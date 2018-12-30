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كُتّاب وآراء
جامعيون يقاربون "اللغة العربية العصرية" بالجديدة
احتضن مدرج الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، الجمعة، درسا حول "اللغة العربية العصرية في الدولة العصرية"، نظمّه مختبر البحث في علوم اللغة والخطاب والدراسات الثقافية، وأطره الخبير اللساني الدولي عبد القادر الفاسي الفهري.
وقبل أن يتطرق المؤطر إلى موضوع اللقاء، تقدّم حسن قرنفل، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، ونعيمة الوحيدي، رئيسة اللجنة الثقافية بالكلية، ولطيفة لزرك، مديرة المختبر، بمداخلات حول اللقاء الذي يأتي في سياق افتتاح مختبر علوم اللغة والخطاب والدراسات الثقافية.
وخصص عبد القادر الفاسي الفهري مداخلته لتأكيد العلاقة الوطيدة بين اللغة العربية والدولة، موضحا ذلك بكون قوة الدولة مرتبطة بقوة لغتها، وأن ضعفها له صلة بضعف اللغة.
كما تفاعل الخبير اللساني الدولي مع أسئلة الأساتذة والباحثين والطلبة حول "اللغة العربية العصرية".
يشار إلى أن منظمي اللقاء قاموا بتقديم هدايا للفاسي الفهري، باسم مختبر البحث في علوم اللغة والخطاب والدراسات الثقافية، وهدايا أخرى باسم كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجامعة شعيب الدكالي.
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تعليقات الزوّار (2)
امتلأت قاعة الحضور عن نهايتها..
ما أحوجنا إلى علماء مثل هذا العلامة