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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد

أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد

أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:00

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، أن أزيد من 600 مهندس يغادرون المغرب سنوياً في إطار هجرة الأدمغة.

وجوابا على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول هجرة الكفاءات، أوضح المسؤول الحكومي أن هجرة الأدمغة "ظاهرة دولية ولا تقتصر فقط على المغرب؛ وذلك نتيجة حركية الكفاءات عبر القارات للبحث عن ظروف عمل ملائمة أكثر من الجانب المادي".

وأشار الوزير أمزازي إلى أن مغادرة الخبرات المغربية تأتي في سياق التحولات التكنولوجية ومستويات المختبرات الدولية في هذا المجال. لكن الوزير أكد أن المغرب لا يقدم تحفيزات لاستقطاب كفاءاته المغربية المنتشرة في العالم.

وأضاف المتحدث ذاته أن "أستاذا باحثا مغربيا في أوروبا في حال قرر العودة إلى بلاده فسيبدأ العمل ابتداء من السلالم الإدارية الأولى، أي أستاذ مساعد، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به أي باحث جامعي في الخارج".

واقترح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلق منصب جديد يضمن لهؤلاء الكفاءات الاحتفاظ بمستوياتهم العليا في الجامعات والمعاهد المغربية.

وقال لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي، إن ظاهرة هجرة الكفاءات باتت جد مقلقة ومحرجة للغاية بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن هجرة 600 مهندس سنويا تعادل تقريبا عدد الخريجين في أربع مدارس للهندسة بالدار البيضاء.

وأورد النائب البرلماني أن هجرة الأدمغة انتقلت أيضا إلى الأطباء، وقال إن دراسة أجريت على 3000 إطار مغربي أظهرت أن نسبة 56 في المائة منهم أكدوا أن شروط عملهم غير موفقة ورواتبهم هزيلة جداً، "وهو معطى يدعو إلى القلق، خصوصا أن المغرب يقوم بتكوين هؤلاء، بينما تستفيد دول أخرى من خدماتهم".

الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ سبق أن دقت ناقوس الخطر جراء ارتفاع وتيرة مغادرة الكفاءات المغربية المتخصصة إلى خارج الوطن، في وقت يحتاج إليها سوق الشغل.

وحسب الأرقام التي كشفها مسؤولو الفدرالية فإن الكفاءات عالية المهارة، والتي غالباً ما تدرس قرابة 12 سنة بعد البكالوريا، تختار مغادرة الوطن بحثاً عن فرص عمل محفزة وظروف عيش جيدة.

وتُكون معاهد المغرب بمختلف أنواعها ما بين 6000 إلى 7000 كفاءة سنوياً بخبرة في تخصصات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لكنه يفقد ما بين 10 و20 في المائة منها بسبب الهجرة نحو الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عادل الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:07
حكومة فاشلة بكل المقاييس وتهوي بالبلد إلى الهاوية.فشلة
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25
2 - abdo الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:10
هدشي شي طبيعي ناس كتخدم باش تعاون زمان اودير مستقبل لاولادها لواحد دابا كيجري غير على خلصة ممتازة فظروف ممتازة
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24
3 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:14
اصلا الدولة مامحتاجاهمش.. الدولة بغات طلبة ماقاريينش بزاف ومافيهمش الفهامات ويكونو يديهم خفاف باش يخدمو لسيادهم البياس ديال الطيارات وتركيب السيارات فطنجة وكازا والقنيطرة..
الدولة باقي ماعندهاش الرغبة الحقيقية باش توقف البلاد على حقيقتها.
غادي نبقاو ديما كنسمعوا بهجرة الادمغة الى حين.
هاد الشي عادي بالنسبة لبلاد بحالنا باقي الشوفة عندها ضبابية.
المغرب غادي لقدام ولكن بسرعة الحلزون.
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29
4 - ليس مع او ضد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:16
مناقشة الامر في البرلمان شيء جميل.
لكن هل من ارادة حقيقية للحد من هده الظاهرة ؟؟؟
اما هو الا كلام في كلام .
الدول الغربية تحتضن هؤولاء الخرجين من اساتذة ودكاترة بالصدر الرحب وانشاء ارضية مناسبة لهؤولاء الاكاديميين.
وبقاو اتفرجو حتى يفوت الفوت.
او تبقاو بحدكم فديك لبلاد.
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11
5 - Hamid الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:19
إلى جميع اخواني المغاربة المهندسين، الدول المتقدمة تبحث عنكم.

ألمانيا مثلا يوجد بها خصاص كبير وهذا لاحظته شخصيا في الشركة التي أشتغل بها.

لدينا أماكن شاغرة كثيرة في مجال الهندسة المعلومتية (مجالات أخرى فيها خصاص حتى التقنيين والممرضين...) ولا نجد من يشغلها. لذا فإن ألمانيا سنت قانون سيبدأ العمل به إبتداء من سنة 2020.

