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الرئيسية | مجتمع | عائلات معتقلي الريف تتمسك بالوطنية وتنفي عنهم تهمة الانفصال

عائلات معتقلي الريف تتمسك بالوطنية وتنفي عنهم تهمة الانفصال

عائلات معتقلي الريف تتمسك بالوطنية وتنفي عنهم تهمة الانفصال
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 21 أبريل 2019 - 23:00

وجهت عائلات معتقلي حراك الريف نداء إلى السلطات المغربية من أجل التدخل لتفادي موت أبنائها المضربين عن الطعام، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأحكام الصادرة ضدهم، والتي وصل بعضها إلى عشرين سنة سجنا نافذا.

وقالت أم محمد جلول، أحد الوجوه البارزة في حراك الريف، في ندوة صحافية نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "أبناءنا يحتضرون داخل الزنازين. لقد ذبلوا وهزلوا بسبب إضرابهم عن الطعام، وهم على وشك الموت. هذه وصمة عار على جبين الدولة".

وانتقدت أم محمد جلول بشدة طريقة تدبير الدولة لملف حراك الريف، مبرزة أن الشباب المعتقلين "طالبوا فقط بمطالب بسيطة كالمستشفى والجامعة وخلق فرص الشغل لأبناء الريف، وكانوا يريدون أنْ يروا المغرب يتقدم ويكون في مستوى الدول الكبرى".

وأضافت "نحن لسنا انفصاليين، كما يتهمنا بذلك البعض، بل نحن وطنيون كباقي المغاربة"، قبل أن تعرّج على وضعية المعتقلين، قائلة: "سجن عكاشة الذي كانوا مسجونين به أحسن بألف في المائة من السجون التي نقلوا إليها الآن".

وفي السياق نفسه، أكد أحمد الزفزافي، أبُ ناصر الزفزافي، أنّ معتقلي حراك الريف لم يطلبوا تنقيلهم من سجن عكاشة إلى السجون التي هم فيها الآن، مضيفا "أتحدى مدير المعقل أنْ يأتي بوثيقة أو أي حجة لتأكيد مزاعمه، هذا كذب وبهتان".

من جهته، قال أب أحد معتقلي حراك الريف إنّ الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج لم تخبر عائلات المعتقلين بأنها ستنقلهم من سجن عكاشة إلى سجون أخرى، وأنّ العائلات لم تعلم بذلك إلا عن طريق اتصالات أبنائها المعتقلين من داخل السجون التي نقلوا إليها.

وناشدت عائلات معتقلي حراك الريف الإفراج عن أبنائها المضربين عن الطعام منذ تأكيد الأحكام الصادرة ضدهم في مرحلة الاستئناف، والحيلولة دون تدهور حالتهم الصحية، حيث قال أحمد الزفزافي إنّ المعتقلين "يحتضرون ويموتون ببطء داخل السجون".

وموازاة مع مطالبتها بالإفراج عن أبنائها المعتقلين، تمسكت العائلات بكون احتجاجات الريف، التي انطلقت بعد مقتل بائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة أوائل شهر أكتوبر من سنة 2016، كانت مشروعة وعادلة.

والدة نبيل أحمجيق قالت: "هم (تقصد السلطات) يعرفون أن أبناءنا خرجوا من أجل المطالبة بمطالب بسيطة، وليس من أجل الفتنة والانفصال كما يروج البعض، نحن مغاربة وأولادنا وطنيون، خرجوا إلى الشارع مدفوعين بغيرتهم على بلدهم الذي يطمحون إلى أن يتقدم إلى الأمام".

