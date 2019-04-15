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كُتّاب وآراء
أمزازي: معدل التحاق الأساتذة 20% .. ومطلب الإدماج لن يتم أبداً
كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة التحاق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اليوم الاثنين بأقسامهم بلغت 20 في المائة على الصعيد الوطني.
وقال المسؤول الحكومي، في تصريح خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن نسبة التوقف عن العمل في صفوف أساتذة الأكاديميات انتقلت من 65 في المائة التي كانت في السابق إلى 45 في المائة بعد عودة جزء من الأساتذة إلى العمل.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أوضح أن المعطيات التي توصلت بها الوزارة تشير إلى وجود تفاوتات بين المديريات الإقليمية بخصوص معدلات التحاق الأساتذة بعملهم.
وتابع وزير التعليم، في تصريحه لهسبريس، أن هناك بعض الأقاليم التي سجلت نسبة التحاق بلغت ما بين 70 و100 في المائة، من قبيل مديريات الدريوش وطرفاية وتطوان وتمارة ووجدة والفحص أنجرة ومناطق أخرى، مقابل تسجيل عدم التحاق الأساتذة في بعض المناطق بشكل جماعي.
وحول تداعيات قرار الاستمرار في مقاطعة الدراسة على اللقاء المرتقب بين الوزارة "وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين"، خصوصا أن الحوار الأول كان قد خلص إلى استئناف الدراسة ابتداء من يومه الاثنين، قال الوزير أمزازي إن "لقاء 23 أبريل هو فرصة لتطوير النقاش وبناء الثقة بين الحكومة والأساتذة". وزاد أن الوزارة تطمح إلى التحاق عدد كبير من الأساتذة خلال الأيام المقبلة حماية لمصالح التلاميذ في الدراسة.
وقطع الوزير أمزازي الشك باليقين بخصوص مطلب إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مؤكدا أن "الإدماج غير مطروح نهائيا في الحوار مع الأساتذة، ولن يتم أبداً"، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وهو ما يعني أن المطلب الرئيسي الذي يرفع الأساتذة المحتجون لن يكون مطروحا ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية من الحوار.
يشار إلى أن هسبريس حصلت على إفادات من أحد منسقي "الأساتذة المتعاقدين" بأن "الأساتذة لم يلتحقوا بعملهم في 60 مديرية إقليمية من أصل 84"، مضيفا أنّ "قرار تمديد الإضراب ليومين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، جاء من أجل الحيلولة دون تفجير التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
واندلعت خلافات حادة بين قيادة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وبين الأساتذة، وصلت إلى حدّ "اتهام القيادة بالخيانة"، بعدما كان الغاضبون يأملون أن يُفضي الاجتماع مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بمعية النقابات التعليمية، إلى "تحقيق المطلب الأساس؛ المتمثل في إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية"، وهو ما لم يتحقق.
ولم يلتزم "الأساتذة المتعاقدون" بقرار التنسيقية الوطنية ولجنة الحوار بخصوص الموافقة على تعليق الإضراب الوطني والعودة إلى الأقسام، كما تم الاتفاق على ذلك في أول جلسة حوار رسمية بين ممثلي الأساتذة والوزارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (107)
لك الله ياوطني الحبيب
الوزارة لم تف بوعدها : أرسلت المفتشين وفرضت توقيع استئناف العمل ولم تصرف الأجور المقطوعة ولم تسمح برجوع الأساتذة المعزولين.
أولادهم لا يدرسون في المدارس العمومية فلا يحسون.
هؤلاء الأساتذة أولاد الشعب وطالبوا بحقوقهم الدستورية والإنسانية ومساواتهم بزملائهم.
عوض دعم مهرجانات العري ومسلسلات الفساد وبناء المركبات ادعموا المعلم والمتعلم والمدرسة العمومية.
الأساتذة قالوها مرارا وتكرارا :مستعدون لتعويض كل الدروس مجانا فلماذا تعنت الحكومة؟ لماذا دائما نجد المشاكل في قطاع التعليم والصحة؟ لماذا نصر على رؤية من يطالب بحقه بأنه مجرم؟ من هو المجرم حقيقة؟ ضع نفسك مكانهم؟ هل ترضى أن تسمع : ( انت غير مكتوب بقلم الرصاص - ةنت غير بطالي وخدمناك - بحالك بحال... - انت غير متعاقد...الأنانية جعلتنا نتخلى عن بعضنا وعن أولادنا وعن حقوق غيرنا فقط لأننا قصيروا النظر أو عميان أو عديمرا الإنسانية لا نرى المصلحة العامة.
وزارة اللاتربية ومحكومة علي بابا والاربعين تنهج سياسة الاذان الصماء والهروب الى الامام وهذا لن يزيد الامور الا تعقيدا،مما يساهم بشكل او بآخر في تأجيج الاوضاع.
فليسقط التعاقد المشؤوم ولتسقط الزنزانة 9.
والله هناك شباب عاطل عن العمل مستعد للعمل وتدريس أبناء الشعب حتى ب 2000 درهم للشهر !
علما أن أجور هؤلاء المضربين تقريبا 6000 درهم
والله الا ضصرو بزاااااف
أنشري يا هسبريس مشكورة
شكرا السي أمزازي تصريحك جاء في الوقت المناسب من أجل تمديد الاضراب.
