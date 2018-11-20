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الرئيسية | مجتمع | معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة

معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة

معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:00

تصعيد مستمر أعلنه "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية"، أمام صمت الدولة تجاه مبادراته، بعد أن حسم في تاريخ 15 من يناير 2019، للوقوف أمام البرلمان احتجاجا على إقرار الخدمة العسكرية بالمغرب، حسب ما كشفته دعوة قدمتها المبادرة إلى "الهيئات الديمقراطية الشبابية السياسية النقابية والجمعوية والحقوقية"، من أجل المشاركة في اللقاء التحضيري للوقفة يوم الـ26 من الشهر الجاري بالعاصمة الرباط.

واعتبرت الدعوة أن "الخدمة العسكرية، المفروضة على الشباب المغربي، تستدعي وقفة احتجاجية، خصوصا أنه لم يشارك بتاتا في مناقشة الخدمة، ولم تكن مبرمجة على مستوى البرنامج الحكومي أو الحملات الانتخابية للأحزاب. وقد تكونت لدى التجمع قناعة راسخة لا غبار عنها، مفادها أن المرامي الحقيقية لمشروع القانون هي الضبط الممنهج للشباب المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالزج به في الثكنات العسكرية".

وأضاف المصدر ذاته أن "المشروع يتضمن أخطر مما ذكر، حيث يضم عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض هذه الخدمة لأسباب سياسية أو فكرية أو دينية؛ وهو ما يتنافى مع المواثيق والقرارات الدولية، من بينها الاستنكاف الضميري".

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مطلع من داخل "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية" أن "المبادرة لم تتلق، إلى حدود الساعة، أية مراسلة ولو حتى شفوية من لدن الأحزاب والنقابات من أجل المساندة". وزاد: "كل شيء أصبح مرتبطا بالاجتماع المقبل وبما سيقترحه أعضاء المبادرة، والفعاليات السياسة والنقابية والحقوقية التي ستحضر اللقاء القادم في الرباط".

وأردف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره التزم الصمت تجاه المراسلة التي قدمت إليه في وقت سابق، حيث لم تتوصل المبادرة بأي رد من طرف إدريس الأزمي ومحمد الصبار، الذين وجهت إليهما الرسالة شخصيا".

وكان "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية" قد راسل، خلال بداية الشهر الجاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبا إياه بـ"تحمل مسؤوليته بالدفع نحو عدم تبني هذا المشروع الذي يتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية".

وأضاف التجمع ذاته، في مراسلة إلى إدريس اليزمي ومحمد الصبار، أنه "نظرا للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة، فإن منهجية إنزاله لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب؛ فبينما ينص دستور 2011 على بناء دولة ديمقراطية من بين مرتكزاتها المشاركة، فإن الشباب تم تغييبه كليا عما يخصه بشكل مباشر".