وأضافت أم أحمجيق "عليهم أن يجدوا حلا، وأن يطلقوا سراح أبنائنا المعتقلين، نحن نقاسي أشد أنواع المعاناة، عيب وعار ما يفعلونه بنا"، مشيرة إلى أن "الذين أكلوا أموال الشعب يفعلون ما يريدون، وأبناؤنا الذين لم يطالبوا سوى بحقوق بسيطة حكموا عليهم بأحكام قاسية لم نكن نتوقعها أبدا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مرور الأحد 21 أبريل 2019 - 23:09
ولماذا لم يرفعوا علم المغرب ولو مرة واحدة في مسيراتهم التي دامت ستة أشهر إذا كانوا فعلا أن يبعدوا عنهم تهمة الإنفصال.
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35
2 - حاميدو الأحد 21 أبريل 2019 - 23:11
عائلات معتقلي الريف تتمسك بالوطنية وتنفي تهمة الانفصال وعلى رأي أم كلثوم....فات الميعاد.....
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24
3 - مغربي وحدوي فعلا الأحد 21 أبريل 2019 - 23:14
ما هذا التناقض الصارخ . هل تظن هولاء النسوة ان القراء بلداء . بالله عليكم لاحظوا هل تحمل اي واحدة منهن رمزا وطنيا يشير الى وحدة الوطن كالراية الحمراء ذات النجمة الخماسية او صور ملك البلاد . كفاكم عنادا . ان للمغرب ربا يحميه من كيد الكاءدين .عودوا الى رشدكم .
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31
4 - بومليك رشيد الأحد 21 أبريل 2019 - 23:17
للوطن حرمة ..و للوطن قانون بسري على جميع ابناءه ..و للوطن رموز يجب احترامها فالعلم الوطني رمز للوطن و الملكية رمز الوطن..و المساجد لها حرمتها .. ومن خالف القانون يسري عليه العقاب من مخففه الى التشديد و للضحايا حقوق يكفلها لها القانون .. ابناءكم خالفوا القانون و هم مسجونون مع مساجين آخرين هم ايضا ارتكبوا مخالفات فلا فرق بين ذا و ذاك.
فبالنسبة لما اقترفوه في الحراك فهي احكام مخففة بحظور منظمات و هيآت حقوقية اطلعت على المحاظر.
نواسي امهات الضحايا الذين اصيبوا ابناءهم بعاهات مستديمة في ابشع الجراءم ارتكبت غي حقهم و هم يأدون واجبهم الوطني...بينما المعتقلين ما زال عندهم امل في عفو ملكي
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25
5 - مغربي قح الأحد 21 أبريل 2019 - 23:19
هل انفصالي الجنوب أقل خطورة من انفصالي الشمال؟يجب الضرب بيد من حديد انفصالي الجنوب كذلك.
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21
6 - JAMAL الأحد 21 أبريل 2019 - 23:21
أطلقو سراح المظلومين ياأعداء الحرية والكرامة . سيأتي اليوم الندم الذي لا ينفعكم .
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-34
7 - ADAM الأحد 21 أبريل 2019 - 23:22
كيف تنفون عنهم تهمة الأنفصال و نحن جميعا شاهدناهم في مظاهراتهم يحملون تلك الخرقة البالية في غياب تام للعلم الوطني راية حمراء بنجمة خضراء حتى أشتدت عليهم الأنتقادات من طرف الشعب فعادوا لرفع العلم الوطني و مادا تقولون عن الدي تسمونه أيقونة الريف سيدكم الزفزافي الدي وصلت به الوقاحة لأن ؤرفع صوته في بيت الله ويمنع الأمام من أداء الخطبة و الصلاة و عن والده الدي دهب الى هولندا لتشويه صورة المغرب من اجل أبنه و عن الدين أدرموا النار في الأقامات السكنية الخاصة برجال الشرطة و واللائحة طويلة
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21
8 - ن.ح إيطاليا الأحد 21 أبريل 2019 - 23:22
ان ما صدر من أحكام في حق نشطاء حراك الريف وصمة عار في جبين الحكام .يجب أن تتدخل الدول الغربية لتحرير هؤلاء الشباب والله ان التاريخ سيحاسب كل أصحاب القرار في هذا الملف .
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-29
9 - مغربي وافتخر الأحد 21 أبريل 2019 - 23:24
أين هو العلم المغربي يا له من نفاق تنفون الانفصال. الحمد لله الذي يفضحكم وسيزيد في فضح خيانتكم لهذا الوطن الشريف ملكا وارضا وشعبا
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21
10 - Morocco الأحد 21 أبريل 2019 - 23:25
لم نرى الزفزافي يرفع العلم المغربي يوما ، و لم يتوقف عن شتم العرب وباقي المغاربة، والأخطر من هذا هو طائفة تابعة لتنظيم الزفزافي على الفايسبوك لا يتوقفون على السير على نفس نهجه ويدخلون بأسماء مستعارة ولا يتوقفون على السب والشتم ..
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20
11 - مواطن الأحد 21 أبريل 2019 - 23:27
مشينا نخيموا واحد العام فالحسيمة مابغا يهضر معانا تا واحد حيت ما كنعرفوش الشلحة . مشينا منبعد للاطلس خنيفرة ازرو افران ميدلت الله اعمرها دار كرم الضيافة . ملي نكونو معاهم كيتكلمو بالعربية . مع العلم ان امازيغيتهم انقى من الريفية نصفها درجة واسبانية حسب ما شرح لنا اهل الأطلس .
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22
12 - متتبع الأحد 21 أبريل 2019 - 23:31
ههههههه !!!تتمسك بالوطنية وتنفي تهمة الانفصال. !!! ولم يرفع أحد راية البلاد سواء في الحراك أو في مسيرتكم المسرحية.على من تمثلون فالمغاربة يعرفون جميعا أهدافكم الانفصالية فلا تمثلون إلا أنفسكم. والمحكمة قالت كلمتها فلا رجوع.هؤلاء يريدون الركوب على أي مشكل وقع.لتحقيق أهداف شخصية.أو انتخابية.
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6
13 - وجدي الأحد 21 أبريل 2019 - 23:35
بصفتي مقيم سابق بالحسيمة أؤكد لكم أن سكان الريف عنصريون يكرهون المغرب والمغاربة.يعتبرون أنفسهم جنسا راقيا. وهدا ما يفسر عدم رفعهم للراية الوطنية.يعتبرون السلطة المغربية استعمارا غاشما.وفي المقابل يعتبرون الاستعمار الإسباني رحيما مع انهم قتل منهم الآلاف وتسبب في إصابة الآلاف بالأورام السرطانية
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9
14 - عبدو الأحد 21 أبريل 2019 - 23:35
وماذا عن باقي سجناء المغرب اليسوا مغاربة تلك الجمعية هي التي غررت بهم والا ن يتباكون
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8
15 - عبد الرحيم البحتري الأحد 21 أبريل 2019 - 23:42
اين كنتكم أيتها النساء حينما كانوا أبناءكم يوجهون ويحرضون ويعتدون على القوة العمومية الميالمة والفيديوهات والصور شاهدة على ما اقترفوه بمباركة من جهات التي تأكل الغلة وتسب الملة فالعالم شاهد هذا الاستقواء على الدولة ،لو كنت مكانكم لطلبت العفو وتوشحت بالعلم الوطني الذي هو الاخر قصرتم في حقه، والتعرفوا بأن هءا البلذ هو أمة ضاربة في التاريخ وتعرف ما عليها وما لها . الله يهديكم.
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0
16 - الدرس الجزائري الأحد 21 أبريل 2019 - 23:45
عكس الحسيمة تحية اجلا وتقدير ابعث بها الى شباب بلد المليون شهيد الذين اعطوا للعالم درسا في التحضر والحفاظ على ممتلكات الدولة وزاد احترامي لهم عندما كونوا فرقا يحملون سترات برتقالية دورها حماية المحتجين من بعض العناصر المخربة التي تندس وسط المتظاهرين بخلاف اهلنا في الحسيمة عندما تم احراق المنزل الذي باوي عناصر القوة العمومية حز في نفسي ان لا احد من منظمي المظاهرة كلف نفسه عناء ادانة او شجب ذلك الفعل الجرمي .
