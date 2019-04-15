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الرئيسية | مجتمع | أمزازي: معدل التحاق الأساتذة 20% .. ومطلب الإدماج لن يتم أبداً

أمزازي: معدل التحاق الأساتذة 20% .. ومطلب الإدماج لن يتم أبداً

أمزازي: معدل التحاق الأساتذة 20% .. ومطلب الإدماج لن يتم أبداً
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:00

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة التحاق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اليوم الاثنين بأقسامهم بلغت 20 في المائة على الصعيد الوطني.

وقال المسؤول الحكومي، في تصريح خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن نسبة التوقف عن العمل في صفوف أساتذة الأكاديميات انتقلت من 65 في المائة التي كانت في السابق إلى 45 في المائة بعد عودة جزء من الأساتذة إلى العمل.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أوضح أن المعطيات التي توصلت بها الوزارة تشير إلى وجود تفاوتات بين المديريات الإقليمية بخصوص معدلات التحاق الأساتذة بعملهم.

وتابع وزير التعليم، في تصريحه لهسبريس، أن هناك بعض الأقاليم التي سجلت نسبة التحاق بلغت ما بين 70 و100 في المائة، من قبيل مديريات الدريوش وطرفاية وتطوان وتمارة ووجدة والفحص أنجرة ومناطق أخرى، مقابل تسجيل عدم التحاق الأساتذة في بعض المناطق بشكل جماعي.

وحول تداعيات قرار الاستمرار في مقاطعة الدراسة على اللقاء المرتقب بين الوزارة "وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين"، خصوصا أن الحوار الأول كان قد خلص إلى استئناف الدراسة ابتداء من يومه الاثنين، قال الوزير أمزازي إن "لقاء 23 أبريل هو فرصة لتطوير النقاش وبناء الثقة بين الحكومة والأساتذة". وزاد أن الوزارة تطمح إلى التحاق عدد كبير من الأساتذة خلال الأيام المقبلة حماية لمصالح التلاميذ في الدراسة.

وقطع الوزير أمزازي الشك باليقين بخصوص مطلب إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مؤكدا أن "الإدماج غير مطروح نهائيا في الحوار مع الأساتذة، ولن يتم أبداً"، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وهو ما يعني أن المطلب الرئيسي الذي يرفع الأساتذة المحتجون لن يكون مطروحا ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية من الحوار.

يشار إلى أن هسبريس حصلت على إفادات من أحد منسقي "الأساتذة المتعاقدين" بأن "الأساتذة لم يلتحقوا بعملهم في 60 مديرية إقليمية من أصل 84"، مضيفا أنّ "قرار تمديد الإضراب ليومين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، جاء من أجل الحيلولة دون تفجير التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

واندلعت خلافات حادة بين قيادة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وبين الأساتذة، وصلت إلى حدّ "اتهام القيادة بالخيانة"، بعدما كان الغاضبون يأملون أن يُفضي الاجتماع مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بمعية النقابات التعليمية، إلى "تحقيق المطلب الأساس؛ المتمثل في إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية"، وهو ما لم يتحقق.

ولم يلتزم "الأساتذة المتعاقدون" بقرار التنسيقية الوطنية ولجنة الحوار بخصوص الموافقة على تعليق الإضراب الوطني والعودة إلى الأقسام، كما تم الاتفاق على ذلك في أول جلسة حوار رسمية بين ممثلي الأساتذة والوزارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (107)

1 - الحمد لله الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:17
من التحق يجب ادماجه ومن لم يلتحق الطرد و السلام
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-68
2 - كلام الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:17
اللي بغا الوظيفة العمومية حاصو إيدوز في التجنيد أولا
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-51
3 - متضامن الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:17
بما أن الوزير قال ان الإدماج غير ممكن فإن قرب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قريب الصمود هو الحل
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29
4 - خالد F الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:18
بعد ما رأيناه من شد وجدب وتصريحات سرعان ما يتم تفنيدها بين الأساتذة ومن يمثلهم ووزارة التربية الوطنية من جهة و الحكومة من جهة أخرى يبدو أنه قد حان الوقت لإجراء بعض التعديلات الوزارية.
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15
5 - عبد الحفيظ الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:19
راك غادي في الخسران احمادي التعليم ضاع عندما ظهرت المدارس الخصوصية
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33
6 - الحاقد المسموم الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:20
الطرد تم الطرد تم الطرد كفى من العبث كفى من الاستخفاف بالاخر كفى من التكاسل يجب على الوزارة والاكاديميات غربلة هؤلاء وايقاف الاجور وطرد من لم يريد العمل وانذاك سنرى كبرها تصغر مع هاد الناس حاشى لله يكونوا هادوا اساتدة او نسميوهم مربوا الاجيال هما خصهم اللي يربيهم البراهش وهادا اللي سمح لهادوا يدخلوا الاقسام وسماهم اساتدة لعنة الله وعليه
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-39
7 - rbatiiiiiii الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:20
لو كان في الحكومة السابقة رجال دولة لما وقعنا في في حيص بيص من أمرنا ولأخرجوا منذ البداية قوانين الجهة بما فيها الموظف الجهوي سواء كان معلما أو شرطيا أو غير ذالك وبامتيازات تحفيزية ولكن حكومات المغرب ووزراءها "على قد حالهوم" وما يهم هو ما يجمعونه من مناصبهم وامتيازاتهم وريعهم أما الوطن والشعب المغربي فهو غائب عن حساباتهم وكما قال الشاعر "على قدر أهل العزم تأتي العزائم. .."
لك الله ياوطني الحبيب
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5
8 - مفتش الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:21
الوزير في مهرجان ( التبوريدة) ومدير الموارد البشرية بمديونة يشعل النار ويُكسر الاتفاق بتدوينته واستفزازه.
الوزارة لم تف بوعدها : أرسلت المفتشين وفرضت توقيع استئناف العمل ولم تصرف الأجور المقطوعة ولم تسمح برجوع الأساتذة المعزولين.
أولادهم لا يدرسون في المدارس العمومية فلا يحسون.
هؤلاء الأساتذة أولاد الشعب وطالبوا بحقوقهم الدستورية والإنسانية ومساواتهم بزملائهم.
عوض دعم مهرجانات العري ومسلسلات الفساد وبناء المركبات ادعموا المعلم والمتعلم والمدرسة العمومية.