وأكملت المراسلة بأن "التجمع درس مشروع القانون على ضوء السياق الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا حاليا، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي، فتكونت قناعة راسخة مفادها بأن المرامي الحقيقية تتجاوز غرض ما تم إعلانه بشكل رسمي؛ بل إن غاية الاحتواء الاستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب، الذي أصبح يعبر عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - كوي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:13
التجنيد الاجباري موجود في شتى بلدان العالم و كان موجودا في المغرب و تم حجبه لفترة و عاد من جديد، اين المشكل؟
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2 - maghribi الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:13
الشعب المغربي ميت ! أضن أنه حتى في حالة إخراج الدولة لقانون إعدام جميع المواطنين لن يخرج أحد لتظاهر! فقدت الأمل في هاد الشعب الخانع
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3 - arrawass الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:14
كلنا مع التجنيد الإجباري ومن كان ضد التجنيد فهو نواعم وليس رجلا
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4 - فؤاد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، والله نحن المغاربة نثبت يوما بعد يوم أننا الكسلى الذين يريدون كل شيء مجانا، فهذه فرصة لمن لا عمل له كي يجد دخلا ثم تقوية البنية الجسمانية والتطبيب المجاني طيلة الخدمة ولربما التقاعد بعد ذلك
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5 - ادريس الوردي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:17
الخدمة العسكرية أو التجنيد الإجباري واجب وطني،والتنجيد يكوٌِن شخصية الفرد ويصقل قدراته البنيوية ويجعل منه رجل الغد الذي يُعوٌَل عليه في الدفاع عن الوطن في وقت الشدٌة.
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6 - ali الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:19
لما تعارضونه ويثم في دول اخري. ما الذي يميزكم عن باقي الامم ختي يثم اعفاءكم.
هل لكم شيء ليس لباقي العباد
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7 - و محمد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:19
الضرورة تحتم اجبارية اتبات قضاء فترة التجنيد الاجباري على كل من سيستفيد من منصب في الدولة حتى وان كان منصبا ساميا.غير ذالك ليس له من معنى سوى التجنيد للشعب والمناصب لمن امه فالمطبخ.
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8 - البرنس الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:20
اش خاصك المغربي.. التجنيد أمولاي .. الساعة الزائدة .. وركو على الشعب مزيان و زيروه و فركَعوه .
حرية عدالة كرامة صحة و تعليم هم المطالب الأساسية للشعب المغربي البسيط و المسالم ..نحن لسنا غنما في ضيعاتهم، الحساس هو من عليه الذهاب الى التجنيند.
اتحدوا يا مغاربة من أجل العيش في كرامة. لا للأوامر الفوقية.
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9 - ام أربعة و اربعين الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:22
اولا عيدكم مبارك سعيد...ثانيا شفتكم نسيتو الساعة ديال الويل واش ستسلمتوا للأمر الواقع!!!!
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10 - abdou الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:23
هههههههههههههههه.تعارضون التجنيد؟ سبحان الله
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11 - mounir الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:23
في رايي من يرفض الخدمة العسكرية هو من الف الخدمات التي تقدمها له اخواته وامه العجوز في البيت, des fenions et des bons a rien.ils ne savent que exiger et jamais collaborer et sacrifier pour leurs pays .Dans les soit disons pays libres la question du service militaire et un honneur et education et jamais sujet d oppression. Mais a qui parler , au famlettes ?
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12 - الصنهاجي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:23
السلام
لو كان قانون الحرية الجنسية و المتلية
لو كان قانون مساواة الارت و الافطار في رمضان
لو كان قانون حرية العقيدة و الدين
لرايت الكل يصفق لهاته القوانين و الانفتاح و لكن عندما يكون موضوع يتعلق بالخدمة العسكرية التي كل دول العالم تفرضها على البالغين تجد العكس الكل يندد و يشجب و يستنكر هدا القرار.نعم للتجنيد الاجباري
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13 - Chaiba الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:23
باسم من تتكلمون وعن اَي شباب تتحدثون شباب المخدرات أم شباب الهيب هوب وما مسوقش وكان شبابنا لم يبق له من هم سوى السياسة أطروا الشباب واتقوا الله فيهم ولا تتحدثوا باسمهم فاليوم هناك التجمع وسينقسم غدا الى كيان اخر سنطلق عليه تجمع التجمع ثم تجمع تجمع التجمع لعبة مصالح........
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14 - تميرة الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:23
