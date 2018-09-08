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الرئيسية | مجتمع | متخصصون يستنكرون تهديد "الأمن اللغوي" بفرض الدارجة في التعليم

متخصصون يستنكرون تهديد "الأمن اللغوي" بفرض الدارجة في التعليم

متخصصون يستنكرون تهديد "الأمن اللغوي" بفرض الدارجة في التعليم
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: ياسين بنميني)
السبت 08 شتنبر 2018 - 15:00

استنكر محمد حمداوي، القيادي في جماعة العدل والإحسان، محاولة "مجموعة قليلة فرض نمط عيشها على بلد بأكمله"، معتبرا أن في استهداف العربية تهديدا للأمن اللغوي لأمة بأكملها.

وقال المتحدث في محاضرة بمقر العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، إن هذا المشروع سبقه "مشروع استعماري قديم قامت به سلطات الحماية الفرنسية التي جمعت المختصين لجعل الدارجة لغة رسمية، لكن كان الإجماع في الأخير على أن المشروع فاشل".

وذكر حمداوي أنه "لا يمكن الانخراط في مشروع يريد تفكيك الوطن"، مشددا على أن "اللغة العربية يجب أن تكون لديها مكانتها بالوطن، لأن التدريس الجامعي الآن يكون باللغة العربية في بعض التخصصات".

ويرى مدير المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية أن "التعليم بالمغرب يعيش مجانية مقنَّعة، لأن الناس يتحملون تكاليفه، وأطر التدريس تشتغل في ظروف خاصة، والمُدرّس غير مستقر، كما أن اللجوء إلى التعليم الخاص أصبح اضطراريا رغم أن المغرب ليس بلدا فقيرا في مجال تمويل التعليم، لأن مداخيل الفوسفاط المقدرة يمكنها وحدها تمويل التعليم، فضلا عن الثروة السمكية، والثروة المهربة، لكن هذا لا يحدث بسبب الفساد، ونهب المال العام، والتدبير السيء".

وفرق الحمداوي بين نظرتين إلى التعليم؛ "نظرة استهلاكية تريد الحد من تكاليفه، ونظرة استثمارية ترى أن العائد المالي من التعليم ثلاثة أضعاف المجالات الاستثمارية الاقتصادية الأخرى"، مُتَّهما المسؤولين بأن لديهم "عقدة في نشر التعليم"، واستشهد في هذا السياق ببلاغ 1956 الذي صدر في شكل مذكرة وتحدث عن ارتفاع عدد التلاميذ كمشكل بالنسبة للدولة، وصولا إلى استوزار محمد بنهيمة الذي نزّل المذهب الجديد للتعليم.

بدوره، ذكر فوزي بوخريص، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، أن التعليم "لم يكن يوما مجانيا، ولا يمكن أن نتحدث إلا عن مستوى من المجانية فقط، وهو مع الأسف في تراجع منذ عقود".

ووضح المتحدث أنه "لا يمكن إلا رفض منطق تسليع التعليم؛ فعلى مستوى الواقع يجري كل شيء كأن التعليم بضاعة، ويكفي أن نستحضر أن المدارس الخاصة تدرّس بشكل مواز في الدروس الخصوصية بالنسبة للتعليم العمومي والخاص"، ثم استدرك قائلا: "وحتى لو لم يكن التعليم بضاعة، فهو مكلّف ويستفيد منه البعض على حساب البعض الآخر".

وبيّن بوخريص أن مطلب الدارجة في التعليم يعكس الصراع المحتدم حول المشروع المجتمعي الذي نريده، وأن "اللغة أداة للترقي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يفسر إحساس الطبقة المتوسطة بأنها ملزمة باللجوء إلى التعليم الخاص، والتحدث مع أطفالها بالفرنسية، إضافة إلى أن سبب كثير من مشاكل مجتمعنا هو اللغة".

وفي إشارة إلى خرجات نور الدين عيوش، قال أستاذ علم الاجتماع إن هناك مشروعا "يرعاه شخص معين، يمثل فئة اجتماعية، ونجح في فرض رأيه ليس بقوة الرأي بل بقوة الاقتصاد والسياسة، ومنطق الفئة المهيمنة والغالبة"، ووصف هذا الدفاع عن المصالح اللّسنية بكونه "يعمق الهشاشة، والفقر، والإقصاء"، لأن النظام التعليمي إذا كان رديئا يصبح مصدرا للإقصاء، وإعادة إنتاج الفوارق السوسيو-اقتصادية.

من جهته، عبر محمد الزهاري، الناشط الحقوقي، عن وجود إرادة سياسية معاكسة لتطور التعليم، مفسرا هذه الإرادة المعاكسة بـ"خوف الدول المستبدة والمناهضة للديمقراطية من التعليم، لأن العقل سيكونُ مستنيرا وحرا".

ورأى الزهاري في الدستور المغربي الجديد إقرارا بعدم إلزامية الدولة بتحمل مسؤولية التعليم لأن الفصل 31 يذكر أن دور الدولة هو تيسير الولوج، عكس دستور 1996 الذي كان يقر بمسؤولية الدولة في هذا المجال، مضيفا أن هذا التعديل اعتمد لأن "سقف مطالب 20 فبراير كان مطالبا سياسية ومدنية، واستغلّت الدولة هذا ومررت مقتضيات خطيرة اجتماعية وثقافية، من بينها التعليم الذي حملت مسؤوليته أيضا للأسرة".

وأثار الزهاري أنه "في وقت نطمح فيه إلى تعميم التعليم ومجانيته، يتم إغلاق مؤسسات تعليمية ابتدائية"، مضيفا أن الاستثمار في التعليم من أهم الاستثمارات التي يمكن للدول أن تقوم بها في ظل نقص التجهيزات التربوية، وغلق المؤسسات التعليمية، والاكتظاظ، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع عن طريق ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتثمين العنصر البشري، نساء ورجال التعليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (75)

