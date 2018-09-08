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كُتّاب وآراء
متخصصون يستنكرون تهديد "الأمن اللغوي" بفرض الدارجة في التعليم
استنكر محمد حمداوي، القيادي في جماعة العدل والإحسان، محاولة "مجموعة قليلة فرض نمط عيشها على بلد بأكمله"، معتبرا أن في استهداف العربية تهديدا للأمن اللغوي لأمة بأكملها.
وقال المتحدث في محاضرة بمقر العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، إن هذا المشروع سبقه "مشروع استعماري قديم قامت به سلطات الحماية الفرنسية التي جمعت المختصين لجعل الدارجة لغة رسمية، لكن كان الإجماع في الأخير على أن المشروع فاشل".
وذكر حمداوي أنه "لا يمكن الانخراط في مشروع يريد تفكيك الوطن"، مشددا على أن "اللغة العربية يجب أن تكون لديها مكانتها بالوطن، لأن التدريس الجامعي الآن يكون باللغة العربية في بعض التخصصات".
ويرى مدير المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية أن "التعليم بالمغرب يعيش مجانية مقنَّعة، لأن الناس يتحملون تكاليفه، وأطر التدريس تشتغل في ظروف خاصة، والمُدرّس غير مستقر، كما أن اللجوء إلى التعليم الخاص أصبح اضطراريا رغم أن المغرب ليس بلدا فقيرا في مجال تمويل التعليم، لأن مداخيل الفوسفاط المقدرة يمكنها وحدها تمويل التعليم، فضلا عن الثروة السمكية، والثروة المهربة، لكن هذا لا يحدث بسبب الفساد، ونهب المال العام، والتدبير السيء".
وفرق الحمداوي بين نظرتين إلى التعليم؛ "نظرة استهلاكية تريد الحد من تكاليفه، ونظرة استثمارية ترى أن العائد المالي من التعليم ثلاثة أضعاف المجالات الاستثمارية الاقتصادية الأخرى"، مُتَّهما المسؤولين بأن لديهم "عقدة في نشر التعليم"، واستشهد في هذا السياق ببلاغ 1956 الذي صدر في شكل مذكرة وتحدث عن ارتفاع عدد التلاميذ كمشكل بالنسبة للدولة، وصولا إلى استوزار محمد بنهيمة الذي نزّل المذهب الجديد للتعليم.
بدوره، ذكر فوزي بوخريص، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، أن التعليم "لم يكن يوما مجانيا، ولا يمكن أن نتحدث إلا عن مستوى من المجانية فقط، وهو مع الأسف في تراجع منذ عقود".
ووضح المتحدث أنه "لا يمكن إلا رفض منطق تسليع التعليم؛ فعلى مستوى الواقع يجري كل شيء كأن التعليم بضاعة، ويكفي أن نستحضر أن المدارس الخاصة تدرّس بشكل مواز في الدروس الخصوصية بالنسبة للتعليم العمومي والخاص"، ثم استدرك قائلا: "وحتى لو لم يكن التعليم بضاعة، فهو مكلّف ويستفيد منه البعض على حساب البعض الآخر".
وبيّن بوخريص أن مطلب الدارجة في التعليم يعكس الصراع المحتدم حول المشروع المجتمعي الذي نريده، وأن "اللغة أداة للترقي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يفسر إحساس الطبقة المتوسطة بأنها ملزمة باللجوء إلى التعليم الخاص، والتحدث مع أطفالها بالفرنسية، إضافة إلى أن سبب كثير من مشاكل مجتمعنا هو اللغة".
وفي إشارة إلى خرجات نور الدين عيوش، قال أستاذ علم الاجتماع إن هناك مشروعا "يرعاه شخص معين، يمثل فئة اجتماعية، ونجح في فرض رأيه ليس بقوة الرأي بل بقوة الاقتصاد والسياسة، ومنطق الفئة المهيمنة والغالبة"، ووصف هذا الدفاع عن المصالح اللّسنية بكونه "يعمق الهشاشة، والفقر، والإقصاء"، لأن النظام التعليمي إذا كان رديئا يصبح مصدرا للإقصاء، وإعادة إنتاج الفوارق السوسيو-اقتصادية.
