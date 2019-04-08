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الرئيسية | مجتمع | إضراب عن الطعام حتى الموت .. الزفزافي "يخيط فمه" داخل السجن

إضراب عن الطعام حتى الموت .. الزفزافي "يخيط فمه" داخل السجن

إضراب عن الطعام حتى الموت .. الزفزافي "يخيط فمه" داخل السجن
هسبريس - نور الدين إكجان
الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:00

في خطوة تصعيدية ضد الحكم الاستئنافي الذي أيّد قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أقدم كل من "ناصر الزفزافي (20 سنة سجنا) ومحمد الحاكي (15 سنة سجنا) على خياطة فميهما بالإبرة والخيط، معلنيْن خوضهما لإضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الباطلة الصادرة في حقهما وضد العسكرة التي شهدتها منطقة الريف خلال اليومين الماضيين"، حسب ما أسرّه أحمد الزفزافي، والد ناصر، لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضاف أحمد الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، نقلا عن ابنه، أن "المعركة (خياطة الفم) تأتي لإيمانه في الحق في الحرية ورفضا للعسكرة واغتيال واختطاف الأطفال والريفيين والريفيات، بالإضافة إلى رفض إدارة السجن منحه الملف الطبي"، متسائلا أين "الدولة لكي يتم التفاوض معها أو الضغط عليها من أجل حل الملف".

وأورد والد "زعيم حراك الريف" أن "ناصر أعاب عليه الجميع تحدثه ذات يوم عن الفرق بين الاستعمار الإسباني والعروبي، لكن الحقيقة هي أن إسبانيا هي من بنت الحسيمة ووفرت لها كل البنيات التحتية، فضلا عن المطار والميناء قبل أن تسحبهما إلى مكان آخر".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من قيادات "حراك الريف"، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ناصرا سبق أن أخبر أقاربه بعزمه خوض إضراب عن الطعام حتى الموت، في حالة تمت إعادة تزكية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي اعتبره ظالما في حقه"، مشيرة إلى أن "الأجواء التي يعيشها المعتقلون توحي بمشاكل جمة في الأفق".

وطوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة الماضية، ملف حراك الريف، بعد جلسات ماراطونية، وشد وجذب بين المتهمين وهيئة الحكم، بإدانتها للنشطاء بالعقوبة السجنية التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية. وهكذا، حكمت الهيئة على ناصر الزفزافي، زعيم الحراك، رفقة كل من نبيل أحمجيق، "دينامو الحراك"، ووسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذة.

وبخصوص محمد الحاكي وزكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، فقد حكم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذة؛ فيما قضت هيئة الحكم بعشر سنوات نافذة في حق كل من محمد جلول وأمغار وصلاح لشخم وبوحراس وبلال أهباط وأشرف اليخلوفي وجمال يوحدو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - Hamid الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:15
أطلقوا سراح الأبرياء الذين طالبوا بالجامعات و المستشفيات و أدخلوا السجن سارقي المعادن و الفوسفاط و الذين لا يدفعون الضرائب. حكام المغرب يسيرون بهذا البلد إلى الهاوية و ثورة شعبية لن يتم وقفها.
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201
2 - مصطفى الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:16
لا حولة ولاقوة الا بالله . لقاو شي حل لهاد الناس قبل مايفوت الحال!
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166
3 - hamama الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:17
لا نريد محاكمة عادلة ولا هم يحزنون..نطلب الافراج الفوري عن ناصر الزفزافي ورفاقه دون قيد او شرط مع تعويضه على السنوات التي قضاها في غياهب السجن..الحرية للزفزافي ورفاقه...