1 - البغريري بوعزة السبت 08 شتنبر 2018 - 15:22
للغة سيادة وحصانة يجب أن تصانا وتحصنا ضد مشاريع"""" البغررة والحرحرة والسردنة..والدرججة"" " الأمن اللغوي كالأمن الغدائي والصحي ومن يقول غير ذلك فإما جاهل او مكابر....
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103
2 - طنجاوي السبت 08 شتنبر 2018 - 15:22
واش الدارجة دلنكليز و الألمان أو زيد كتقرا المقرر تاعوم ف ألمانيا.....،ياك كايقريو الفصحى فالمدارس،infamiliar,أو حنا كوار أو عطي نلعوار،تلاقاو معانا شعب المداويخ،قمة السخافة و الضحك على الذقون،إنه إستيلاب من النوع الجديد
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62
3 - دفاعا عن المدرسةالعمومية السبت 08 شتنبر 2018 - 15:26
هذا النقاش يعتبر مبادرة طيبة ومحمودة في ظل الهجمة الشرسة على قطاع التعليم ببلادنا و المدرسة العمومية خصوصا و المنظومة التعليمية التربوية ببلادنا عموما والشكر الجزيل لأصحابها و نتمنى أن يرقى هذا النقاش إلى التفعيل و يكون لبنة لتأسيس جبهة مدنية ديمقراطية شعبية واسعة للدفاع عن المدرسة العمومية المغربية..
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64
4 - عصام السبت 08 شتنبر 2018 - 15:26
لماذا لا تستعين الوزارة بمثل هؤلاء المتخصصين للمشاركة في تطوير منظومة التعليم وكذلك الأستاذ عبد الله ساعف وووووو المغرب له أبناءه كفى من تهميشهم إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة
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59
5 - TEXAS السبت 08 شتنبر 2018 - 15:26
راه ماشي غير تهديد الأمن اللغوي راه تدمير الناشئة والعقول بالله عليكم الناس تدرس الإنجليزية وتطورها لأنها لغة العلوم والعصر وأنتم باركين على الناس بالدارجة هادوا هما الأجيال اللي غتقدم بالمغرب بالدارجة هناك جملة دائما سأقولها التعليم مستهدف ويريدون خوصصته .
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65
6 - طنجاوي السبت 08 شتنبر 2018 - 15:27
أصبح واضحا أن تخريب التعليم عن عمد من طرف الدولة .. التحكم في شعب جاهل أسهل بكثير من شعب واع و مثقف
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88
7 - سلام الصويري السبت 08 شتنبر 2018 - 15:30
من المؤكد ان هناك مخطط رهيب وضع منذ سنوات للتدمير الفعلي والكلي للمدرسة العمومية وذلك لأسباب سياسية وضعته سلطة التحكم بتواطءمع لوبي اذناب الاستعمار ولوبيات الفساد السياسي لان التعليم الجيد يعد اهم عنصر يهدد مصالح التسلط والتحكم .
وعليه اصبح مخطط المؤامرة واضح للعيان نظرا لانهيار الاحزاب وتقطع أوصال المجتمع .
المخطط الرهيب وصل الى نهاية مساره
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60
8 - متابع السبت 08 شتنبر 2018 - 15:30
ان حالنا اصبح بدعو الى الشفقة حتى الاميون اصبحو كبتكلمو قي قضية التعليم .على 3 كلمات منوضين قربالة لماذا لا نضيف 3 كلمات للمعجم العربي .راها الفرنسية وداخلة عليها كلمات عربية والعربية براسها مصطلحات في القران اصلها غير عربي.
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-72
9 - سناء من فرنسا السبت 08 شتنبر 2018 - 15:38
الدينصورات المستعربة تتحدي الزمن , وتتحدي فيزياء التاريخ , وتتحدي قوانين الكون السرمدية الثابتة , وتزعم بكل وقاحة وبجاحة أنها ستنفخ الروح مرة أخري في هذه اللغة الميتة , وستعيد لها الحياة , وستعيدها إلي المشي في الشوارع والطرقات , كما ستعيد لها أمجادها وانتصاراها وفتوحاتها العلمية..صدقوني أيها البؤساء منظركم يثير الأسي والشفقة , فلو تكلمت اللغة العربية ستقول لكم اتقوا الله في جثتي وتوقفوا عن التنكيلي بها , فالذي يموت لا يعود إلي الحياة , واللغة مادة حية كأي كائن حي , ومهما كان تعلقنا وحبنا لشخص الذي فقدناه , فهذا لن يعيده إلي الحياة , فهل عادت اللغة الهيروغليفية , وهل عادت اللغة الآرامية ,وهل عادت اللغة السريانية , وكلها لغات عاشت في أحضان اعرق الحضارات.
في هذه اللحظات يتبادر إلي ذهني فيلم رعب أمريكي بعنوان 'الآخرون' يروي قصة امرأة كانت تعيش هي وطفليها في بيت معزول , وكانت تتصور في البداية أن بيتها قد غزته الأشباح والأرواح الشريرة , وظلت طيلة الفيلم تعاني الفزع والرعب الشديد وهي تبحث عن الوسيلة التي تطرد بها هؤلاء الدخلاء الغزاة الذين جاؤوا من العالم الآخر لينكدوا عليها حياتها ..
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-44
10 - متتبع متتبع السبت 08 شتنبر 2018 - 15:38
اول شعب في العالم يكره لغته واصله اضن انهم لو كتبوا همبرغور لكانت تطويرا
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29
11 - مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 15:39
ما سر سكوت الأحزاب و المثقفين و ..... امام اعدام التعليم و الأخلاق في هدا البلد ؟؟؟
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44
12 - WARZAZAT السبت 08 شتنبر 2018 - 15:39
و ماذا عن سكسو و الطاجين؟....و كيفاش غنفصحو البغرير؟!....بالرغيف المثقوب؟!...أم علينا تحريمه و شطبه من المطبخ المغربي بإعتباره بدعة جاهلية لا مكان لها في كتب العربية المقدسة...هي كلمات دخلت كل اللغات و المدارس من الفرنسية و الأنجليزية و اليابانية و الصينية.


ما يسمى الفصحى خشبية تعابير برتكولية ضيقة مقارنة باللغة العفوية التي نتواصل بها يوميا. لا يتكلمها لا الوزير و لا مول السدور. و يستحيل بها تكوين المهندسين و الأطباء و لا حتى عامل بناء بسيط. لا علاقة لها بالقحطانية القحة و لا بلسان قريش العدنانية المستعربة. هي لغة استشراقية اخترعت في مختبرات البعثات التبشيرية. لغة جورجي زيدان و ميخائيل نعيمة.

اللغة تتطور كل يوم و على المو'سسات أن تساير العصر لا أن تطالب من العصر أن يسايرها. لا معنى من محاولة تسيير مجتمع بلسان خيالي يفترض أن يكون لغة الأخرة و أهل الجنة.الغرب لا يعتمد اللاتنية الرومانية أو الجرمانية الشرلمانية