الأساتذة قالوها مرارا وتكرارا :مستعدون لتعويض كل الدروس مجانا فلماذا تعنت الحكومة؟ لماذا دائما نجد المشاكل في قطاع التعليم والصحة؟ لماذا نصر على رؤية من يطالب بحقه بأنه مجرم؟ من هو المجرم حقيقة؟ ضع نفسك مكانهم؟ هل ترضى أن تسمع : ( انت غير مكتوب بقلم الرصاص - ةنت غير بطالي وخدمناك - بحالك بحال... - انت غير متعاقد...الأنانية جعلتنا نتخلى عن بعضنا وعن أولادنا وعن حقوق غيرنا فقط لأننا قصيروا النظر أو عميان أو عديمرا الإنسانية لا نرى المصلحة العامة.
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41
9 - عبد ربه الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:21
تحمل مسؤولياتك فيما ستؤول إليه الأوضاع وسط هذا الاحتقان الاجتماعي
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23
10 - بوشتة ايت عراب الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:23
كيف يعقل ان يكون السيد امزازي وزيرا؟ انه ليس برلمانيا و لا متحزبا و لم ينخرط قط في اي حزب (تمت صباغته عند تعيينه وزيرا) سياسي و لم يكن معروفا اي لا نعرف توجهه و لا فكره و لا نظرته للتعليم و للسياسة...و في الاخير يصبح شخصا يقرر مصير مجتمع كامل...ثمة اكثر من 7 وزراء ليسوا منتخبين..اي ان الشعب لم يخترهم و لم يتقدموا ببرنامج امام الشعب و لم يواجه الشعب بخطابات للاقناع و الحجة و الثقة الخ...و ثمة من ناضل حياته كلها و ذاق الوان العذاب و التضييق و يضل دوما يؤطر الناس و يجتهد و ينتج و ينتقل من هنا و هناك بوسائله الخاصة و لم يصل ابدا الى منصب مسؤولية صغير...هل يحكم المغرب فئة ليست مغربية (في الخارج) و فئة لها موطن قدم بالمغرب...السيد امزازي لا حق له سياسيا و اخلاقيا ان يقود وزارة ما ...
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14
11 - يا رب انصرنا يا رب الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:24
والله حتى حشووومااا عليكم يا هاد المسؤولين تتعدبونا فحياتنا شبابنا تيضيع في طلب اشياء وحقوق اصلا كانت. الله كبير كبير كبير بزاف هدي ياخد حق المطلومين.
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15
12 - خليلوفيتش الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:25
الشيء الذي لا تريد الحكومة أن تقر به هو أن فاقد الشيء لا يعطيه هي مجرد تلي كومند في يد البنك الدولي و ما أدراك ما البنك الدولي فلا داعي كما يقول المثل الشعبي ندرقو الشمس بالغربال مادام البنك الدولي شرط على المحكومة خفض كثلة الأجور فلن تستطيع فعل شىء سوى الرضوخ لشروط البنك الدولي و ليس لشروط الأساتذة المتعاقدين.
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9
13 - سرعة الضوء الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:26
نحن لا نستجدي أحدا.. والادماج سيكون وإلا ستدفعون الثمن غااليا.. المدرسة حق الجميع
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9
14 - أناروز الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:26
منظومة التعليم في هذه البلاد بأساتذتها ووزرائها ومناهجها تدور في حلقة مفرغة الكل في هاذه الساعة فاشل أتقوا الله فالأجيال الصاعدة
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7
15 - عادل الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:26
أمزازي يريد إشعال فتنة لن تنطفئ، استقرار البلاد لا فوق كل المزايدات ... بالحوار تسير الأمور أيها الوزير
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10
16 - استاذ الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:27
أعتقد أن الوزارة اخلفت ما واعدت به الحاضرين في حوار السبت الماضي،حيث تعهد كاتب الوزارة والوزير الفعلي القاسمي،بالحوار حول المطلب بشموليته اي ان الادماج من اهم محاور الادماج.
وزارة اللاتربية ومحكومة علي بابا والاربعين تنهج سياسة الاذان الصماء والهروب الى الامام وهذا لن يزيد الامور الا تعقيدا،مما يساهم بشكل او بآخر في تأجيج الاوضاع.
فليسقط التعاقد المشؤوم ولتسقط الزنزانة 9.
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10
17 - المعلم الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:28
اولءيك المعلمين لايعرفون اصلا الفرق بين موظفي الاكاديميات والوظيفة العمومية !لان الفرق بسيط ؛من ناحية الواجبات والحقوق واحدة ،فقط من ناحية الميزانية المنتمين اليها اليها وهي محلية كالجماعات والجهات والعمالات والمراكز الجهوية للاستثمار والوكالات الحضريةو...وموظفيها يسري عليهم مايسري على باقي الموظفين العموميين.ثم ادماج 70الف مرشح دفعة واحدة من المستحيلات الا ان ارادت هده الدولة ان تقوم بتحطييم رقم قياسي عالمي في هدا المجال ؛الله اعلم مادام قبلوا الغاء التعاقد من غير المستبعد الغاء التوظيف المحلي ؛ادا كنت في المغرب لاتستغرب!!!!!!!؟
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-6
18 - Adil الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:29
أرجو من سيادتكم تخصص حلقة للمشاكل التي يعاني منها طلاب كليةالطب الخاصة بالرباط من غياب التدريب الطبية بسبب غايب مصالح خاصة بذلك وعدم وجود إدارة كفءة لحل المشاكل على الرغم من المستوى الجيد للطلبة الذين دخلوا الكلية بالمباراة بعد الحصول على بالبكلوريا باكثير من 16/20 وأكثرهم من الطبقة الوسطى يضحي آباءهم بالكثير من أجل ابناء هم لأنهم كانوا يضنون أن مستوى كلية جيد
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2
19 - سمير الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:30
ندعوا الاساتذة الى مزيد من النضال حتى تحقيق الهدف الاسمى، والا ستتجرعون مرارة الذل لما تبقى من حياتكم. درب النضال صعب و مكلف لكنه يستحق العناء. اكيد بعض الاباء لن يعجبهم التعليق، لمن هؤلاء الاساتذة يدافعون عن مستقبلهم و يحاولون الحصول على حقهم. على الدولة ان تجد حلا لمعاناة اولادكم و ألا تجعلكم وسيلة ضغط على هؤلاء الاساتذة.
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8
20 - مواطن غاضب الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:31
نطااب الوزارة بطرد جميع المنقطعين عن العمل..
