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كُتّاب وآراء
حقوقيات يرصدن نقائص دعم "صندوق التكافل" للزوجات المهمَلات
أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن المرسوم المحدد لشروط استفادة المرأة المُهمَلَة من لدن زوجها وأولادها القاصرين من دعم صندوق التكافل الاجتماعي، بعدما تم التنصيص على ذلك في قانون مالية 2018 بتعليمات من الملك محمد السادس. وعلى الرغم من النقاط الإيجابية التي سردها فاعلون حقوقيون لهذه الخطوة، إلا أنهم وجهوا إليها عددا من الانتقادات.
وفي الوقت الذي ثمنت سميرة بوحيا، نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، المبادرة في حد ذاتها، انتقدت عددا من النقاط المتعلقة بهذا الدعم، سواء المتعلقة بقيمته أو شروط الاستفادة منه، ناهيك عن عدم تعميمه على عدد من الفئات الأخرى، منبهة إلى أنه يمكن أن يكون الهدف من وراء هذه الخطوة مجرد "أهداف انتخابية" فقط.
وتساءلت بوحيا في تصريح لهسبريس: "هل مبلغ 350 درهما سيكفي الفئات المعوزة لتحقيق أهداف صندوق التكافل الأسري؟ وهل يمكن أن يعيل طفلا وأسرة معوزة ويسد مصاريف التطبيب والمدرسة والحاجيات الأساسية من مأكل وملبس؟ وهل بهذا المبلغ يمكن أن نحارب الهشاشة والفقر والعوز؟".
وانتقدت الحقوقية ذاتها أيضا شروط الاستفادة من الصندوق، وطالبت بضرورة أن تكون هذه الشروط والإجراءات "مبسطة ومجانية نظرا لكون المرأة التي تكون في حالة عوز لا يكون في مقدورها القيام بهذه الإجراءات".
ودعت بوحيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة تنموية شمولية تتدخل فيها جميع القطاعات من أجل تحقيق الهدف الأسمى لصندوق التكافل الأسري المتمثل في تحقيق الاستقرار الأسري، وطالبت بإصلاح مدونة الأسرة لتحقيق هذا الاستقرار.
كما دعت نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة توسيع لائحة المستفيدين من الصندوق، وانتقدت حرمان الأمهات العازبات وأطفالهن من الاستفادة منه، موردة أن عددهن هن وأطفالهن في تزايد، معتبرة أن الأمر "يتعلق بواقع لا يمكن أن نغمض أعيننا عليه".
وتابعت المتحدثة قائلة إن "إهمال هذه الفئة أمر يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويتعارض مع الدستور المغربي الذي نص في فصله 32 على أنه لا فرق بين الأطفال المولودين في إطار علاقة زوجية أو غيرهم"، مضيفة: "الأمر لا يتعلق باختيار، والطفل لا ذنب له للحرمان من هذه الحقوق".
وأوضحت بوحيا أن صندوق التكافل الاجتماعي صدر في دجنبر 2010، إلا أن تطبيقه في ذلك الوقت شابته نقائص عدة، وبالتالي كان لا بد من مراجعة القانون التنظيمي الذي يؤطره، وقالت: "كانت هناك عراقيل عدة حالت دون استفادة النساء المستحقات لهذا الدعم، لذا تمت مراجعته عام 2017، وشمل النساء الأرامل والمطلقات والمهملات والأطفال الذين يعيشون في أسر معوزة".
من جانبها، ثمنت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، الخطوة الحكومية، قائلة: "نحن مع أي خطوة تدعم الفئات الفقيرة والمعوزة، إلا أنه لا بد من تعميمها على جميع الفئات وليس الاقتصار على فئة دون الأخرى".
وتحدثت أميلي، في تصريح لهسبريس، عن طريقة تطبيق هذا الدعم، وطالبن بـ"ضرورة إنجاز إحصائيات حقيقية لكي تمس النساء المهملات حقيقة، وحصر عددهن والتعرف عليهن".
وحذرت رئيسة "أيادي حرة" من أن يكون الأمر مجرد حملة انتخابية، ودعت إلى "ضرورة أن يتعلق هذا الإجراء بفلسفة يتم تعميمها طوال أيام السنة، والتحسيس بوجود هذا الصندوق وإيصال المعلومة إلى النساء في أعالي الجبال والقرى والمراكز البعيدة عن المدن، عن طريق تجنيد الجميع، وإدماج المجتمع المدني في مثل هذه المبادرات للقيام بدوره الذي نص عليه الدستور"، بتعبيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
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1 تم تفعيله زمن الحكومة الاولى لابن كيران وليس جديدا واستفاد عدد كبير من المطلقات باتر رجعي انطلاقا من تاريخ وضع الطلب وتوصلن بمبالغ فاق احدها 5 ملايين سنتيم نظرا لطول المدة الفاصلة بين وضع الطلب وتاريخ الاستفادة .
2 الوثائق المطلوبة هي لسد الطريق اما الانتهازيين والمتواكليين والنصابة والا فكل الاسر المغربية ستمد يدها للاستفادة من الصندوق كما حدث ابان التسجيل في الرميد
3 مبلغ 350 درهم لكل طفل وليس للاسرة على الا يتجاوز 1400 درهم وطبعا مبلغ 1400 درهم هو مبلغ زهيد بالنسبة لرئيسة الجمعية التي لا تعرف معنى قلة ذات اليد . اما الارامل والمطلقات اللواتي لا يجدن حتى ثمن الشاي والسكر خاصة في بعض المناطق المنسية من هذا الوطن فالمبلغ يمثل لهن الشيء الكثير
4 اسال السيدة رئيسة الجمعية اذا كان المبلغ زهيدا فكم تمنحين للسيدة التي تاتي لتنظيف اركان منزلك كاجرة على ذلك .
5 كفاكم من المغالطات واستغلال طيبوبة وسذاجة ابناء هذا الوطن .
يعني 11درهم فالنهار مانضنش تقدر تقبلها على نفسك انت الاول وتوما باركا من الجوع وغي تاتوصلو للمواطن وتتفرانيو سيك
المرأة تكون مطلقة أو أرملة أو مهملة
عندها اطفال أقل من 18 سنة
خاص الأطفال يكونو يقرأو
خاص الأم ما يكون عندها مدخول آخر بحال محل كاريل
أو تقاعد الزوج ...
عندها تحصل فقط على 350 درهم شهريا للطفل
ادا لم يتحقق شرط من الشروط السابقة لن تستفيد
يعني امرأة عندها اطفال أقل من 18 كيمو متعلمين في نجارة أو سور أو خياطة أو قهوة ... مأ غاديش يستافدو
دابا دخلنا عليكم بالله ... واش الدولة ما تقدرش تعطي لكل طفل مغربي 500 درهم بدون شروط إلى أن يبلغ 18 سنة ???
واحنا عندنا 2000 مؤسسة عمومية وشبه عمومية فيها ناس كيخلصو بين 3 مليون و 20 مليون شهريا و زيد ميزانيات المهرجانات اللي خطانا بيها الرقم القياسي عالميا
واش غير 500 مليون درهم ما تقدر الحكومة تخرجو من ميزانية 200 مليار درهم ???
على الأقل الأطفال يحسو بالوطنية والانتماء للوطن