جانب تدريج/عصرنة العربية يجب تدريج الأمازيغية و تعويض الفرنسية بالانجليزية....أمور في منتهى البداهة و البساطة إلا لمن يحلم بالعام كاطورز و من يعيش في عالم غير عالم الأحياء.
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2
13 - مجرد كلام السبت 08 شتنبر 2018 - 15:41
المشكل مشي في البغرير او... المشكل في رجال التعليم همهم جمع المال تصورو مع المعلمة تغادر المدرسة في 5h وتدهب مسرعة الي مدرسة خصوصية باش دير سوايع اضافية لنفس التلاميد التي كانت تدرسهم قبل دقيقة ب100dhلتلميد .لن يعجبكم كلامي يارجال التعليم .التعليم في المغرب ينتحر وانتم حبل المشنقة.اعتدر لشرفاء التعليم
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27
14 - RAMO السبت 08 شتنبر 2018 - 15:41
الأطفال يجيدون الدارجة في المنزل و الشارع ،
إذن لا داعي للذهاب إلى المدرسة لتعلمها ،
و هكذا يمكننا إستغلال المدارس في حاجات
أخرى كأماكن للمبيت تشجيعا للسياحة الداخلية ،أو ....
و كذلك تسريح المدرسين ، للتخفيف على الميزانية العامة للبلاد.
و تحويل الأدوات المدرسية إلى أواني بلاستيكية ، و الدفاتر
إلى صحي . أما عن الكتا بة ، فقد تعود الأطفال على الحروف
اللاتينية و الأرقام في التراسل فيما بينهم .
يبقى عائق وحيد في وجه هذا التغيير ،و هو كيف نقرأ القرآن بالدارجة؟
فكروا في هذا جيداً.
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13
15 - عبدالرحيم السبت 08 شتنبر 2018 - 15:41
ان من يدعون إلى ترسيخ الدارجة في التعليم هذفهم الحقيقي هو محاربة اللغة العربية والدين الاسلامي. وان كل من يناصرهم مشكوك في انتماءه للدين الإسلامي وبعيد عن كل مقومات الوطنية . وان الذي يتزعم هذا التوجه مسنود من دواءر عليا تفرضه في كل لجنة يتم تأسيسها لتخريب المجتمع المغربي عن قصد أو عن غير قصد. وارجو من كل جوارحي أن يستفيق من يفرضه على الشعب فرضا رغم يقينه أنه ضد مقومات المواطنة المغربية. وكفى من وضع من هب ودب في مراكز القرار وترك المختصين جانبا و منسيين.
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-1
16 - مصطفى كاراطيكا السبت 08 شتنبر 2018 - 15:41
الشعب كامل رافض فكرة البغرير والبطبوط الي بغين يقرو لولادنا ماشي غير المتخصصين باركة علينا شمسية ومستر شاف نزيدو تا مقرارات تافهة معندها معنى
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6
17 - عبد السلام اطراشلي السبت 08 شتنبر 2018 - 15:43
لماذا خدام الدولة يعاملون بامتياز وليس كمواطنين؟
ليكون دورهم هو الإجهاز على مصالح الشعب . وما دامت مصلحة الشعب تكمن في تعلمه فلن يترك له المجال ليتعلم . والدليل القاطع على هذا هو منذ الاستقلال ولا زلنا نبحث ونجيب في أبناء الشعب .
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8
18 - مواطن السبت 08 شتنبر 2018 - 15:44
قل ليك الدارجة تهدد "الامن اللغوي " !
هدا تعبير ومفهوم جديد يبين الهوس الأمني السائد في العقول ! فهل هده هي الزاوية التي نقارب منها كل الأمور ؟ الامن الروحي ،الامن YوY ....يعني كلما نعجز عن الاتيان بتفكير يستند إلى دراسات وبراهين وتاريخ ومحيط ،وواقع ....نلجؤ الى هدا المفهوم الغريب والمضحك !
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10
19 - ABDELLAH السبت 08 شتنبر 2018 - 15:46
مشكل الدول العربية هي ربط الدين الاسلامي بالعربية
الاسلام دين العالم و بعني الجميع بدون استثناء
مشكل التعليم حاصة السنوات الاولى هو اللغة ، المغرب ليس دولة عربية ولو كره الكارهون ، ادن استعنال لغة او لهجة اخرى واجب خاصة لغير الناطقين بالعربية (الدارجة) فلمادا كل هدا الهراء ، المهم توصيل المعلومة و لو حتى بالاشارة او غيرها ، المهم . ما دا فعلنا ب 1400 سنة بالعربية : لا شئ سوى التخلف و الفقر و الظلم و الطغيان .
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-5
20 - Elle السبت 08 شتنبر 2018 - 15:47
C'est une honte !
Une calamité dans toutes ses dimensions !
Je ne sais pas dans quel état d'âme on a pu écrire "ce massacre "!!!!!
Où sont passés les académiciens? !!!!
Baghrira ? Ghriba ? C'est quoi ça ? En plus le dialecte marocain est un mélange de dialecte des langues ...je suis du nord et mon mari et de Rabat , et on doit expliquer les mots qui sont différents selon la région!
Ceux qui ont écrit ça , devront avoir honte !
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-5
21 - بو ملوية السبت 08 شتنبر 2018 - 15:48
المغرب يتعرض لأشرس هجمة على مقوماته الأساسية
يراد للمغرب أن يتحول إلى بلد لا عمق له ولا وحدة بين سكانه
بعد أن نجحوا في تحريك الأمازيغية وصناعة أمازيغية إركامية بحرف فينيقي
جاء الدور على الدارجة
والهدف الأساسي ضرب المغرب في العمق وطرد العربية من ألسنة أبنائنا ليسهل عليهم ركوبهم في المستقبل
المخزن فقد عقله
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-1
22 - غريب السبت 08 شتنبر 2018 - 15:51
تصوروا إذا تعلم أبنائنا اللغة الدارجة بدل العربية. عندما يكبرون سيترجمون الكتب من العربية إلى الدارجة. وطبعا القرآن الكريم.. فهل تقبلون ان يقرء القرآن الكريم بالدارجة ؟؟؟
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-12
23 - جاك سبارو السبت 08 شتنبر 2018 - 15:52
اشمن لغة عربية ؟؟؟؟باش كنهدرو بيناتنا ياك بالدارجة ....دخلو جواكم وسكتونا راه التعريب ديالكم هو اللي خرج على لبلاد
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18
24 - Nicolas السبت 08 شتنبر 2018 - 15:54
دابا عاد بان ليك الأمن اللغوي. علاش ماتهضرش على الأمن اللغوي منين كانت الأمازيغية مهمشة. ومنين اعتارف بها الملك درتو العصى فالرويضة باش ما تزيدش لقدام. هاديك العربية قراها غير نتا باش تكلم بها فالجنة واحنا الى دخلنا للجنة إن شاء الله عاد غنديرو محاربة الأمية. باركا علينا غير الأمازيغية لغة الهوية و الإنجليزية لغة العلم والتكنولوجيا. أما العربية غير تنشوفها تنحس بالجوع والمجاعة والفقر والجفاف والإرهاب والوعيد والعذاب...گول جهنم وصافي.
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5
25 - ابن الامبراطورية المغربية السبت 08 شتنبر 2018 - 15:58
فل يعلم الجميع ان اذناب فرنسا هم اللوبي المصيطر على الحياة الاقتصادية. وكي يضمن استمراره لابد من سيطرة اقتصادية.. هم ينفدون اجندة فرنسية تعتبر ان العالم العربي ينتهي في ليبيا... و الحل لفرنسة المغرب يمر حتما عبر الدارجة... لانهم استطاعوا ان يقنعوا المغاربة عبر اعلامهم بان يستخدموا في حواراتهم المسخ اللغوي المدعو العرنسية ..يعني بعد التمكين للدارجة في المدارس يياتي الدور تدريجيا على ترسيم العرنسية... و المرحلة الاخيرة هي الغاء العرنسية و العودة للفرنسية... بعد ان يقولوا لنا فشلت الفصحى و فشلت الدارجة... يجب اعتناق دين المفرنسين و قرآنهم لا يتلى الا بالفرنسية...
نحن كمغاربة لن نقبل من ابنائنا لغة ثقافة غير العربية
و انتماء الا للحضاة الثليدة الاسلامية العربية الامازيغية
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-9
26 - adel السبت 08 شتنبر 2018 - 16:02
أرى أن الكل يدلي بدلوه في هدا الموضوع أنا أرى أننا بحاجة إلى أكاديميين و مختصين لغربلة وتطوير اللهجة المغربية و بالتالي إدراجها في مناهج التعليم راه اللغات الأوروبية بما فيها الفرنسية الإسبانية.....تطورت من لغات عامية
فقط تنقصنا إرادة سياسية ومختصون في الميدان اللغوي
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12
27 - محمد دكالة السبت 08 شتنبر 2018 - 16:03
نحن نريد تدريس الدارجة لمادا.؟
-لانها لغة الام للمغاربة الى جانب الامازيغية.
-لاننا نريد ان نطور لغاتنا الوطنية و نرقي بها،لان جميع الامم تعتز بلغاتها الوطنية الاصلية.
-لاننا نتكلم بهها في البيت و في الشارع..اما اللغة العربية فهي تصلح فقط لقراءة القراءن و حتى تفسير القران يجب ان يكون بالدارجة.
مصر التي تعتبر من الدول المثقة تتكلم بدارجتهم ويدرسونها في الجامعات...
ادن لمادا نهمش لغاتنا وفي حين نتكلم بها و حتى في القسم اصبحو الاساتدة يشرحون الدروس بالدارجة ...و اتحدى اي مغربي يتملم باللغة الغربية الفصحى في المنزل و في الشارع....مادمنا نحتقر لغاتنا و نعتز باللغات الاخرى فاننا بعيدون عن التقدم....
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2
28 - Rachid السبت 08 شتنبر 2018 - 16:03
فرنسا بها مجموعة من اللغات المحلية Alsacian, catalan, Breton, basque,Gallo, corsican.و مع دالك لها لغة رسمية وحيدة و هي اللغة التي تستعمل في التعليم والإدارات ووو
نهار تستعمل فرنسا اللغات الجهوية في التدريس تاحنا نديرو بحالها.
واش عرفتي شحال من لغة كاينة في الصين؟ ومع ذالك عندهم لغة رسمية واحدة..
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-4
29 - mosi. السبت 08 شتنبر 2018 - 16:04
الجهل وصل في البعض الى النخاع العضمي..
بالله عليكم ماااا اسم بغرير باللغة العربية الفصحى..و ما اشم القفطان باللغة الانجليزية و اللغة الفرنسية..ا ليس قافطان..و ما اسم الكسكس باللغة العربية الفصحى..و اللغة الهنغارية و الصينية...اليس كسكس..
لقد قرأنا ونحن صغار الفرنسية و كانت فيها كلمات من الدارجة ك سوق و جلابة...
ماهذا الحمق الذي وصلتم اليه..كيف تثيرون الزوابع على وجود اسماء اطعمة و ألبسة مصدرها المنطوق الشعبي..ا دفاعا عن اللغة العربية أو مزايدات بئيسة او جهل مدقع باللسانيات و العار ان بعض المنتقدين لسانيين...او ليست اللغة العربية خليط بين لهجات مختلفة وبعض الكلمات العربية ليس اصلها عربي حتى..بل فارسي...
ما هذا الجهل و المستوى المتردي في الوعي...اضحكتم العالم علينا بالتفاهات...
لمن يريد ان يرد على تعليقي هذا عليه ان ياتيني بمعنى بغرير باللغة العربية الفصحى او ليصمت لأن نقده سيكون مبنيا على الحقد او المزايدة السياسية او العرقية البئيسة...اما ان تنتقدو دون الاتيان ببديل فتلك عقيدة العدميين..
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15
30 - Mohammed Alwajdi السبت 08 شتنبر 2018 - 16:07
بغين نعفو واش هذا النهوض بالعليم ألي وصى عليه الملك في الخطاب ديالو؟واش جلالة الملك موصله هذه الشوهة ألي راه ديره سيدهم عيوش .
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-1
31 - سؤال ؟ السبت 08 شتنبر 2018 - 16:07
"... وجود إرادة سياسية معاكسة لتطور التعليم ..."
"... خوف الدول المستبدة والمناهضة للديمقراطية من التعليم، لأن العقل سيكونُ مستنيرا وحرا ..."
كيفاش هذ الشي ما بان حتى طابو البريوات مع البغرير ؟
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5
32 - Abdo Germany السبت 08 شتنبر 2018 - 16:08
القرن 21 ومزال النقاش داير حول لغة التدريس؟؟؟
شكون هادا لمدوخ لي جاب فكرة الدارجة ؟واي دارجة؟ اليس هناك عدة درجات بالمغرب؟
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-5
33 - الأحزاب و إستقالة الوزير السبت 08 شتنبر 2018 - 16:09
إستقالة ومسائلة الوزير
التسريع في فتح تحقيق ومساءلة وزير التعليم بعد تقديم إستقالته أو عزله أمر ضروري من أجل حفظ كرامة المواطن المغربي الذي يشقى ليل نهار ليؤدي راتب هذا الوزير وكل مسؤول في هذه الوزارة.
العزل لايكفي، يجب فضح ومحاسبة كل من تسبب من قريب أو بعيد في الإنحطاط الذي يمس مقررات أطفالنا في المدرسة.
دعونا من الكلام و لتكن هناك أفعال من إستدراك و تصحيح ما وقع من تهديد وسب في مبادئ المواطن.
على كل الأحزاب المغربية أن تعلن عن موقفها من هذا الإنحطاط في بيان رسمي، حتى ندرك كمواطنين يمولون صناديق هذه الأحزاب من يدك فعلا إنتظاراتنا كمغاربة.
هل من منقذ، و أين هو المشرع المنتخب؟
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8
34 - محمود السبت 08 شتنبر 2018 - 16:09
غريب منطق هاوءلاء القوم اللغة العربية تعج بالاف الكلمات الأجنبية :فارسية تركية ،فرنسية .الاءدارات و الشركات كلها تتعامل بالفرنسية و عندما تضاف للعربية كلمتين او ثلاث من الدارجة و التي لا مرادف لها في اللغة العربية تقوم القيامة و يذكر القران و لغة الجنة ، قوم يتقبل كل شيء الا ذاته و لغته اليومية !
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16
35 - سبويه المغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 16:13
أكل أحمد طبقا من الكبسة.
أكل أحمد خبز البغرير.
أي الجملتين صحيحة؟ فكر جيدا


















