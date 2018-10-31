المغرب يفرض إِذن سفر إلكتروني على مواطني ثلاث دول إفريقية

هسبريس - عبد الرحيم العسري

كشفت مراسلة صادرة عن مكتب الخطوط الملكية المغربية بالغابون أن السلطات المغربية قررت، ابتداء من يوم غد الخميس فاتح نونبر 2018، فرض إذن سفر إلكتروني على مواطني دول مالي وغينيا كوناكري والكونكو برازافيل الذين يرغبون في السفر إلى المملكة؛ وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في هذه الدول الإفريقية.

مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أوضح، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القرار لا يتعلق بفرض تأشيرة أو رقابة على القادمين من البلدان الإفريقية الثلاث، مشيرا إلى أن "الإجراء الجديد يدخل ضمن الدليل القنصلي الذي تم إصداره من أجل تسهيل زيارة المغرب من طرف المواطنين الأجانب".

وجاء في المراسلة، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أنه يجب على الأشخاص القادمين من الدول المشار إليها الراغبين في الذهاب إلى المغرب، اعتبارا من التاريخ المذكور، أن يطلبوا رخصة إلكترونية قبل 96 ساعة على الأقل من تاريخ توجههم نحو المغرب.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر إعلامية الإجراء المغربي بمثابة "تأشيرة مقنعة" خلافا للاتفاقيات التي تجمع هذه البلدان مع المغرب، أفادت مصادر هسبريس بأن "الترخيص الجديد يتم فقط إرساله عبر الإنترنت من أجل تسهيل إجراءات الدخول وتحديد طبيعة الزيارة للمملكة، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مافيات تهريب البشر".

وأضافت المصادر ذاتها أن "مثل هذه الإجراءات معتمدة في كثيرة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يتم فرض إذن بالسفر إلكترونياً على المواطنين الأوروبيين فيما بينهم، بدون أن يسجل وجود أي مشاكل".

وكانت الرباط ألغت التأشيرة على جوازات السفر بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية؛ من بينها مالي وغينيا كوناكري والكونكو برازافيل، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع هذه البلدان مع المملكة في إطار التعاون جنوب جنوب.

يشار إلى أن المغرب يعفى مواطني عدد من الدول من تأشيرة الدخول إلى المملكة، ويشمل القرار دولا إفريقية وأوروبية وعربية.