من جهته، عبر محمد الزهاري، الناشط الحقوقي، عن وجود إرادة سياسية معاكسة لتطور التعليم، مفسرا هذه الإرادة المعاكسة بـ"خوف الدول المستبدة والمناهضة للديمقراطية من التعليم، لأن العقل سيكونُ مستنيرا وحرا".
ورأى الزهاري في الدستور المغربي الجديد إقرارا بعدم إلزامية الدولة بتحمل مسؤولية التعليم لأن الفصل 31 يذكر أن دور الدولة هو تيسير الولوج، عكس دستور 1996 الذي كان يقر بمسؤولية الدولة في هذا المجال، مضيفا أن هذا التعديل اعتمد لأن "سقف مطالب 20 فبراير كان مطالبا سياسية ومدنية، واستغلّت الدولة هذا ومررت مقتضيات خطيرة اجتماعية وثقافية، من بينها التعليم الذي حملت مسؤوليته أيضا للأسرة".
وأثار الزهاري أنه "في وقت نطمح فيه إلى تعميم التعليم ومجانيته، يتم إغلاق مؤسسات تعليمية ابتدائية"، مضيفا أن الاستثمار في التعليم من أهم الاستثمارات التي يمكن للدول أن تقوم بها في ظل نقص التجهيزات التربوية، وغلق المؤسسات التعليمية، والاكتظاظ، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع عن طريق ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتثمين العنصر البشري، نساء ورجال التعليم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (75)
وعليه اصبح مخطط المؤامرة واضح للعيان نظرا لانهيار الاحزاب وتقطع أوصال المجتمع .
المخطط الرهيب وصل الى نهاية مساره
في هذه اللحظات يتبادر إلي ذهني فيلم رعب أمريكي بعنوان 'الآخرون' يروي قصة امرأة كانت تعيش هي وطفليها في بيت معزول , وكانت تتصور في البداية أن بيتها قد غزته الأشباح والأرواح الشريرة , وظلت طيلة الفيلم تعاني الفزع والرعب الشديد وهي تبحث عن الوسيلة التي تطرد بها هؤلاء الدخلاء الغزاة الذين جاؤوا من العالم الآخر لينكدوا عليها حياتها ..
ما يسمى الفصحى خشبية تعابير برتكولية ضيقة مقارنة باللغة العفوية التي نتواصل بها يوميا. لا يتكلمها لا الوزير و لا مول السدور. و يستحيل بها تكوين المهندسين و الأطباء و لا حتى عامل بناء بسيط. لا علاقة لها بالقحطانية القحة و لا بلسان قريش العدنانية المستعربة. هي لغة استشراقية اخترعت في مختبرات البعثات التبشيرية. لغة جورجي زيدان و ميخائيل نعيمة.
اللغة تتطور كل يوم و على المو'سسات أن تساير العصر لا أن تطالب من العصر أن يسايرها. لا معنى من محاولة تسيير مجتمع بلسان خيالي يفترض أن يكون لغة الأخرة و أهل الجنة.الغرب لا يعتمد اللاتنية الرومانية أو الجرمانية الشرلمانية
جانب تدريج/عصرنة العربية يجب تدريج الأمازيغية و تعويض الفرنسية بالانجليزية....أمور في منتهى البداهة و البساطة إلا لمن يحلم بالعام كاطورز و من يعيش في عالم غير عالم الأحياء.
إذن لا داعي للذهاب إلى المدرسة لتعلمها ،
و هكذا يمكننا إستغلال المدارس في حاجات
أخرى كأماكن للمبيت تشجيعا للسياحة الداخلية ،أو ....
و كذلك تسريح المدرسين ، للتخفيف على الميزانية العامة للبلاد.