بعد إجابتك ستكتشف هل أنت معقد وخاضع للمشرق في أفكارك وثقافتك أم انك متزن وعقلاني وانسان حر
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15
36 - مقاطع السبت 08 شتنبر 2018 - 16:15
كما فضح ترامب الحكام العرب. فضح البغرير المسؤولين المغاربة وخططهم لهدم الثوابت المغربية. فحذاري من الخونة فقد وصلوا الى عقر الدار. وهم يتربصون بنا الدوائر. وقريبا سنتجرع السم من ايديهم. كان لدينا النوابغ والعلماء والدكاترة في العلوم واللغة واللسانيات. امثال المنجرة والحبابي والكتاني والبقالي و العروي وساعف وغيرهم كثير. وهمشوا جميعا واتينا بالمسمى عيوش فالاب كلف بمهمة تدمير اللغة والدين بتطفله على التعليم.و عيوش الابن تطفل على السينما ليحطم مبادئنا واخلاقنا و ثوابتنا. لقد نسي العيوشيان ومن معهم أن المغرب امة لها تاريخ عريق لا مكان للخونة فيها ولا للزنادقة.و تن ام بصدقوني فلهم في محمد المتوكل عبرة وبمعركة وادي المخازن اسوة و السلام.
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-4
37 - midou السبت 08 شتنبر 2018 - 16:15
ومتى سمعتم سؤال او كلمة وزير مغربي تحدث باللغة العربية ؟؟؟؟؟ ومتى سمعتم في قسم في اقسام المغرب استاذ تحدث باللغة العربة ؟؟ومتى دهبتم الى المسرح المغربي ووجدتم مسرحية باللغة العربية ؟؟؟ ليس في المغرب خطاب او لقاء او ندوة باللغة العربية ..إلا خطاب الملك نصره الله هو الوحيد باللغة العربية...
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1
38 - مواطن2 السبت 08 شتنبر 2018 - 16:19
اننا امام قوم انعدم فيهم الحس الوطني وكانهم اتوا من الفضاء لتخريب البلاد والتحكم في مصير العباد بتجهيلهم وتفقيرهم وبالتالي توجيههم الى اية وجهة يريدونها...انهم يحاربون العلم قبل الانسان..والله سبحانه وتعالى قال = وهل يستو الذين يعلمون والذين لا يعلمون = وهم يطبقون الآية حرفيا.فهم تعلموا وعلموا اولادهم اللغات الحية ....ويعملون جاهدين ليبقى المواطن البسيط جاهلا لا يفقه شيئا..يسهل عليهم مهمة التحكم فيه.وكما ورد في المقال لا يعقل ان يتحكم شخص او فئة معينة في مصير شعب يقدر باكثر من 35 مليون نسمة ويفرضون عليه امرا مرفوضا اخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا...تدريس الدارجة لاولاد المغاربة جريمة تاريخية لا تغتفر....والآية الكريمة صريحة = كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون = وحسابهم عند الله سيكون عسيرا.
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2
39 - مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 16:21
من خلال بعض التعليقات أعلاه و التي تعود لأتباع وحواريي عيوش أشتم رائحة ظهير بربري فرنكوفوني جديد يلوح في الأفق يهل على بلادنا.....أيها المغاربة هبوا لنصرة لغة دينكم وهويتكم و ملتكم..
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-3
40 - يوسف السبت 08 شتنبر 2018 - 16:28
لماذا مثلا نقول " كاميرات " في النصوص العربية وهي ليست كلمة عربية . أو" الانترنيت " وهي ليست و العديد العديد من المصطلحات الغير عربية ...فلماذا كل هذا اللغط من أجل تضمين تلاثة كلمات مغربية اصيلة من عمق الثقافة و المعيش اليومي المغربي. ولا يوجد مقابل لها في العربية الفصحى. و هل اللغة العربية أنتجت مسبقا كل المفاهيم و المصطلحات. و أن كل ما ينتجه الإنسان العربي و سينتجه مستقبلا و خلال القرون القادمة لا بد أن يجد و بالضرورة مرادفا و مقابلا له في اللغة القديم قدم الدهر .اللهم إذا كان مصطلحا من إنثاج الثقافة و الحضارة الغربية فسيتم القبول به على الرحب و السعة و دون لغط أو جدال
نحن أمة تكره نفسها. و لا تقبل أن تتصالح مع ذاتها. نحن أمة تعودت أن تعيش باستعلاء الآخر. و لا تقبل أن ترى نفسها إلا في مرآة مكسورة....لماذا الفرنسي و الانجليزي و الصيني و الروسي يكتب و يتعلم و يقرأ و يتكلم بنفس اللغة سواء في البيت أو في الشارع أو في المدرسة ..و نحن أقمنا الدنيا على تضمين ثلاثة كلمات مغربية .اللغة إنتاج تفاعل مع الآخر و الذات و الطبيعة و المجتمع ..و اللغة التى لا تقبل التفاعل هي لغة جامدة و ميتة
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7
41 - Azzouz السبت 08 شتنبر 2018 - 16:29
ينبغي للمختصين ان يوجهون كلامهم مباشرة إلى رئيس الحكومة وحزبها الأغلبية لأن جميع القرارات التي تصدر يوقعها وتصدر باسمه وكل القوانين تصبح عاجزة بعد تصويت 125 نائب زائد باقي نواب الأغلبية اما مجموعة قليلة والجمعية او شخص له رأي النمط عيش فهذا كان دائما موجودا لكن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات . فلتوجهوا الكلام لها بلا لف ولا دوران.
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2
42 - amal السبت 08 شتنبر 2018 - 16:31
أن كمغربية وأعتز بمغربيتي أرى أن المشاكل الحقيقية لتعليمنا لا تُثار بتاتا ،
كقضية تدريس تسعة مواد في يوم واحد لطفل ذو ستة سنوات، أرى أنه من الخطر توجيه تلامذتنا إلى الشعب العلمية دون أن يستفيدوا من حصص التفويج في المختبرات المجهزة ، أرى أنه من المسائل التي ترهق التلميذ هو عدم إستفادته من يومين في الأسبوع كعطلة لتجديد نشاطه ويظل " يمشي ويجي" أكثر من 20 مرة في الأسبوع ... أما قضية إدخال بعض الكلمات من تقاليدنا العريقة فهذا هراء فقط لأن اللغة العربية لا تتوقف عن إدراج وإدخال كلمات من اللغات الأخرى ولا يشكل لها أي مشكل لأن بهذا تحتفض حيوية اللغة ، اللغة لا يمكن أن تبقى جامدة
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3
43 - said السبت 08 شتنبر 2018 - 16:36
chers monsieurs, comment on va appeller certains plats marocains ...s'il vont etre mentionnès dans nos livres? ou tout simplement on va pas en parler
parcequ'on a pas leurs nom en arabe, et est ce que la darija n'est pas une identitè marocaine? je trouve qu'il est plus utile que les enfants trouvent des mots familiers qu'ils reconnaissent très bien dans leur vie rèelle plutot que comme d'habitude etudier des choses qu'on utilise jamais dans la vie et qu'on trouve très très loin de nous, enfin je pense que ce ne sont pas 2 mots en darija qui mettent en danger la langue arabe et l'islam en gèneral comme vous pretendez mais plutot vous et vos semblables qui crient au scandale a chaque foi sans aucune raison et depuis des siècles qu'on est arrivè a cette situation de blocage total, normalement on change pas le cheval gagnant comme on dit mais le desastre total ou on est maintenant il faut en urgence tenter de faire bouger les choses chers arabistes par defaut
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2
44 - amaghrabi السبت 08 شتنبر 2018 - 16:40
بسم الله الرحمان الرحيم.صراحة اتفق مع التعليق37 واشاطره الرأي واضيف بعض اقتناعاتي الشخصية.اولا حينما نحارب اللغة الفصحى ونتمنى اللغة الدرجة المغربية وانا اسميها اللغة المغربية لان جميع المغاربة يفهمونها صغارا وكبارا.اولا اللغة الفصحى مستهلكة فقط في الفصول الدراسية ويستعملها بعد ذلك أساتذة اللغة والادب وفقهاء المساجد وعامة الشعب تكون بعيدة عنهالا يستعملونها في حياتهم اليومية .التلميذ الذي تعلم الفصحى وسمع المصطلحات المهنية بالفصحى حينما يفشل وجلهم فاشلون وينتقل لممارسة مهنة الحدادة او النجارة او الميكانيك او او او ماهي الأسماء التي يسمعها في تعليم مهنته للات التي يستعملها بحيث يبدأ يحفظ المفردات من جديد وهو يمارس او يتعلم مهنته.فلماذا لا نستعمل منذ البداية المفردات اللغوية التي يستعملها المغاربة في حياتهم اليومية ونوفر على انفسنا وقتا وراحة ونتقدم بسرعة.هذا مثال بسيط.وهذا الإسلامي الذي يدافع عن الفصحى ويتهم الدولة بانها تريد افلاس التعليم حينما تلبي الدولة رغبته وتفرض الفصحى ووزراءنا المحترمين يعلمون ابناءهم اللغات الحية منذ البداية تراه يحتج لماذا يفرضون العربية على الشعب المقهور وهم
