل.في الحضيض
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51 - طالب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:11
الصراح أو الحبس للاثنين ولكان عدل فعلا
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52 - عابر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:11
كفى انتقادات كل ما نراه نتاج لتربيتنا .اظن ان الخير الذي يمكن ان يقدمه كل مواطن هو احسان تربية ابنائه
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53 - تربية فاشلة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:11
بعدما شاهدت مقطع من الفيديو الذي يمثل فيه الاستاد بتعنيف التلميدة وهو مستعملا كل قواه كانه ينتقم من احد سلبه اعز شئ في حياته .معاملة غير مقبولة من طرف مربي للاجيال.لانها تربية فاشلة
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54 - مقهور الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:11
وايلي شحال كلينة العصا و عايرونة كتر من هاد الشي .و الحمد للالله انا الان فاحسن خدمة يقدر حلم بيها الواحد .حيت دارو فينا خير و نفس هادوك الاساسدة الله يرحمليهم الوالدين و غير مستقبلنا الى الافضل .باراكا من البسالة يا هادوك الوالدين وسيرو رابيو ولادكم والاستاد علا الراس والعين انا ماشي موشكيل عصي ليا ولدي غير والي حاجة فهاد البلاد .و انا كن كنت بوليسي وجات عندي البنت كون عاودت عاصيتها .
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55 - مواطن ديال الزنقة ماشي وزير الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:12
لاحول ولاقوة إلا بالله. أصبح التعليم الحائط القصير لكل من هب ودب ولطالما كانت تلك سياسة متعمدة من الدولة بأن تشوه صورة رجل التعليم، قطاع يجرجر أصحابه من محكمة إلى أخرى.59 عاما عمر الأستاذ، لو كان فعلا سيئ السمعة لسمعت أخباره من زمان، بل على العكس يشهد له تلاميذه بالتفاني في العمل، وما فعله كان يفعله معنا أساتذتنا واباؤنا حتى ربونا ونجحنا في حياتنا ولهم كل الشكر.
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56 - استاذة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:12
حسبي ونعم الوكيل.ماذا تنتظرون من استاذ دمه محروق يشرح الدرس وقليلة الأدب ترمي بالطباشير؟!!!لقددبحته قبل أن يقوم بضربها.عوض أن تعاقب هي يعاقب هو.هو له ظروف التخفيف..لقد ضربنا من طرب آباءنا واساتذاتنا ولم نحرك ساكنا.جيل قليل الادب.
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57 - زعطوط 2m الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:12
واش أعباد الله المخزن مهتم حتى لهذا الدرجة , بحماية الأفراد؟
التعليم وسيلة بيد المخزن تنتج أشباه المتعلمين. وهو الآن، بهذه الانتقائية في تطبيق القانون. لا يريد أن تضيع منه فرصة ،الزيادة في درجة عقم التعليم.
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58 - مواطن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:15
اتقوا الله في التعليم قبل فوات الاوان!
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59 - الزبير الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:16
تدافعون على أستاذ عديم الإنسانية والرجولة تكرفص على تلميذة لا حول لها ولا قوة.وإن استفزته لا يحق له معاملتها بهذه الطريقة الحيوانية.من يرى.أتمنى أقصى العقوبات لهذا المجرم ليكون عبره لغيره من الوحوش الخبيثة
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60 - Faink الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:16
وهل يعقل ان يؤنب استاد يبلغ من العمر 59سنة تلميدة بدون سبب نعلوا الشيطان راكم بهدلتوا رجال التعليم واش وحدة مشرملة مشات باش تقرئ ولا باش ترجم الاستاد يالها من تربية ونعم التربية فلو كانت ابنتي لا رميت بها في الشارع
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61 - simo الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:16
في الماضي لما يوبخنا الأستاذ ولو بالضرب كان آباؤنا يباركون العقوبة ويطالبون المزيد. والآن من خلال عدم تنازل الأب مراعاة لظروف الأستاذ يتضح مستوى الآباء ونوعية تربيتهم لأبنائهم وكيفما تعاملت أبنته مع الأستاذ ربمى بالطريقة نفسها تتعامل معهم بقلة إحترام.
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62 - هشام الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:17
دابا الي فهمت فهد البلاد السعيدة ان ديما الدولة الحكومة والقضاء ضد ارادة الشعب والسلام . شعب تضامن مع الاستاد ادن المحكمة خاصها تسجنو!! شعب تضامن مع التلميد ادن التلميد اتطرد المهم ديما ضد الشعب فاي حاجة
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63 - عيسى الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:18
ان كنا في دولة اخرى الذي سيعاقب هو اب التلميذة الذي قصر في تربية ابنته .
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64 - الوسيط الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:19
ولو أن الاستاد فقد السيطرة على اعصابة فيمكن اعتبار هاد الضرب تأديب للتلميدة مادامت بصحة جيدة معا لومنا الاستاد طبعا
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65 - soulhi الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:20
الخطأ من الاستاد حيت إلى كانت أستفزاتو اجري عليها ويكتب تقرير للمدير وإلا مقدرش إخرج هو من القسم مشي ادير شرع اديه وادير فيها بحال شي كيس ملاكمة
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66 - تاكورت نتغرم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:21
وداعا لما تبقى من المخلصين لقطاع التعليم
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67 - azrou999 الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:21
تصرف الاستاد غير مقبول على الإطلاق لكن تصرفات بعض التلاميذ الذين ليست لهم رغبة في الدراسة لأنه لهم مشاريع خارج السلك المدرسي و يذهبون إلى المدرسة ريتما تتحقق مشارعهم. هؤلاء هم الذين يخلقون هذه الاجواء، لأن التلميذ الذي يلوح بالطباشير على الأستاذ الذي يخدمه، لا أعتقد أن له رغبة في أن يبني مستقبله على اساس الدراسة و الشواهد.
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68 - الجاحظ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:22
انتهى التعليم بعدما انتهت التربية. المجتمع المغربي يستحق ما يقع له بعدما شهر بالمعلم وانزله مرتبة الحشرة.
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69 - شعيب فنلندا الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:24
كلمة حق فس هدا الشهر الفضيل التلميدة ظلمت الأستاد عندما رشقته بالطباشير لكنه أخطأ أيضا عند ضربها كان عليه أن يطردها من القسم فورا لهدا أرى أن الخطأ من الجانبين فإن كانت محاكمة لا بد منها فيجب محاكمة التلميدة بإهانة موظف و محاكمة الاستاد على العنف و من الأفضل لهما معا التسامح في هدا الشهر الفضيل
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70 - اب تلميذ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:25
هؤلاء الاساتذة كلهم واحد و دليل مانراه في تعليقات عن تضامن مع شخص قال احط الكلمات لمراهقة و ضربها اي مرضى و حثالة يدرسون ابناءنا و نحن لا نعلم
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71 - سعيد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:27
الحل في تمكين كاميرات المراقبة في كل مكان.في الشوارع،المدارس،المحاكم وجميع المؤسسات،
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