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المغرب يراسل باريس لتحسين الفرنسية لدى أساتذة المواد العلمية

المغرب يراسل باريس لتحسين الفرنسية لدى أساتذة المواد العلمية
هسبريس - محمد لديب
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:00

سارعت الحكومة المغربية إلى إرسال طلب عاجل إلى الحكومة الفرنسية، قصد مساعدتها في مجال تكوين أساتذة العلوم والرياضيات في التعليمين الابتدائي والثانوي، من أجل رفع مستوى لغتهم الفرنسية التقنية.

وأكدت المديرة العامة لشبكة المعاهد الفرنسية بالمغرب، كليليا شوفريي، أن فرنسا ستشرف على تكوين 1000 أستاذ للمواد العلمية، سيوكل إليهم جانب تأهيل باقي الأساتذة العاملين في المؤسسات التعليمية العمومية المغربية.

وقالت كيليا شوفريي، في لقاء صحافي نظمه المعهد الفرنسي زوال اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء: "بناء على طلب تقدمت به السلطات المغربية، سيخضع 1000 أستاذ مدرب، تم اختيارهم بعناية، للتدريب في مجال تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وهذا تحد كبير سواء بالنسبة للمغرب أو فرنسا".

وأشارت شوفريي في اللقاء ذاته إلى أن فرنسا تسعى إلى تطوير مستوى اللغة الفرنسية، والارتقاء بمستوى الروابط الثقافية واللغوية التي تربط الرباط وباريس، مؤكدة أنها تسعى من خلال عملها في المغرب إلى تشجيع التبادل الثقافي بين البلدين، عبر تعزيز الإنتاج الفني والسينمائي والثقافي المشترك.

وشددت المديرة العامة لشبكة المعاهد الفرنسية بالمغرب على أن الرباط تعتبر شريكا كبيرا للجمهورية الفرنسية على كافة الأصعدة، بما فيها الثقافية، إذ تتوفر فرنسا على 12 معهدا ثقافيا موزعة على مجموعة من المدن المغربية، توفر منظومة ثقافية متكاملة، إذ يوفر كل واحد منها مكتبة وقاعة للعروض المسرحية والسينمائية، وقاعات للعروض الفنية والدروس في اللغة الفرنسية.

وقالت كيليا شوفريي إن المعاهد الثقافية التي تديرها السفارة الفرنسية بالمغرب تشكل فضاء حقيقيا لتنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات الثقافية والتظاهرات الفنية التي تتمحور حول أهمية الإحاطة بالعالم المحيط الإنساني والقيم الأخلاقية التي تقوم على التسامح والتضامن وتقبل الاختلاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ENGLISH IS BETER الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:16
اللغة الثانية لجميع شعوب العالم هي الانجليزية واللغة الفرنسية كيهدروها فقط في الدول الافريقية كالمغرب وموريتانيا والجزاءر وتونس تشاد بنين النيجر مالي والسنغال وشوفو هاد الدول واش طفروها ولا زادو شي خطوة للقدام يعني من نهار خذاو (الاستقلال) وهما اللووووووور وغادي يبقاو ديما اللور.
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2 - مجاز فاهم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:16
هذا يسمى تكريس التبعية والتخلف.
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3 - مراكشي اصيل الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:16
وفناهما غي المقررات بالغة الفرنسية للمواد العلمية والتقنية لدي ابنتي في ابباكالوريا تقنية بدون مقررات علمية بالغة الفرنسية .عاد كونوا الاساتذة قاليه فين ودنك .
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4 - someone الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:16
يجب كدلك تكوين اساتدة اللغة الفرنسية في اللغة الفرنسية
فتكونيهم و مستواهم ضعيف جدا
عوض الاحتجاجات المتواصلة في الشارع عوض التعاقد و و و و و من الافضل ان تقوموا بتكوين انفسكم تطوير مستواكم المعرفي
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5 - مواطن حر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:17
وهل الإدارة التعليمية المغربية تريد دلك؟
اكيد لا يهمها دلك ولا يهمها اصلا ان يتلقى التلاميذ العلم. بل فقط تصريف أزمة.
كيف دلك.
مثلا يعطى لأستاذ الرياضيت أقسام الفرنسية وأقسام الفرنسية. لكي لا يتقن اي واحدة.
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6 - العفو الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:18
واش من نيتكم!!! الفرنسية تعاني في بلدها
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7 - ستيتو حمو الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:19
العالم اجمع يتعلم الانجليزية وهولاء يهرولون نحو ماماهم فرنسا لكي تتكرس اللغة الفرنسية لتضيع اجيال في لغة لم يعد يستعملها حتى الفرنسيون في العلوم والتكنلوجيا كل ذلك لان اللوبي المتحكم يعيش روحا وعقلا ومصالحا في فرنسا .
لكم الله ياشباب بلادي
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