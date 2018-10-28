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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين

برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين

برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين
هسبريس – محمد بلقاسم
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:00

في مقترح قانون مثير، طالب مستشارون برلمانيون السلطات المغربية بإلزام المتبولين والمتغوطين في الشارع العام بضرورة تنظيف أماكن إقدامهم على المخالفة، ضمن مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات من جنس العمل.

المقترح، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أعلن أنه يعاقب كل من قام بعمل فيه مساس بالبيئة ونظافتها كرمي الأزبال أو التبول أو التغوط في الأماكن التي لم تعد لذلك، مشددا على ضرورة تنظيف المكان الذي قام فيه بهذه المخالفة والأماكن المحيطة به لمدة شهرين.

وطالب فريق الحمامة بتخصيص دورية مرتبطة بشرطة البيئة للقيام بمراقبة المخالفين وتحرير محاضر بشأنهم، مضيفا أنه تحال ملفاتهم إلى النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الأعمال والعقوبات الزجرية.

وبرر الفريق مقترحه، في المذكرة التقديمية، بكون احترام البيئة يجب أن ينبع من أساس إنساني يتمثل في دور الإنسان وقدرته على مراجعة وتغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته معها، داعيا إلى وضع قواعد متفق عليها تمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يبذله الفرد في المجتمع من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة.

ويتوخى المقترح توقيع عقوبات من جنس العمل من أجل المحافظة على المصلحة الجوهرية كقيمة جديدة من قيم المجتمع الأساسية، بعيدة عن تلك المقررة في القانون الجنائي، وهي عقوبات نفعية أكثر مما هي زجرية، معلنا أن الهدف هو ثني الفاعل عن عدم القيام بمثل تلك الأعمال.

ويسعى الفريق المنتمي إلى الأغلبية، حسب مقترحه، إلى الحفاظ على كرامة الفاعل وجعله يحس بخطورة ما ارتكبه، ولا تدخل في سوابق الفاعل العدلية، كما أنها لا تكلف الدولة شيئا من خزينتها، إذ إن التوجه العام هو ردع الفرد من أجل نفع الفرد والمجتمع معا، مبرزا ضرورة نفع الفرد من حيث إصلاحه وحمايته وضمان حقوقه وحرياته، ونفع المجتمع عبر جعله يتسم بصفات الطمأنينة والأمان، وبالتالي تتمكن من إرساء أسس استقرار الجماعة واحترامها، لذلك نقترح إضافة أربعة فصول إلى مدونة القانون الجنائي لتحقيق هذا المبتغى.

ويقصد بالعقوبات من جنس العمل تلك العقوبات غير السالبة للحرية ولكنها ترتبط مباشرة بالعمل الجنائي المرتكب، والهدف منها هو ثني الفاعل عن عدم تكرار فعله. وتطبق هذه العقوبات على نوع معين من المخالفات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (114)

1 - جمال الروداني الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:07
ديرو لينا بعدا مراحيض عمومية ديك الساعة حكمو علينا باش ما بغيتو
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295
2 - هههههه الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:11
فكرة جميلة و الله ههههه ولكن وفروليهم فين اي...
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176
3 - curieux الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:11
اين هي المراحيض العمومية و أين هي حاويات القمامة الملائمة و أين وأين. ....
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192
4 - لالالا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:11
هذا في حالة ما اذا كانو كاينين عندنا المراحيض العمومية متوفرة
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167
5 - المهزلة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:12
المسؤولين أصبحو يتكلمون عن القوانين مثل الصبية يفكرون في قانون من يتبول في الشارع العام ولا يفكرون في مشاريع من أجل بناء مرافق لهاذا الغرض حينما تعود الأمور لغير اهلها فنتظر الساعة
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157
6 - youssef 10 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:12
أين المرافق العمومية...لواحد تزير يبول على حوايجو...ينسون الواجبات و يطالبون بالحقوق إنه المفسدون في الأرض
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126
7 - السعيدي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:12
واش هاد الناس للي كايقتارحوا هاد النوع من القوانبن، واش ماعطاهمش الله ولو درجة واحدة من الذكاء !!
حتى تدير الحكومة مراحيض عمومية كافية في جميع انحاء المدن كما هي موجودة في الدول المحترمة ، عند داك يمكن اقتراح قوانين زجرية !! حكومة الكلاخ ..
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98
8 - mostafa الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:12
كما يجب اجبار ناهبي المال العام بتنضيف المراحيض العمومية لسنتين.