و تحويل الأدوات المدرسية إلى أواني بلاستيكية ، و الدفاتر
إلى صحي . أما عن الكتا بة ، فقد تعود الأطفال على الحروف
اللاتينية و الأرقام في التراسل فيما بينهم .
يبقى عائق وحيد في وجه هذا التغيير ،و هو كيف نقرأ القرآن بالدارجة؟
فكروا في هذا جيداً.
ليكون دورهم هو الإجهاز على مصالح الشعب . وما دامت مصلحة الشعب تكمن في تعلمه فلن يترك له المجال ليتعلم . والدليل القاطع على هذا هو منذ الاستقلال ولا زلنا نبحث ونجيب في أبناء الشعب .
هدا تعبير ومفهوم جديد يبين الهوس الأمني السائد في العقول ! فهل هده هي الزاوية التي نقارب منها كل الأمور ؟ الامن الروحي ،الامن YوY ....يعني كلما نعجز عن الاتيان بتفكير يستند إلى دراسات وبراهين وتاريخ ومحيط ،وواقع ....نلجؤ الى هدا المفهوم الغريب والمضحك !
الاسلام دين العالم و بعني الجميع بدون استثناء
مشكل التعليم حاصة السنوات الاولى هو اللغة ، المغرب ليس دولة عربية ولو كره الكارهون ، ادن استعنال لغة او لهجة اخرى واجب خاصة لغير الناطقين بالعربية (الدارجة) فلمادا كل هدا الهراء ، المهم توصيل المعلومة و لو حتى بالاشارة او غيرها ، المهم . ما دا فعلنا ب 1400 سنة بالعربية : لا شئ سوى التخلف و الفقر و الظلم و الطغيان .
Une calamité dans toutes ses dimensions !
Je ne sais pas dans quel état d'âme on a pu écrire "ce massacre "!!!!!
Où sont passés les académiciens? !!!!
Baghrira ? Ghriba ? C'est quoi ça ? En plus le dialecte marocain est un mélange de dialecte des langues ...je suis du nord et mon mari et de Rabat , et on doit expliquer les mots qui sont différents selon la région!
Ceux qui ont écrit ça , devront avoir honte !
يراد للمغرب أن يتحول إلى بلد لا عمق له ولا وحدة بين سكانه
بعد أن نجحوا في تحريك الأمازيغية وصناعة أمازيغية إركامية بحرف فينيقي
جاء الدور على الدارجة
والهدف الأساسي ضرب المغرب في العمق وطرد العربية من ألسنة أبنائنا ليسهل عليهم ركوبهم في المستقبل
المخزن فقد عقله
نحن كمغاربة لن نقبل من ابنائنا لغة ثقافة غير العربية
و انتماء الا للحضاة الثليدة الاسلامية العربية الامازيغية
فقط تنقصنا إرادة سياسية ومختصون في الميدان اللغوي
-لانها لغة الام للمغاربة الى جانب الامازيغية.
-لاننا نريد ان نطور لغاتنا الوطنية و نرقي بها،لان جميع الامم تعتز بلغاتها الوطنية الاصلية.
-لاننا نتكلم بهها في البيت و في الشارع..اما اللغة العربية فهي تصلح فقط لقراءة القراءن و حتى تفسير القران يجب ان يكون بالدارجة.
مصر التي تعتبر من الدول المثقة تتكلم بدارجتهم ويدرسونها في الجامعات...
ادن لمادا نهمش لغاتنا وفي حين نتكلم بها و حتى في القسم اصبحو الاساتدة يشرحون الدروس بالدارجة ...و اتحدى اي مغربي يتملم باللغة الغربية الفصحى في المنزل و في الشارع....مادمنا نحتقر لغاتنا و نعتز باللغات الاخرى فاننا بعيدون عن التقدم....
نهار تستعمل فرنسا اللغات الجهوية في التدريس تاحنا نديرو بحالها.
