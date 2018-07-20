حقوقيات يرصدن نقائص دعم "صندوق التكافل" للزوجات المهمَلات

هسبريس - أمال كنين

أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن المرسوم المحدد لشروط استفادة المرأة المُهمَلَة من لدن زوجها وأولادها القاصرين من دعم صندوق التكافل الاجتماعي، بعدما تم التنصيص على ذلك في قانون مالية 2018 بتعليمات من الملك محمد السادس. وعلى الرغم من النقاط الإيجابية التي سردها فاعلون حقوقيون لهذه الخطوة، إلا أنهم وجهوا إليها عددا من الانتقادات.

وفي الوقت الذي ثمنت سميرة بوحيا، نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، المبادرة في حد ذاتها، انتقدت عددا من النقاط المتعلقة بهذا الدعم، سواء المتعلقة بقيمته أو شروط الاستفادة منه، ناهيك عن عدم تعميمه على عدد من الفئات الأخرى، منبهة إلى أنه يمكن أن يكون الهدف من وراء هذه الخطوة مجرد "أهداف انتخابية" فقط.

وتساءلت بوحيا في تصريح لهسبريس: "هل مبلغ 350 درهما سيكفي الفئات المعوزة لتحقيق أهداف صندوق التكافل الأسري؟ وهل يمكن أن يعيل طفلا وأسرة معوزة ويسد مصاريف التطبيب والمدرسة والحاجيات الأساسية من مأكل وملبس؟ وهل بهذا المبلغ يمكن أن نحارب الهشاشة والفقر والعوز؟".

وانتقدت الحقوقية ذاتها أيضا شروط الاستفادة من الصندوق، وطالبت بضرورة أن تكون هذه الشروط والإجراءات "مبسطة ومجانية نظرا لكون المرأة التي تكون في حالة عوز لا يكون في مقدورها القيام بهذه الإجراءات".

ودعت بوحيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة تنموية شمولية تتدخل فيها جميع القطاعات من أجل تحقيق الهدف الأسمى لصندوق التكافل الأسري المتمثل في تحقيق الاستقرار الأسري، وطالبت بإصلاح مدونة الأسرة لتحقيق هذا الاستقرار.

كما دعت نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة توسيع لائحة المستفيدين من الصندوق، وانتقدت حرمان الأمهات العازبات وأطفالهن من الاستفادة منه، موردة أن عددهن هن وأطفالهن في تزايد، معتبرة أن الأمر "يتعلق بواقع لا يمكن أن نغمض أعيننا عليه".

وتابعت المتحدثة قائلة إن "إهمال هذه الفئة أمر يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويتعارض مع الدستور المغربي الذي نص في فصله 32 على أنه لا فرق بين الأطفال المولودين في إطار علاقة زوجية أو غيرهم"، مضيفة: "الأمر لا يتعلق باختيار، والطفل لا ذنب له للحرمان من هذه الحقوق".

وأوضحت بوحيا أن صندوق التكافل الاجتماعي صدر في دجنبر 2010، إلا أن تطبيقه في ذلك الوقت شابته نقائص عدة، وبالتالي كان لا بد من مراجعة القانون التنظيمي الذي يؤطره، وقالت: "كانت هناك عراقيل عدة حالت دون استفادة النساء المستحقات لهذا الدعم، لذا تمت مراجعته عام 2017، وشمل النساء الأرامل والمطلقات والمهملات والأطفال الذين يعيشون في أسر معوزة".

من جانبها، ثمنت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، الخطوة الحكومية، قائلة: "نحن مع أي خطوة تدعم الفئات الفقيرة والمعوزة، إلا أنه لا بد من تعميمها على جميع الفئات وليس الاقتصار على فئة دون الأخرى".

وتحدثت أميلي، في تصريح لهسبريس، عن طريقة تطبيق هذا الدعم، وطالبن بـ"ضرورة إنجاز إحصائيات حقيقية لكي تمس النساء المهملات حقيقة، وحصر عددهن والتعرف عليهن".

وحذرت رئيسة "أيادي حرة" من أن يكون الأمر مجرد حملة انتخابية، ودعت إلى "ضرورة أن يتعلق هذا الإجراء بفلسفة يتم تعميمها طوال أيام السنة، والتحسيس بوجود هذا الصندوق وإيصال المعلومة إلى النساء في أعالي الجبال والقرى والمراكز البعيدة عن المدن، عن طريق تجنيد الجميع، وإدماج المجتمع المدني في مثل هذه المبادرات للقيام بدوره الذي نص عليه الدستور"، بتعبيرها.