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118
9 - essadki الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:12
أكثروا من المراحض العمومية و أجبروا المقاهي و المطاعم و الفنادق بعدم منع الناس من دخول مراحضها حينها ضعوا هذا القانون و لا تنسوا أن تفرضوه على أنفسكم فأنتم كم بلتم و تغوطتم فوق رؤوسنا دون محاسبتكم
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86
10 - Nero الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:13
و أين تريدونهم ان يتبولوا في غياب مراحيض عمومية؟
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55
11 - و الحمقى؟ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:13
ماذا عساكم ان تفعلوا بالحمقى و المتشردين ان وجدوا يتبولون او يتغوطون في الشارع العام؟ ثم هل مدننا مجهزة لكي يفكر المرء بالذهاب لمراحيض عمومية عوض الوقوف امام حائط او شجرة لقضاء الحاجة. مثل هذه الاقتراحات تصلح للسويد . النرويج . اليابان و غيرها.
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53
12 - Citoyen الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:14
طالبوا قبل ذلك المحكومة بتوفير مراحيض كافية للمغاربة
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35
13 - Mohamed الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:14
Vaut mieux construir des toiletes publique avant de penser a la contrainte . Legislation aveugle.!!!!!!!!!!!
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23
14 - من يحاسب تبولكم علينا ؟! الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:15
خاصنا شي قانون تا حنا نحاسبوكوم على التبول ديالكوم علينا ليل نهار بقوانينكم الفاشلة.
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59
15 - جبلي ابن الجبل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:15
يجب على المنتخبين تنظيفها أولا ثم بناء مراحيض في الشوراع و جميع الشواطئ كيف يعقل شواطئ طولها كيلومترات و لا تجد بها مرحاض لقضاء حاجتك فالأمر سهل عند الرجال فماذا يفعلن النساء ؟؟ حتى تعملو المراحض باش ناس تقضي حاجتها عاد خرجو قوانين تنظيمية يا اهل الحكمة
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28
16 - هشام الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:15
فعلا شئ مثير المتبول ينظف الازقة شهرين وأنتم الدين سرقتم الحلوى ومال الشعب بماذا يجب ان نحكم عليكم
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28
17 - محمد اطلسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:15
ان من يتبول على الحائط في الغالب مضطر
وفروا المراحيض لتفادي الظاهرة
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22
18 - sifao الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:15
في شهر رمضان ، شهر النوم العميق والطويل اثناء النهار واغلاق المطاعم والمقاهي ، اضطررت الى أخذ طاكسي صغير في اتجاه محطة الحافلات للتبول ، قبل ان تفرضوا الغرامات والعقوبات على المواطنين وفروا لهم المرافق الصحية ، المراحيض في الشوارع وباعداد كافية ....
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25
19 - واحد من الشعب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:15
شعبويوون يطالبون باصدار قانون ضد كل برلماني او مسؤول مادارش في كل حي او مكان عمومي مراحيض للناس باجباره تنضيف القذارة لمدة سنة
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21
20 - Hamid gouif الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:15
الحاصول هذه الحكومة ما بقى عندها مايدار غادي تبقى غير مقابلانا الله يخليها جرّة
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21
21 - خبير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:16
لمادا لا يتم توظيف السجناء الدين لا تقل عقوبتهم 2 سنة في بناء المغرب و توفير الاموال عن طريق شق الطرق الجبلية و بناء المشاريع العمومية و غرس الاشجار في الغابات و تنظيف الشواطئ و جمع النفايات , يمكن شق طرق السيارة و بناء السكك الحديدية في كل انحاء المغرب بسواعدهم
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23
22 - mre الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:16
يجب إجبار البرلمانيين على تنظيف الأزقة طول حياتهم و توزيع ريعهم على السادة عمال النظافة المحترمين.
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22
23 - Loubna الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:16
نحن في حاجة ماسة أولا الى مراحيص عمومية قبل إقرار العقوبات. ..
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16
24 - مغربي حر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:16
قبل ان تقترحوا او تطبقوا اي قرار عليكم بدراسة الاقتراح وتوفير المرافق واقصد السادة النواب والله اتحطتي فداك الموقف يا حتى تبولو ووو على الحائط ووراء السيارات في موقفهم وربما امام الملااا اتقوا الله فينا
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9
25 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:16
هل وفرت واصلحت الجماعات المراحيض العمومية؟ نعم العقوبة القصوى مع توفر المراحيض العمومية.
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9
26 - abou ryan and sofia الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:16
what about cleaning your saving acount from our money that u guys took and keep taking all this time on your chair? ??
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8
27 - اغاظير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:17
يبدو لي هاد البرلمانيين عايشين فشؤ كوكب اخر.بادرة مزيانة لو كانو المراحيض متواجدة فجميع الاماكن.كنتضر نخلص قهوة احيانا ب 10 دراهم او اكثر باش نتفك لانه ماكاينش مراحيض عمومية.
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13
28 - kadiri الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:17
هـل وفرتم المراحيض العمومية النظيفةو المجانية بالعدد الكافي قبل أن تفكروا في اقتراح مشروع قانون في الموضوع؟
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6
29 - ادريس الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:18
أنا أتفق معكم إن وفرتم مراحيض عمومية مجانية
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2
30 - مراقب شرير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:18
نتمنى ان تكون العقوبة كبيرة نحو 10سنوات سجن انفرادي لمن يدمر ويخرب ويرمي الازبال وووو
او فقط 100اورو .
