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الرئيسية | مجتمع | طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة"

طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة"

طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة"
هسبريس- مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)
الأحد 25 نونبر 2018 - 20:00

طوفان بشري في مسيرة غضب سوس الكبير بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأحد، من أجل التنديد بصوت واحد برفض الساكنة للمراعي وتجريد المواطنين من أراضيهم، حيث طالب المحتجون بوضع حد لحالة "التسيب" التي يفرضها الرعاة الرحل الذين يعبثون بأراضي السكان.

وتقاطر عشرات الآلاف من المواطنين الأمازيغ، حسب إحصائيات اللجنة المنظمة، على ساحة الأمم المتحدة بالعاصمة الاقتصادية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ توحدت مختلف فئات الأمازيغ؛ الذين جاؤوا من كل حدب وصوب، بغية إيصال صوتهم إلى السلطات الرسمية بالرباط، بعدما تم "تجريد الساكنة من أراضيها ونهب ثرواتها الطبيعية".

وفي هذا الصدد، قال أحمد الدغرني، مؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور، إن "مشاركتي في المسيرة تأتي في سياق الاحتفال بيوم الأرض، الذي يحتفل به سكان المغرب، أو ما يعرف في الثقافة الأمازيغية بـ"أسن واكال"؛ فالمسيرة تعبير عن غضب كل من ضاع له حقه من الأرض أو اعتدي عليه بسبب الخنزير البري، أو انتزعت منه أرضه كيفما كانت؛ سواء تعلق الأمر بالأراضي السلالية أو أراضي الجماعات وغيرها".

وأضاف الدغرني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "كل من يروّج لفكرة اقتصار المسيرة الشعبية على الأمازيغ فقط، فهم يروجون للمغالطات، لأنها مسيرة الشعب والمغاربة قاطبة، باعتبارها تمس أساسا الأشخاص الذين ضاعت لهم حقوقهم، فإذا جاءت المبادرة من الأمازيغ فإنها تعبير عن التشبث بالأرض ومحاربة الظلم وتحقيق المساواة".

وأردف الفاعل السياسي: "لا نقصي أحدا ولا نطرد العرب أيضا، فهي مجرد كذبة، لأن المغرب بلد مشترك بين الناطقين بالعربية والأمازيغ. وبالتالي، فإن المسيرة تأتي من أجل إرجاع الحقوق إلى أصحابها، فعوض أن يتألم الشخص لوحده من الأفضل أن يتألم مع بقية السكان في الدار البيضاء، بوصفها عاصمة الحقوق والمساواة".

وتزيّنت مختلف شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية بالأعلام الأمازيغية، بحيث رفرفت الرايات التي تحمل ألوان الأزرق والأخضر والأصفر في كافة أرجاء المدينة، بما يمثله هذا العلم من رمزية للمواطنين الأمازيغ. كما أغلقت جميع المحلات التجارية التي يسيّرها أهل سوس الكبير، وانضمت إلى المسيرة الحاشدة التي عرفت حضورا منقطع النظير، إذ لم تقتصر المشاركة على ساكنة سوس فقط، وإنما حجّ إلى ساحة الأمم المتحدة سكان الجنوب الشرقي، الذين لم يفوتوا الفرصة للتعبير عن غضبهم الشديد من "سياسات التهجير المتعمدة من قبل الدولة ضد الساكنة".

من جهته، أوضح عبد الله بوشطارت، فاعل حقوقي بمنطقة سوس، أن "المسيرة الوطنية نتيجة لخلل كبير يوجد بالمغرب، مرده إلى الخلل السياسي التاريخي، الذي نشأ عن التعاقد السياسي الذي وقع بين الحركة الوطنية والمخزن وفرنسا سنة 1944؛ الأمر الذي ترتب عنه مشاكل كثيرة متعلقة بالأرض، في مقدمتها نزع الملكية، لأن القوانين التي تنزع بها الدولة أراضي الساكنة هي قوانين استعمارية بالأساس".

وشدد بوشطارت، في حديث مع هسبريس، على أن "إيمازيغن من المفروض عليهم اليوم أن يخرجوا إلى الساحات العمومية للترافع عن قضيتهم، بعدما وصلت سياسة نزع الأراضي إلى مستويات لا تطاق، بحيث أصبحنا نتحدث عن سياسة الرعي التي نتج عنها الاستثمار في الماشية، وبالتالي باتت مناطق سوس وباقي المناطق الجبلية تعاني جراء سياسة نزع الأراضي، بسبب المشكل التاريخي الذي له امتدادات سياسية. لذلك، فإن إيمازيغن في حاجة إلى تعاقد سياسي مع الدولة، مبني على احترام حرية الأرض وكرامة الإنسان الأمازيغي".

ورفع المحتجون عشرات الشعارات، التي نددت بـ"إغراق مناطق سوس بالخنزير البري والزواحف السامة أو بتلويث مجالها البيئي، عبر إنشاء مناجم تعمل دون دفاتر تحملات تضمن احترام البيئة والساكنة". ومن بين هذه الشعارات نذكر: "هذا عيب هذا عار.. أرض سوس في خطر"، "أفوس غوفوس تنكرا.. إزرفان ولابدا"، "وا المخزن بوتيلاس.. بركا من تكركاس"، "الحقوق ستعود بالنضال والصمود".