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6
45 - Marocain السبت 08 شتنبر 2018 - 16:42
بالله عليكم هل بابا بوبي .....من مقرر بوكماخ لغة عربية ا اتقو الله في الوطن
ادعوكم للرجوع الا مقرر بوكماخ لكي تلاحظو انه يحتوي علي مجموعة من الكلمات لا عربية و لا دارجة
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3
46 - بغرير بالعربية السبت 08 شتنبر 2018 - 16:46
البغرير بالفرنسية هو mille trous أما بالعربية فهو "ألف ثقبة و ثقبة" على وزن ألف ليلة و ليلة
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1
47 - ابو يس السبت 08 شتنبر 2018 - 16:54
اذا كان مسؤولونا يقولون بان الديموقراطية هي اختيار لا رجعة فيه فان اللغة كجزء من الهوية الوطنية لا يمكن ان يقرر بشانها فرد او مجموعة افراد بل يجب ان يقرر فيها الشعب باستفتاء وبالتالي لا يمكن ان يقرر فيها عيوش وامثاله اذا كانت الظيموقراطية اختيار ومبدا دستوري.
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0
48 - الى التعليق رقم 9 السبت 08 شتنبر 2018 - 16:54
المكانة المرموقة التي تحتلها اللغة العربية لدى الشعوب المسلمة و في دواليب الأمم المتحدة و اعتمادها كلغة علم لدى بلدان الوطن العربي كلها عوامل ستجعل منها لغة قوية و ستزداد توهجا باقدام البلدان العربية خصوصا الخليج العربي على تأسيس مراكز ترجمة للكتب العلمية الى اللغة العربية. نحن العرب نملك من المال لتعريب جميع كتب العالم للغة العربية و السير بها للأمام. نحن العرب نتصف بالمحافظة و حب التملك لا يمكن أن ننسلخ عن هويتنا. نحن العرب أبناء أمة مجيدة لدينا حضارة متكاملة الأطياف و تراث قائم مند عصور و دين ينير حياتنا.اللهم ادم علينا نعمك.
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-7
49 - Abdelhak السبت 08 شتنبر 2018 - 16:57
لم يبق لهم إلا لغة القرآن لتدمير ما تبقى من هذه الأمة العربية الاسلامية إنها مؤامرة يا ناس.
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-3
50 - مواطن السبت 08 شتنبر 2018 - 16:58
لماذا بلع لسانه السيد عمر عزيمان بوصفه رئيس للمجلس العالي للتربية والتكوين والبحث العلمي، لماذا تصمت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على ما سيصيب أبناءهم من تجهيل وسوء تعليم وتربية، لماذا سكتت كل الجمعيات الثقافية أليس من حقها الدفاع عن المأمرة التي تحاك ضد اللغة العربية والتي هي لغة هويتنا وثقافتنا. اين علماء الدين من هذا الامر. الا يحق لنا المطالبة بإقالة المدعو سواد الدين عيوش (ربان قاطرة تخريب اللغة العربية )من عضوية المجلس العالي للتربية والتكوين والبحث العلمي .
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-4
51 - م المصطفى السبت 08 شتنبر 2018 - 17:02
ردا على سناء من فرنسا
أقول لها : إن الذي لا يعرف من اين أتى من البديهي أنه لا يعرف إلى اين يسير.
المغرب له سيادته ولغاته العربية والأمازيغية وثقافاته وأصالته ونساؤه ورجالاته. ومن حق كل مواطن غيور على بلاده أن يعتز بلغاته. فالعربية لغة الدين والأمازيغية إحدى المكونات الأساسية لبلادانا. ومن حقنا أن نعتز بلغة القرآن، ولن نسمح بالتمرد عليها من طرف بعض الدخلاء سواء الذين يريدون المس بتاريخنا وحضارتنا وامجادنا او الذين يريدون إدماج الدارجة في النصوص القرائية لأبنائنا.
وكما تعلمين ففي كل الدول الغربية هناك أعداد هائلة من المغاربة يتوفرون على مراكز مهمة في المجتمعات التي يعيشون فيها. وفي المغرب حصلوا على شهادات وديبلومات عالية، ويعتزون بانتمائهم لبلدهم الأصلي وليس فيهم اي مركب نقص للحديث باللغة العربية أو الأمازيغية هناك.
فمن حقك أن تتبجحي بالعيش في الغرب لكن ليس على حساب المس بتاريخنا وقناعاتنا واختياراتنا...
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-8
52 - alpha11 السبت 08 شتنبر 2018 - 17:04
الى 9 - سناء من فرنسا
تقولين ان العربية ميتة , اذا انت تفهمين اكثر من مسؤولي الامم المتحدة الذين جعلوا العربية لغة رسمية الى جانب الانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصينية , مع العلم ان العالم توجد فيه مايزيد على 4000 لغة ?
حتى الالمانية ليست معتمدة لدى هذه المنظمة
تخلفنا لايعني العربية في شيء والا فان الدول المتخلفة الناطقة بالانجليزية ستجزم هي ايضا بموت هذه اللغة
كفى من جلد الذات.
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-8
53 - Azzouz السبت 08 شتنبر 2018 - 17:10
ينبغي المختصين ان يوجهون كلامهم مباشرة إلى رئيس الحكومة وحزبه الاغلبيلان جميع القرارات يتوقعها وتصدر باسمه وكل القوانين تصبح جاهزة بعد تصويت 125 نائب من حزبه زائد باقي نواب الأغلبية. اما وجود شخص او اشخاص او مجموعة لها رأي او نمط معين فهذا كان دائما موجودا . لكن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات. فلتوجهوا لها الكلام بلا لف ولا دوران. مثال ماريا حزب العدالة والتنمية في استعمال العامية في التدريس؟
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-1
54 - اللسان العربي السبت 08 شتنبر 2018 - 17:10
عيوش ينتقم لتحريف كنيته وإخراجها في سجل الحالة المدنية الخاصة لعائلته وذلك بتدريج اسمه من الإسم العربي عائشة إلى اسم مدرج عيوش ولو كان منصفا لإدراج جميع مأكولات المغرب نسي البيصارة المدفونة طنجية رفيسة............. اقول له بفعلك هذا سيعود المغاربة إلى الاطلاع على العربيه والعربية خصص لها معهد اللغات ببريطانيا قسم قاءم الأركان وسماه اللغة الأم ويجب ان يعلم بأن في القادم من السنين سوف تبقى العربية وتموت لغة ماماه فرنسا اسألوا فرنسا.
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-4
55 - خالد نجاح السبت 08 شتنبر 2018 - 17:11
المصطلحات التي تم اقحامها في اللغة العربية تعبر عن اشياء كانت من انشاء وانتاج اليهود بمعنى اخر هي ثقافة يهودية ارادت الاسر الهودية فضها على العرب المغاربة اسالوا التاريخ
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-7
56 - amaghrabi السبت 08 شتنبر 2018 - 17:20
تصحيح! اعتذر انا متفق مع التعليق34 وليس مع التعليق 37,ومع الأسف.تعليق رقم 34 اقنعني ومس اقتناعاتي الداخلية وشكرا له
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2
57 - monir السبت 08 شتنبر 2018 - 17:22
هده محاربة للغة اللهجة التي نزل بها القران حداري من مخططات اللادينيين العلمانيين اللدين يسعون لتطبيق مخططات اعداء الدين هدا ضرب للغة القران
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-2
58 - Michlifen السبت 08 شتنبر 2018 - 17:26
C'est une terminologie qui n'a pas d'égal en arabe et chez les arabes .le ministère a agit dans le bon sens et au contraire cette langue dite arabe doit être améliorée et fertilisee par tamazight et tout ce qui est en rapport avec notre culture Amazigh . nous ne sommes pas en Arabie pour que les

