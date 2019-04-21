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كُتّاب وآراء
عائلات معتقلي الريف تتمسك بالوطنية وتنفي عنهم تهمة الانفصال
وجهت عائلات معتقلي حراك الريف نداء إلى السلطات المغربية من أجل التدخل لتفادي موت أبنائها المضربين عن الطعام، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأحكام الصادرة ضدهم، والتي وصل بعضها إلى عشرين سنة سجنا نافذا.
وقالت أم محمد جلول، أحد الوجوه البارزة في حراك الريف، في ندوة صحافية نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "أبناءنا يحتضرون داخل الزنازين. لقد ذبلوا وهزلوا بسبب إضرابهم عن الطعام، وهم على وشك الموت. هذه وصمة عار على جبين الدولة".
وانتقدت أم محمد جلول بشدة طريقة تدبير الدولة لملف حراك الريف، مبرزة أن الشباب المعتقلين "طالبوا فقط بمطالب بسيطة كالمستشفى والجامعة وخلق فرص الشغل لأبناء الريف، وكانوا يريدون أنْ يروا المغرب يتقدم ويكون في مستوى الدول الكبرى".
وأضافت "نحن لسنا انفصاليين، كما يتهمنا بذلك البعض، بل نحن وطنيون كباقي المغاربة"، قبل أن تعرّج على وضعية المعتقلين، قائلة: "سجن عكاشة الذي كانوا مسجونين به أحسن بألف في المائة من السجون التي نقلوا إليها الآن".
وفي السياق نفسه، أكد أحمد الزفزافي، أبُ ناصر الزفزافي، أنّ معتقلي حراك الريف لم يطلبوا تنقيلهم من سجن عكاشة إلى السجون التي هم فيها الآن، مضيفا "أتحدى مدير المعقل أنْ يأتي بوثيقة أو أي حجة لتأكيد مزاعمه، هذا كذب وبهتان".
من جهته، قال أب أحد معتقلي حراك الريف إنّ الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج لم تخبر عائلات المعتقلين بأنها ستنقلهم من سجن عكاشة إلى سجون أخرى، وأنّ العائلات لم تعلم بذلك إلا عن طريق اتصالات أبنائها المعتقلين من داخل السجون التي نقلوا إليها.
وناشدت عائلات معتقلي حراك الريف الإفراج عن أبنائها المضربين عن الطعام منذ تأكيد الأحكام الصادرة ضدهم في مرحلة الاستئناف، والحيلولة دون تدهور حالتهم الصحية، حيث قال أحمد الزفزافي إنّ المعتقلين "يحتضرون ويموتون ببطء داخل السجون".
وموازاة مع مطالبتها بالإفراج عن أبنائها المعتقلين، تمسكت العائلات بكون احتجاجات الريف، التي انطلقت بعد مقتل بائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة أوائل شهر أكتوبر من سنة 2016، كانت مشروعة وعادلة.
والدة نبيل أحمجيق قالت: "هم (تقصد السلطات) يعرفون أن أبناءنا خرجوا من أجل المطالبة بمطالب بسيطة، وليس من أجل الفتنة والانفصال كما يروج البعض، نحن مغاربة وأولادنا وطنيون، خرجوا إلى الشارع مدفوعين بغيرتهم على بلدهم الذي يطمحون إلى أن يتقدم إلى الأمام".
وأضافت أم أحمجيق "عليهم أن يجدوا حلا، وأن يطلقوا سراح أبنائنا المعتقلين، نحن نقاسي أشد أنواع المعاناة، عيب وعار ما يفعلونه بنا"، مشيرة إلى أن "الذين أكلوا أموال الشعب يفعلون ما يريدون، وأبناؤنا الذين لم يطالبوا سوى بحقوق بسيطة حكموا عليهم بأحكام قاسية لم نكن نتوقعها أبدا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
فبالنسبة لما اقترفوه في الحراك فهي احكام مخففة بحظور منظمات و هيآت حقوقية اطلعت على المحاظر.
نواسي امهات الضحايا الذين اصيبوا ابناءهم بعاهات مستديمة في ابشع الجراءم ارتكبت غي حقهم و هم يأدون واجبهم الوطني...بينما المعتقلين ما زال عندهم امل في عفو ملكي
مرة اخرى تحية للاخوة في الجزائر وحفظ بلدكم من كل مندس وباحث عن الفتنة والتخريب .
اما ريافة المثقفين أنفسهم لا يريدون العمل في مدينتهم