علاش نتجند باش ندافع على الوطن لي معطاني والو معطا صحة معطا تعليم معطا مجتمع محترم فالمعاملة ديالو،علامن هندفع على أمثال العثماني و النصابين لي فالبلاد واصحاب الثروات لي كيتزادو غنا على ظهر المواطن فلخر نهز السلاح على الوطن اشمن وطن هدا،وطن هو عائلتي وناس الخير والمبادئ.
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15 - مع التجنيد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:24
إيوا حيدو لخواتم من ودنيكم وطلعو سراولكم وطيبو فطوركم وصبنو حوايجكم وغسلو رجليكم .....وحنا معكم
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16 - إبن بطوطة الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:25
حتى تحذفوا الساعة لي زادو عد فكروا فشي حاجة آخرى!!!!!!!!!!!
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17 - نعم للتجنيد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:26
وسيرو يالفنيانين تعسكرو باراكا من قلة الحيلة
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18 - hassan الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:27
نحن مع التجنيد الاجباري لما فيه من مصلحة الدولة والمواطينين خصوصا الشباب
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19 - rodeo الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:28
هناك من الشباب من لا يدرس و لا يعمل و لا يبحث عن عمل و لا يزاول أي نشاط آخر كيف يرفضون التجنيد الإجباري ؟
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20 - مواطن مغربي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:29
كل البلدان والشعوب المتقدمة نجد فيها التجنيد الاجباري.لست من الاغنياء ولا من الحكام بل انا من الشعب.التجنيد يعني روح المواطنة بغض النظر عما قدمته لنا الحكومة او لم تقدمه.كفى من الادعاءات المغلوطة.لنكن مواطنون وغيورون على وطننا.الوطن الام لنحبه بدون انتظار المقابل.ارجو ان يفهم ما قلته
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21 - مواطن مغربي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:30
من أنت: "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية"... لتتكلّم باسم المغاربة الشباب؟؟؟
أمّا ما تزعمون أنّ "المرامي الحقيقية لمشروع القانون هي الضبط الممنهج للشباب المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالزج به في الثكنات العسكرية"... فهو كذب و افتراء.
ألا تستحيون من أنفسكم؟ ألا ترون أنّكم الذين ساهموا بانحلال و انحراف جلّ الشباب؟ فأصبح شبابنا عاطلا فكريا و علميا و أخلاقيا قبل العطالة المادية..
ألستم المسؤولون على انتحار الشباب في حلم الهجرة السرية المقيتة؟
أمّا الخدمة العسكرية من الفروض أن تكون إجبارية خلال السلك الثانوي التأهيلي كما هو معمول به في الأكاديميات العسكرية بالمغرب..
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22 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:34
نعم أنا مع التجنيد باش يلاه اترجلو شوية ويهزو سراولهم ويقدو لحسانة وديك الطاقة ليكيشرملو بها ويخطفو بها يفرغوعا في التدريب ويتحكو شوية شكرا هسبريس
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23 - كريم التطاوني دار اسنوس الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:35
هذا ليس تجنيد ولكنه تهجين وتدجين لكل من سولت له نفسه ان يكون تواقا للحرية ومعارض للظلم بشتى انواعه التجنيد القهري ليس حلا لمعضلة البطالة بل سيزيد في تفاقم البطالة فبعد تسريح المجندين قهرا اين ستلقي بهم الدولة؟؟ هل ستسلمهم كبضاعة لدول الخليج ام ستسلم كل واحد منهم تأشيرة للبحث عن رزقه في الدول الغربية ام ماذا؟؟ سؤال عريض طويل ينتظر الاجابة
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24 - selina الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:37
لم يبق لدينا الا ان نرفع اكف ايدينا الی خالقنا لنطلب منه ان يهلك هولاء المفسدين وهولاء الطغاۃ وعلی راسهم رءيس الحكومۃ و حاشيته الذين لم يبالوا بما يقوله الشارع المغربي رغم الاحتجاجات ررغم الانتقادات ورغم ورغم
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25 - ramssis الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:38
لو انكم اعتنيتم بهده الشريحة لكان الشباب يتهافة عليها لكن الجندي باع نفسه باقل الرواتب وسار من الشريحة اقل ضعفا في هدا البﻻد والياس ينخر قواه اياكم
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26 - مغربي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:38
نعم التجنيد الاجباري
نعم التجنيد الاجباري
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27 - سعيد ااسوسي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:40
نعم للتجنيد الاجباري. باش يترجل جيل الايفون و دجين مقطع و التشويكا.
الشباب اصبح لا يعرف الى اي جنس ينتمي
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28 - عزوز الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 10:46
إنها أفضل خدمة وانبلها هي الخدمة العسكرية وإنها لفرصة لشبابنا وشاباتنا من أجل تعلم روح الوطنية والاعتماد على النفس وأطالب من خريجي كل المدارس والمعاهد الصغرى منها والعليا وقبل توظيفهم لابد لهم من التجنيد العسكري أولاً والوظيفة ثانياً وكما هو الحال في العديد من الدول
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