والله هناك شباب عاطل عن العمل مستعد للعمل وتدريس أبناء الشعب حتى ب 2000 درهم للشهر !
علما أن أجور هؤلاء المضربين تقريبا 6000 درهم
والله الا ضصرو بزاااااف
أنشري يا هسبريس مشكورة
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-12
21 - وزاني الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:31
وبتعبير آخر: مزيدا من التصعيد وسنة بيضاء.
شكرا السي أمزازي تصريحك جاء في الوقت المناسب من أجل تمديد الاضراب.
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4
22 - مدوخ الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:31
السيد الوزير فرحان بزاف. نسبة 45 % و 60%. انجاز كبير يفرح الوزير. المهم عنده هو كسر الإضراب وخلق الفتنة بين الأساتذة. اخر الشهر يبان العربون. هادي الاخيرة لك. باي باي بقرار ملكي انشا الله. نلتقي أواخر الشهر.
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2
23 - نصر الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:32
الوزارة غير مهتمة بمصلحت التلميذ ولو كانت مهتمة لوجدت حلا للملف منذ زمن بعيد ولكن بما أن الضحية هم أبناء الشعب فستستمر الوزارة والحكومة في تعنتها أما الأساتذة الأجلاء ما عليهم إلا الاستمرار فالنصر قريب ان شاء الله
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3
24 - bensaid الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:33
يجب رفع دعوى قضائية ضد الطرف الدي أخل بالعقد.سواء الاستاد أو الوزير.للاسف التلميد هو الضحية. الشعب هو الضحية.و الكل يبحث عن منافعه المادية.
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1
25 - رسالة للحالمين بحوار 23 ابريل الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:33
هاهو امزازي سهل عليكم المأمورية قاليكم الحوار سيكون فقط على تحسين ما يسميه اطر الاكاديميا يعني بعد 5 او 6 سنوات ربما تحصلون على حق في الحركة الوطنية. اما التقاعد و الترقية و الحق في مناصب تحويل نغير استاذ ثانوي الى استاذ جامعي لن تحصلو عليه ابدا.
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4
26 - مواطن الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:33
زعما هاذ الحكومة تدير غير لي فراسها غير هما ضمنوا المناصيب اضمنوا التقاعد والشعب يعيش فالجحيم هذة هيا حكومة بلادنا
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3
27 - المعطي ااقفل الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:34
انا عالم وخبير تربوي وأقول لكم يا أمزازي هذا خطأكم منذ البداية . فكيف تجلب اساتذة من الشارع وتنتظر منهم الالتزام بالعقد المبرم ...التكوين شرط أساسي يا امزازي لتأهيل أساتذة في المستوى ..غدا سيصبحون 90 الف وبعد غد 200 ألف وفي تلك اللحظة سيحققون الادماج رغما عن أنفك .يجب استشارتنا نحن العلماء ومن في حكمنا قبل الخوض في أمور لا تفقهون فيها .
انشري هيسبربس كعادتك فانت صوت من لا صوت له
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1
28 - موطن مغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:36
على الوزارة تطبيق أقصى العقوبات في حق هؤلاء (الأساتذة ) الرعاع فضلوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة للوطن في تعليم أبناءه وقامو بتضييع 7 أسابيع من زمن تعلمات التلاميذ نصف الأسدوس الثاني يجب تطبيق العزل في حقهم ومحاكمتهم. هل إن كانوا يعملون بالقطاع الخاص سيقومون بنفس السلوكات؟؟
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29 - كناوي كلاس الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:36
اعتقد انه يجب الغاء العطلة الصيفية او تعديلها انتظارك ما فات
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1
30 - التعاقد في كل الادارات الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:36
الأدارات المغربية ينخرها الفساد.. موضف مقاطعة مثل هيتلير.. و لديه فيلا و مشاريع.. يجب فرض التعاقد في كل الادارات
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5
31 - محمد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:37
كيفاش ارجعنا اليوم للعمل باش تقول لينا ماكاينش الإدماج ولحماق هذا
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2
32 - بلازواق الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:37
المستوى على قد الحال يجب ان تشرح لهم كيف لن يتم ابدا وانه ولو وافق الوزير ورئيس الحكومة فهناك استحالة مطلقة من الناحية القانونية والمسطرية والاجرائية ان يتحول متعاقدون الى موظفين تابعين لقانون الوظيفة العمومية راه غير ترجعو البطالة
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8
33 - استاذ فرض عليه التعاقد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:37
سنواصل الاضراب رغم عن انفك حتى تحقيق الادماج في الوظيفة العمومية
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0
34 - أعراب الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:37
إستئسادك سيد أمازازي في وجه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جبن و إنبطاح و استسلام كلي لإملاءات البنك الدولي... كنا نأمل أن نراكم تستأسدون في مقاومة الإملاءات الخارجية إنتصارا لبني جلدتك و لوطنك . كنا نود منك بلورة سياسة تستطيع من خلالها حل مشاكل التعليم ، سياسة تنم عن قوة شخصيتك و حصافة فكرك و عمق خبرتك ... أما تنفيد التعليمات و الإمتثال للأوامر الداخلية و الخارجية فهذا أمر في متناول كل عديم الشخصية متشبت بكرسي الوزارة
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0
35 - عبدو الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:38
لعب الدراري الصغار هدا واش يسحابليكم كتلعبو قاش قاش مع الوزارة؟؟؟؟؟؟
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4
36 - Zirlo الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:39
الوضيفة العمومية اصبحت ريع يجب اسقاطه لتجويد الخدمات. اما لهوءلاء اقول ان العقد شريعة المتعاقدين.
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2
37 - عادل مشرع بلقصيري الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:39
تصريح وزير التربية الوطنية يبين مدى فشله الذريع في التسيير كما أن تصريحه فيه نبرة التحدي وقد يؤدي تصريحه هذا إلى إحتقان إجتماعي غير مسبوق وخصوصا الأساتذة متشبتون بإلغاء نظام التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
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0
38 - محماد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:40
موحال الوزير واش كيشوف النعاس غير بالمسكنات.
