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كُتّاب وآراء
عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن فاتح شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو يوم غد الاثنين، وأن عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 غشت 2018.
وأعلنت دول السعودية ومصر والأردن وفلسطين، في وقت سابق، أن الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر غشت 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ففي السعودية، أعلنت المحكمة العليا، في بيان، أن الأحد هو فاتح ذي الحجة من هذا العام 1439 هـ، مضيفة أن "يوم الاثنين تاسع ذي الحجة الموافق ليوم 20 غشت الجاري سيكون يوم الوقوف بعرفة، فيما سيكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك". وفي مصر، أكدت دار الإفتاء، في بيان مماثل، المعطيات نفسها.
وفي الأردن، أعلن محمد الخلايلة، مفتي عام المملكة، في بيان، أن الأحد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1439هجرية، وأن يوم الثلاثاء 21 غشت 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبالمثل في فلسطين.
جريدة هسبريس الإلكترونية تهنئ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، زوارها الكرام. وتتمنى لجميع قرائها، داخل الوطن وخارجه، عيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
و انا بدوري أهنئ الاسرة الصحفية لهسبريس بهذا العيد.
اللهم أهله بشفاء لي ولجميع مرضى المسلمين في هذه الأيام المباركة العظيمة عند الله.
والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم امين يارب العالمين.
ولا تنسو الفقير من احسن ما في الخروف لتكون صدقة مقبولة انشاء الله
أوصي نفسي أولا و القراء الأعزاء بالتمام هذه العشر المباركة في أعمال البر وكل ما يقرب إلى الله.
صيام..صدقة...تلاوة للقرآن..صلة رحم...تسامح وتصالح.......الخ الخ الخ.
شكرا هسبريس.
هده مسؤولية الحكام دعوا التباهي بالألعاب الخاوية نريد عيد واحد
عيد مبارك لكل المسلمين
الله يتقبل منا ومن الجميع صالح الاعمال اكثروا من الاعمال الصالحة في هاته الايام المباركة من صلاة وزكاة وصدقات واذكار
ونطلب من العلي القدير ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن
عيد سعيد ومستقبل سعيدلكم ولأسركم والأصدقاء و الأنسانية جمعاء
دمتم بخير و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته