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الرئيسية | مجتمع | وزير التربية الوطنية يرصد مشاكل التعليم الأولي

وزير التربية الوطنية يرصد مشاكل التعليم الأولي

وزير التربية الوطنية يرصد مشاكل التعليم الأولي
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:30

في خضمّ تسريع وتيرة الدفع بإنجاح البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، أبرز العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر إطلاق البرنامج صباح اليوم بالصخيرات، حجم التأخر الكبير الذي يعاني منه التعليم الأولي في المغرب، والمشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية، فإنّ التعليم الأولي في المغرب، حاليا، ما زال يعاني من المشاكل نفسها التي كان يعاني منها خلال الفترة ما بين 2000 و2008، كضعف التمويل، والتباين بين المجالات والنوع، وضعف مشاركة الدولة وتعدد المتدخلين، وغياب آليات الرقابة والتقييم.

اللافت في العرض الذي قدمه الوزير أمزازي هو أنّ التعليم الأوّلي في المغرب لم يعرف أيَّ تطور خلال السنوات العشر الأخيرة في ما يتعلق بنسبة الأطفال المستفيدين؛ إذ ظلّت النسبة تتأرجح ما بين 50 و58 في المئة، بل إنها سارت في مُنحدر منذ الموسم الدراسي 2013-2014 إلى 2016-2017، بانخفاضها من 58% إلى 51%.

ويوجد في المغرب مليون و426 ألفا و185 طفلا في سن التمدرس بالتعليم الأولي، لكن عدد المتمدرسين منهم لا يتعدى 699 ألفا و265، في حين إن 726 ألفا و920 منهم غير متمدرسين. ويتصدر التعليم الأولي التقليدي أنواع التعليم الأولي بالمغرب، بنسبة 63 في المئة، يليه التعليم الأولي العصري بنسبة 24 في المئة، بينما لا يمثل التعليم الأولي العمومي سوى نسبة 13 في المئة.

ويتوفر المغرب، وفق إحصائيات الموسم الدراسي الحالي 2017-2018، على 23 ألفا و921 مؤسسة بالتعليم الأولي، 11 ألفا و921 منها توجد بالعالم القروي، ويبلغ عدد المربيات والمربين المكلفين بتدريس تلاميذ التعليم الأولي 36 ألفا و903.

ويبرز إشكال التبايُن بين المجال والنوع، الذي يعاني منه التعليم الأولي في المغرب، في كون المعدل الوطني لتغطية التعليم بالعالم القروي لا يتعدى 35 في المئة، ويصل في المناطق الحضرية إلى 59،5 في المئة، كما يتجلى، أيضا، في نسبة تمدرس الفتيات بالتعليم الأولي؛ إذ لا تتعدى هذه النسبة في الوسط القروي 35،2 في المئة، وتصل في الوسط الحضري إلى 45 في المئة.

ويطمح المغرب إلى تعميم التعليم الأوّلي في أفق الدخول المدرسي 2027-2028، لتمكين جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات من ولوجه، وفق ما هو مسطر في الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - يوسف ب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:58
انا بعدا مافهمت مع هاذ الدولة والو،واش التعليم الابتدائي يعيش اوضاع كاريثية بكل المقاييس 40 تلميذ في القسم ناهيك عن انعدام مقومات المدرسة من ماء ومراحيض وحراسة ووووو،اما الاقسام فلا تصلح حتى لتربية الاغنام خصوصا في الاطلس.ودبا مابقا ليهم غير التعليم الاولي.
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3
2 - montasser الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:00
جيل الخمسينيات والستينيات والسبعيينيات من القرن الماضي استفادو كلهم من تعليم اولي بسيط جدا وغير مكلف ورواده لم يتدربوا لا على بيداغوجيا ولا هم يحزنون...والمستفيدون من هذا تعليم لمسيد يعني لكتاتيب لقرءانية كلهم الان في وظاءف جد محترمة واكثرهم تسلق ووصل لمركز القرار...لو تم الاهتمام بهذه الكتاتيب وتطويرها والزاميتها لربحنا مءات سنوات ضوءية....انتظروا2027!!!!
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3
3 - hmida la feraille الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:04
لازم تشوفو واحد الفيديو في يوتوب ديال المراحيض في واحد المدرسه فشي منطقه من قرى المغرب. المرحاض مفيهش ماء وتراكم الصرف لاكتر من عام. هذا هي قيمه او صوره التعليم في المغرب. معناه التعليم يساوي المرحاض بدون ماء. الحكومه لا تريد شعبا متعلما. وانما تريد شعبا جاهلا يحب كرة القدم والفرق الاوربيه و يحب و يومن بزياره الاضرحه و طلب النجده والرزق من شمهاروش. اخر موضوع نتكلم عليه هو علاقه النظام و التعليم الوطني. المسألة باينه. شعب واعي يساوي حكومة نزيهة و مخلصة لشعبها
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4 - عضو بجمعية الصبار الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:16
اسالوا القائمين على التعليم في بلادنا كم حصة في الدين تدرس لابناءنا الطلبة ؟ حصة واحدة في الاسبوع من دين الاسلام الصحيح بينما اليهود يدرسون التوراة الباطلة لطلبتهم اثنتي عشر حصة في الاسبوع .
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2
5 - bouaazza الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:16
Des villas, appartements trafiqués en écoles privées!!Des élèves qui réussissent toutes leurs classes tant que papa paye jamais un élève ou étudient redouble à l'école privée nous les marocains on a réussi à corrompre le savoir voilà la source du problème, le gouvernement doit exiger minimum 1000m carré pour une école privé,avec une sale pour le sport,du matériel informatique,des profs qualifiés... l'école privée actuelle ressemble à une MAHLBA de mauvaise bouffe
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6 - سعيد بان الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:18
الميزانية المرصودة للتعليم الاولي والتي تقدر ب 30 مليار درهم هي بمثابة كعكة يسيل لها اللعاب وسيتم التعامل معها بنفس المنطق الذي دبرت به ميزانية المخطط الاستعجالي حيث استفاد منها أصحاب المكاتب المكيفة والنافدون في هذه البلاد وكل من يدور في فلكهم من خلال مشاريع لدويهم والحصيلة تعرفونها لتأتي الرؤية الاستراتيجية لتعمق الازمة وتكرس التردي في أسمى وابهى تجالياته و تبقى دار لقمان على حالها.ما عسايا أن أقول :عندما تسند الامور الى غير أهلها وتولى المناصب بمنطق الترضيات فلن نجنى الا الجهل والتخلف وهذا هو واقع الحال.
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7 - massinissa الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:21
أكد السيد عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي على أهمية التعليم الأولي في خلق جيل المستقبل، نفس الكلام قاله رئيس الحكومة في كونها تولي أهمية كبيرة للتعليم الأولي، و في الإتجاه نفسه إعتبر وزير التربية الوطنية التعليم الأولي من ركائز النهوض بالتعليم، من بداية الإستقلال و الأسطوانة تعيد نفس الكلام بدون أي نتائج ملموسة.
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8 - الله يهديكم الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:23
اودي الله يهديكم على هذا الوطن مشاكل التعليم مرصودة ومعروفة منذ الاستقلال الى اليوم شوفوا الى كاينش شي حلول ماشي كل مرة تجيبو فيلم
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9 - آصلاح أزلي الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:25
ولدنا وكبرنا ودرسنا وتخرجنا وإشتغلنا وتقاعدنا ومنا من قضى نحبه ومنا من ينتظر ونحن نسمع عن مشاكل واصلاح التعليم والمؤسف أن تعلمنا في تأخر وتدهور وتقهقر وإنحطاط مستمر.
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