arabes nous dictent ce qu'il faut faire..
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4
59 - gmarok السبت 08 شتنبر 2018 - 17:59
نرفض اللغة العربية الفصحى.نريد.الامازغية و الدارجة مع.التعليم بالانجليزي
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-1
60 - عمر السبت 08 شتنبر 2018 - 18:02
داريج تانهضرو بي اعلاش بغينا نقراوه
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1
61 - مغترب السبت 08 شتنبر 2018 - 18:05
التعليم تربية وتهذيب ارتقاء وتقدمي لا انتكاس وروجوع ال الوراء وتخلف وبما ان اللغة الدارجة او اللهجة خليط من عربية شفاهية وسمعية منقوصة او منحولة وفرنسية مغلوطة واسبانية وامازيغية وقليل من الكلمات العالمية اكتسبت بفضل التواصل والتعامل الانساني اسوق مثال هو غيض من فيض:بغيت نسقصي. اريد الاستقصاء. نهدر :الهدير .. زمافو je m enfou.. زوفريouvrier..... وهكذا دواليه.. وان اقحامها في التدريس تضبيع و وتكريس للجهل والامية وتنشاءة جيل من المتعلمين الجهلاء... رحم الله طه حسين عندما دافع عن الفصحا باسثماتة امام الداعيين للتدريس بالعامية
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1
62 - اسمع السبت 08 شتنبر 2018 - 18:06
التعليم بالدارجة وان قلنا نعم فلماذا الدارجة العروبية وليست شمالية او شرقية زعما هما لي حاكمين وهما لدرجتهم مرجلة وحلوة هههه بالعكس للكتب المغربية شرفا ان تسطر بمصطلحات شمالية شامية لبنانية المساق حلوة المذاق ، ولكن العجب في دولتنا تخلق العنصرية وتبحث عن الفوضى ؛ ايها المواطن المغربي الموحد اسمع لقد وحدنا دين الاسلام وجمعتنا لغته فعلينا التشبت بها الى اللحد وتحياتي الى اطرنا التعليمية الوفية للشعب
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2
63 - Man of truth السبت 08 شتنبر 2018 - 18:06
فكرة تدريس بالدارجة رغم انها فكرة تبدو ناجحة عمليا لو كان سوف ينفدها مثلا عقل اوروبي لكن مادامات لوبيات ايديولوجيا مسطيرة لن ينجح المشروع واليكم الاسباب:

