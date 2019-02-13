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الرئيسية | مجتمع | "الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش

"الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش

"الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:00

اتهمت طالبات بكلية علوم التربية بمدينة العرفان بالرباط أستاذاً جامعياً بـ"التحرش الجنسي واستغلال موقعه من أجل الانتقام منهن بعد رفضهن الانصياع لنزواته"، وهو ما قلن إنه يضع مستقبلهن الدراسي على المحك.

ويتعلق الأمر، وفقاً للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بأستاذ للتعليم العالي مشرف على ماستر يدرس باللغة الفرنسية بكلية علوم التربية، وجهت له اتهامات من قبل طالبات من بينهن (ف. ز. و) و(ن. ش) بالتحرش الجنسي بهن.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه الاتهامات بتوجيهها رسالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، وعميد كلية علوم التربية، مطالبة بفتح تحقيق في الشكاية الواردة من الطالبات وتوفير الحماية لهن مما يتهددهن من انتقام.

وجاء في الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن الجمعية الحقوقية اطلعت على تسجيل صوتي لحوار دار بين الطالبة "ف ز و" والأستاذ المعني داخل مكتبه بالكلية، بعد الساعة السادسة والنصف، "يوثق صوت الأستاذ وهو يعمد إلى الاقتراب من الطالبة ليلمسها ويحاول تقبيلها، مع نوع من التهديد بأنها هي من ستضطر إلى تقبيله، معتبرا ما أقبل على فعله فرصة يمنحها لها، عليها أن تعرف كيف تستثمرها لصالحها".

كما صرحت الطالبة الثانية "ن ش"، تضيف المصادر ذاتها، بـ"تعرضها للتحرش عن طريق مكالمة هاتفية من الأستاذ نفسه، وبعدما رفضت ما طُلب منها ولم تعاود الاتصال به وتساير اقتراحاته، أصبحت تتعرض للتضييق والتهديد من طرفه، مع مجموعة من الطالبات رفيقاتها، ضمنهن الطالبة المشتكية الأولى".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في شكوى الطالبات، "نظرا لأن هذه الممارسات تندرج ضمن أصناف العنف الجنسي والنفسي المنتهك لحقوق المرأة، والتي يجرمها القانون ويعاقب عليها"، مضيفة أن مثل هذه "المضايقات والتهديدات التي يقوم بها الأستاذ المعني، إن ثبتت، تعدّ، علاوة على ما سبق، مسا بليغا بمبدأ تكافؤ الفرص واعتداء على حق الطالبات في المساواة مع باقي الطلبة والطالبات، وعلى حقهن في التعليم".

وقال أب إحدى الطالبات المشتكيات، في تصريح لهسبريس، إن ابنته دخلت في عدة أزمات نفسية وإغماءات بالبيت والكلية بسبب "تداعيات موضوع التحرش الجنسي على مسارها الدراسي الذي بات مهددا اليوم"، موردا أنه يخشى أن ينتقم الأستاذ من ابنته ويعرقل بحث تخرجها باعتباره مشرفا على الماستر ويتحكم في الوحدات الدراسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه عقد عدة لقاءات مع عميد كلية علوم التربية وطرح عليه المشكل الذي تعاني منه ابنته منذ أشهر خلال الموسم الدراسي الحالي، غير أنه لم يحرك ساكناً ونصحه بطي هذا الملف بشكل ودي.

