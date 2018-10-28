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كُتّاب وآراء
برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين
في مقترح قانون مثير، طالب مستشارون برلمانيون السلطات المغربية بإلزام المتبولين والمتغوطين في الشارع العام بضرورة تنظيف أماكن إقدامهم على المخالفة، ضمن مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات من جنس العمل.
المقترح، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أعلن أنه يعاقب كل من قام بعمل فيه مساس بالبيئة ونظافتها كرمي الأزبال أو التبول أو التغوط في الأماكن التي لم تعد لذلك، مشددا على ضرورة تنظيف المكان الذي قام فيه بهذه المخالفة والأماكن المحيطة به لمدة شهرين.
وطالب فريق الحمامة بتخصيص دورية مرتبطة بشرطة البيئة للقيام بمراقبة المخالفين وتحرير محاضر بشأنهم، مضيفا أنه تحال ملفاتهم إلى النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الأعمال والعقوبات الزجرية.
وبرر الفريق مقترحه، في المذكرة التقديمية، بكون احترام البيئة يجب أن ينبع من أساس إنساني يتمثل في دور الإنسان وقدرته على مراجعة وتغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته معها، داعيا إلى وضع قواعد متفق عليها تمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يبذله الفرد في المجتمع من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة.
ويتوخى المقترح توقيع عقوبات من جنس العمل من أجل المحافظة على المصلحة الجوهرية كقيمة جديدة من قيم المجتمع الأساسية، بعيدة عن تلك المقررة في القانون الجنائي، وهي عقوبات نفعية أكثر مما هي زجرية، معلنا أن الهدف هو ثني الفاعل عن عدم القيام بمثل تلك الأعمال.
ويسعى الفريق المنتمي إلى الأغلبية، حسب مقترحه، إلى الحفاظ على كرامة الفاعل وجعله يحس بخطورة ما ارتكبه، ولا تدخل في سوابق الفاعل العدلية، كما أنها لا تكلف الدولة شيئا من خزينتها، إذ إن التوجه العام هو ردع الفرد من أجل نفع الفرد والمجتمع معا، مبرزا ضرورة نفع الفرد من حيث إصلاحه وحمايته وضمان حقوقه وحرياته، ونفع المجتمع عبر جعله يتسم بصفات الطمأنينة والأمان، وبالتالي تتمكن من إرساء أسس استقرار الجماعة واحترامها، لذلك نقترح إضافة أربعة فصول إلى مدونة القانون الجنائي لتحقيق هذا المبتغى.
ويقصد بالعقوبات من جنس العمل تلك العقوبات غير السالبة للحرية ولكنها ترتبط مباشرة بالعمل الجنائي المرتكب، والهدف منها هو ثني الفاعل عن عدم تكرار فعله. وتطبق هذه العقوبات على نوع معين من المخالفات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (114)
حتى تدير الحكومة مراحيض عمومية كافية في جميع انحاء المدن كما هي موجودة في الدول المحترمة ، عند داك يمكن اقتراح قوانين زجرية !! حكومة الكلاخ ..
وفروا المراحيض لتفادي الظاهرة
او فقط 100اورو .
في الحالتين السبب لا يرجع فقط لمرتكبي هذه المخالفات، بل للمسؤولين الذين لا يوفرون مرافق صحية في الشوارع والاماكن العمومية لقضاء الحاجة.
إذن يجب أن يكمل الفريق الذي اقترح القانون مقترحه، بإضافة البند التالي: "إذا لم يتم توفير مراحيض بالفضاء العام، يعاقب المسؤولون بتنظيف المدينة لمدة سنة كاملة."
ولكن شوارعنا، في أكبر المدن، لا تتوفر على مراحيض عمومية، اللهم بعض الحالات النادرة.
أنا ضد الخطاف أسي البرلماني
هل طالبتم بتوفير النقل العمومي و المراحيض ؟
الجواب : لا
شكرا رفعت الجلسة .
ساكنة الرباط و النواحي تعاني الإهمال
قبل ان تبدؤو في التشريع و تطلقو العنان لمخيلاتكم ، ابدؤو في توفير البنى التحتية اولا ، من. مطاعم بالمؤسسات التعليمية ، توفير مراحيض عمومية ، توفير الولوجيات بالأماكن العامة ، توفير قمامات في جميع الأماكن ، مراقبة شركات النظافة التي لا تقوم بواجباتها ، فتجدها المساهم الاول في تلويث البيئة ، فشاحناتها تترك ورائها عصائر و روائح كريهة تشمئز منها النفوس لكيلومترات ، و و و و القائمة طويلة .
سيري ألحكومة ، الله يجيب اللي يخشقجكم كلكم .
لكن من سيقف وراء تنفيذ تلك العقوبات التأديبية و فئة المشرملين والمنحرفين هم من يقوم بذلك؟
من الحلوى في البرلمان إلى التبول والتغوط في الشارع
حرام وعيب عليكم
كاتتاهمونا باللي حنا ما مربيينش وكاتشوهونا على رؤوس الملأ بهذه الافعال المشينة وكأننا جميعا نرتكبها
قبل أن تفرضوا القوانين والحدود أعطوا الحقوق الا وهي بناء المراحيض العمومية فهي شبه منعدمة ومن يضطر لقضاء حاجته في الشارع فهو يفعل ذالك مضطرا ومرغما
انا شهصيا أتوجه إلى اقرب مقهى ولكن هل الجميع يجد مقهى وهل الجميع تسمح له حالته الصحية او الاجتماعية بالصبر حتى يصل إلى بيته
Des villes sans toilettes public reflètent la mentalité de nos élus, sur ce, on nous appelle le tièr monde
الله المعين