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-8
31 - ana الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:18
بعد قانون الميكا والمصادقة على زيادة ساعة جاء الدور على المتبولين على الحائط خصوصا وان المراحض المتجولة في كل مكان هاد الاجتهاد بالنسبة للبرلمانين المغاربة يدل على حرصهم على راحة المواطن (الى جاتك البولة في الشارع وطرطق انت باش يرتاحو هوما)
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5
32 - youssef الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:18
وفرو المراحيض العمومية بالمجان و ديك الساعة مرحبا ب هاد القانون.
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7
33 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:18
ديروا مراحيض محترمة كيفما الدول و ديروا أماكن رمي القمامة و من بعد طبقوا القوانين .
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3
34 - مواطن2 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:19
هذا اذا توفر الشارع العام على مرافق لهذا الغرض....ومن المستحيل تطبيق هذا القرار والحالة ان المرافق التي يجب تخصيصها لهذا الغرض منعدمة تماما...حتى ان بعض المقاهي والمطاعم لا تتوفر عليها...قلنا دائما قبل اتخاذ اي قرار اوتطبيقه على الدولة ان توفر الاجواء والظروف الملائمة لتطبيقه حتى لا يجد المواطن اي عذر عند تطبيق القانون...ورحم الله القائل = = لا تشتري البردعة قبل شراء البغل =
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4
35 - fador الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:19
الله استر .بأن ليكم غير هاد القانون ساليتو كل شي أو قاديتو البلاد و و فرتم كل شيء حتى المراحض العمومية مافهمتش واش هاد المسؤولين كابغيو ابينو انهم كيفكرو فينا زعما
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4
36 - جنس العمل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:20
ويقصد بالعقوبات من جنس العمل تلك العقوبات غير السالبة للحرية ولكنها ترتبط مباشرة بالعمل الجنائي المرتكب، والهدف منها هو ثني الفاعل عن عدم تكرار فعله. مثلا من رصد من البرلمانيين نائم اثناء الجلسة يحكم عليه بالنوم فوق كرسي بلاستيكي في الشارع لمدة شهرين،من تغيب عن جلسة في البرلمان يجب أن يحكم عليه بالتغيب عن بيته شهرين متتابعين إبات على برا....من الجميل آن نطبق مقولة أصلح نفسك وادعوا غيرك أما ان تكون كلك أعوج فلا تلوم من به اعوجاج هههه
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13
37 - عبدالله الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:20
المقترح ليس بالمتير بل يمكن أن يكون تفعيله ذا جدوى خاصة وأن العديد من الناس يتخذون من كل ركن وجانب حائط مكان للتبول أو التغوط ،إذن لابد من سن قانون زاجر
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2
38 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:20
هاد المقترح مزيان ولكين قبل منو خاص ايكون قنون قبل مراحيض في الشارع العام الواحد الى بغى اقدي حاجتو اديرها في سروالو وصدقو على قوانين لي كيتسنى منكم المواطن كتخرجو لينا في لخوا الخاوي بنادم راه كيموت.
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1
39 - الحطايزي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:20
ونعم القانون لكن يجب أيضا سن قانون يسجن على إثره من يسرق مالا عاما أو يسرق الحلوى والبراد من البرلمان بشهرين حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية كبيرة
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7
40 - حسسسسسسسان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:20
المتبولون والمتغوطون نوعان: إما متشردون أو شبه متشردين رفع عنهم القلم لأنهم لا يحسون بأنهم ينتمون إلى جنس البشر. وإما أنهم ناس عاديون لا يجدون مراحيض ليقضوا حاجتهم الطبيعية.
في الحالتين السبب لا يرجع فقط لمرتكبي هذه المخالفات، بل للمسؤولين الذين لا يوفرون مرافق صحية في الشوارع والاماكن العمومية لقضاء الحاجة.
إذن يجب أن يكمل الفريق الذي اقترح القانون مقترحه، بإضافة البند التالي: "إذا لم يتم توفير مراحيض بالفضاء العام، يعاقب المسؤولون بتنظيف المدينة لمدة سنة كاملة."
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0
41 - BAROUCH الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:20
واين هي المراحيض العمومية في مقابل هذا الاجراء
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3
42 - Said الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:20
قمة الغباء تكمن في سياسينا، العقوبة المشار إليها أعلاه تكون منصفة، إذا توفرّت المرافق العمومية، ...لكن للاسف فهذه المرافق غير متوفرة و ثقافة المراحيض منعدمة، إذ تجد بعض أرباب المقاهي مضطرين قفل مراحيض المقهى في وجه العامة من غير الزبائن، لأن بعض الناس و للأسف يتركون المراحيض بعد قضاء حاجتهم في حالة ُيرثى لها.
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3
43 - hajar الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:21
c'est une bonne idée je suis pour
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-9
44 - ش. محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:21
مقترح في محله للحفاظ على نظافة الشارع العام.