واش عرفتي شحال من لغة كاينة في الصين؟ ومع ذالك عندهم لغة رسمية واحدة..
بالله عليكم ماااا اسم بغرير باللغة العربية الفصحى..و ما اشم القفطان باللغة الانجليزية و اللغة الفرنسية..ا ليس قافطان..و ما اسم الكسكس باللغة العربية الفصحى..و اللغة الهنغارية و الصينية...اليس كسكس..
لقد قرأنا ونحن صغار الفرنسية و كانت فيها كلمات من الدارجة ك سوق و جلابة...
ماهذا الحمق الذي وصلتم اليه..كيف تثيرون الزوابع على وجود اسماء اطعمة و ألبسة مصدرها المنطوق الشعبي..ا دفاعا عن اللغة العربية أو مزايدات بئيسة او جهل مدقع باللسانيات و العار ان بعض المنتقدين لسانيين...او ليست اللغة العربية خليط بين لهجات مختلفة وبعض الكلمات العربية ليس اصلها عربي حتى..بل فارسي...
ما هذا الجهل و المستوى المتردي في الوعي...اضحكتم العالم علينا بالتفاهات...
لمن يريد ان يرد على تعليقي هذا عليه ان ياتيني بمعنى بغرير باللغة العربية الفصحى او ليصمت لأن نقده سيكون مبنيا على الحقد او المزايدة السياسية او العرقية البئيسة...اما ان تنتقدو دون الاتيان ببديل فتلك عقيدة العدميين..
"... خوف الدول المستبدة والمناهضة للديمقراطية من التعليم، لأن العقل سيكونُ مستنيرا وحرا ..."
كيفاش هذ الشي ما بان حتى طابو البريوات مع البغرير ؟
شكون هادا لمدوخ لي جاب فكرة الدارجة ؟واي دارجة؟ اليس هناك عدة درجات بالمغرب؟
التسريع في فتح تحقيق ومساءلة وزير التعليم بعد تقديم إستقالته أو عزله أمر ضروري من أجل حفظ كرامة المواطن المغربي الذي يشقى ليل نهار ليؤدي راتب هذا الوزير وكل مسؤول في هذه الوزارة.
العزل لايكفي، يجب فضح ومحاسبة كل من تسبب من قريب أو بعيد في الإنحطاط الذي يمس مقررات أطفالنا في المدرسة.
دعونا من الكلام و لتكن هناك أفعال من إستدراك و تصحيح ما وقع من تهديد وسب في مبادئ المواطن.
على كل الأحزاب المغربية أن تعلن عن موقفها من هذا الإنحطاط في بيان رسمي، حتى ندرك كمواطنين يمولون صناديق هذه الأحزاب من يدك فعلا إنتظاراتنا كمغاربة.
هل من منقذ، و أين هو المشرع المنتخب؟
أكل أحمد خبز البغرير.
