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الرئيسية | مجتمع | مكفوفون يرفعون شعار "الحل أو الموت" بعد اقتحام "وزارة الحقاوي"

مكفوفون يرفعون شعار "الحل أو الموت" بعد اقتحام "وزارة الحقاوي"

مكفوفون يرفعون شعار "الحل أو الموت" بعد اقتحام "وزارة الحقاوي"
هسبريس – نور الدين إكجان
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:30

في خطوة تصعيدية جديدة، اقتحم العديد من المكفوفين مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ثم صعدوا إلى سطح المبنى الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، رافعين شعارات تحتج على "وضعيتهم المزرية وعلى التملص من الوعود التي تصدرها الحكومات المتعاقبة"، منادين بـ"التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية" ومراعاة أحوالهم "التي لا تسر أحدا".

الاقتحام الذي نفذته "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات"، حمل خلاله المكفوفون قناني بلاستيكية مليئة بالبنزين، مهددين بشربه وإحراق أنفسهم في حالة عدم تدخل الوزارة من أجل إنصافهم وتمكينهم من كافة حقوقهم المشروعة.

ورفع المكفوفون المحتجون العديد من الشعارات المنددة بـ"سياسة الآذان الصماء"، من قبيل: "علاش جينا واحتجينا على التوظيف ليبغينا"، و"ناضل ناضل يا كفيف حتى تحقيق الأمنية"، و"يا كفيف يدك في يدي حتى تحقيق المطالب"، منتقدين "أكاذيب" رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، التي لطالما وعدتهم بأن ملفهم "في طريقه إلى التسوية".

وقال أحد المحتجين في كلمة له إن "المكفوفين وصولوا مرحلة نكون أو لا نكون، خصوصا بعد وعود رئيس الحكومة ووزيرة الأسرة والتضامن"، وطالب بحل جذري لقضيتهم، وإلا فإن الأمر سيضطرهم إلى اختيار الموت، مشددا على أنهم لن يخرجوا بـ"رأس منحن" مما وصفها بمعركتهم النضالية المشروعة.

وتساءل المتحدث عن "غياب الوزيرة بسيمة الحقاوي عن مقر الوزارة، بعد أن جاء المكفوفون إليها"، مطالبا بالكرامة والعيش الكريم والحرية، وقال: "نناشد الملك من أجل التدخل".

تجدر الإشارة إلى أن المكفوفين يستخدمون في كل احتجاجاتهم أساليب تصعيدية خطيرة؛ إذ أقدموا خلال شهر مارس الماضي على الاعتصام في وسط قنطرة الحسن الثاني الرابطة بين العاصمة الرباط ومدينة سلا، صابّين البنزين على أجسادهم ولافّين أحزمة على أعناقهم، لتنقطع بذلك الطريق لأزيد من ساعة من الزمن قبل أن يتدخل الأمن لفض الاعتصام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - tazi الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:44
Le problème est très facile ses gens là ils ont plus du compétences que les gens valides pourquoi ne pas exiger un cota sur les entreprises privés et publics pour embaucher au moins un handicapée comme ils font dans les pays développés et celui qui applique pas ses consignés sera sanctionner
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11
2 - NOUMRI الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:46
السؤال المطروح كيف تمكن هؤلاء من الصعود الى سطح مبنى الوزارة رغم أنهم مكفوفين و من المستحيل أن يصلوا لوحدهم و ستأتي وزيرة و ستخطب عليهم بعض الكلامات و الوعود الكادبة و سينسحبون و ينتهي الأمل
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6
3 - بوحاطي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:51
الهربة من هاد البلاد كلشي على سبة فين غادين الله اعلم عافكم شي خبار زوينة نسمعها الله يرحم ليكم الوالدين
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18
4 - سمير الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:55
هذه الطريقة الهمجية و البدائية في الاحتجاج لن تؤدي بكم إلا إلى المزيد من المشاكل كالمتابعات القضائية و الحرمان من أبسط الحقوق كالتوظيف مثلا و ستفتح عليكم أبوب الشر والتي كانت مغلقة حتى الان ، وكل من حرضكم على القيام بهذا الفعل الشنيع سيعاقب وإياكم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
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-34
5 - kader الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:01
نتمنى إيجاد حلول لهذه الفئة من المجتمع.لكن السؤال المطروح هو كيفية وصول هؤلاء الأشخاص إلى سطح الوزارة ? وماذا لو كانت المجموعة من اصحاب النيات السيءة . الفراغ الأمني يشبه إلى حدما ما حدث بالشمال حينما تمكن زورق فونطوم من الخول إلى شواطئ المغرب عدة مرات والخروج منها دون أن يعترضهم احد
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7
6 - #مقاطعون الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:08
يبدو ان مسؤولي هذا البلد و طبقته الحاكمة لا يعرفون و لا يبالون بأن المغرب على صفيح ساخن من الغليان و الاحتقان و التذمر والسخط الشعبي العارم تتجلى تمظهراته في عدة ظواهر إجتماعية شاذة توحي بأن القادم أسوأ من الأسوأ الذي يعيشه أبناء الشعب المغربي الكادح المتردية أوضاعهم المعيشية الصعبة و القاسية أصلا جراء سياسات التفقير و التجويع والقهر التراجع اللاشعبية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة و يتجلى في الاقتحامات و الاحتجاجات و الحريك و الهجرة السرية عبر قوارب الموت نحو "فردوس" الضفة الشمالية المتوسط في هروب جماعي لشباب في مقتبل العمر بفعل انسداد آفاق العيش الكريم و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
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10
7 - Aziz الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:12
لاحول ولاقوة الا بالله العظيم
الله يشوف من حالكم لو يوظفو واحد أولا اثنين في كل عمالة كون رآه كاملين خدامين ولكن للأسف شكون غادي يفكر فيهم
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6
8 - أكاديري من ألمانيا الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:17
هههه المغرب أجمل بلد في العالم ..
بلد عامر بالفوضى .. حتواحد ما لقي خاطرو فيه ..
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4
9 - مول الحرفة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:19
يوما بعد يوم تعاني هده الفئات الاجتماعية من صعوبة الضروف في اطار غياب سياسة اجتماعية حقيقية لمواجهة حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة ( تطبيب خاص+ طرق جديدة في التعليم + بنية تحتية خاصة + تفكير خاص وسليم لانهم جزء من المجتمع و منهم من يفوق ذكاؤهم ذكاء الاشخاص العاديين ) ما من شك ان القطاع الاجتماعي في صلب اهتمامات الدولة لكن رغم المجهودات المبدولة الا ان العديد من الاسئلة في طور النقاش والاجابة عنها رهين بوجود خطاب سياسي واقعي علمي قابل للتنزيل بعيدا عن سياسة ربح الوقت .
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-1
10 - dak الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:19
السؤال المطروح هو منين تايجيبو الساسة دياولنا النفس للابتسامات العريضة. والله ما تفهم والو. كييت إلي جات فيه فهاد البلاد وخلاص
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