أكملوا النضال فالحق ينتزع ولا يعطى
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-2
39 - محمد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:41
نعم هؤلاء المربون عليهم ان يعرفوا معنا النضال والتضحية اولا الموضف العمومي سابقا كان يقضي سبع سنوات كموقت وكان يلتزم بالعمل الدؤوب والصبر ليتم ادماجه .اما هؤلاء المتعاقدين الجدد لا يقومون بواجبهم ويطلبون الادماج حتى يتسنى لهم المطالبة باشياء اكبر وانذاك سيضربون ٣ اشهر او اكثر دون مراعاة ااتلاميذ وقتل الروح الحماسية فيهم.هذا موقف جريئ اشاطرك فيه واشد بحرارة على يديك شكرا سيدي
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1
40 - أستاذ متضامن الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:41
أخطأ الأساتذة عندما وافقوا في اجتماعهم مع الوزارة على بند: مرجعة نظام التعاقد في شموليته، لأن هذا التعبير فضفاض وملغوم، والدليل على ذلك تصريح الوزير أعلاه الذي أعلن فيه عن عدم إمكانية الإدماج.
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0
41 - لحسن.ا. الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:41
هذا ما تعلمه من التبوريدا في الفقيه بن صالح و يمارسه على الموظفين و لا حاجة له بالمدرسة العمومية من بعيد او قريب.
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-1
42 - استاذ الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:42
اخواني الاساتذة الكرام عودوا الئ رشدكم ولا تتركوا الحقد والكره والانانية والطمع وحب الدات و التمسك بامور هي من سابع المستحيلات ان تطبق مرة اخرئ علئ ارض الواقع واعلموا انكم مجازون عن عملكم في الدنيا والاخرة فتعليم تلميذ وتنشاتة وتربيته كصدقة جارية ستنالون ثوابها في الدنيا واللاخرة وكما جاء في الحديث الشريف :( _لايؤمن احدكم حتئ يحب لاخيه ما يحب لنفسه _) فالتعقلوا ولتعلقوا اضرابكم من غير رجعة والمسامح داءما كريم وخادم الناس سييدهم فالتعتبروا ان كنتم فعلا تحبون هذا الوطن وتتمنون الخير وكل الخير لاهله .
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4
43 - محمد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:42
اغرب ما لاحظته في هذا اليوم الاول بعد العطلة، ان استاذ متعاقد كان طيلة الفترة السابقة مضربا عن العمل، وخلال حصته الاولى هذا اليوم دخل على التلاميذ، وبدل استدراك ما فاتهم من الدروس والحصص، اخذ في توزيع اوراق فرض كتابي محروس. لا حول ولا قوة الا بالله، ما هذا الاستهتار بمستقبل ابناءنا؟
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4
44 - معزة و لو طارت الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:43
تحية لكل المناضلين الشرفاء الغيورين على مصلحة المدرسة العمومية كيف ما كانوا .
أتسلءل بدوري كمواطن لماذا كل هذا التعنت من طرف مسؤولينا ؟
ألا تستحق مصلحة التلميذ إدماج هؤلاء الاساتذة و الاستاذات ؟
أليس التعليم من القطاعات السيادية التي لا ينبغي بتاتا للدولة أن تفرط فيها ؟
هل القانون الاطار المنظم لأي قطاع قرأن منزل لا يمكن تغييره ؟
لماذاالتهاون في خدمة مصالح أبناء الشعب و تلبية تطلعاتهم ؟
أم كما نقول في مثلنا المغربي : معزة و لو طارت .
ينبغي على كل الأطراف أن تتنازل قليلا حتى تعود المياه إلى مجاريها .و كفى من هذا (اللعب و المزاح ) راه الامور بسالت ...
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-2
45 - المتعاقد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:43
اصلا ليتم إدماج آلاف المتعاقدين تحتاج الدولة لعدة سنوات،المتعاقد يبقى متعاقد...يجب على هؤلاء احترام العقود والعودة إلى الأقسام في أقرب وقت
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46 - hammadi الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:46
اريد من السيد الوزير ان يتقبل مني هذه الفكرة ان كانت جيدة.
فكروا بان يكون في كل مؤسسة تعليمية جهاز اتوماتيكي حيث كل رجل تعليم يضع بصمته في الوقت المحدد لدخول للمؤسسة وعند مغادرتها.
وكل من تغيب او اتى متاخرا ياخد في حقه المساءل القانونية .
ستعرون بان نصف الاساتدة معطلين ومغيبين.
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47 - متااابع الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:47
هل سمعتم ماذا قال السيد الوزير؟الادماج غير مطروح ولن يناقش بالمرة.الوزير جاكم من الآخر واختصر علبكم الطريق.إذن فماذا انتم فاعلوووووووووون؟؟
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48 - استاذ مرسم الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:48
استمروا ايها الاساتذة واتحدوا فالوحدة هي كل شيء وهذا الموقف سيتغير بفعل الضغط حتما.
لا تستسلموا لكن اتحدوا ووحدوا صفوفكم.
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49 - حمورابي الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:48
الحل الوسط هو نظام أساسي لموظفي الأكاديميات يضمن الإستقرار الوظيفي للأساتذة و يمنحهم جميع الحقوق كباقي الموظفين سواء موظفي الدولة أو العمالات و الأقاليم أو موظفي الجهات و الجماعات المحلية أو موظفي المؤسسات العمومية.
للتذكير عقدة التعاقد كانت جد مجحفة في حق الأساتذة فهي عقدة عبودية و رقيق فهي تخرق حتى القوانين الدولية المتعلقة بالشغل و تعاكس حقوق الإنسان؛ بل تبتعد كثيرا عن عقود العمل في القطاع الخاص (CDI).
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50 - منبر من لا منبر له الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:49
ان تصريح السيد الوزير جاء ليقطع الشك باليقين فيما يخص الادماج وبالتالي يبقى موضوع تحسين العقد وتطويره ليصبح عقدا دائما هو المطروح ..فهل سيقبل بهدا الطرح هنا الاشكال.....اما مصير الاجتماع المقرر في 23 من هذا الشهر اظن ان تصريح السيد الوزير جاء لينسفه......اظن ان النضال سيستمربعد ما اصبحت الامور واضحة...
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51 - بوعزة البوعزاوي الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:49
هذا القرار فرض على امزازي من طرف الدواءر العليا وعلى الحكومة من طرف ص.ن.د.لتمهيد الخوصصة في مجال التعليم المغربي.وهذا يسير بالمنظومة التعليمية إلى الهاوية.
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52 - أستاذ الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:51
كما قالها الأخضر (يجب أن تتعلمو النضال) ، الأهمية فالكيف ماشي فالكم، ما يقارب شهرين من الإضراب والاقتطاع ذهبت هباء منثورا
ضيعتو التلاميذ والأساتذة لي تابعينكم..
