تنسيقية اللغة العربية تقاضي الخزينة العامة للمملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية للغة العربية أنها قد لجأت إلى القضاء في مواجهة الخزينة العامة للمملكة، إثر استعمال هذه الأخيرة للغة الفرنسية الأجنبية في وثائقها الورقية وفي موقعها الإلكتروني الموجه إلى استعمال المواطنين في شؤونهم الإدارية، "وذلك بالرغم من صدور عدة مناشير لرؤساء الحكومة المغربية تدعو إلى وجوب احترام الدستور واستعمال اللغة الوطنية من طرف الإدارة المغربية، كان آخرها منشور الدكتور سعد الدين العثماني رقم 2018/16، المؤرخ في 30 أكتوبر 2018".

وأوضحت التنسيقية، في بيان صادر عنها، أنها أقدمت على الإجراء المذكور، ممثلة بمحاميها الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو، "من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، بعد توجيه الإنذار المرفق إلى الخزينة العامة للمملكة، بواسطة مفوض قضائي، يدعوها إلى سحب جميع المطبوعات الضرائبية المكتوبة باللغة الفرنسية الأجنبية في أجل شهر واحد، تحت طائلة عرض القضية على القضاء".

كما جدّدت التنسيقية الوطنية للغة العربية دعوتها إلى الجمعيات المكونة لها، وإلى كافة الأحزاب والنقابات والمنظمات والهيئات الوطنية، إلى التزام اليقظة والحذر، وروح التآزر والتكاتف، "من أجل فرض احترام القانون وردع كل انتهاك لدستور المملكة" بتعبير البيان.