وانتشرت في السنوات الأخيرة بالجامعات المغربية بشكل واسع مظاهر التحرش الجنسي أو ما بات يعرف بـ"الجنس مقابل الماستر والدكتوراه أو النقاط"، آخرها ما عاشته كلية الحقوق بالمحمدية بعد تفجر فضيحة تحرش أستاذ بطالبة متزوجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - فين غادين بهذا الكبت الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:13
اصبحنا من الشعوب الاولى في الاغتصاب والابتزاز الجنسي، فضايحنا ماخلات حتى بلاد، المانيا، المغرب، البرازيل، فرنسا وامريكا مع المقرد. هذا الشيء طبيعي لانه تقافتنا الحااية كلها كدور على الجنس سواء عن طريق النكت او المثل، هرسها من دراعها وجبرها من قا...... انا مع تشديد العقوبات، اغتصاب الاطفال عقوبة الاعدام، اغتصاب النساء 15 سنة ومافوق مع الاعمال الشاقة. اضافة الى التركيز على التوعية.
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57
2 - xxxx الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:16
كاد المعلم ان يكون رسول..لا حول ولا قوة الا بالله.ولينا نخافو نصيفطو وليداتنا الى المدرسة.الى الكليات.بحالا كنصيفطوهم لشي غابة.وكيتربص بهم شي ديب.والدئب أصبح هو الاستاذ.و المعلم.والفقيه.الل يلطف وصافي
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45
3 - Khalid الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:17
السلام عليكم ورحمة الله
النساء خلقن للبيت والأمومة وليس لشئ اخر. يقول الله تعالى في كتابه العزيز " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " صدق الله العظيم
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-85
4 - مصطفى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:19
الله يعلم...الباطل ساهل .........................))))))))))))))
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29
5 - مهاجر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:20
إنه بدون شك أستاذ مراهق وعنده كبت جنسي أفتنته الطالبة بلباسها العصري المكروز و أضن لو كانت الطالبة ترتدي لباس محتشم لما تجرأ عليها والله أعلم
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-39
6 - جرثومة يجب استاصالها الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:20
ان صح ما صرحت به الطالبات فمن الواجب استئصال مثل هذه الفايروسات من الجسم التعليمي حرام عليكم ما تفعلونه بالعباد اترضى ان يفعل ذلك باختك اوابنتك حرام على كل متحرش معتوه استغلاله لحاجة الطالبات ومقايضته النقط بأشياء منحطة لا استطيع التفوه بها حسبنا الله في كل متجبر مستغل لنفوذه من أجل إشباع نزواته حسبنا الله حسبنا الله
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54
7 - خربس الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:20
في المعامل والادارات والحقول والبيوت وخير دليل ما فعله بو 20.الرجال الحقيقية تعرف كيف تتكلم وتغازل المرءة اما الهروي فيستغل سلطته ليمارس الجنس حيت ماعندو لا عقل لاصوت لا صورة
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25
8 - النصيحة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:21
بشرط ادا كانت افعاله حقيقة عليكن بالمصيدة. انصبو له الكمين تم الكمين وان كنتم دوات حظ عظيم فان المكبوت سيقع عاجلا ام اجلا في الكمين بدون تعب ولا مشقة. لان الكبت مرض لا يلق معه الا الردع. انداك صاحبنا يدخل المدرج او القسم ويخرج مربي وعينيه نازلين ما يبقاوش مترطقين.
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19
9 - لورزازي ولد مسمرير الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:24
مبقى تعليم ولا اساتدة ولا طالبات يجب التحقيق الدقيق في هده الاتهامات الت
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13
10 - ادريس الشرقاوي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:25
اين وصلت قضية ماستر فاس؟ القادم اسوا والقضبان تنتظر...
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14
11 - Marw الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:25
I never heard about this in my life i studied in Morocco i used to respect my teachers and my classnates i got my diploma from university in casablanca now alhamdollah i am living in canada may allah protect Morocco.
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-1
12 - هشام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:25
أصبحنا نعيش أزمة أخلاق، ذهب الخلق وحلت الحيوانية
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18
13 - صابر على الهم الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:30
