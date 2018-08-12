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عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام
هسبريس من الرباط
الأحد 12 غشت 2018 - 20:51

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن فاتح شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو يوم غد الاثنين، وأن عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 غشت 2018.

وأعلنت دول السعودية ومصر والأردن وفلسطين، في وقت سابق، أن الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر غشت 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ففي السعودية، أعلنت المحكمة العليا، في بيان، أن الأحد هو فاتح ذي الحجة من هذا العام 1439 هـ، مضيفة أن "يوم الاثنين تاسع ذي الحجة الموافق ليوم 20 غشت الجاري سيكون يوم الوقوف بعرفة، فيما سيكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك". وفي مصر، أكدت دار الإفتاء، في بيان مماثل، المعطيات نفسها.

وفي الأردن، أعلن محمد الخلايلة، مفتي عام المملكة، في بيان، أن الأحد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1439هجرية، وأن يوم الثلاثاء 21 غشت 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبالمثل في فلسطين.

جريدة هسبريس الإلكترونية تهنئ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، زوارها الكرام. وتتمنى لجميع قرائها، داخل الوطن وخارجه، عيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - head الأحد 12 غشت 2018 - 21:09
ونحن كذلك نتمنى لفريق هسبريس عواشر مبروكة
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55
2 - معاذ الأحد 12 غشت 2018 - 21:10
عيد مبارك سعيد و أهل الله علينا هذا الشهر بمزيد من الاجر و الثواب
و انا بدوري أهنئ الاسرة الصحفية لهسبريس بهذا العيد.
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32
3 - kamal الأحد 12 غشت 2018 - 21:10
عواشر مبروكة يا هسبريس و على جميع الامة الاسلامية متمنياتي للجميع بالصحة و السعادة
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29
4 - morchid الأحد 12 غشت 2018 - 21:13
اقترح على جريدة هسبريس تخصيص جائزة لافضل متابعيها تكون عبارة عن كبش العيد هههههه
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52
5 - hanan moroco الأحد 12 غشت 2018 - 21:15
عيدكم مبارك سعيد كل عام والأمة الإسلامية بألف خير
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18
6 - البلبل المغربي الأحد 12 غشت 2018 - 21:18
السلام عليكم وعيد مبارك على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم
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30
7 - salah kamal الأحد 12 غشت 2018 - 21:19
عيد مبارك سعيد لنا وللأمة الإسلامية جمعاء. شكرا هيسبريس.....
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8
8 - من دولة لختنشطاين الأحد 12 غشت 2018 - 21:20
عيد مبارك لكل المغاربة والي طاقم هسبريس خاصة...
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8
9 - عادل الزراري الأحد 12 غشت 2018 - 21:21
أهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسرته العلوية بعيد الأضحى المبارك والشعب المغربي
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-17
10 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 21:27
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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13
11 - شعيب الأحد 12 غشت 2018 - 21:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم أهله بشفاء لي ولجميع مرضى المسلمين في هذه الأيام المباركة العظيمة عند الله.
والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم امين يارب العالمين.
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21
12 - عمر الأحد 12 غشت 2018 - 21:29
عيدكم مبارك سعيد أيها السادة المشرفين على هذا الموقع واتمنى لكم التوفيق والسداد و مزيدا من النجاح وكل عيد وانتم بالف خير .
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9
13 - اعصيم سمير الأحد 12 غشت 2018 - 21:29
عيد مبارك سعيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم.وحفظ جميع الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
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-14
14 - driss canarias الأحد 12 غشت 2018 - 21:30
عيد مبارك سعيد لطاقم هسبريس ايضا الذي يسهر على هذه الخدمة وعلى جميع المسلمين والامة الاسلامية
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11
15 - محمد الأحد 12 غشت 2018 - 21:32
عوشركم أهل هسبريس و جميع المسلمين مباركة و كل عام وانتم بالف خير بمناسبة حلول شهر دي الحجة
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8
16 - wood الأحد 12 غشت 2018 - 21:32
عيد سعيد لهسبريس و لصحفييها و لكل العاملين فيها و عيد سعيد ايضا لقراءها و كل متابعينها و كل الشعب المغربي ، و كل عام و انتم بخير !
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7
17 - لبنى الأحد 12 غشت 2018 - 21:36
عيد مبارك سعيد بالصحة و السلامة و الهناء و السعادة للجميع..الله يجعل أيامكم كلها أفراح و مسرات
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5
18 - mouktadi abderrazak الأحد 12 غشت 2018 - 21:39
عيد مبارك سعيد لهسبريس والطاقم الصحفي والاداري وللشعب المغربي كافة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ولجميع الأمة الإسلامية .ولتكن بداية سنة يسودها السلم والرخاء والازدهار والعدل .
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5
19 - marocaine الأحد 12 غشت 2018 - 21:42
كل سنة والأمة الإسلامية بألف خير وصحة وسلامة...عيد سعيد على الجميع يارب
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6
20 - فارس الأحد 12 غشت 2018 - 21:44
أهله الله علينا وعلى المسلمين بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان. آمين يارب العالمين
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0
21 - سعيد الأحد 12 غشت 2018 - 21:45
اللهم اهل علينا وعلى المسلمين هذا الشهر بالخير واليمن والبركات امين يا الله
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3
22 - انا الأحد 12 غشت 2018 - 21:46
سؤالي لكم . من اراد ام يصوم يوم عرفات يصوم حسب رؤية السعودية او رؤية المغرب ؟ على اعتبار ان رؤية هلال ذو الحجة تحدد منسك الحج اللذي هو من اعظم العبادات في الاسلام لمن استطاع اليه. فان صمنا حسب رؤية المغرب نكون قد صمنا يوم عيد الاضحى في السعودية و ان صمنا حسب تقويم السعودية نكون قد صمنا الثامن من ذي الحجة في المغرب؟ فهل نصوم يوم يقف الحجاج في عرفات ام نصوم يوم التاسع من ذو الحجة حتى و ان كان ليس يوم الوقفة؟ الحديث يحث على صيام يوم عرفة و الله اعلم ؟
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0
23 - متساءل الأحد 12 غشت 2018 - 21:46
عيد مبارك سعيد

ولا تنسو الفقير من احسن ما في الخروف لتكون صدقة مقبولة انشاء الله
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4
24 - شقيف الحي المحمدي الأحد 12 غشت 2018 - 21:46
عيد مبارك سعيد.
أوصي نفسي أولا و القراء الأعزاء بالتمام هذه العشر المباركة في أعمال البر وكل ما يقرب إلى الله.
صيام..صدقة...تلاوة للقرآن..صلة رحم...تسامح وتصالح.......الخ الخ الخ.
شكرا هسبريس.
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1
25 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 21:52
قمر واحد اسلام واحد فلما لا عيد واحد
هده مسؤولية الحكام دعوا التباهي بالألعاب الخاوية نريد عيد واحد
عيد مبارك لكل المسلمين
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2
26 - عبد الرحيم الأحد 12 غشت 2018 - 21:52
لا تنسوا الإكثار من الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة،فأجرها عظيم...أَكْثروا من الذكر،وتلاوة القرآن الكريم ،ومساعدة المحتاج والمحروم،والصيام لاسيما التاسع من ذي الحجة...
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0
27 - مريم الأحد 12 غشت 2018 - 21:52
ايام مباركة باذن الله.اهلها علينا وعليكم باليمن والبركات ولجميع الامة الاسلامية.كل عام وانتم بالف خير.المزيد من العطاء.
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28 - عواشر مبروكة الأحد 12 غشت 2018 - 21:59
أيضا نتمنى لكم دوام النجاح والاستمرارية
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0
29 - المخنوق عبد الجليل الأحد 12 غشت 2018 - 22:02
عيد مبارك سعيد لسيدنا واميرنا محمد السادس وللاسرة العلوية الشريفة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
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30 - Abdelmajid الأحد 12 غشت 2018 - 22:03
كل عام وأنتم واﻷمة اﻹسﻻمية بخير ومزيد من اﻹزدهار
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0
31 - مغترب الأحد 12 غشت 2018 - 22:06
اذا كان الوقوف بعرفة لكل الأمة الاسلامية يوم الاثنين، فما معنى اعلان العيد في المغرب بعد يومين ؟
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32 - مصطفى سميح الأحد 12 غشت 2018 - 22:08
مبروك العيد الله يدخل علينا وعلى الامة الاسلامية بالصحة والسلامة والامن والامان
الله يتقبل منا ومن الجميع صالح الاعمال اكثروا من الاعمال الصالحة في هاته الايام المباركة من صلاة وزكاة وصدقات واذكار
ونطلب من العلي القدير ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن
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0
33 - الله يكون في عون الفقير الأحد 12 غشت 2018 - 22:11
عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين من يستطيع أن يدخل الفرح والسعادة على الفقراء والمحتاجين في هدا العيد بشراء اضحية أنها صدقة جارية يضاعفها الله عز وجل أناشد المحسينين في مساعدة الفقراء والمحتاجين ولكم جزيل الشكر
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0
34 - mmm الأحد 12 غشت 2018 - 22:11
les arabes ont décidé de ne jamais se mettre dans d accord même pendant les fêtes religieuses .certains font célèbrer l aid le mardi et le Maroc le mercredi et aarrafa c'est quand pour vous? tout les européens se moquent de nous. enfin joyeuse fête à tous
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35 - Ayoub الأحد 12 غشت 2018 - 22:13
Au No 4 MORCHID: je suis d'accord avec toi, et pourquoi pas pour aider une famille pauvre qui est dans le besoin, je suis disponible pour participer de ma part
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36 - الفقير إلى الله الأحد 12 غشت 2018 - 22:18
الله يرحم ليكم الوالدين الا عندكم شي حولي زايد كيف ما كان دبرو عليا راني بطالي .عوشركم مبركوة
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37 - مصطفى آيت الغربي الأحد 12 غشت 2018 - 22:18
أشكركم جزيل الشكر أنكم فتحتم لنا المجال للتعبير عن رأينا و المشاركة في تنوير الرأي العام.
عيد سعيد ومستقبل سعيدلكم ولأسركم والأصدقاء و الأنسانية جمعاء
دمتم بخير و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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38 - houssam الأحد 12 غشت 2018 - 22:19
ولهسبرىيس وطاقمها الصحافي عيد مبارك سعيد وبمزيد من التالق.
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39 - بنت البلاد الأحد 12 غشت 2018 - 22:20
عيد مبارك لكل فريق هسبريس..دام لكم التألق.
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40 - هرو هولاكو الأحد 12 غشت 2018 - 22:23
وأنا بدوري أهنأ جميع العاملين بجريدة هسبرس واشكرهم جزيل الشكر على المجهودات التي يبدلونها لخلق جو من النقاش الحر والبناء بين قراء الجريدة الدين أهنأهم أيضا بنفس المناسبة وكل الشعب المغربي.
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41 - ابونذير الأحد 12 غشت 2018 - 22:25
كقارئ لجريدة هسبريس الالكترونية منذ 2011 ومن الجزائر اهنئ طاقم الجريدة وادارة هسبريس وكل العاملين فيها عيد اضحى مبارك لكم ولجميع المغاربة والجزائريين وقراء هسبريس من بقاع العالم الاسلامي وشكرا
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