ولكن شوارعنا، في أكبر المدن، لا تتوفر على مراحيض عمومية، اللهم بعض الحالات النادرة.
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3
45 - عبدالحق الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:22
أظن أنها صفقة مراحيض بالملايير
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3
46 - واحد من الناس الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:22
ديرو تعميم المراحيض العمومية اولا .. آش خاصك العريان
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1
47 - El Harim a. الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:22
c"est une bonne initiative mais il faut d'abord constuire toilettes publiques avant de sanctionner. Ou voulez vous que les citoyens et les visiteurs fassent leurs besoins. Malheureusement dans des androits très fréquentés par les touristes on ne ne trouve pas de W.C convenables et propres dignes d'un beau pays à vocation touristique.
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1
48 - tangerois الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:22
On urine n'importe où, on crache , on jette de la saleté......on est sales , on insulte l'autre, nous avons raison même qu'on à tort , on est égoïstes ....le marocain ne se respecte pas lui même comment voulez-vous qu'il respecte l'autre
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4
49 - هههههههه الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:23
نحن نصوت عليكم باش تسوطونا هي هادي عوض مديرو المراحيض العمومية قلبتوها علينا هههههههه جرة واش من جرة هادي معاكم
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4
50 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:23
لو كانت هناك ملاحيظ عمومية في الشوارع لما تجرأ هؤلاء -الغير المؤذبين- على التبول في الأركان و على أحيط المنازل ..... و لكني أظن أن هذا القرار لن يأتي من برلماني إلا و حدثت له أن توسخ في الشارع ببول فهمهم الأول هو المال و الشعب عندهم أرخص من البول الذين لا يريدونه
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-1
51 - السلام الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:23
واين المراحيض .جل المدن المغربية تخلو من المراحيض العمومية الا المقاهي والمحطات الطرقية.قبل معاقبة المتبولين والمتغوطين يجب استفسار الجماعات الترابية عن عدم احداث مراحيض بالاماكن العمومية.لاتنسوا مرضى السكر والبوستاتة والحوامل...الخ
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1
52 - يحي الوجدي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:24
الشعب راكم جوعتوه ما بقا ليه ةما يتغوط فالشارع العام كانو يديروها فوقت الخير بنادم كان يقضي حاجتو 3 مرات فاليوم ما دبا غي وحدة وتخرج يابسة بحال تقاريركم...دبا اللي مقطعش من ممر الراجلين حتى الى شدوه فعلا ماين ممر الراجلين واللي اسبول ولا اتغوط اش تكولو ليه ديرها فسروالك الله يعطينا اصبر معاكم يا ربي دوز هد المهلة لي باقية ليكم على خير
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2
53 - هههه الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:24
هههه على المراحيض لموفرين ليهم وجهكم قاصح.كون ما لقهاوي لفاكين عباد الله
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0
54 - الهجرة هي الحل الوحيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:24
ديرو ليهم فين ايبولو بعدا عاد هضرو مدينة من حجم مدينة الداربيضاء يوجد فيها 5 اماكن الدي توجد في مراحيض .واش مزا عقلتوا فاش جات ديك لجنة ديال الفيفا المغرب عاد حطيتو مراحيض متنقل قرب التيرانات .وااله انعل لي ميحشم
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-1
55 - محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:25
باز ....إوا ديرو 10 ديال المراحيض في كل مدينة ...إوا باز ...
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1
56 - خالد السوسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:25
ههههههه وناري ولينا كنهدرو على قانون البول و الغيض هههه صافي البلاد والله حتى مشات فيها. خلينا الاهم اي التعليم و الصحة و العدل و مشينا بش نعاقبو المواطن الفقير
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-1
57 - Mohammed Morocco الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:25
لامراحيض عمومية ولا شيء حكومة ديكتاتورة سادجة (اش خصك العريان خاصني خاتم يامولي )(لعكر على الخنونة) هههههه
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0
58 - عبد الرحمن قوبي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:25
ان قرارا في هدا العمل شيئ ايجابي وراق حقا لكن ما البديل هل هنا ك مراحيض نظيفة ولائقة تفي بالغرض وحتى أكون واقعيا انطلق من مدينتي بني ملال على شساعتها وتعدادها السكاني لاتوجد بها مراحيض عمومية
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-1
59 - Ahmed Belhaj الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:25
نحن مع هدا القانون الزجري.ولكن تعقيبي على هدا القانون...على الحكومة أو المسؤولين المباشرين. ان يضعوا مراحيض عمومية متفرقة في كل ناحية من نواحي المدينة. .فعدم وجود مراحيض عمومبه..هو الدافع لارتكاب تلك الاعمال المشينة...لان هناك اناس مرضى لا يقدرون حبس حجياتهم البيولوجية.مدة طويلة..وعفاتا وشفانا الله جميعا..........بلحاج
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60 - ali الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:26
أنا ضد التبول في الشارع أسي البرلماني
أنا ضد الخطاف أسي البرلماني
هل طالبتم بتوفير النقل العمومي و المراحيض ؟
الجواب : لا
شكرا رفعت الجلسة .