ما اظن هذا الاتهام صحيحا
فربما العكس هو الصحيح
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-20
14 - مواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:31
أيضا بجامعة ابن زهر كلية الاداب والعلوم الانسانية باكادير/ شعبة اللغة الفرنسية تعرف ظواهر مثل هذه. المرجو من الطالبات التبليغ بكل الأساتذة المتحرشين بهن وتسجيل المكالمات واستعمال الهاتف لتسجيل الكلام حتى يعتبر من أراد ان يعتبر. فكلية الاداب صارت مرتعا للفساد
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20
15 - Mostafa الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:34
إرحمونا من الإختلاط رحمكم الله
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-4
16 - aadenani Chicago الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:34
في المغرب كل شىء ممكن . انعدام الدين و قلة الصفوف في المساجد. أصبحنا شوهة أمام العالم . أن مغربي أمريكي و لا أدلي بجنسية المغربية خوفا من الاستفزازات
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1
17 - حسن الغنيمي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:35
لا يوجد ماستر في المغرب بلا مشاكل و المسكوت عنه اعظم و اخبث و هناك من جعل من الماستر ملكية له يسجل فيها من يريد و يفعل ما يشاء بلا مراقبة و بعلم الكثير من العمداء الفاسدين...من الافضل اغلاق الماسترات... و لهذا اصبح الاساتذة المتمكين حقا يفرون منها و لا يدرسون بها لان الفساد هو الغالب و لان ثمة غياب لقوانين مضبوطة و لان الوزارة ترخص لمن هب و دب لان شغلها هو فتح ماستر ما فقط ملء الفراغ باية طريقة و شغل الطلبة و الهاءهم في التفاهات و ضياع زهرة شبابهم في الفراغ و "لخوا الخاوي"""
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25
18 - مغربية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:35
بلاد الوحوش المجرمين بحال هادو خص بهوب العدام .....
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6
19 - Abou majd الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:35
تغيير نظام الامتحانات وفصل التسيير والتقييم عن التعليم والتدريس حيث أن التقييم يهم الاستاذ ايضا يعني اذا تحصيل ٧٠ بالماىة من الطلبة ضعيفا هذا على ضعف إمكانيات الاستاذ العلمية والتعلمية ويجب فصله عن التدريس
لا يمكن وضع الحوليات مع الدىاب ونلومها اذا مارست سلوكها الطبيعي في الافتراس
نظامنا التعليمي نظام فاشل بشهادة الجميع ولا زلنا ندفع به الى الهاوية
بدل القيام بما يلزم من إصلاحات حقيقية على كل المستويات العلمية والادارية والمالية تسير في اتجاه تحويل مؤسساتنا التعليمية الى أوكار فساد اخلاقي ومالي واداري وبكل ما ا وتينا من قوة
عندما تسمع ما يتعرض له الطالبات بل وحتى الطلبة من ابتزاز في كليات الطب وكليات الهندسة تكاد يغمى عليك من هول الكارثة
الله يعفو
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2
20 - Samya الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:36
نظن أن التحرش الان بالمغرب صارت عواقبه وخيمة خاصة ادا كان قضاء عادل ولا يفرق بين المتهمين.وعليهم الضرب بقوة لتخطي هده الآفة التي تبقي راسخة في الأذهان خاصة ادا لم وأخد العدالة مجراها.
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4
21 - immad الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:36
لن ادافع عن اي طرف، ولكن ساكتفي بالقول بان بعض طالبات هاذا الجيل بوحاطيات وممثلات بارعات ، اللهم نجي الاساتذة الخلوقين والاكفاءمن كيدهن...
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11
22 - لمياء بوعنان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:39
عدد.من طالبات وتلميدات وبعض نساء التجانا الى حيل للاطاحه بمسؤلين ومدراء واساتده بتلفيق تهم تحرش او صرب او اغتصاب ...مثل ماوقع لمدير مدرسة حين ثهمته تلميدا بالضرب وهي لتي رفضت الخروج من بهو لمدرسة لانه كانت تنتضر صديقها خسب مايروج هناك ام تلميدات لي طاحو هده لعبه مبتكره وبيعه ليوتيب وفي نفس الوقت اندار للاداره ولمدير وللاساتده ..هدشي ولا خطير بزاف كل من هب ودب يريد ركوب على اشياء للاطاحه بالاخرين او رميهم بسجون اقسم ان 4طالبات دبرنا مكيده للاطاحه باستاد واستاده عبر ارسال اشياء غراميه وتم تسجيل دالك الا ان طالب انقض الموقف وهددهم بفضح مكيدتهم هنا بالرباط ولا استتني فتيات منحدرات من لبوادي شيطنتهم اكثر من لقاطنات بالمدن ولكم طرقات وجانب لمداريس بالبوادي ولحاصو ميافعلو من قبلات وعناق وتصاحيب ولتقاط صور بالهواتف دكيه اخر جنراسيو
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6
23 - الفساد الاداري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:43