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53 - على الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:52
هذه الوزارة فشلت فشلا ذريعا في تدبير ملف الاساتذة المتعاقدين ولم تعطيه الاهمية الازمة لانها لا يهمها تعليم اولاد الشعب مادام اولاد المسؤولين يدرسون في مؤسسات البعثات الاستعمارية وبعض المدارس الخصوصية باهضة الثمن. اذن يمكن ان نسمي هذه الوزارة الفاشلة وزارة انتاج الجهل عند الشعب.
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54 - Mohammed الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:52
فليشهد التاريخ على أن تعنت هذه الحكومة هو من سيتسبب في السنة البيضاء. أما صمود الجماهير الأستاذية فهو مشروع و ذلك لا غبار عليه. لأنه غدا سوف يحاسب هؤلاء على أنهم هم من مكنوا النظام من تدمير قطاع كان دائما ملاذا مهنيا كريما و مشرفا لأبناء الشعب و من ليس له نسبا و لا جاه بل جهد عمله و عقله. و سوف ترون ما سوف ترون يوم يحرر "سوق" التعليم حتى تصبح المؤسسات كالاندية الإنجليزية لها مالك و كل مالك جديد يأتي بموظفيه و يرمي بالباقي في الشارع. هناك رغبة في اتباع المثال الأمريكي في هذا الصدد حيث هناك مدارس الفقراء حيث الرسوم غير مكلفة معية مع رداءة العملية التعليمية التعلمية. و هذا يراد منه ترسيخ الطبقية و ظاهرة "1%" الشهيرة في هذا البلد.
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55 - مواطن الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:53
الوزارة حاورت الاساتذة ولكن لجنة الحوار لم تكن في المستوى ولم تتلتزم بمضمون الحوار و بالتالي اصبح من الضروري اتخاذ قرارا اكثر صرامة و تسريح المشاغبين من الاساتذة و تعويضهم بجحافل العاطلين الذين ينتظرون فرصة العمل.
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56 - مغربي دايخ الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:54
نصيحة من أستاذ عمل عشرين سنة : من خلال تجربتي المتواضعة أنصح إخواني أطر الأكاديميات بالإلتحاق بعملهم .فهذه الفرصة التي أتيحت لهم بالعودة إلى عملهم ربما لن تعوض و حينها لن تنفعهم نقابات و لا تنسيقيات . أقسم بالله إن تم عزلكم فلن تنفعكم حتى الأمم المتحدة . السلم العاشر و العمل في جهتك لم نكن نحلم بها في بداية مشوارنا. فكروا منطقيا .الشعارات الخاوية على غرار ( الموت ولا المذلة ) لن تنفعكم . إذا عدتم إلى البطالة فتلك هي الموت و المذلة الحقيقيين
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57 - عبدو الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:54
ملف التعاقد اصبح مثل ملف الصحراء المغربية ممل لدرجة التقيوء . كما يقول المثل الشئ ادا زاد تن حده انقلب الى ضده
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58 - ملاحظ الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:55
كن متيقنا أن لا سبيل لحل الأزمة سوى الادماج .
هلوساتك لن تجدي نفعا . انها فقط رقصات الديك . وستبدي لك الأيام أن هذا الجيل سيقلب الموازين لصالحه
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59 - جوني ديب الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:55
أمزازي القوي هكذا نريدك. واصل يا بطل
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60 - Yassine الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:55
سد الخصاص بالتعاقد عوض الترسيم لن يتم أبدا بإذن الله.
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61 - أستاذة بالإعدادي الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:55
والله الله يعطيك الصحة قطع الأمل لهؤلاء الفوضويين لمتاجرتهم بمصير ابناء الشعب الفقراء لانهم مدفوعون من إياد خفية تريد نشر الفوضى في البلاد . لان كيف يعقل التراجع على قرار اتخذوه بأنفسهم ويلسقون التهمة للحكومة التي فرضت عليهم التعاقد واش ك يرضعوا صبعهم باش يفرضوا عليهم التوقيع
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62 - شاب يكره الفساد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:56
الأساتذة يثقون في تنسيقيتهم و الإضراب سيعلق يوم الاربعاء في انتظار الحوار يوم 23 ابريل..و الادماج قبل متم هذا الشهر و الا فالأمور ستأخذ منحى آخر يتحمل فيه هذا الوزير المسؤولية. انتهى!
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63 - حسام الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:56
هل مصلحة عائلتي و مستقبلي أولى أم مصلحة التلميذ، بالفعل مصلحتي، ربما هكذا يفكر بعض الأساتذة
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64 - احمد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:56
الى الامام ونحن ألآباء معكم لان هذا وحتى ان توقفت الدراسة فهو من صالح ابنائنا على المجال البعيد
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65 - صامدون الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:56
حتى نحن نقول لك بأن الالتحاق كمفهوم غير وارد لدينا الى حين تحقيق مطلبهم العادل وحقهم الدستوري
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66 - كريم بوزبيطة تطاون الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:57
المشكل الكبير هو ان التنسبقيات لم تستوهب الدرس بعد اللقاء الذي جمعها بكاتب الدولة في التربية والتعليم والوسطاء النقابيون لان المطلوب كان حينها هو ايقاف الاضراب اولا ثم الانتقال الى الحوار يوم 23 من الشهر الجاري بقي على المتعاقدين ان يظهروا كفاءتهم في الحوار القادم اما ما سبق من اللقاءات قلم تتمخض عنه اي نتيجة تذكر نسال الله السلامة لهذا الوطن وان تفضي المفاوضات الى حلول تنفع المواطنين المغاربةوتصب في خدمة الصالح العام
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67 - Mohamed الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:57
يجب على الدولة اتخاد اجراءات الطرد في هولاء لانهم ضيعوا ابناءنا ...انا كأب سأرفع دعو قضائية ضد الاساتدة الدين يدرسون ابنأنا....