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114
4 - Sam.. italy الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:18
اطلقوا سراح المختطفين لقد شهتموا صورة البلد امام الراي العالمي
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92
5 - عبدالرحمان الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:23
لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا الله لا يريد الفثن وقال وقوله الحق وقولوا للناس حسنى
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51
6 - ريفي الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:24
الحكم كان مخففا في حق من يستعين باعداء الوطن ترى من سيعاني معهم سوى الاباء ،أليس هذا عقوق للوطن وللوالدين
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-172
7 - خالد الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:24
بغيت نعرف منين جاب هاد الابرة والخيط
وفيناهي رقابة وتفتيش النزلاء
شي بديهي في أي سجن في العالم ان الابرة من ممنوعات
موضوع يحير البال
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27
8 - ريفي تطواني حر الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:26
الله ينصركم يا رب ... إني أرى الشعب عاري يبيت في العراء ولا يبالي ولا يطلب حقه هنا نعلم أن الوطنية لديهم هي أن تموت من الجوع ولا تتفوه بكلمة ... الله يحاسبكم ويعدبكم عدابا شديدا
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56
9 - مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:26
اسكات الشعب عن طريق المحاكمات
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59
10 - ابو سعد الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:26
اغتيال و اختطاف الأطفال و الريفيين و الريفيات؟ لماذا يصرح الزفزافي الأب بهذه الأكاذيب؟ مدير الحراك هو هذا الأب الذي يخرج باستمرار ببيانات عنصرية تلفيقية مستويات علينا بمزدوري الجنسية من أبناء الريف في المهجر. النزعة العنصرية والانفصالية مؤكدة عند هذا السيد الذي يختفي وراء قناع ابنه.
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-22
11 - الصابر حبيب الله الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:26
أين الزفزافي من صبر يوسف لما سجنته إمرأة عزيز مصر بتهمة السوء بها وكانت هي من دعته إليها فاعتصم، إن الذين كانوا السبب في خراب الحسيمة ومنارتها ونهبوا ميزانيتها إكتفوا برعشة أو زعزعة أو تقريبا زلزلة لم تسقط من جيوبهم درهما1 مما نهبوه ، والوالد الزفزافي تحترق كبده على ولده تماما كالنبي يعقوب لكن صبر جميل وسيفرج الله على الصابرين.
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-39
12 - simou الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:27
اغتيال واختطاف الأطفال والريفيين والريفيات، ... ما سمعنا بهذا . حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم يا زفازفة .
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43
13 - تحذير وجب . الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:28
كان عليه ان يخيطه عن سب المغاربة خارج منطقة الريف اما الان فحتى اطلاق هذا المتهور لن يحل الازمة لانه يتكلم بعداء وينزلق في خطاباته نحو التحريض الفج العنيف .
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21
14 - hhh الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:29
واش لي دار اضراب عن الطعام نديرو لو داكشي لي بغى ؟
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12
15 - مهاجر الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:29
يريدون أن يذلون الزفزافي و في الأخير يعطون له عفوا ملكيا كأنهم عملو فيه خير......و قالك شنو قالك الأحكام مفيهاش عاطفة.الشعب مطحون و المسؤولون كلهم عندهم الحق و الشعب ياكل و يصبار. سيرو الله ياخد الحق فيكم يا ابوكريت
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5
16 - Nessrine الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:29
أحكام قاسية جدا لمجرد المطالبة بالحقوق العادية يريدون بهذه العقوبات تكميم الأفواه لكن إلى متى....؟
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2
17 - من اﻵخر الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:30
كون خيطوا شحال هادي .. كون راه دابا في دارهم كالس حدا اباه ومو....
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22
18 - Youssef الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:30
من سيقف معك الان يا زفزافي اصبحت تعاني وحيدا مع عائلتك. هل فعلا يستحق دالك الصراخ كل هدا العداب لا أظن. الله يطلق سراحك.