ساكنة الرباط و النواحي تعاني الإهمال
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61 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:26
الحكومة والبرلميين فين ماكانت شي مصيبة يصبونها على المواطن بدل مايوفرون المراحض يفكرون في العقوبة هي الأولى لا يعرفون لا مرضى بالسكري ولا شيء
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62 - وطني الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:27
من فظلكم أيها السارقون مال الشعب ، ابنوا المراحظ في الحدائق العمومية والشوارع وجهزوها بجميع وساءل النظافة ، بالصابون والورق والماء الساخن كما هو معمول به في الدول اللتي تخدم شعوبها ووطنها , نحن ندفع الظراءب وأنتم تسرقوننا , كفاكم وعار عليكم شوهتوا هدا المغرب .
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63 - أمين الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:27
ديرو للناس مراحض عمومية تحفظ كرامتهم، و هديك الساعة آرا ما تختارعو و تبدعو في العقوبات للمخالفين
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64 - mouktadi abderrazak الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:27
هذا القانون يجب ان يصادقوا عليه ويطبقوه على من يرمي الازبال في الشوارع وبين الأزقة وعلى جانب جيرانه والأكثر من السيارات .المهم الله يعونكم ديروا عير هذي زينة وشكرا .
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65 - مريم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:27
يحب تنظيف العقول قبل الاماكن..
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66 - عمرو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:28
الله ياخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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67 - سائل فمن يجيب ؟ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:28
لاتزال الضغوطات مستمرة على المواطن الضعيف المغربي ...... لما ذا لاتجبر المجالس البلديات وكذا المجالس في الجماعات القروية في بناء دورات المياه في كل مكان ويتنافس الجميع في بناء الوطن وإخراج مواطنه مما هو فيه من عناء .... كم مرات عديدة أجول الشوارع والأزقة في المدن المغربية أبحث عن دورة المياه فلم أجدها وأنا لا أقدر على الإمساك لأنني مصاب بمرض. .... وكثير من الناس يعانون ويبحثون مثلي أنا. ..... فلم يبقى للبرلمان إلا أن يعاقب المخالفين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يامسؤولون زرتم الدول المتقدمة ولم تستفيدو منها شيئا .
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68 - الهدهد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:28
نهار يكونو عندنا مراحيض عمومية في كل مكان خاصة في الحدائق والاماكن العمومية والحد من ظاهرة المتشردين والمتسولين وتوفير المراحض لهم بالمجان وخاصة المفككة البيئية والسهر عليها من طرف شركات النظافة ووكالات الاشهار اجيو ديك الساعة نديرو القوانين نطبقوها على الجميع
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69 - مزيان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:30
بداو بهاديك لي بغات تجيب زبل حاشاكم
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70 - مصطفى كاراطيكا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:30
الحمد لله البرلمان المغربي ولا تهتم بنظافة الشارع العام و نسى تنظيف ايديه الموسخة بالمال العام السهل والصفقات المشبوهة وتوظيفات الوهمية
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71 - سعيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:31
كلام معثول وكذالك يجب محاكمة سارقي الحلوى ومحاربة اللهف جوع القلب
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72 - Rajawi الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:31
وماذا عن سرقة الموصوفة مع التربص في الحلوى والبراد وووووووو .....باز ولكن عندكم الصح محيت وجوهكم قاسح معندكومش علاش تحشمو......كاين بعدا المراحض ولا بقات غي حلان الفم....والله لكان جيت نحكم لا نتما لا البرلمانيين لا وزراء وحتى النقابات الحكم لنحكم عليكم نحيدليكم جميع الاسنان وممنوع تركاب الفم
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73 - جيل الضباع الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:32
دوما ترتجلون في اخراج القرارات والمصادقة عليها ....دون ان تهيءوا ما يلزم لها من اجراءات مصاحبة ...فاين هي المراحيض العمومية يا برلمانيي خمس نجوم الدين ينعمون في النوم العميق ...ام ان المواطن عليه ان يدفع درهما اودرهمين للتبول.هدا ان وجد في المدن الصغرى او المتوسطة .. اما ان وجد في مراكش وطنجة . فعليه بدفع اكثر من دلك لقضاء حاجته ..تبا لكم يا نوام الامة
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74 - كريم البيضاوي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:33
والله تتوالى عنا الأحداث بسرعة ، و كأني بهذه الحكومة قد احست انها تعيش آخر أيامها ، فبعد تبني التوقيت المثير للجدل ، هاهو الْيَوْمَ احد مكوناتها يخرج بمقترح اخر ، دون توفير ابسط الظروف ، فالبيضاء المليونية لا تتوفر على مراحيض عمومية ، حتى في اكبر المواقع العمومية ، تجد حدائق فيها هكتارات ، و لا تجد مرحاض عمومي ، غابات شاسعة تعج بالمواطنين ، و لا تجد مرحاضا واحدا ، الرجل في بعض الأحيان يمكنه ان يقصد مقهى ( وغالبا ما يكون مستحيلا في وجه العموم ) ، فتخيل النساء ، أو الأطفال الصغار ،
قبل ان تبدؤو في التشريع و تطلقو العنان لمخيلاتكم ، ابدؤو في توفير البنى التحتية اولا ، من. مطاعم بالمؤسسات التعليمية ، توفير مراحيض عمومية ، توفير الولوجيات بالأماكن العامة ، توفير قمامات في جميع الأماكن ، مراقبة شركات النظافة التي لا تقوم بواجباتها ، فتجدها المساهم الاول في تلويث البيئة ، فشاحناتها تترك ورائها عصائر و روائح كريهة تشمئز منها النفوس لكيلومترات ، و و و و القائمة طويلة .