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68 - كمال // الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:57
هذا هو الصواب لانه سيمكن بصفة نهائية ربط المردودية والكفاءة بالاجر بمعنى ان الاستاذة الكسالى و الاساتذة الذين يستغلون منصة التعليم لاغراض سياسوية او اديولوجية .. سيصبحون في خبر كان وهذا يصب في صالح رفع من جودة التعليم لا شك في ذلك
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69 - متتبع للشأن المغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:58
مشكل هذا البلد أن أصحاب القرار لا يتحملون مسؤولياتهم. الحق بين ومطالب الأساتدة بضمان إستقرارهم المهني وحمايتهم كاساتدة حق مشروع. أما إن تمت الاستجابة لعبثهم هذا من جعل أولاد الفقراء رهائن من أجل الكسل ومقولة أنا ضامن خدمتي وموظفوا التعليم والصحة إستثناء على أساس أنهم ليسوا جزء من إخفاق القطاع،سيشجع الجميع للإحتكام للشارع لانتزاع مكاسب ريعية. ولن تقوم قائمة لأي إصلاح في هذا البلد المنهوب من من هو أعلى إلى الأسفل غير لي ما لقا كيفاش حتى تفرݣع هذ الرمانة وهذا قدر محتوم إلى بقينا هکا.
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70 - بلازواق الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:58
المستوى على قد الحال يجب ان تشرح لهم كيف لن يتم ابدا وانه ولو وافق الوزير ورئيس الحكومة فهناك استحالة مطلقة من الناحية القانونية والمسطرية والاجرائية ان يتحول متعاقدون الى موظفين تابعين لقانون الوظيفة العمومية راه غير ترجعو البطالة
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71 - متضامن الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:59
تحية نضالية للأساتذة ومزيدا من الصمود إلى حين اسقاط مخطط التعاقد
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72 - مواطنة الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:59
سبحان الله هذا الوزير كلما قدم تصريحا إلا واشعل النار! !! في رأيي لا يستحق أن يكون وزيرا !! تنقصه الديبلوماسية !!! أظن أن هكذا تصريحات مثل صب البنزين سوف يؤثر سلباً على التحاق الأساتذة المتعاقدين بالأقسام !!!!
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73 - حسن بن محمد الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:59
الاجهاز على مجانية الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بمداخل عدة،رسختم فكر الطبقية عبر برنامج رميد و المصحات الفخمة وكذا انهكتم المدرسة العمومية المجانية و دفعتم بأبناء الشعب نحو مشاريعكم الربحية وأرغمتم الشعب على الأداء مقابل التعليم والثحة والرعاية الاجتماعية، المواطن يؤدي الضريبة في الشاي والسكر والدقيق و الماء والكهرباء والطرق والخدمات الاخرى..لماذا؟ليستفيد كل ابناء الشعب من خدمة مدرسية وصحية اجتماعية في الحد الادنى لها مجانية...لقد اغرقتم الشعب في التخلف ...واليوم تقارعون افضل الناس...الاستاذ...لتجروه لزريبة العبيد يباع ويشترى في بورصتكم ...لن نرضى بذلك...ولن نيكت كمواطنين و كموظفين.. وك مغاااربة...
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74 - عمرpjd الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:00
نحن نتطوعوا لدراسة الثلاميد لانهم سيضيعون ادا انتدروا هؤلاء الاساسدة الدين يقمون بالايضراب
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75 - عتيق من صفرو الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:00
برافو امزازي
ينبغي محاسبة كل المتغيبيين منهم.
لا تستجيبوا لأي مطلب لهم فهم ضيعوا الملايين من التلاميذ فلا يستحقون اي تنازل
أغلب الشعب يحبك ياامزازي لأنك كسرت شوكة هؤلاء المتعاقدين الذين ارادوا تدميرالمغرب من اجل دراهم معدودة
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76 - استاذ سلم 9 الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:01
سيدي الوزير عار على جبين الوزارة بقاء زنزنة 9 الى حدود اليوم.انا استاذ سلك اعدادي تخصص علوم الحياة والارض لدي 10 سنوات اقدمية في التعليم.واجرتي لا تتجاوز 4000 درهم.اقسم بالله قمة الحكرة والمهانة والذل.اجرة لا تسمن ولا تغني من جوع.والغريب في الامر ان معظم الناس يظنون انا لنا اجور تفوق 8000 درهم.اقسم بالله انهم لخطيئون.ناخذوها فعلا ولكن في شهرين.اما في شهر واحد 4000 د لا اكثر.اتحذث عن زنزنة 9.خلاصة القول :عند ربكم تختصمون.مدبروها حكيييييم.الله يصوب وصافي
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77 - انا هو انا الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:02
الرضا ..هذا هو الكلام .كما ينبغي تطبيق الاجراءات الادارية وخصم ايام الاضراب ..هكذا طبق علينا ايام زمان .وختمها بن كيران والمطيع الاجر مقابل العمل .
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78 - صياد النعام الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:02
ماذا تنتظر من أناس استغلاليين الكل يبحث عن مصلحته . ههههه حتى منسقي التنسيقية باعوا أصدقائهم من أجل منصب في وزارة التعليم . انا قلتها و اعيدها هناك الكثير من المتعاقدين مضحوك عليهم . و للاسف الخاسر الوحيد هو التلميذ
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79 - تقولبتو الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:02
الوزارة قولباتكم و ستستمر في قولبتكم. و تبين ان الأساتذة منهكون و مستعدون للرجوع إلى العمل بنفسية المنهزم وهو كذلك. إلان انتظروا من الوزارة و الأكاديميات الأسوأ. بن تكون لكم قائمة بعد اليوم.
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80 - Karim الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:03
الخل هو طرد غير الملتحقين.
دعهم يبحثون عن العمل بأقل من 3000 درهم في المدارس الخصوصية أو الإحتفاظ بإجازة البطالة.

لقد أعطيت لهم جميع الضمانات. فماذا يريدون؟
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81 - Nabil الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:03
Les enfants de SSI Amzazi et les autres ministres sont dans écoles privées de haute qualité ou des écoles de la mission. C'est nos enfants qui perdent leurs avenir comme le nôtre
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82 - استاذ الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:05
فليشهد الشعب المغربي ان وزارة التربية و التعليم,هي من تخرق جميع العهود بتعنتها.اذا حي على النضال و الشارع بيننا.
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83 - الصحراوي الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:05
وقطع الوزير أمزازي الشك باليقين بخصوص مطلب إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مؤكدا أن "الإدماج غير مطروح نهائيا في الحوار مع الأساتذة، ولن يتم أبداً"، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وهو ما يعني أن المطلب الرئيسي الذي يرفع الأساتذة المحتجون لن يكون مطروحا ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية من الحوار.
الفرس افضل من الشعب .
