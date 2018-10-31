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المغرب يفرض إِذن سفر إلكتروني على مواطني ثلاث دول إفريقية

المغرب يفرض إِذن سفر إلكتروني على مواطني ثلاث دول إفريقية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:00

كشفت مراسلة صادرة عن مكتب الخطوط الملكية المغربية بالغابون أن السلطات المغربية قررت، ابتداء من يوم غد الخميس فاتح نونبر 2018، فرض إذن سفر إلكتروني على مواطني دول مالي وغينيا كوناكري والكونكو برازافيل الذين يرغبون في السفر إلى المملكة؛ وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في هذه الدول الإفريقية.

مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أوضح، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القرار لا يتعلق بفرض تأشيرة أو رقابة على القادمين من البلدان الإفريقية الثلاث، مشيرا إلى أن "الإجراء الجديد يدخل ضمن الدليل القنصلي الذي تم إصداره من أجل تسهيل زيارة المغرب من طرف المواطنين الأجانب".

وجاء في المراسلة، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أنه يجب على الأشخاص القادمين من الدول المشار إليها الراغبين في الذهاب إلى المغرب، اعتبارا من التاريخ المذكور، أن يطلبوا رخصة إلكترونية قبل 96 ساعة على الأقل من تاريخ توجههم نحو المغرب.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر إعلامية الإجراء المغربي بمثابة "تأشيرة مقنعة" خلافا للاتفاقيات التي تجمع هذه البلدان مع المغرب، أفادت مصادر هسبريس بأن "الترخيص الجديد يتم فقط إرساله عبر الإنترنت من أجل تسهيل إجراءات الدخول وتحديد طبيعة الزيارة للمملكة، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مافيات تهريب البشر".

وأضافت المصادر ذاتها أن "مثل هذه الإجراءات معتمدة في كثيرة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يتم فرض إذن بالسفر إلكترونياً على المواطنين الأوروبيين فيما بينهم، بدون أن يسجل وجود أي مشاكل".

وكانت الرباط ألغت التأشيرة على جوازات السفر بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية؛ من بينها مالي وغينيا كوناكري والكونكو برازافيل، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع هذه البلدان مع المملكة في إطار التعاون جنوب جنوب.

يشار إلى أن المغرب يعفى مواطني عدد من الدول من تأشيرة الدخول إلى المملكة، ويشمل القرار دولا إفريقية وأوروبية وعربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - miloudi الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:39
ما يهم هؤلاء المسافرين الى المملكة هو محاولة تسلق الجدار الاسباني لا لشيئ اخر .
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12
2 - البلوط الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:42
انا كمغربي استفدتي ايه؟ حيدوا ليهم تأشيرات ولا ديروا ليهم التقاشر أنا كمغربي مابقا هامني والو, نفيق ف الصباح نمشي للسويقة نلقا مهاجر كيقول عاش الملك والله ينصر سيدنا, كنتأفف وكنقول غي كو ماحاربوش جدودنا الاستعمار وكون خلاوهم,
أينك ايها الاستعمار لأقول لك ما فعله بنا الاستقلال
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7
3 - والو الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:52
و مادا هناك ان فرضنا تاشيرة على هده الدول الافريقية. ياك اقتصادنا حسن منهم. نفرضو عليهم حتا حنا بحال كيما مفروض علينا. عطيونا شي بلاد فارضين عليها حنا تاشيرة. تا بلاد .المغرب مستباح. و حتا الا كامت شي بلاد غادي نلقاوها هي الاخيرة في الترتيب. حسبنا الله. شوهتونا
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1
4 - ناصر الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:54
لماذا لم يتجرأ المغرب و يضع الجارة الشرقية التي يعتبرها عدوة في قائمة هذه الدول أو أنه يخاف رد فعل الجزائر التي غالبا ما يكون ردها في الحين و بقوة حيث أن المغرب يتذكر يوم فرض التأشيرة على الجزائريين فردت الجزائر بالمثل و أغلقت الحدود و بعدها بأكثر من عشر سنوات ألغى المغرب التأشيرة على الجزائريين و أصبح الجزائري يذهب إلى المغرب بدون تأشيرة و المغربي يذهب إلى الجزائر بالتأشيرة و إستمر هذا الوضع لأكثر من سنة حتى قررت الجزائر إلغاء التأشيرة أيضا على المغاربة و لكن منذ ذالك الوقت و المغرب ملكا و حكومة و برلمان و أحزاب و جمعيات و شعبا يطالب بفتح الحدود و الجزائر ترفض ذالك إلى يومنا هذا. سياسة المغرب العدائية دائما تعود عليه بالمشاكل و لكنه لم يستخلص الدروس.
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5 - محمد المغربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:55
شاط الخير على زعير هههههههه
أش غادي يديرو فالمغرب
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