مرة اخرى تحية للاخوة في الجزائر وحفظ بلدكم من كل مندس وباحث عن الفتنة والتخريب .
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17 - حميد الأحد 21 أبريل 2019 - 23:48
لا تتدرعوا بالشغل فمغاربة من مدن أخرى هم الدين يشتغلون في الحسيمة فلو رفض عمال النظافة الدهاب للعمل هناك فالنفايات ستتراكم مثل الجبال و حتى الاوراش فيها غير ريافة فهل تريدون أن تصبحوا كلكم أرباب عمل فلا تحاولوا تغليط الرأي العام
اما ريافة المثقفين أنفسهم لا يريدون العمل في مدينتهم
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18 - Said الأحد 21 أبريل 2019 - 23:52
العلم زعما انت بالعلم وطني الوطنية هي الى عطاك الملك محمد السادس واحد الميزانية تعمل مشروع عملو ومتخونش الامانة، الوطنية هي الى كنتي خدام فمستشفى عمومي متسرقش الأدوية وتبيعها ولا تعطيها لعائلتك الوطنية هي الا عطاوك واحد الواجب تجاه الشعب تنجزه على اكمل وجه، الوطنية ان تخشى على تراب بلدك من قمامة تقذفها بيدك وزيد وزيد الوطنية هي اسمى بكثير من العلم الوطنية أقدس من ذللك يا حبيبي.كم من مغربي يسجد للعلم طمعا في الوسام فلا تصدق القشور فالوطنية نضال وكفاخ وتضحية ليست فيي رفع قماش
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19 - الوطنية افعال و اقوال الأحد 21 أبريل 2019 - 23:54
التمسك بوحدة الوطن يتم بالأفعال و في مقدمتها رفع العلم الوطني و احترام باقي مكونات الشعب المغربي
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20 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 21 أبريل 2019 - 23:55
لم ارى اي مظهر من مظاهر الفقر على عائلات المعتقلين اوضاعهم المادية تبدو لي جيدة خصوصا تلك الفتاة الجميلة اما ادعاءاتهم بالفقر و مطالبتهم بتحسين اوضاعهم المعيشية تكذبها اناقتهم و ملامح وجوههم و انتقالهم بين المغرب و اوروبا شهريا ان لم اقل اسبوعيا فما هو السبب الذي جعلهم يغرقون في هذه المشاكل التي كانوا في غنى عنها اعتقد انه الغرور و لعنة الوطن التي تطاردهم لان المغرب بلد شريف و كل من يفتقد الى النية الحسنة اتجاه وطنه يصاب باللعنة كان سكان مدينة الحسيمة قبل تلك الاحداث يعيشون في هدوء تام قبل ان يصبحوا رهائن لمجموعة الزفزافي و حينما تصرفت الدولة معهم و زجت بهم في السجون طبقا للقانون اصبحوا يتباكون و يشتكون الظلم و لكن كما يقولون البادئ اظلم لاننا مازالنا نتذكر اصرارهم على غلق ابواب الحوار مع الدولة و مواصلتهم للاحتجاجات تنفيذا لاوامر الجهات الخارجية لم يكن هدفهم تحقيق مطالب اجتماعية و اقتصادية كانت لهم اهداف اخرى لان السلطة وضعت على طاولة الحوار جميع المطالب و تعهدت بتنفيذها لكن الغرور دفع بالزفزافي الى رفض اي حوار مع السلطة لان الايادي التي كانت تتحكم فيه من خارج ارض الوطن كانت تنفخ فيه
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21 - العباسي الأحد 21 أبريل 2019 - 23:55
انا من الحسيمة ليس كل الحسيميين مع الزفزافي...اطلاقا...الاغلبية الساحقة ضده..الناس كانت خائفة من معارضتهم لان اتباعه جلهم تجار مخدرات وعصابات التهريب والمتسكعين..هذه عي الحقيقة...
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22 - وحدوي الأحد 21 أبريل 2019 - 23:57
نعم اهل الشمال انفصالين مثلهم مثل اهل الجنوب على المغرب الضرب بيد من حديد كل من يريد تمزيق المغرب لا ثقة في هولاء الخونة الذين يسبون ليلة نهار رموز البلاد ويحاولن تمزيق المغرب
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