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84 - ابن للشعب الكادح الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:07
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،
أما بعد :
فكما نعلم و ما يحز بخاطرنا هو أن هذه الدولة لا تعير أي اهتمام بأجيالها و لا بمربي و مربيات أجيالها.
أحس أنني رغم كبر حبي لوطني زاد كبر حقدي عليه.
الا تخافون الله تعالى أيها المسؤولون ؟
هل تنامون بكل أريحية و شعب يموت بقراراتكم ؟
ماذا أعددتم للقاء الله عز و جل و كل الشعب ساخط عليكم و مظلوم أشد الظلم من طرفكم ؟
ألا ترون أنكم جعلتم أرقى ما أنجبت المغرب تكرهكم و تمقتكم ؟
و لكل ذباب أقول لهم. كفى ثم كفى. فموعدكم الصبح أليس الصبح بقريب. و ستنالون عقابكم في الدنيا قبل الآخرة. و لكل من سولت له نفسه قتل عرق الأحرار ببلد قل حره و كثر عبده.
أقول لكم و من هذا المنبر ما يلي :
الإدماج هو حق لكل شخص مزداد في هذا البلد الجريح ؛ فاعطوه لهم . أو ستشعلون نارا أجيال ما بعدهم و تجنون ثمار عملكم لمربيهم.
و شكرا
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85 - حقيقة الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:07
الوزارة تنزلق بقطاع الوظيفة العمومية برمته الى الهلاك إن أذعنت لهؤلاء المراهقين. وجب طرد فوري للمتزعمين لهذا العصيان وتجويد عقد التعاقد وفتحه السنة المقبلة بعقود اكثر وضوحا وتشددا. لا تحرموا جحافل المجازين المنتضرين للقمة عيش من اجل شردمة وافتحوا لوائح الانتظار
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86 - لماذا اغلاق باب .... الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:07
... الادماج.
هل ستستغني الدولة يوما عن المدرسين ؟.
ما بستحسن تقريره هو ربط الترسيم بالرفع من المستوى المعرفي للاساتذة بالزامهم تحضير شواهد في تقنيات المعلوميات والانترنيت بالانجليزية حتى يكونوا قادرين على تلقينها للتلاميذ.
يجب الانتقال من المعلم bilingue مزدوج اللغة العربية والفرنسية الى المعلم trilingue ذي التثليث اللغوي العربية الانجليزية الفرنسية او الاسبانية.
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87 - رأي الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:09
ما دام السيل بلغ الزبى، و كولي أمر، فإني أمني صوتي لصالح طرد جميع من ضيعوا أبنائنا. فهناك أزيد من 100 ألف من المجازين تنتظر فرصتها للاشتغال في التعليم التعاقدي بأقل من الشروط التي وافقت عليها الوزارة. لا تتردوا يا مدراء الأكاديميات في طرد رؤوس الفتنة، فإن مكانهم في الشارع و ليس في القسم.
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88 - إسماعيل الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:10
إلى متى سلا يهمني متى واين سأموت لكن يهمني ان يبقى الثوار منتصبين يملأون الارض ضجيجا,كي لا ينام العالم بكل ثقله فوق اجساد الفقراء والمظلومين -جيفارا
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89 - يسن الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:10
على الحكومة... برمجة تكوين للوزارئها على كيفية التواصل و ايجاد الحلول و اخماد الازمات ... هاد السيد ليس له اي مؤهلات علمية ولا انسانية.... التعليم الا بقا هاكا البلاد كلها اتمشي
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90 - M6kl الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:10
الخاسر الأكبر يبقي هو أبناء و بنات الشعب المسكين!
هل نسجل أبناءنا في المدارس الخاصة لكي لا يكونوا ورقة في لعبة المصالح هذه؟
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91 - محمد الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:11
اسمعوا يا من يدافعون على هؤلاء الامسؤولين. بالامس اتفقوا معك على شيء، ثم ينقظون في آن. هكذا ألفنا مؤسسات هذا الوطن عدم الالتزام بالاتفاقيات. كيف تريدون ان نثق في هؤلاء. سنقول لكم الشارع هو الفيصل بيننا نحن امة لاتركع.
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92 - متعاطف الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:12
دابا نشوفو شكون الي كيحكم واش انتم ولا نحن ولا بنك لاغارد، الادماج سيتحقق والا ستغلق ابواب المدارس، وليبحث ابناء المغاربة انذاك عن من يدرسهم.
الادماج في الوظيفة العمومية حق من الحقوق وليس فضل من أحد على الاساتذة.
المغرب ذاهب الى الهاوية ان لم يستدرك الامر قبل فوات الاوان.
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93 - اولاد عبد الوارث التطواني الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:12
أنا لا أفهم مترشحون دفعوا بالتوظيف بالتعاقد وعندما احتجوا على ملحقات العقود وتضامن معهم الشعب سارعت الوزارة الى الغاء التعاقد وملحقاته وقامت بادماجهم في النظام الاساسي للاكاديميات وهو بمثابة نظام أساسي للوظيفة العمومية ، بهذا التنازل الكبير للوزارة كبر طمعهم وصاروا يطالبون بشئ غير قانوني لأن الجهوية الموسعة صوت عليها الشعب في دستور 2011 ولا يمكن التراجع عنها بسبب خروج بعض اشباه الاساتذة للتهريج يقفون ضد ارادة شعب بأكمله ، الحل في نظري هو استكمال مسطرة ترك الوظيفة وبحلول 5 ماي 2019 ستكتمل 60 يوما وهو التاريخ القانوني لعزلهم قانونيا لانهم انقطعوا 4 مارس, على اساس تنظيم مباراة جديدة في العطلة الصيفية لتعويضهم ، وان خرجوا للاحتجاج يجب سجنهم مباشرة ، هم من أرادوا هذه الفوضى والعبث .
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94 - mouad الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:13
ينقلبون على عقودهم مع الدولة و ينقلبون على ممثليهم في التنسيقية...
هؤلاء نسميهم عندنا براهش و قليلوا الرجولة
صدق المدير الذي وصفهم بالذين باعوا كرامتهم و الذين عليهم أن يتعلموا أولا أصول النضال الحقيقي...
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95 - حسن التادلي الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:14
نفس المعطيات التي اعطتها التنسيقية قبل خروج الوزير ... وهذا يدل على مصداقية هؤلاء الاساتذة وواقعيتهم ...