الفرصة لا تعطى في المغرب الا للفاسدين ولا شك النتيجة مجتمع وحكومة مكر والنفي للمستحقين.
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5
24 - أيمن الرباطي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:47
السلام عليكم
لاحول ولاقوة إلا بالله في وصل التعليم والجامعات ياحصرتاه مكان العلم والتربية .
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4
25 - جميل جمال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:48
"النفط مقابل الغذاء "يعرف ترجمة حتى باللغة الفرنسية..على أي حال الله اعلى وأعلم بالحقيقة.
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4
26 - martin pres du kiss الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:50
c'est pour ça que notre enseignement est en chute libre..depuis plusieurs années.. ce genre de malades doivent être punis par la prison pour qu'il perdent leur place dans l'enseignement une place tant chechee par des honnêtes gens qui méritent 1000 fois d'être prof..et se trouvent malheureusement en chômage permanent. et comme tout marche à l'envers chez nous..et que les méritants sont ceux qui s'appuient sur des connaissances.. ou les fils des riches .qui leur seul but c'est la satisfaction de leur désir.. l'enseignement pour EUX est une rente mensuelle.. et le plaisire sexuels quand ils trouvent des brebis faciles.ds leur entourage ..comme ce sus nommé.
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2
27 - الحسن لشهاب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:51
في راي ، النقط مقابل التحرش نتيجة حثمية لحرية المجرم مقابل الرشوة و نهب اموال الدولة مقابل تحويل الهدايا الى المركزية، و تحرش الفقهاء بالنساء و الاكفال عبر السحر و الشعودة،و الحصول على التعيينات بمناصب عليا مقابل تحويل الهدايا الثمينة للمربع و الحاشية المكلية ،و تجسس العملاء للصهاينة ،حيث لا فرق بين التحرش مقابل النقط و التحرش مقابل نهب اموال البلاد و العباد و التحرش مقابل المناصب العليا و التحرش مقابل العيش في الرفاهية او مقابل الحصول على لقمة عيش ،و ان فساد الاستاد الجامعي ،سواءا مقابل التحرش او مقابل الرشوة ،فهي جزء لا يتجزء من ثقافة الريع و ثقافة استغلال المنصب ،التي يبرئها النظام السائد ،مقابل الابتعاد فقط على السياسة و الاحتجاجات و المطالبة بالحقوق الوطنية ،لان بدون فساد لا يمكن فرز كائنات منحنية، متسكعة ،راكعة ،جاهلة،متحايلة ،ارهابية ومتطرفة ،كما يريد النظام المغربي،عبر سياسة التجويع و التضبيع مقابل التركيع ، لمن يريد العيش داخل المغرب و التطرف، لمن يريد اللحاق بالفكر الداعشي الصهيوني الصنع,,,,
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8
28 - سكزوفرين الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:01
مازال المعلم رسولا
المشكلة في هؤلاء الأساتذة الجامعيين.
بعدما هرمنا فهما ماذا كان يجري حولنا.
الله يكون في عون الفتيات الجميلات
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2
29 - citoyen maghribi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:01
Il faut une enquête sérieuse afin de mettre à jour le comportement irresponsable de ce soit disant professeur et lui appliquer des lourdes sanctions afin cela sert d'exemple à tout ceux qui ont pour mission de former les femmes et les hommes de demain pour notre pays. une agression sexuelle est un acte grave qui peut détruire psychologiquement celui ou celle qui en ait victime surtout si en plus venant d'un professeur qui utilise sa situation autoritaire comme chantage
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3
30 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:10
هذا يحدث منذ زمن اتذكر ايام دراستي بكلية العلوم بالرباط في التسعينات كان هناك طالبات اعترفن لي بابتزازهن من قبل استاذ من اجل اعطائهن نقط عليا في مادته ومنهن من رضخت وحصلت على نقطة ادهشتنا جميعا واعترفت بمغامرتها مع الاستاذ.
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1
31 - الخميسات الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:12
اين الامن اين النيابة العامة اين حقوق طالب اين دولة المراقبة
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0
32 - ALINSAF الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:14
يؤسفني وجود بعض اساتذة جامعيين مراهقين يتحرشون او قد يمارسون