سيمكنكم من الحصول على تأشيرة 6 أشهر للبحث عن عمل. سارعوا إلى تعلم اللغة أو جربوا حظكم في كندا أو فرنسا أو أي بلد تتقنون لغته.

والله هو الرزاق، أما المغرب فلا يبشر مستقبله بخير والله أعلم.
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25
6 - علي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:20
كون صابو الخير فبلادهم والله ميهاجروا
راه قالوها حتى قط مكيهرب من دار العرس
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17
7 - Hمحمد سالم برد الليل الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:22
هذا شئ معروف في المغرب هجرة الادمغة أولا وكذلك هجرة الموظفين والكادحين والكل يريد أن يبحث عن غد اأفضل خارج البلد الحال لايسر البلد تعرف نوع من عدم الرضا
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12
8 - KARIM الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:26
لاتوجد تحفيزات اضافة للبنبة التحتية غير المناسبة للعيش حيث كثرة الازبال في الشوارع والحفر .اضافة لصراع الادارة المركزية مع اطرها المنتشرين في المغرب وهم لب واساس نجاح كل عملية وهذا ما نراه حاليا في صراع مديري المؤسسات التعليمية مع الوزارة وكذلك المفتشين .هذا الصراع غايته طمس حقوق المعنيين بالامر وجعلهم سجدا ركعا لاشيء غير هذا. والباقي اكثر
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9 - Mehdi الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:26
للأسف ما بقات حتى حاجة تتفرح، الشعب عاق وفاق وهو على جمر ساخن و مستعد للانفجار في اي لحظة، الملك خدام و الشفارة تيضربوا من تحت الطبلة و باك صاحبي و المشروع يسوى جدريال هما تيحسبوه بالملايير و اللي ما عندوش الواسيطة و الله لا خدم وووووووو فين غاديين بهادشي الله اعلم...
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4
10 - إلياس الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:30
غادي يبقى يدور في البلاد غير الحكومة صحاب تريبورطورات كرارس ديال الحمير والمجرمون والكلاب.........ملاحضتوش ؟ فراخ جوش وحمريطة وخطاف الشعر والفرشات مبقاوش في المغرب
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11
11 - prof الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:31
ما دمنا نعتقد أن تعليم وتكوين الأجيال مسألة ثانوية، فمصبرنا الهاوية... والله المستعان.
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2
12 - كومو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:32
عندي بنتي درست في المدارس الفرنسية وتخرجت مهندسة واشتغلت في فرنسا واترجاها ان تعود لوطنها كي يستفيد من خبرتها رفضت رفضا قاطعا بحجة ان المغرب لا يعتمد على الكفاءة بل يمكن ان يكون مديري تقني فقط لانه ابن عاءلة غنية او واسطة .لانها رات دلك في عمل والدها بحيت درس في امريكا وعاد الى وطنه ولم ياخد حقه وكانت نهاية عمله وهو وزير مفوض في الخارجية كسكرتير في الوزارة نهاية تحطيمية قبل التقاعد .
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5
13 - الخنفساء البرية الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:33
يا أخي أنا أفضل أن ارحل إلى الخارج ، سواء إلى أوروبا أو كندا أو حتى إلى إسرائيل ولا أريد البقاء هنا في المغرب ، أتريد أن يهشم المخزن بقواته عضامي حين أقف أمام البرلمان ؟ أتريد أن يجز في السجن كل صحافي يعبر بصدق عن مشاكلي ؟ أم تريد أن تصيب عقلي ضلالات فكرية فيصبح حلمي هو الأنتحار ! الحياة في الغرب هي أحلى امنياتنا هناك حيث الحرية والدمقراطية ؛ هنا في المغرب يسمي بن كيران الدمقراطيٍين والحداثيين الذين يدافعون عن الشعب بالملاحدة ! ما لنا وهذا الجو المسموم ؛ يبدو أن بن كيران يختزن في لاشعوره ذلك السياف الداعشي الذي يقسم المواطنيين إلى مسلم وكافر ! كل هذا من أجل أن يستإثروا بالمقاعد في البرلمان ويتصدر حكامنا قائمة الأغنياء في العالم ، ويكون مصير المتعلمين الجوع ؛ بن كيران يومن بلاهوت أحمق لا علاقة له بخالق حكيم رحيم كما هو في اسلامنا الذي نحبه وربتنا أسرنا في كنفه ! أتريدون أن يمثلنا برلمان مزور، وتهرب أموال الشعب في مجاهل أفريقيا ويسجن الطلاب الريفيون الذين درسوا ولم يجدوا عمل ، الوجع عميق لذلك أترككم للتفكير....!
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