بخصوص الموضوع الرئيسي ... مواصلة الاضراب من عدمه ....اقول و انا لست من هيئة التدريس .. ان توقيف الاضراب محبذ من جانب مصلحة هؤلاء الاساتذة لاعتبارات اهمها .. ان الوزارة باتت تضرب الف حساب لهذه الفئة .. ولا يجب نهج سياسة كسر العظم .... يجب ترك مساحة للتفكير وطرح مبادرات اخرى ... وهذه مجرد معركة اولى يمكن ان تتلوها معارك اخرى في حال عدم تحقق المطالب ...
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96 - ماركسي حر الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:14
الادماج سيكون مادام هناك شرفاء وشريفات من الاساتذة ورغم انفك ايها البورجوازي المتعفن سندافع عن المدرسة العمومية وحق ابناء الشعب المغربي في تعليم مجاني
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97 - Enseignant الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:17
النقاط التي تم الإعلان عن تحقيقها لم تكن أصلاً مدرجة ضمن الملف المطلبي الذي يتمحور أساسا حول نقطة رئيسية وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية
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98 - ملاحظ تربوي الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:21
يبدو أن وزارة التربية الوطنية لم تستطع اختراق التنسيقية رغم محاولتها بعض الالتزامات التي ابدتها في شأن بعض النقط.لكن،الأساتذة المتعاقدات و المتعاقدون لازالوا يتشبتون بمطلبهم الاساسي الا و هو ااادماج في الوظيفة العمومية الذي ترفضه وزارة القطاع او الدولة بكفيفية صريحة. مسلسل الاحتجاجات سيستمر،و على الجميع تحمل مسؤوليته خدمة بلادنا العزيز المغرب.
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99 - أستاذ الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:22
كنت متعاطفا بشكل مطلق في البداية مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لكن أعتقد اليوم أنهم اخطأوا حين خلقوا هذه الأزمة مع تنسيقيتهم.. نعم قد يبدو لنا أنهم باعوا ضمائرهم لكن أنتم لا تعلمون ما يجري في الكواليس.. التنسيقية حتى و إن كان هناك حوار مع الوزارة يجب أن تجلس إلى طاولة الحوار و هي في موقع قوة.. عدم التفاتتكم الى الأساتذة الذي أشعروا بقرار العزل هو دليل على تهوركم النضالي و عدم تفكيركم في مآلات زملائكم.. و ربما ازدياد عدد المهددين بالطرد.. الشجاعة لا تعني أبدا الاندفاع و التهور.. ارجعوا اليوم إلى أقسامكم و أنتم معززين قبل أن ترجعوا أذلاء صاغرين.. الوزارة قدمت تنازلات.. و أنتم لم تقدم اي تنازل
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100 - أنا ما خايف الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:22
لقد تبين ان الوزارة لا نية لها لحلحلة هذا الملف العويص الذي يهدد أبناء المغاربة بسنة بيضاء،والشارع بيننا
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101 - مواطن مغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:23
game over
انتهت اللعبة ، فعودوا إلى أقسامكم أو قدموا استقالتكم إن كنتم حقا أحرارا انسجاما مع الشعار الذي رفعتموه "الموت و لا المذلة" .
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102 - Mouad الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:24
Bravo mr amzazi je suis pour les contrats de travail,comme ça les gent font bien leur job sinon ils savent bien ce qu'ils leurs attend.
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103 - أستاذ متعاقد الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:25
نسب تجسيد الاضراب تعبر وبشكل واضح عن إيمان الجماهير الأستاذية بمطلبهم الوحيد المتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية للوزارة، تقديرا لتضحيات مختلف شرائح الأسرة التعليمية والتي ساهمت في تجويد نظام الوزارة الأساسي، كيف لا نطالب بحق تركه وتحصله المواطن المغربي المحب للارتقاء، كيف تريدوننا ان نقبل بنظام فتي، لا يبعث على التفائل البتة، تقاعده شحيح، ومواده شريرة، تريدوننا ان نقبله: اذن فادمجونا وجودوه حتى المساواة، وعند ذلك سنقبل به بصدر رحب بل سنشجع على الجهوية المتقدمة وسنسعى الى تطويرها نحن وإياكم وسائر المغاربة، بغية الوصول الى وطن متكافئ جهويا ولما لا اقاليميا، اذا اردتم غير ذلك فانسخوا نظام الوظيفة العمومية والصقوه في النظام الأساسي للاكاديميات حتى نقبله بصدر أرحب، غير هذا وذاك، فلن نركع، فنحن جيل أنفته تسبق مصالحة ولن نقبل بشيء غير المساواة.
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104 - Libre الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:26
يجب على جميع الفءات المتضررة من اساتذة الزنزانة ٩ مديري الاسناد ضحايا النضامين التقنيين المساعدين التقنيبن المساعدين الاداريين المتصرفين الالتحاق بالرباط واعلان العصيان المدني وخلق جبهة موحدة لسحب البساط من تحت النقابات والحل هو النضال ولا بديل عن النضال
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105 - SGHIR الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:28
الوزارة ترتكب الخطا تلو الاخر لانه كان بامكانها ايجا د البديل في غضون العطلة البينية وسد الملف نهائيا لان حنق الاباء على فلذات اكبادهم بلغ الذروة بعد ان فهموا ان الخاسر الاكبر من هذا الصراع هم التلاميذ خاصة في المستويات الاشهادية فالمخرج من الازمة واضح اما استقالة الوزير والغاء التعاقد او طرد المتعاقدين غير الملتحقين وعزلهم من الوضيفة العمومية وشبه العمومية والسلام
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106 - younes الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:29
السؤال الذي حيرني لماذا الحوار مع الحكومة وأنتم يا أساتذة التعاقد لكم مطلب واحد هو الإذماج دخلتم في متاهة الحوارت الغاسلة للأدمغة.حواركم هو النظال في الشارع
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107 - حمو موليير الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:29
إن المغاربة ينتظرون الحسم في أمر التعاقد أو أية تسمية أخرى في قطاع التعليم حتى يتم تعميمه على باقي القطاعات لأن جيوش المعطلين تنتظر التشغيل بشكل أو بآخر في القطاعات الوزارية الجهوية. لدلك أظن أنه تم الحسم في هدا الأمر الدي يدخل في إطار إصلاح الوظيفة العمومية و الجهوية الموسعة. إدا لا داعي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والكلام مفهوم من خلال كلام السيد الوزير.
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