سيري ألحكومة ، الله يجيب اللي يخشقجكم كلكم .
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75 - Abdelhak الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:33
أنتم يا برلمانيون يجب اجباركم على ترك البرلمان مدى الحياة لأنكم تستعملونه للنوم لا أقل ولا أكثر.
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76 - الطنز الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:34
هههههه بحال الغرامة ديال 25 درهم في حق لي مقطع من ممر الراجلين .وبركا من الاقتراحات الخاوية ..من يتبول في الشارع هم المتشردون .اوا طبقوة عليهم القانون باززز
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77 - younes الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:35
يعني عادي نستعملوا مراحيض البرلمان، الوزارات، العمالات وجميع المؤسسات الحكومية على ماتجهزوا المراحيض العمومية …أو غير فكرة قلتوها وأنتم تتكلوا الحلوى…
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78 - bassou الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:36
فكرة جيدة كي يتعلم من هم في حاجة للتربية الخلقية وما أكثر أولئك المتبولين والمتغوطين في الأماكن العامة.
لكن من سيقف وراء تنفيذ تلك العقوبات التأديبية و فئة المشرملين والمنحرفين هم من يقوم بذلك؟
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79 - abdou الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:37
فكرة رائعة شرط توفير المراحيض العمومية في الشوارع.
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80 - احمد ف من ألمانيا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:38
أستغرب لهؤلاء،هل توجد عندنا اصلا مراحيض عمومية؟ فالواجب عليكم تقديم مقترح قانون لإنشاء مراحيض عمومية وليس التفكير في معاقبة المواطنين.
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81 - سمحمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:40
هل التبول بجانب البرلمان ممنوع أم لا?
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82 - rolex الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:41
في اروبا من خمسين اورو الفوق ديال الغرامة
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83 - متبول الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:42
ما باقيش نصوت على المتبولين علينا عباقرة التبول الحقيقي اسيادهم في البرلمانات الديمقراطية يجتهدون لاسعاد المجتمع وهاذو كيفكرو في جعل المواطن يحبس بوله حتى لو كان مصابا بالبروستات والسكر وسرطان المثانة وهي الامراض التي قد يصاب بها الانسان حين لا يجد مرحاضا عموميا لافراغ مثانته او احشاءه .هذا الظلم بعينه عوض الضغط على المجالس لتوفير المساحات الخضراء والمراحيض العمومية وتحرير الارصفة وتوفير الولوجيات والاهتمام بنظافة المدن ..عوض كل هذا يجتهد المتبولون لتشريع قوانين مضحكة ومستفزة.
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84 - مغزبي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:42
كل نهار نسمع اخبار هؤلاء برلمانيون يوم يصبح فيهم داء السكري سوف يتبولون في بملابسهم. ويكملون التبول على الحائط أين هي المراحيض التي تركها الاستعمار هل قامت الدولة ببناء مثل تلك المراحيض حتى تحكموا مباشرة على الشعب اتقوا الله ماذا يعمل مريض بالسلس البولي وهم كثر اصحاب مرض البروستات اتقوا الله يا من صوتوا عليكم اما السيد العثماني ضربها بسكتة
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85 - Momo الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:43
Ce lui qui vole l'argent public aussi une punition est au voleurs des gâteaux
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86 - سعيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:44
على ما يبدو أن الحكومة قد أصابتها الحمى والهستيريا بالأمس صادقوا بسرعة جنونية على إبقاء التوقيت الصيفي واليوم يتكلمون عن قانون التبول ولا ندري غدا على أي قانون جديد قد يفاجؤننا به حكومة تستفتي كما شاءت وفي أي موضوع شاءت حكومة أصابها الهوس حكومة لا تدري مادا تفعل وهي تعرف أن البلاد على حافة الهاوية المديونية تضاعفت كل القطاعات تعرف مشاكل عويصة الصحة التعليم النقل العدل الأمن والبقية يعرفها الجميع حكومة وصلت إلى النفق المسدود ولا تريد الاعتراف بأنها حكومة فاشلة عجزت منذ تولي حزب العدالة بلا عدالة والتنمية بلا تنمية عن إيجاد حلول بل زادت الأوضاع تعقيدا .