أي الجملتين صحيحة؟ فكر جيدا
بعد إجابتك ستكتشف هل أنت معقد وخاضع للمشرق في أفكارك وثقافتك أم انك متزن وعقلاني وانسان حر
نحن أمة تكره نفسها. و لا تقبل أن تتصالح مع ذاتها. نحن أمة تعودت أن تعيش باستعلاء الآخر. و لا تقبل أن ترى نفسها إلا في مرآة مكسورة....لماذا الفرنسي و الانجليزي و الصيني و الروسي يكتب و يتعلم و يقرأ و يتكلم بنفس اللغة سواء في البيت أو في الشارع أو في المدرسة ..و نحن أقمنا الدنيا على تضمين ثلاثة كلمات مغربية .اللغة إنتاج تفاعل مع الآخر و الذات و الطبيعة و المجتمع ..و اللغة التى لا تقبل التفاعل هي لغة جامدة و ميتة
كقضية تدريس تسعة مواد في يوم واحد لطفل ذو ستة سنوات، أرى أنه من الخطر توجيه تلامذتنا إلى الشعب العلمية دون أن يستفيدوا من حصص التفويج في المختبرات المجهزة ، أرى أنه من المسائل التي ترهق التلميذ هو عدم إستفادته من يومين في الأسبوع كعطلة لتجديد نشاطه ويظل " يمشي ويجي" أكثر من 20 مرة في الأسبوع ... أما قضية إدخال بعض الكلمات من تقاليدنا العريقة فهذا هراء فقط لأن اللغة العربية لا تتوقف عن إدراج وإدخال كلمات من اللغات الأخرى ولا يشكل لها أي مشكل لأن بهذا تحتفض حيوية اللغة ، اللغة لا يمكن أن تبقى جامدة
parcequ'on a pas leurs nom en arabe, et est ce que la darija n'est pas une identitè marocaine? je trouve qu'il est plus utile que les enfants trouvent des mots familiers qu'ils reconnaissent très bien dans leur vie rèelle plutot que comme d'habitude etudier des choses qu'on utilise jamais dans la vie et qu'on trouve très très loin de nous, enfin je pense que ce ne sont pas 2 mots en darija qui mettent en danger la langue arabe et l'islam en gèneral comme vous pretendez mais plutot vous et vos semblables qui crient au scandale a chaque foi sans aucune raison et depuis des siècles qu'on est arrivè a cette situation de blocage total, normalement on change pas le cheval gagnant comme on dit mais le desastre total ou on est maintenant il faut en urgence tenter de faire bouger les choses chers arabistes par defaut
ادعوكم للرجوع الا مقرر بوكماخ لكي تلاحظو انه يحتوي علي مجموعة من الكلمات لا عربية و لا دارجة
أقول لها : إن الذي لا يعرف من اين أتى من البديهي أنه لا يعرف إلى اين يسير.
المغرب له سيادته ولغاته العربية والأمازيغية وثقافاته وأصالته ونساؤه ورجالاته. ومن حق كل مواطن غيور على بلاده أن يعتز بلغاته. فالعربية لغة الدين والأمازيغية إحدى المكونات الأساسية لبلادانا. ومن حقنا أن نعتز بلغة القرآن، ولن نسمح بالتمرد عليها من طرف بعض الدخلاء سواء الذين يريدون المس بتاريخنا وحضارتنا وامجادنا او الذين يريدون إدماج الدارجة في النصوص القرائية لأبنائنا.
وكما تعلمين ففي كل الدول الغربية هناك أعداد هائلة من المغاربة يتوفرون على مراكز مهمة في المجتمعات التي يعيشون فيها. وفي المغرب حصلوا على شهادات وديبلومات عالية، ويعتزون بانتمائهم لبلدهم الأصلي وليس فيهم اي مركب نقص للحديث باللغة العربية أو الأمازيغية هناك.
فمن حقك أن تتبجحي بالعيش في الغرب لكن ليس على حساب المس بتاريخنا وقناعاتنا واختياراتنا...
تقولين ان العربية ميتة , اذا انت تفهمين اكثر من مسؤولي الامم المتحدة الذين جعلوا العربية لغة رسمية الى جانب الانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصينية , مع العلم ان العالم توجد فيه مايزيد على 4000 لغة ?
حتى الالمانية ليست معتمدة لدى هذه المنظمة
تخلفنا لايعني العربية في شيء والا فان الدول المتخلفة الناطقة بالانجليزية ستجزم هي ايضا بموت هذه اللغة
كفى من جلد الذات.
arabes nous dictent ce qu'il faut faire..