- مشروع سوف يلقى رفضا وحملة شرسة من لوبيات القومية العربية والمشرقة
- في حالة حسم المسألة من طرف القصر واقرار المشروع بكل بساطة تيار القومية العربية سوف يتجه الى الخطة B والتي تعبر اكبر خطر على الدارجة المغربية والتي سوف تجعل من الدارجة لهجة مشرقية فـ عند اقرار تدريس بالدارجة سوف تكون هناك خطوة تقنين اللغة الدارجة وعندما سوف تعمل تلك لوبيات على افراغ دارجة من جوهرها وسوف يتم محو جميع الكلمات التي ليس لها اصل عربي واستبدالها وحتى النحو سوف يتم تغييره اي في نهاية لن يبقى من دارجة غير اسمها وحينها سوف نكون فقط بصدد لغة عربية مشوهة فيها بعد الامور القليلة من الدارجة

ولهده الاسباب بناقص غير بعدو من الدارجة وخليوها كيما هي على الاقل فاش كنجيو نتعلمو لغة جديدة مكا نتعدبوش بزاف مع نطق محيت كنلقاو راسنا معودين على حرف P وبزاف ديال الامور
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2
64 - mosi. السبت 08 شتنبر 2018 - 18:10
لمااااااذا تخلطون داااائما بين اللغة العربية و الاسلام...
وا راكوم شوهتو ريوسكم...اللغة العربية لا علاقة لها بالإسلام سوى ان الله انزل بها القرآن هدى للناس جميعا..عرب و عجم...الإسلام هو دين الله الأبدي منذ آدم عليه السلام..ان الدين عند الله الإسلام..ملة النبيئين من قبلك..ملة تبراهيم حنيفا...في القرآن الكريم..دين عيسى هو الاسلام و دين موسى هو الاسلام..ودين نوح و لوط و سليمان...هو الاسلام...
مااا بالكم..ا كل الانبياء قبل نبينا الكريم محمد كانو عربا...الم يقل الله عز وجل د..لا فرق بين عربي و لا عجمي الا بالتقوى...
الذين يقولون ان الله شرف العربية بالقرآن جاهلون..لأن الله كلف العربية بالقرآن و لم يشرفها به...
فلا تخلطو الحابل بالنابل و ركزو على مصلحة ابنائكم فهذا التقديس الاعمى لكل ما هو عربي هو سبب ظهور داعش و التكفيريين و الشباب الاحمق الذي يقنعونه انه سيدخل الجنة اذا ذبح كافرا من الغرب...
التعلم شيء و الدين شيء آخر...من يريد التعليم الديني لأبنائه فهناك مدارس دينية ومن يريد العلم كن اجل العلم فلا يدخل الدين في الموضوع و ليناقش بكل تجرد...
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2
65 - ذ.نجيب بالعاصمي السبت 08 شتنبر 2018 - 18:10
الى سنتء.فرنسا. هالني تحاملك على لغة الضاد.وهالني انفصام شخصك لا انت بالفرنسية ولا بالمهاجرة التي انصهرت وحافظت على اصولها.تقدمك حقيقتك كيانا مستلبا لا اصل له.واعلمي ان العربية لغة كل الازمنة واللغة الابدية.
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-1
66 - طنسيون السبت 08 شتنبر 2018 - 18:11
موضوع لغة التدريس عاد ليمس في العمق الهوية والقومية والوطنية في المجتمع المغربي ويجعل من موروثه الثقافي محطة لتساؤلات وأسئلة حول مستقبل التعليم وملاءمته للعصر. علينا أن نعترف بفشلنا في إرساء منظومة تعليمية تضاهي تلك الرائدة في العالم. وعلينا أن نعترف بعدم مقدرتنا على تطوير التعليم والبحث العلمي وإيجاد الحلول الملاءمة للتكوين والتشغيل والتنمية. علينا أن نعترف بالتمييع والتدني والانحطاط الأخلاقي والتسيب والتسلط والاستغلال والظلم والفساد، أسلحة وأوبئة وأمراض تنخر مجتمعنا وتعرقل مساره نحو الحرية والتطور. التغيير التجديد التحديث هو الحل.
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67 - إطار تقني السبت 08 شتنبر 2018 - 18:31
أظن و الله أعلم أن مراكز القرار في المغرب قد تم اختراقها و السيطرة عليها. فالهدف واضح : ضربت الجامعات ،ثم ضربت المدارس الوطنية العليا، ثم الآن يتم ضرب و اقبار البكالوريا بالغش و النقط المنفوخة و الآن توجهوا لما تبقى و هو الابتدائي لتفجير كل المنظومة. ردو بالكم، يتم دفع أبناء الفقراء للتكوين المهني في 2018 الذي يبقي عامة الشعب جاهل. في الثمانينات و التسعينات لم نكن نرضى ب ISTA و نذهب للدراسة في الجامعة. و لمن يقول إن الدارجة تصلح للتعليم فهو غير متعلم، فإما أن تكون من أصحاب التكوينات التقنية و العلمية فاللغة المعتمدة هي الانجليزية و مواد مثل الرياضيات و الاليكترونيك و الفيزياء لا يهم بأي لغة تشرح فالمهم هو فهم تلك المواد فهما عميقا، و أغلب أساتذة جامعاتنا لا يفهمون الجانب النظري لهذه المواد فمابالك بالتطبيقي و هذا هو سبب تاخرنا. و بالنسبة لأصحاب الأدبي فلن تنفعهم الدارجة في شيء.
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0
68 - رشيد السبت 08 شتنبر 2018 - 18:48
على آباء و اولياء التلاميذ المطالبة
بتغيير و مقاطعة المقررات المشوهة للهوية المغربية الإسلامية
المشوهة و المدنسة للغة للغة العرب لغة القرآن و الحديث الشريف....
واللغة الدارجة لا نحتاج لمعلم و وزارة تنفق عليها ميزانية مهمة لتعلمها فهي لغة يتقنها الأمي و المتعلم..
تدريس اللغة الدارجة هو مشروع صهيوني قديم متظمن في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون...
و الداعين لتعليم اولادنا باللغة الدارجة يجب أن ترفع ضدهم دعاوى لدى النائب العام للمملكة المغربية في إطار حماية المستهلك و حماية للهوية المغربية الإسلامية العربية...
لجنابكم واسع النظر....
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69 - Nour tadlaoui السبت 08 شتنبر 2018 - 18:56
قالوا متخصصين يناقشون الامن اللغوي للمغاربة ههههه متخصصون في ماذا في تقرقيب الناب كما يقال في دارجتنا العزيزة التي ظهرت السكاكين من كل صوب و حدب تمزقها وهب كل من دب ليصبح خبيرا يحلل ويمحص ويولول وينادي بالعار والشنار وعظاءم الامور لقد دنست لغتنا المقدسة بكلمات معدودات من دارجتنا المدنسة واغلب هؤلاء المتخصصون في لا شيء لا يفقهون لا في البداغوجيا ولا في الديداكتيك وانما جيشوا كالقطيع ليصرخوا وهم لم يطلعوا حتى على محتويات البغرير عفوا الكتب وهذه الشرذمة لم تناقش الامن الغذائي والاقتصادي والماءي والاجتماعي والسياسي للمغاربة ولم يحتجون على اوضاع المغاربة الاقتصادية والاجتماعية و اغراق المغرب في المديونية الإجهاز على مكتسبات الموظفين و منها التقاعد الذي نهب صندوقه ولم ينددوا باللاعدالة في التوزيع للثروة. انهم شرذمة تجار الدين ومن يسير في دربهم والذين يعتبرون الفصحى لغة مقدسة لانها لغة القرآن ويريدون منا أن ندرسها لأطفال صغار لن يفقهوا فيها شيءا كما لم يفقه فيها فطاحلة اللغة العربية. انهم مختصون في الافتاء في كل شيء ولا شيء في النملة والقناة.
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0
70 - Vladi السبت 08 شتنبر 2018 - 18:58
juste un commentaire pour une commentatrice
Tu parles comme si tu es un témoin de la mort de la langue, tu me fais rire. Ton ignorance de l’histoire te permet de comparer l’arabe avec hirourlifiya et siryalia. Je ne vais pas te faire un dessin pour t expliquer la différence entre l’arabe et ces deux langue si on postule qu'elles le sont . Je te conseille de se concentrer sur ton projet dans la vie qui est probablement avoir une carte de séjour et par la suite une nationalité française.
Je suis désolé de te dire ça, tu passes une excellente journée
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0
71 - Malika السبت 08 شتنبر 2018 - 19:01
Je ne comprends pas cette tempête dans un verre d'eau !
Est ce que les mots baghrir ou couscous ou tajine n'ont pas le droit d'être cités dans un manuel scolaire ?
Pour quelle raison ses mots que nous utilisons quotidiennement et que les langues étrangères utilisent (ex le Français parle et écrit tajine, couscous etc)...
vont-ils rendre nos enfants bêtes et stupides?