وفي هذا السياق، قال خالد بيكو، عضو تنسيقية "أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة"، إن "مطالبنا واضحة وقانونية ودستورية. نتمنى أن تلقى الآذان الصاغية من قبل مؤسسات الدولة، بحيث نطالب بإسقاط ظهائر المستعمر التي ما زالت تحكمنا إلى اليوم،لأنها سلبتنا أراضينا وأراضي أجدادنا دون حق. كما نطالب بإلغاء قانون الرعي الذي لا نتفق معه جملة وتفضيلا، بالإضافة إلى أننا نحمل جميع مؤسسات الدولة كامل مسؤوليتها، فيما يتعرض له الناس بسوس والشرق وأسامر من إهانات متكررة".

وزاد المتحدث: "تغتصب بناتنا، كما تعتدي عصابات البوليساريو وعصابات الرعي غير القانونية على آبائنا الذين نتركهم في بلادنا، لذلك ندعو وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات الدولة إلى التدخل السريع في الموضوع، باعتبار أن الساكنة من حقها الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، فضلا عن ضرورة رفع الضرر عن السكان الذي يتعرضون لهجمات الخنزير البري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - تايكة غرماد الأحد 25 نونبر 2018 - 20:16
الحقيقة ان الرعاة هم مكلفون بالرعي الجائر من أهل النفوذ واعيان احدى المناطق الحساسة ملاّكوا القطعان الذين يستغلون وضعهم امام ضعف الدولة وذلك لتدمير اراضي المواطنين البسطاء الذين يستغلون أراضيهم في الفلاحة .
والغريب هو تجاهل وصمت السلطة امام هذا المشكل الخطير
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44
2 - Marocaine pure الأحد 25 نونبر 2018 - 20:17
انتم اصلا من جاء يستعمركم... الفنيقيون الرومان العرب الفرنسيين لا علاقة شعب لا يرتاح إلا بحكم الغريب
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-75
3 - سمير الأحد 25 نونبر 2018 - 20:19
بمنطقكم العنصري الدي تتظاهرون من أجله
يجب عليكم الرحيل من كل مناطق شعب العروبية وكل مناطق العرب في المغرب واخلائكم كمستوطنين التجار السوسين الدين يتركون ارضهم في نواحي سوس ويأتون لافتتاح الالاف المحالات ويشغلون فقط بني جنسهم وقبيلتهم
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-89
4 - brahim dargouch الأحد 25 نونبر 2018 - 20:22
مسيرة ناجحة بكل المقاييس، الكل قام بدوره المنوط: الجمعيات، الشعب (تنظيم ذاتي) والآمن. فالأمازيغ أحرار على أرضهم وسيبقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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43
5 - آخر حلقات السلمية الأحد 25 نونبر 2018 - 20:23
مسيرة اليوم الحاشدة وصلنا فيها صوتنا الى الجهات الرسمية من أجل رفع الضلم على ساكنة سوس وايجاد حل لمشكل الرحل إيجاكان وبذلك فإنه تعتبر هذه آخر حلقات السلمية فالخطوة القادمة ان لم تستجيب الحكومة ووزارة الداخلية هو السلاح الا كانو بوليزاريو تيخلعوكم حنا نجيو ليهم اللهم اننا قد بلغنا
والسلام
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28
6 - ابن طنجة الأحد 25 نونبر 2018 - 20:26
كلنا عرب رحال أتينا بجمالنا ترعى وتسرح وتستقر في أي مكان شئنا الأرض أرض الله
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-29
7 - ابن شمال افريقيا الأحد 25 نونبر 2018 - 20:27
سوف نرى كما تعودنا ان اصحاب العقول الصغيرة سوف يترك الاسباب الحقيقية حول التظاهرة السليمة ويركز حول الحيثيات الصغيرة والتافهة.

وسوف نرى المخ المغربي يتفلسف في التحربيقولوجيا وكل ما هو علمي وعقائدي واجتماعي ليخرج في الاخير ان الامازيغ من صناعة فرنسية امريكية صهيونية لتعطيل صاحب الفهانة عن انتاج الطائرات بدون طيار.

وشكرا
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20
8 - brahim الأحد 25 نونبر 2018 - 20:28
رسالة قوية عبر مسيرة ضخمة الى الدوائر العليا ومراكز صنع القرار . لقد بلغ السيل الزبي
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14
9 - رشيد الأحد 25 نونبر 2018 - 20:29
حقوق مشروعة والدولة يجب أن تستجيب لهذه المطالب المشروعة.

