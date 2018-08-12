عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن فاتح شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو يوم غد الاثنين، وأن عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 غشت 2018.

وأعلنت دول السعودية ومصر والأردن وفلسطين، في وقت سابق، أن الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر غشت 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ففي السعودية، أعلنت المحكمة العليا، في بيان، أن الأحد هو فاتح ذي الحجة من هذا العام 1439 هـ، مضيفة أن "يوم الاثنين تاسع ذي الحجة الموافق ليوم 20 غشت الجاري سيكون يوم الوقوف بعرفة، فيما سيكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك". وفي مصر، أكدت دار الإفتاء، في بيان مماثل، المعطيات نفسها.

وفي الأردن، أعلن محمد الخلايلة، مفتي عام المملكة، في بيان، أن الأحد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1439هجرية، وأن يوم الثلاثاء 21 غشت 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبالمثل في فلسطين.

جريدة هسبريس الإلكترونية تهنئ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، زوارها الكرام. وتتمنى لجميع قرائها، داخل الوطن وخارجه، عيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.