Toutes les langues s'enrichissent avec le temps, mais
les arabisants sont nocifs pour la jeunesse. Ils vivent enfermés dans le passé et refusent d'avancer.
C'est malheureux
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72 - المغرب الغير النافع.خنيفرة السبت 08 شتنبر 2018 - 19:03
ما أثار انتباهي في هذا المقال هو قول أحد القياديين في جماعة العدل والاحسان أن استهداف العربيةهو تهديد للأمن اللغوي لأمة بأكملها. وهنا أريد ان أتساءل؛ أليست اللغة العربية كذلك لغة أجنبية ولغة دخيلة بالنسبة للتلميذ المغربي الذي يتحدث الامازيغية أو الدارجة كلغة أم، لأنه لا أحد اطلاقا يتحدث اللغة العربية كلغة أم في المغرب. ثانيا ألا ينطلق دعاة التعريب من اديولوجية اقصائية في دفاعهم عن اللغة العربية شأنهم في ذلك شأن من يدافع عن الفرنسة. ألا تشكل الدارجة والامازيغية الحامل الرئيسي للثقافة المغربية الافريقية أم تريدوننا أن نتنازل عن كل ما تبقى لنا لصالح ثقافة المشرق. ثم ما مستوى الدول التي تعتمد اللغة العربية في التدريس في مجال البحث العلمي.أعتقد أن الكثير من من ينتقدون ادراج الامازيغية والدارجة في التعليم ينطلقون من منطلق اديولوجي اقصائي محض لأن ما يميزنا في هذا العالم المعولم هو ثقافتنا و هويتنا ولا يمكن تسويق هذه الثقافة المغربية الا بالدارجة والامازيغية. وواقع التعليم يقول أن المشكل لا يكمن في اللغة فهي فقط حامل للأفكار ولكن مشكل التعليم يكمن في صراع الايديولوجيات وغياب الارادة السياسية
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73 - هل هده الكلمات عربية السبت 08 شتنبر 2018 - 19:05
بطاطس طماطم حاسوب تلفاز سيارة ثلاجة شارع هاتف كمان بلطجية شماعة وغيرهل من الاسماء المعربةةلمادا نقبلها في اللغة نقبل كلمة حنفية لانها مصرية ولا نقبل الاسماء المغربية
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74 - ها انتم هؤلاء السبت 08 شتنبر 2018 - 19:15
الكل يدافع عن اللغة العربية.وكل التعليقات هي بالدارجة..لم افهم شيئا
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75 - الصادق السبت 08 شتنبر 2018 - 19:23
الهندسة اللغوية لقطاع التربية و التعليم يجب أن يتم صناعتها بمقاربة علمية و موضوعية بحثة بعيدا عن الدوافع الاديولوجية.فلغة التدريس يجب أن تخضع لدراسة سوسيولوجية المجتمع و متطلبات سيكولوجية المتعلم بفلسفة تربوية جهوية تقوم على تثمين التراث اللغوي المحلي أولا و اللغات الحية العالمية.هناك وثائق من الارشيف تشير إلى اعتماد الدارجة في التعليم في القرن الرابع عشر و تطعيمها مفردات من اللغة العربية..
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