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8
19 - الله لطيف بعباده الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:31
نتمنى الحرية لكافة المعتقلين
يارب فك سجن واسر كل مسجون مظلوم في كل بقاع الارض يارب يارب يارب
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15
20 - سعيد CHENOVE الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:31
ان كنت مؤمنا فاصبر والا فانك ستموت وستكون قد قتلت نفسا بغير حق و هذا حرام اللهم ان كنت لا تبالي بالحلال والحرام لا تتبع اللذين يدفعونك الى التهلكة اللهم ان اغتررت بنفسك وترى انك ستصبح زعيما بعد الموت فهذا رياء والرياء يعتبر شركا اصغر كان علماء اشداء قبلك بكثير سجنوا وصبروا مخافة من الله اتق الله يا رجل
و قل لابوك ان يتق الله فيك
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12
21 - صابر الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:31
ان الله يمهل ولا يهمل ..قضاء التعليمات
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9
22 - زهير الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:32
إنّ العدل أقل تكلفة من الظلم, والأمن أقل كلفة من الحرب !
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10
23 - Amsterdam الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:32
اعلم ان تعليقي سوف يعارض من طرف مساندي العصبية لكن لابأس فوالله انا من بني يزناسن وأقولها علنا هدا الزفزافي وزمرته الى مزبلة التاريخ لا هو ولا والده يمثلني. يحيا المغرب عربيا موحدا. وتحيا الأمازيغية لغة ابي وأجدادي . ولن انساق الى ما لا عقبة له.
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15
24 - ارادة شعب الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:33
هكذا اصبح مصير الشعوب من يتكلم يسجن ويعدم .. والوزراء واصحاب القرار ناعمين بأجور ضخمة .. ولكن دوام الحال من المحال
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1
25 - ولد البلاد الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:33
و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و أحسنوا إن الله يحب المحسنين.هذه الأساليب النضالية التصعيدية دخيلة على ثقافتنا و أمتنا ربما تكون مقبولة في بعض الأنظمة الشيوعية و الإشتراكية لكنها فيها إساءة كبيرة لهذا الجسد الذي هو أمانة و هبة ربانية.
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12
26 - Morocco الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:36
إذن اذا قام كل مسجون بخياطة فمه نطلق سراحه ؟؟
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4
27 - karim الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:37
نتمنى انه سيخيط فمه.ايضا عن الثرثرة وكثرة الكلام الفارغ الذي لا ينفع بشيء وكذألك أبوه.
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14
28 - Ahmad الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:37
اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر
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6
29 - amina الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:39
من يروج للفتنة والتقسيم بذريعة حقوق اجتماعية وغيرها خائن لدينه ووطنه
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12
30 - مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:43
نعم للحرية و العدالة أما الزفتراشي فانه قام بتحريض على ارتكاب جريمة قتل بالنار في حق شرطيين كانو ناءمين. في بلدان أخرى الحكم بالمؤبد أو بالإعدام.
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16
31 - دون كيشوت المغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:43
مشكلة مع هاد السيد مستعد ان يفعل اي شيئ للفت الانتباه وخرجو عليه من يوهموه انه زعيم وهو يريد ان يرجعنا للعصر الجاهلى والعصبية القبلية والحقيقة الجهل والامية هما السبب
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17
32 - عبدو الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:44
انها الفتنة يا مغاربة.
انا اؤيد شباب الحراك جملة و تفصيلا رغم انني لست ريفيا و لكني وطني حر و اعرف ما معنى تسلط المخزن.
لكن لا داعي للتفرقة بين ابناء الوطن الواحد لانني سوف التزم انذاك الحياد.