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87 - abed الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:45
نعم، إذا كانت السلطة المعنية تحترم البيئة وتتحافظ عليها من خلال بناء مراحيض عمومية. هؤلاء التجمعيون يتباهون بأنهم يبدعون حلولا، لكنهم يبدعونها في اتجاه الجزر والقمع، دون أن يستطيعوا إبداع حلول مواطنة تساهم في بناء روح المواطنة الملتزمة. فهناك من هو مريض بالسكري مثلا، فكيف يستطيع الصبر وعدم التبول في الشارع رغم الاحراج الكبير الذي يطاله هو اولا قبل غيره..؟؟؟فكروا وتصرفوا بوطنية، وسيكون الكل وطنيا ، محافظا على النظافة وغيرها
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88 - جمال الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:46
وأنتم ياسادة برلمانيين من يحاسبكم وانتم تتبولو على هاذ الشعب صباح مساء !!!
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89 - رشيد الصخيرات الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:46
ناس في الناس والقرعة في مشيط الراس !!!!!!!!!
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90 - الطاهر جوال الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:47
المقترح بداية للابداع التشريعي الذي نفتقده و لذلك فأنا أثمنه أما عن المراحيض العمومية فهي متوفرة و بكثرة فحسب علمي فان مراحيض المقاهي تعتبر عمومية و يدخل ذلك في دفتر تحملاتها و ما على المواطن الا أن يكون على علم بذلك و هذا دور الاعلام الرسمي بالخصوص...
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91 - رشيدة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:48
ارجو من السادة القراء الا يخلطوا بين المواضيع. نحن لا نتوفر على مراحيض كافية .لكن عدم وجود المراحيض ليس عذرا للمتبولين في الشلرع العام .فهم كلهم من الرجال.هل رايتم يوما امراة تتبول في الشارع ؟لا طبعا رغم انها مريضة بالسكري او في فترة حمل حيث تحتاج المرأة الدخول الى الحمام مرارا .هي تضبط نفسها وتبحث عن مرحاض او تدخل الى مقهى وتستعمل مرحاضه .لم لا يفعل الرجل مثلها ؟
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92 - رشيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:49
هناك مرضى مثل أصحاب السكري منهم من لايستطيع الصبر وقت التبول. لو كنت منهم لما طالبت بعقوبة المتبولون في هذه الاماكن.
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93 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:50
كما يجب سن قانون يجبر البرلمانيون "سارقي الحلوي" على اقتطاعات من رواتبهم لمدة سنة كاملة .. كما يجب اقتطاع الاجرة لمدة سنة كاملة لكل برلماني تغيب بشكل متعمد عن الجلسات
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94 - ما هذا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:53
يستحق هؤلاء العديمي التربية تنضيف الشوارع سنتين بدل شهرين. ديننا ينكر على المرء حتى البصق في الشارع فما بالك بغير ذلك
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95 - عجيب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:55
الى كل من يشتكون من المراحيض العمومية انا شخصيا شخص بسيط و حيتما كنت مضطرا لقضاء حاجتي خارج منزلي استطعت القيام بها بالمقاهي واماكن اخرى بطلب بسيط من اصحابها. لكني اشمأز دائما عند رؤية اشخاص يتبولون بالشارع وانا مار بصحبة والدي او والدتي او اولادي.
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96 - سفيان سهمى الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:57
نحسبوهم هما بعدا علي الحلوة لي كلو
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97 - Peace الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:58
انا لا يمكنني الا التوقيع على هذا القانون و تثمين مجهودات فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين. و احييهم على هذا المقترح.
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98 - قرار صائب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:58
ترتيب الأولويات يستدعي إنشاء مراحض عمومية قبل إنزال العقوبات على فعل شيئ في غير محله تماما كالنوم تحت قبة البرلمان لأنه غير مصمم ولا معد للنوم الثقيل، وعلى هذا المنوال يجب إنزال عقوبات على الناعس في البرلمان فيحرم من النوم شهرين متتابعين عن كل ساعة نوم في مجلس نيام الأمة.
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99 - omar الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:00
تخصص جديد ولا عندكوم
من الحلوى في البرلمان إلى التبول والتغوط في الشارع
حرام وعيب عليكم
كاتتاهمونا باللي حنا ما مربيينش وكاتشوهونا على رؤوس الملأ بهذه الافعال المشينة وكأننا جميعا نرتكبها
قبل أن تفرضوا القوانين والحدود أعطوا الحقوق الا وهي بناء المراحيض العمومية فهي شبه منعدمة ومن يضطر لقضاء حاجته في الشارع فهو يفعل ذالك مضطرا ومرغما
انا شهصيا أتوجه إلى اقرب مقهى ولكن هل الجميع يجد مقهى وهل الجميع تسمح له حالته الصحية او الاجتماعية بالصبر حتى يصل إلى بيته
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100 - ألا طيري يا عصافيري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:02
بشااااااااااخ على مستوى فين وصلنا
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101 - اقتراح الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:03
على هاد القبال خاصنا بوليسي لكل متبول ههههههه
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102 - lahsen الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:03
ou sont les toilettes public?
