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الرئيسية | مجتمع | الملك يعين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

الملك يعين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

الملك يعين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
هسبريس من الرباط
الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:40

استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا لإدريس اليزمي.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

خلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة، وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - دانيال الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:50
في المغرب ما شفنا لا حقوق الانسان ولا هم يحزنون
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70
2 - عابر سبيل الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:53
لطيفة أخرباش رئيسة الهاكا وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. هذا زمن لعيالات..
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45
3 - زكرياء المغربي الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:55
عاش الملك محمد السادس نصره الله وأيده
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-69
4 - الحس الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:59
الحمد لله..اللهم انصر ملكنا واصلح له البطانة وابعد عنه كل سوء ...
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-60
5 - عصام من ولاد حريز الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:04
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
نصرالله السلطان محمد السادس وأيده والله يحفظ ليه وليداتو والأميرات لالا حسناء و خديجة ومولاي الحسن وسائر الأسرة الكريمة.
شكرا هسبريس على الصورة الجميلة
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-67
6 - المعانات الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:17
من الان فصاعدا ما عندي مناش انخاف بوعياش ستحفظ لي حقوقي.
الله يجعلنا نتيقو.
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21
7 - Nour الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:19
نحمد الله عن هذا القرار السامي المبارك . أولا لأن العنصر النسوي على رأس هذا المجلس هو في حق ذاته حقا من حقوق الانسان وانصافا للمراة المغربية التي دأبت على المشاركة الفعالة للنهوض بهذا البلد الذي سئم من عجرفة بعض المسؤولين من الرجال حتى لا نعمم. وكم هو جميل ورائع لو يقال الرميد وتحل محله المراة الحديدية الدكتورة منيب فتكتمل حزمة حقوق الانسان ونضع حدا لهؤلاء الذين يغلب على خطابهم التملق واجتناب الانتقاد للحكومة التي ينتمون اليها. الدكتورة منيب الذي يتهمها الخصوم بالركوب والقفز على الاحداث هي المراة القادرة على مواجهة عفونة الرجال قادرة على الكشف على فضائحهم مالية از أخلاقية لو يعينها الملك وزيرة الدولة لتآزر بوعياش .
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-42
8 - سعيد الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:30
منذ احداث هيأة الانصاف والمصالحة اصبح مجلس حقوق الانسان يتمتمع بصلاحيات واسعة قد تكون حقيقية وقد تكون مفوضة وقد تكون مرسولة قصد التحقق من مكانة حقها
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-5
9 - خالد الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:39
بغيت نعرف اش كيعنو بحقوق الانسان
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12
10 - مروان الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:40
الجميل هو كلمة البيءة...وهنا مربط الفرس! على السيدة أن تحقق لنا حقوقنا في البيءة السليمة أطفالا و شباب وشيوخ و حيوان ونبات...الأمر جد صعب وسنرى مادا ستفعله. المهم نتمنى لها ولكل مغربي النجاح في مهامه وان لم يستطع فليقدم استقالته وهدا ليس عيبا...الأمور أصبحت لاتطاق!
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