انشري هيسبربس كعادتك فانت صوت من لا صوت له
أكملوا النضال فالحق ينتزع ولا يعطى
أتسلءل بدوري كمواطن لماذا كل هذا التعنت من طرف مسؤولينا ؟
ألا تستحق مصلحة التلميذ إدماج هؤلاء الاساتذة و الاستاذات ؟
أليس التعليم من القطاعات السيادية التي لا ينبغي بتاتا للدولة أن تفرط فيها ؟
هل القانون الاطار المنظم لأي قطاع قرأن منزل لا يمكن تغييره ؟
لماذاالتهاون في خدمة مصالح أبناء الشعب و تلبية تطلعاتهم ؟
أم كما نقول في مثلنا المغربي : معزة و لو طارت .
ينبغي على كل الأطراف أن تتنازل قليلا حتى تعود المياه إلى مجاريها .و كفى من هذا (اللعب و المزاح ) راه الامور بسالت ...
فكروا بان يكون في كل مؤسسة تعليمية جهاز اتوماتيكي حيث كل رجل تعليم يضع بصمته في الوقت المحدد لدخول للمؤسسة وعند مغادرتها.
وكل من تغيب او اتى متاخرا ياخد في حقه المساءل القانونية .
ستعرون بان نصف الاساتدة معطلين ومغيبين.
لا تستسلموا لكن اتحدوا ووحدوا صفوفكم.
للتذكير عقدة التعاقد كانت جد مجحفة في حق الأساتذة فهي عقدة عبودية و رقيق فهي تخرق حتى القوانين الدولية المتعلقة بالشغل و تعاكس حقوق الإنسان؛ بل تبتعد كثيرا عن عقود العمل في القطاع الخاص (CDI).
ضيعتو التلاميذ والأساتذة لي تابعينكم..
هلوساتك لن تجدي نفعا . انها فقط رقصات الديك . وستبدي لك الأيام أن هذا الجيل سيقلب الموازين لصالحه
ينبغي محاسبة كل المتغيبيين منهم.
لا تستجيبوا لأي مطلب لهم فهم ضيعوا الملايين من التلاميذ فلا يستحقون اي تنازل
أغلب الشعب يحبك ياامزازي لأنك كسرت شوكة هؤلاء المتعاقدين الذين ارادوا تدميرالمغرب من اجل دراهم معدودة
دعهم يبحثون عن العمل بأقل من 3000 درهم في المدارس الخصوصية أو الإحتفاظ بإجازة البطالة.
لقد أعطيت لهم جميع الضمانات. فماذا يريدون؟
الفرس افضل من الشعب .
أما بعد :
فكما نعلم و ما يحز بخاطرنا هو أن هذه الدولة لا تعير أي اهتمام بأجيالها و لا بمربي و مربيات أجيالها.
أحس أنني رغم كبر حبي لوطني زاد كبر حقدي عليه.
الا تخافون الله تعالى أيها المسؤولون ؟
هل تنامون بكل أريحية و شعب يموت بقراراتكم ؟
ماذا أعددتم للقاء الله عز و جل و كل الشعب ساخط عليكم و مظلوم أشد الظلم من طرفكم ؟
ألا ترون أنكم جعلتم أرقى ما أنجبت المغرب تكرهكم و تمقتكم ؟
و لكل ذباب أقول لهم. كفى ثم كفى. فموعدكم الصبح أليس الصبح بقريب. و ستنالون عقابكم في الدنيا قبل الآخرة. و لكل من سولت له نفسه قتل عرق الأحرار ببلد قل حره و كثر عبده.
أقول لكم و من هذا المنبر ما يلي :
الإدماج هو حق لكل شخص مزداد في هذا البلد الجريح ؛ فاعطوه لهم . أو ستشعلون نارا أجيال ما بعدهم و تجنون ثمار عملكم لمربيهم.
و شكرا
هل ستستغني الدولة يوما عن المدرسين ؟.
ما بستحسن تقريره هو ربط الترسيم بالرفع من المستوى المعرفي للاساتذة بالزامهم تحضير شواهد في تقنيات المعلوميات والانترنيت بالانجليزية حتى يكونوا قادرين على تلقينها للتلاميذ.
يجب الانتقال من المعلم bilingue مزدوج اللغة العربية والفرنسية الى المعلم trilingue ذي التثليث اللغوي العربية الانجليزية الفرنسية او الاسبانية.
هل نسجل أبناءنا في المدارس الخاصة لكي لا يكونوا ورقة في لعبة المصالح هذه؟
الادماج في الوظيفة العمومية حق من الحقوق وليس فضل من أحد على الاساتذة.
المغرب ذاهب الى الهاوية ان لم يستدرك الامر قبل فوات الاوان.
هؤلاء نسميهم عندنا براهش و قليلوا الرجولة
صدق المدير الذي وصفهم بالذين باعوا كرامتهم و الذين عليهم أن يتعلموا أولا أصول النضال الحقيقي...
بخصوص الموضوع الرئيسي ... مواصلة الاضراب من عدمه ....اقول و انا لست من هيئة التدريس .. ان توقيف الاضراب محبذ من جانب مصلحة هؤلاء الاساتذة لاعتبارات اهمها .. ان الوزارة باتت تضرب الف حساب لهذه الفئة .. ولا يجب نهج سياسة كسر العظم .... يجب ترك مساحة للتفكير وطرح مبادرات اخرى ... وهذه مجرد معركة اولى يمكن ان تتلوها معارك اخرى في حال عدم تحقق المطالب ...
انتهت اللعبة ، فعودوا إلى أقسامكم أو قدموا استقالتكم إن كنتم حقا أحرارا انسجاما مع الشعار الذي رفعتموه "الموت و لا المذلة" .