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-2
33 - عبد ربه الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:44
ولماذا لم يخط فمه يوم كان يسب ويشتم الدولة والسلطات والمؤسسات وكل مغربي لم يسانده ؟ انذاك كان سبعا واليوم صار ضبعا ، هذه المناورات الياءسة لا ولن تثني الدولة على تطبيق احكام القضاء والتي كانت حسب العارفين مخففة جدا لان الجرائم المقترفة من قبله ومن قبل كل المعتقلين يقابلها الحكم بالاعدام كجريمة اضرام النار ، لهذا عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة عما فعله . فاين حق ضحايا العنف الذي ارتكبه واصدقاؤه ؟ اين حق من مات ومن جرح ومن احرق ومن اصيب بعاهة مستدامة ووو ؟ اين هو حق ابناءهم وزوجاتهم وذويهم ؟
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18
34 - Hamido الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:50
في سنة 2013 تقريبا قامت احتجاجات في العاصمة الإيطالية من طرف الطلبة اللذين أتوا من جميع المدن. كان البوليس يلقي بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه فيرد الطلبة بالحجارة وقنينات البيرة (ومااكثرها )وأصبح وسط المدينة ساحة حرب وتم إضرام النار في السيارات وسيارات الأمن وتكسير المحلات وحرق حاويات الازبال. كل هذا رأيته أمام عيني وكان يوم السبت. وفي يوم الاثنين تم التصريح باعتقال 44طالبا توبعوا في حالة سراح. فلا تفهموا علينا كثيرا لأن المحاكمات الجائرة تستهدف الأصوات الحرة وليس الريف وحده.
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0
35 - محمد الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:50
مند اعتقاله وانا اسمع هده الجملة منه الإضراب عن الطعام حتى الشهادة !!
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8
36 - yassine الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:51
جل هذه التعاملات تجر الحبل فقط ما كان على أب الزفزافي أن يلقي خطابات تثير المخزن أما الزفزافي نقر أنه أخطأ عدة مرات في ايقافه لإمام المسجد يوم الجمعة وأيضا الشغب ... الكثير من النضالين قضو سنواة في السجن وما كانت هذه الفوضى التي اقيمت حول الزفزافي زيادة على قانونية الحكم عليه وكما اطلعنا وانا مجرد مواطن عادي اكتب هذا الرأي إضرام النار عقوبتها من 20 إلى 30 سنة وحكم ب 20 سنة اظن أنه خلال أشهر فقط أو خلال سنة سيمنح العفو الملكي ذلك للضغوط الدولية وسيصبح سياسيا بارزا وسيصير مصيره مثل باقي السياسين الذين اعتقلوا أو مرو في السجن هذا رأي مهتم فقط وشكرا
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0
37 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:51
يجب على الدولة ان لا ترضخ لهذه الابتزازات او لي الذراع التي يقوم بها المدعو احمد الزفزافي او ابنه المدان ب20 سنة سجنا نافذا و الغريب انه يتحدث باسم سكان الريف فمن اعطاه هذا الحق فحتى سكان الحسيمة ارتاحوا من فتنة ابنه و اين هي اختطافات الاطفال و النساء التي يدعي بها هذا المخلوق الذي اراد ان يصنع لنفسه مجدا من لا شيئ و هو الذي لا يعرفه حتى سكان حي سيدي عابد او بالاحرى سكان الريف فالشائعات و الاكاذيب التي يطلقها عن اختطافات النساء و الاطفال يستحق عليها المحاكمة و العقاب ليلتحق بابنه في سجن عكاشة.
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6
38 - هسبربيسمتالقة الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:51
انا مع رقم 10 ..ماسمعنا بهذا من قبل عذا الرجل استقوي بالغير واراد ان يحاكم الدول ..اتعلم ما الدولة يا اناني انت ؟؟
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3
39 - Abdou الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:52
Plusieurs fois tu as fait la grève de faim jusqu'à la mort mais tu es toujours vivant.il fallait penser au conséquence de tes paroles pour diviser le Maroc.on est tous marocains.
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-1
40 - بائع القصص الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:52
أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين فورا
لا لتشريع الظلم، هذه فوضى وعبث!!!
الوطن ليس ملك لأحد وإنما للشعب بكامله.
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6
41 - أحمد الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:55
ما صبرش مسكين ما كينش بحال الأنبياء أو الصحابة في الحقيقة
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-5
42 - مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 18:56
كان عليه خيطو شحال هدي ... قبل ما يمس كرامة المغاربة والفوضى في بيت الله لا لتحريض على الفتنة
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-4
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