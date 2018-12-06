24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسالة إلى علماء الإسلام
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- الخليع وأسعار تذاكر القطارات
- تونس... الانعطافات التي قد تسبق الفوضى
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
خبراء مغاربة وأجانب يبحثون صون سجلماسة من خطر الاندثار (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (285)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (66)
- كولر يعلن نتائج لقاء جنيف .. لقاء ثان يجمع أطراف نزاع الصحراء - (53)
- ترخيص "التطبيقات" يضع ولاية البيضاء في مواجهة مع "التاكسيات" - (52)
- الخليع: أسعار القطارات "راحة" للمسافرين .. وتعريفة "البراق" مستقرة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يعين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا لإدريس اليزمي.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:
خلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة، وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
نصرالله السلطان محمد السادس وأيده والله يحفظ ليه وليداتو والأميرات لالا حسناء و خديجة ومولاي الحسن وسائر الأسرة الكريمة.
شكرا هسبريس على الصورة الجميلة
الله يجعلنا نتيقو.