- مشروع سوف يلقى رفضا وحملة شرسة من لوبيات القومية العربية والمشرقة
- في حالة حسم المسألة من طرف القصر واقرار المشروع بكل بساطة تيار القومية العربية سوف يتجه الى الخطة B والتي تعبر اكبر خطر على الدارجة المغربية والتي سوف تجعل من الدارجة لهجة مشرقية فـ عند اقرار تدريس بالدارجة سوف تكون هناك خطوة تقنين اللغة الدارجة وعندما سوف تعمل تلك لوبيات على افراغ دارجة من جوهرها وسوف يتم محو جميع الكلمات التي ليس لها اصل عربي واستبدالها وحتى النحو سوف يتم تغييره اي في نهاية لن يبقى من دارجة غير اسمها وحينها سوف نكون فقط بصدد لغة عربية مشوهة فيها بعد الامور القليلة من الدارجة
ولهده الاسباب بناقص غير بعدو من الدارجة وخليوها كيما هي على الاقل فاش كنجيو نتعلمو لغة جديدة مكا نتعدبوش بزاف مع نطق محيت كنلقاو راسنا معودين على حرف P وبزاف ديال الامور
وا راكوم شوهتو ريوسكم...اللغة العربية لا علاقة لها بالإسلام سوى ان الله انزل بها القرآن هدى للناس جميعا..عرب و عجم...الإسلام هو دين الله الأبدي منذ آدم عليه السلام..ان الدين عند الله الإسلام..ملة النبيئين من قبلك..ملة تبراهيم حنيفا...في القرآن الكريم..دين عيسى هو الاسلام و دين موسى هو الاسلام..ودين نوح و لوط و سليمان...هو الاسلام...
مااا بالكم..ا كل الانبياء قبل نبينا الكريم محمد كانو عربا...الم يقل الله عز وجل د..لا فرق بين عربي و لا عجمي الا بالتقوى...
الذين يقولون ان الله شرف العربية بالقرآن جاهلون..لأن الله كلف العربية بالقرآن و لم يشرفها به...
فلا تخلطو الحابل بالنابل و ركزو على مصلحة ابنائكم فهذا التقديس الاعمى لكل ما هو عربي هو سبب ظهور داعش و التكفيريين و الشباب الاحمق الذي يقنعونه انه سيدخل الجنة اذا ذبح كافرا من الغرب...
التعلم شيء و الدين شيء آخر...من يريد التعليم الديني لأبنائه فهناك مدارس دينية ومن يريد العلم كن اجل العلم فلا يدخل الدين في الموضوع و ليناقش بكل تجرد...
بتغيير و مقاطعة المقررات المشوهة للهوية المغربية الإسلامية
المشوهة و المدنسة للغة للغة العرب لغة القرآن و الحديث الشريف....
واللغة الدارجة لا نحتاج لمعلم و وزارة تنفق عليها ميزانية مهمة لتعلمها فهي لغة يتقنها الأمي و المتعلم..
تدريس اللغة الدارجة هو مشروع صهيوني قديم متظمن في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون...
و الداعين لتعليم اولادنا باللغة الدارجة يجب أن ترفع ضدهم دعاوى لدى النائب العام للمملكة المغربية في إطار حماية المستهلك و حماية للهوية المغربية الإسلامية العربية...
لجنابكم واسع النظر....
Tu parles comme si tu es un témoin de la mort de la langue, tu me fais rire. Ton ignorance de l’histoire te permet de comparer l’arabe avec hirourlifiya et siryalia. Je ne vais pas te faire un dessin pour t expliquer la différence entre l’arabe et ces deux langue si on postule qu'elles le sont . Je te conseille de se concentrer sur ton projet dans la vie qui est probablement avoir une carte de séjour et par la suite une nationalité française.
Je suis désolé de te dire ça, tu passes une excellente journée
Est ce que les mots baghrir ou couscous ou tajine n'ont pas le droit d'être cités dans un manuel scolaire ?
Pour quelle raison ses mots que nous utilisons quotidiennement et que les langues étrangères utilisent (ex le Français parle et écrit tajine, couscous etc)...
vont-ils rendre nos enfants bêtes et stupides?
Toutes les langues s'enrichissent avec le temps, mais
les arabisants sont nocifs pour la jeunesse. Ils vivent enfermés dans le passé et refusent d'avancer.
C'est malheureux