الجنس مع بعض الطالبات المنحرفات عن الاخلاق الاسلامية والقيم النبيلة وذلك

من اجل النقط او متابعة الماستر


انه لمن الظلم ان نرى طالب يسهر الليالي لكي ينجح في الامتحان يعطيه الاستاذ

فقط نقطة لاباس بها بينما الطالبة الجميلة التي يريد استغلالها يعطيها نقطة

حسنة رغم ضعفها في دراستها

ولا لاحول ولا لاقوة الا بالله
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0
33 - Fafa الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:14
المرجوا من الطالبات المعنيات بهذا التحرش التكتل بينهما من أجل متابعته قضائيا وجعله عبرة لمن لا يعتبر حتى لا يحلو له فعل ما شاء بطالبات بريئة لا دنب لهم سوى أنهم أرادوا طلب العلم على يد هذا الذئب البشري اللهم هذا لمنكر.
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0
34 - محمد من الرباط الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:16
فيما يخص علاقة التحرش بالتعليم فهي اصبحت ظاهرة وطنبة ظاهرة للعيان وبالعين المجردة دون الاحتياج إلى المجهر. ناخد المدرسة الوطنية العليا للتجارة والتدبير بطنجة نمودجا. مع الرجاء اجراء بحث في الموضوع في عين المكان. معدلات دورات تصل الى 0,178 تستحق الوقوف على الحقيقة.
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0
35 - معلق الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:18
هذا أحد الأسباب التي دمرت قطاع التعليم، ومنذ زمان ، ويأتي كل مشعوذ ليقول أنه قادر على انتشال التعليم من وضعه، فيزداد تأزما، فليس الأمر متعلق بقلة الصفوف كما جاء في تعليق المسمى شيكاغو رقم 16 بقلة الصفوف كما سماه بل أن تلك الصفوف هي التي أوصلتنا الى هذا الوضع المريع، فأكثر المنافقين والكاذبين والأفاقين هم تجار الدين، وسلهم عامر بالتجارب من هذا النوع، فالتفت الى الوراء قليل والواقع لتجد نماذج من الملتحين يحتلون الصفوف الأمامية فيالمساجد وهم أكبر منافقين في العصر الحالي، الأمر يحتاح الى ضمير المربي الذي غاب ، فأمثال هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم اساتذه مكانهم هو تربية البغال في الإسطبلات وليس الأجيال في الجامعات ، انه أمر مرعب
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0
36 - مواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:19
عدد الأساتذة الجامعيين 15000 استاذ وإذا افترضنا أن ما جاء في ما ادعته الطالبتان صحيحا، وجب معاقبة هذا الأستاذ الذي لا يشرف هاته المهنة النبيلة. ولكن لا يجب التعميم،فمثل هؤلاء معدودون على رؤوس الأصابع، أما الأساتذة الشرفاء هم الأغلبية الساحقة. كما لا يجب إغفال كون عدد من الطالبات تحاولن بكل الطرق و الأساليب الشيطانية التحرش (أو لنقل الترطب) بالأساتذة و محاولة إغوائهم و هذا يعلمه الجميع سواء في الثانوي أو الجامعة، و طبيعي أن يسقط في الشرك قلة من ضعاف النفوس من بعض المحسوبين على مهنة التعليم...
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1
37 - مواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:24
ارد على صاحب الهم الدي علق ان العكس هو الصحيح ،اقول له اذا كانت هاته فعلا هي قناعاتك فانت قابل فعلا ان تبيع جسدك او مبادءك بالمقابل. وفي الاخير اقول لو تعلق الامر برجل سلطة لتضامن الجميع مع الضحايا.
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0
38 - bouthirit الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:34
يجب طرده من التدريس نهائيا لمدة سنتين . وبعد دلك له الحق في العودة لاكن بعد فترات الانتقاء والتكوين
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