لسنوات طوال والدولة تتجاهل حقوقنا نحن المتضررين, بل تتجاهل أحقية تملكنا لأراضينا التي ورثناها أبا عن جد.
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11
10 - محمد الأحد 25 نونبر 2018 - 20:30
أمازيغ سوس قمة الوعي و التحضر مظاهرة حضارية لا للتخريب و الأفكار الإنفصالية
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10
11 - بودواهي الأحد 25 نونبر 2018 - 20:30
نتمناها أن تكون مسيرة بداية لمسلسل نضالي مستمر و متصاعد للدفاع عن قضايا الامازيغ السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ...
كما نتمناها ان تطور الوعي للجماهير الامازيغية للانتقال بالنضال من مستواه الثقافي الى مستواه السياسي بتاسيس احزاب سياسية دوي مرجعية اشتراكية تاخد بعين الاعتبار ثقافة الامازيغ التاريخية في التسيير الجماعي للارض و المصالح و الشؤون المختلفة ...
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1
12 - مفسر الاحلام الأحد 25 نونبر 2018 - 20:31
اولا نريد ان نعرف من هد الناس الدين يحملون راية انفصالية عن الوطن او انها راية المثليين فلا كلام معها تانيا يجب تعميم اللغة العربية بالقرى والمداشر لمحو الامية لانها لغة القران ليتجاوب بقية الرعية النائية بالجبال والريف بالعربية مع العالم العربي اما اللهجه البربرية او الجبلية او الفاسية والحسانية فتبقى قبلية لاغير ولتوحيد لغة العرب وجب التعلم اللغة العربية الفصحى تالتا ادا كانوا هد الناس مغاربة وطنيين بعلم مغربي فوجب تسلايحهم ببندقيات للدفاع عن ممتلكاتهم مباشرة كجميع القبائل العربية النائية او الصحراوية شكرا هسبريس الرائدة
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-12
13 - Hakim khouribgui الأحد 25 نونبر 2018 - 20:33
كل من يرفع راية غير علمنا الوطني الاحمر ذو النجمة الخضراء فهو يعتبر خائن للوطن.
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-16
14 - Winaruz الأحد 25 نونبر 2018 - 20:39
ايوز لكل من شارك في هده المسيرة الناجحة
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7
15 - العروبي1 الأحد 25 نونبر 2018 - 20:44
تمخض الجبل فولد فأرا . المسيرة فشلت بكل المقاييس.
1. من حيث العدد على الرغم دغدغة العواطف فإن الحضور كان قليلا وباهتا يوم الأحد.
2.من حيث الشكل تم تأكيد أن رفع شرويطات غير العلم الوطني بمثابة كشف القناع لأصحاب التيار البربري الرامي إلى التفريق بين المغاربة بالانطلاق من القبيلة والرجعية.
3. انتصر المغرب مغرب المواطنة والحداثة وفشلت النزعة القبلية والرجعية الاثنية العنصرية
4.أثبتت الدارالبيضاء العروبية تسامح سكانها لماذا لأنهم يعتمدون المرجعية العربية الإسلامية المحتضن للتعدد الذي لا يمكن أن يوفره عقل التيار البربري المنغلق الذي يعاني من مأزق يستدعي النقد والمراجعة والخروج من عنق زجاجة القبيلة والغنيمة ثم الانتقال إلى المواطنة التي يوفرها المغرب الحضاري منذ 14 قرنا
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0
16 - خليل الأحد 25 نونبر 2018 - 20:45
من يتحدث عن طوفان بشري أحب أن أقول له بأن الجمهور البيضاوي فقط الذي يحضر الآن مباراة الرجاء وفيتا كلوب أكبر بكثير من هؤلاء، ومن هذا المنبر أوجه دعوتي إلى المغاربة العرب الأحرار وأقول لهم لقد أصبحت عروبتكم مهددة في عقر داركم ولقد آن الأوان لإعلان قوميتنا العربية وتلاحمنا مع كل الشعوب العربية وأصبح لزاما علينا وضع علم عربي مشترك يعبر عن هويتنا المشتركة من المحيط إلى الخليج في إطار وطن عربي واحد وثقافة عربية واحدة، ولا تخشوا شيئا فالشعوب العربية معنا ولن يقدر أي شخص أو تنظيم مشبوه أن يؤثر على انتمائنا العربي شريطة التلاحم والتشبث بعروبتنا والتآخي مع باقي إخواننا العرب
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17 - استمعوا للناس الأحد 25 نونبر 2018 - 20:46
على الحكومة والدولة بشكل عام أن لا تعتبر مثل هاته المسيرات مجرد أحداث و احتفاليات وتضاهرات عابرة و لا قيمة لها. عليها أن تستمع إلى أنين و عذاب و شكاوى المواطنين لأن الأمور قد تأخذ مسارات أخرى و تطرح شعارات أخرى قوية في المستقبل و تنذر بعدم إمكانية الرجوع إلى الوراء. في أي بلد و حسب التجارب الشعارات تكون في الأول عادية وبسيطة لا تخرج عن ما هو اجتماعي و ثقافي واقتصادي. و إذا تمادت الدولة في صم آذانها فالامور تزداد تعقيدا وترفع شعارات سياسية و آنذاك قد ندخل في متاهات لا قبل للمغاربة بها. يا مسؤولون استمعوا لنبض الشارع و لمطالب الناس قبل فوات الأوان.
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