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103 - دبلوماسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:04
بلا شك ابديتوا تتحماقوا من زيادة في الساعة مشيتوا التبول و الغاءط آخر الزمان هو هذا و قلبوا على مصلحة المواطنين راهم تقهروا بتغريداتكم
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104 - ayman الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:04
ديرو لينا بعدا مراحيض ديك ساعة لي شديتوه عدموه كاع
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105 - الطيبي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:06
شيء جميل ان تفرض ذعائر او الحكم على المتبولين في الشوارع ولكن بالمقابل اين هي المراحيض حتى لا يلتجا الناس وهم معذورون وانا منهم عندما لا اجد اين اتبول ابحث عن مكان خال او سور قديم لاتبول فيه . لن ادخل الى المقهى كل مرة فرضت علي الظروف التبول . مثلا اذا كنت في حسان او اكدال او السويسي او في وسط المدينة بعيد عن السويقة . او اذا ذهبت الى سلا هناك مرحاضين بكل مدينة سلا وبداخل المدينة العتيقة وفي حالة يرثى لها علما ان سلا تعد ثاني مدينة كثافة سكانية بعد الدار البيضاء . اين سيتبول السلاويون ان ابتعدوا عن منازلهم . علما ان اصحاب المقاهي يرفضون للعامة الدخول الىمرحاض المقهى وهم معذورون . عندما تقوم دولة ما باجراء قانوني عليها ايجاد حلول قبل سن اي قانون . فهذا الاجراء لن ينجح ولن يكتب له النجاح كسابقوها وما اكثرها القوانين التي لا تطبق لان من يطرحونها يفكرون "عوج"
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106 - شوشو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:06
يجب اجبار المسؤولين على تنظيف جيوبهم اولا بعدها ينظف المواطنين الشوارع ..
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107 - م.محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:08
بكل صراحة أنا مع هذا القانون رغم كثرة القوانين وقلة أو عدم تطبيقها . ﻷن كثيرا ماتجد هؤلاء يتبولون في الأزقة ، الشوارع ، الطرقات لا يهتم لا بالمارة رجالا كانوا أو نساءا وفيهم من يتدرع بالسكري وغيره من الأمراض..بعظ الناس اللهم احفظنا من شرهم لا يرى في وجوههم لا احترام ولا وقار يفعل ما يحلو له دون حشمة قد تجده يخرج من منزله بعد الأدان مباشرة ليصلي ويدخل لمرحاض المسجد ليتوظى هناك ويستغيظ ويتبول رغم أن هذه المراحيض شيدت فقط ليستعملها المارة والغرباء عن تلك المنطقة للوضوء . إدن هذا سلوك مشين ويجب التصدي له كي لا يبقى له أتر.
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108 - مغرب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:11
غصة في الحلق و. حرقة في القلب هذا هو شعار المغاربة بالنسبة لحزب العثماني منذ الاستقلال لم تتجرأ اَي حكومة بمثل ما تجرأت به هذا الحزب أما العثماني اكثر من بن كيران فانه ناعس كما قال الرصافي فما فاز الا النوم
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109 - mohammedname الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:13
خص كل واحد ياخد معاه قرعة خاوية وخنشة ادميكة باش يقضي حاجته هاد شي اللي باغيين هوما
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110 - kabrane h mad الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:15
هذه البادرة محمودة بعد توفير المراحيض. لان مراحيض المقاهي ليست بمراحيض عمومية. واذا وجدت في مدينة كبيرة في شهر رمضان عليك ان تطرق المنازل لكي ....... غباء مابعده غباء, مدن بدون مراحض عمومية.
Des villes sans toilettes public reflètent la mentalité de nos élus, sur ce, on nous appelle le tièr monde
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111 - مجهول الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:17
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وعباد الله وفرو لينا الامن وشدوا المجرمين عاد شوفو البوالة
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112 - diaz med الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:18
واخا اديرو لكم المراحيض ،انا.عارف وانتما عارفين كيفاش كايكون المرحاض الا خرج منو اغلبية المغاربة.ماتكذبوش على روسكم .ماشي الحكومة لي خاص تنتاقدوها بوحدها.حتى انتما فيكم غير بلا بلا. وثالثا راه الا خرج هاذ القانون ، غادي اديرو معه بالموازات مراحيض.مثال بسيط.ياك كاينين القمامات ديال الزبل.و سيرو و شوفو ......راه الشعب كولو خاص اتبدل ماشي الحكومة.
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113 - farid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:22
الموضوع دون المستوى.ديرو عاد تحاسبوا الناس.ديرو مراحيض متنقلة
الله المعين
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114 - bibi الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:24
المسألة بسيطة وسهلة بدون بناء مراحيض عمومية . يجب توفير حفاضة (كوشة) لكل مواطن
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