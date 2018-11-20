معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة

هسبريس – نور الدين إكجان

تصعيد مستمر أعلنه "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية"، أمام صمت الدولة تجاه مبادراته، بعد أن حسم في تاريخ 15 من يناير 2019، للوقوف أمام البرلمان احتجاجا على إقرار الخدمة العسكرية بالمغرب، حسب ما كشفته دعوة قدمتها المبادرة إلى "الهيئات الديمقراطية الشبابية السياسية النقابية والجمعوية والحقوقية"، من أجل المشاركة في اللقاء التحضيري للوقفة يوم الـ26 من الشهر الجاري بالعاصمة الرباط.

واعتبرت الدعوة أن "الخدمة العسكرية، المفروضة على الشباب المغربي، تستدعي وقفة احتجاجية، خصوصا أنه لم يشارك بتاتا في مناقشة الخدمة، ولم تكن مبرمجة على مستوى البرنامج الحكومي أو الحملات الانتخابية للأحزاب. وقد تكونت لدى التجمع قناعة راسخة لا غبار عنها، مفادها أن المرامي الحقيقية لمشروع القانون هي الضبط الممنهج للشباب المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالزج به في الثكنات العسكرية".

وأضاف المصدر ذاته أن "المشروع يتضمن أخطر مما ذكر، حيث يضم عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض هذه الخدمة لأسباب سياسية أو فكرية أو دينية؛ وهو ما يتنافى مع المواثيق والقرارات الدولية، من بينها الاستنكاف الضميري".

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مطلع من داخل "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية" أن "المبادرة لم تتلق، إلى حدود الساعة، أية مراسلة ولو حتى شفوية من لدن الأحزاب والنقابات من أجل المساندة". وزاد: "كل شيء أصبح مرتبطا بالاجتماع المقبل وبما سيقترحه أعضاء المبادرة، والفعاليات السياسة والنقابية والحقوقية التي ستحضر اللقاء القادم في الرباط".

وأردف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره التزم الصمت تجاه المراسلة التي قدمت إليه في وقت سابق، حيث لم تتوصل المبادرة بأي رد من طرف إدريس الأزمي ومحمد الصبار، الذين وجهت إليهما الرسالة شخصيا".

وكان "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية" قد راسل، خلال بداية الشهر الجاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبا إياه بـ"تحمل مسؤوليته بالدفع نحو عدم تبني هذا المشروع الذي يتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية".

وأضاف التجمع ذاته، في مراسلة إلى إدريس اليزمي ومحمد الصبار، أنه "نظرا للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة، فإن منهجية إنزاله لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب؛ فبينما ينص دستور 2011 على بناء دولة ديمقراطية من بين مرتكزاتها المشاركة، فإن الشباب تم تغييبه كليا عما يخصه بشكل مباشر".

وأكملت المراسلة بأن "التجمع درس مشروع القانون على ضوء السياق الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا حاليا، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي، فتكونت قناعة راسخة مفادها بأن المرامي الحقيقية تتجاوز غرض ما تم إعلانه بشكل رسمي؛ بل إن غاية الاحتواء الاستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب، الذي أصبح يعبر عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع".