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كُتّاب وآراء
حسابات فلكية: الثلاثاء 7 ماي أول أيام رمضان
قالت المبادرة المغربية للعلوم والفكر إنّ تحري الهلال بالمملكة المغربية يمر عبر مرحلتين؛ الأولى حسابية تكون في بداية كل سنة هجرية عبر إصدار كتيب "التقويم الهجري المغربي" الذي يعتمد 10 معايير، والمرحلة الثانية ميدانية تتحرى شهريا 278 لجنة مراقبة موزعة عبر التراب الوطني، مع مشاركة القوات المسلحة، وسيتم هذا مساء يوم الأحد 29 شعبان 1440هـ/ 5 ماي 2019.
وأضاف المصدر ذاته أن "الشمس ستغرب بمدينة الداخلة عند الساعة الـ20:34 حسب التوقيت المعتمد (GMT+1) كآخر مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، بينما سيغرب القمر عند الساعة الـ21:15، أي سيكون مكث الهلال هو 40 دقيقة"، مشيرا إلى أن "عمر الهلال سيكون 20 ساعة و48 دقيقة، وارتفاعه 8,9° واستطالته (قوس النور) هي 11,27° وزاوية السمث 282,73°، ونسبة الإضاءة 0,84%، وقوس الرؤية 9,47°".
وجاء ضمن المعطيات ذاتها أنه "عند مقارنة هذه المعطيات مع المعيار الأول المعتمد حسابيا التي فصلها العلامة المؤقت المغربي محمد بن عبد الرازق رحمه الله نجد أن عدم تحققه، لأن المكث أقل من 48 دقيقة، وهو الحد الأدنى للرؤية بالعين المجردة"، كما أن الأرشيف الميداني يحدد أن "الحد الأدنى لعمر الهلال لكي تتم رؤيته بالعين المجردة هو 24 ساعة؛ وهو ما لا يتحقق في هذه الحالة".
وأوردت المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن "هذه الحالة تشبه تحري هلال شوال 1424هـ/2003م، وتحري هلال شوال 1422هـ/2001م، حيث أعلنت في كليهما المملكة عدم ثبوت رؤية الهلال"، مضيفة أن "كل ما ذكر من معلومات تجعل الرؤية عسيرة جدا، ومنه ستعلن كل اللجان رؤية سلبية، وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 7 ماي 2019 أول أيام شهر رمضان فلكيا، في انتظار الإعلان الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".