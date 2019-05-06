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الرئيسية | مجتمع | تغطية صحة الوالدين .. اقتطاعات أجرية تنتظر موظفين ومتقاعدين

تغطية صحة الوالدين .. اقتطاعات أجرية تنتظر موظفين ومتقاعدين

تغطية صحة الوالدين .. اقتطاعات أجرية تنتظر موظفين ومتقاعدين
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 06 ماي 2019 - 18:00

جددت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين رفضها المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.

وتجدد هذا النقاش بعدما تقدمت 6 فرق برلمانية بمجلس المستشارين بطلب لمناقشة مشروع قانون التغطية الإجبارية في أقرب الآجال داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قصد المصادقة عليه، بعد "العرقلة" التي واجهته في الغرفة الثانية ودفعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى اتهام من يقف وراء ذلك بـ"مْساخيطْ الوالدين".

ثوريا لحرش، مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن فريقها لن يصوت لهذا المشروع إذا لم يتم تعديله، وأوضحت أن "السي دي تي ليست ضد التغطية الصحية للوالدين، لكن لا يمكن أن تشرع الحكومة في الاقتطاع من أجور جميع الموظفين والمتقاعدين بدون توضيح مواد هذا النص وكيفية تطبيقها".

وتساءلت البرلمانية ذاتها، في تصريح لهسبريس، قائلة: "في حالة اشتغال أكثر من ابن أو بنت داخل الأسرة الواحدة، فهل سيتم الاقتطاع من أجورهم جميعاً أم سيتم توزيع نسبة الاقتطاع عليهم أم سيتكلف أحدهم بتحمل مصاريف التغطية الصحية للوالدين؟".

وتشدد النقابة الممثلة في الغرفة الثانية على ضرورة أن تقدم الحكومة توضيحات بخصوص المشروع، خصوصا المادة 5 التي تفرض الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام، ومن معاشات المتقاعدين بالقطاع ذاته الذين لا تشملهم الزيادات في الأجور، بما فيها الزيادة الأخيرة التي نصت عليها الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وتطالب كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بتعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، وبأن تكون التغطية الصحية للوالدين "اختيارية" وليست "إجبارية"، وتبعا لذلك يبادر الموظف الذي لا يتوفر والداه على تغطية صحية بدفع اشتراك جديد لفائدة هذه الخدمة الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة ترفض هذه الصيغة.

من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، إن حزب الاستقلال مع استفادة الوالدين من التغطية الصحية، لكنه شدد أيضا على ضرورة إدخال تعديلات على النص قبل التصويت عليه.

وأضاف اللبار، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يمكن أن تقتطع نسبة من أجور الموظفين الذين مات آباؤهم أو يتوفرون أصلا على تغطية صحية"، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو مراجعة نسبة الاشتراك بالنسبة للذين تقدموا بطلبات استفادة الوالدين من التغذية الصحية.

وسبق لرئيس الحكومة أن قال إن "الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين"، معتبرا أن "هذا الإصلاح اللّي ما يْخلّينا مْساخيطْ الوالدين كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة".

وكانت الحكومة صادقت في 21 يوليوز 2016 على مشروع قانون نص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بـ"مدونة التغطية الصحية الأساسية" لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - محمد الاثنين 06 ماي 2019 - 18:07
وماذا عسى على الموظف المغلوب على امره فعله اذا ما تم فعلا تمرير مثل هكذا مشروع. ؟
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17
2 - مستغرب الاثنين 06 ماي 2019 - 18:08
بلا ما دوخونا بكلمة مساخيط وحدبن واليدبهم ميتين باغين ترجعوهم مساخيط بالزز، هاد الشي خاص يكون اختياري، اللي بغى يدفع الطلب، كاين اللي واليديهم بخيرهم و هو كيتقاتل مع الشهرية
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49
3 - Amine الاثنين 06 ماي 2019 - 18:08
الى غير فسبيل الوالدين. خودو الاجرة كاملة و يارب ناخدو الرضى ديالهوم. لا شئ يعلو عليهم
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-40
4 - مغربي الاثنين 06 ماي 2019 - 18:09
زادو في أجرة زادو فاقتطاعات يعني 1-1=0 يعني لقوالب يعني يديكم فيه.
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37
5 - simmo الاثنين 06 ماي 2019 - 18:11
c'est une opposition rationnelle. Il ne faut pas obliger tous les fonctionnaires à cette décision qui va concerner une partie au détriment des autres. Cas de frères fonctionnaires. ils vont tous cotiser pour les mêmes parents. Est ce ces parents bénéficieront à hauteur des fils ??
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21
6 - Dragonaut الاثنين 06 ماي 2019 - 18:12
توقيت غرينتش +1 داز علينا، "اصلاح" التقاعد داز حتا هو، توقعو كلشي يدوز، الميت ماعندو مايقول لغسالو.
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22
7 - Dont touch Pay الاثنين 06 ماي 2019 - 18:14
نعم
الأنسب هو مراجعة نسبة الاشتراك بالنسبة للذين تقدموا بطلبات استفادة الوالدين من التغذية الصحية
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19
8 - أيوب المغربي الاثنين 06 ماي 2019 - 18:14
إذا كان الآباء متوفون أو لديهم مسبقا تغطية صحية، فلماذا سيتم الإقتطاع من أجور أبناءهم يا محكومة الذل والعار؟ هذه تسمى سرقة وجريمة عن سبق إصرار وترصد...
ماذا يقع في هذا المغرب؟ ومن يحكم في هذا المغرب؟
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49
9 - سعيد أكادير الاثنين 06 ماي 2019 - 18:15
يجب إدماج التغطية الصحية للوالدين ضمن الاقتطاع العادي، الحكمومة همها ضخ أموال في صندوق وليس إستفادة الواليدين من التغطية الصحية
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30
10 - rodeo الاثنين 06 ماي 2019 - 18:16
هل هذه سرقة ؟ اذا اردتم التغطية الصحية للوالدين يجب أن تكون اختيارية ! كيف لشخص والداه متوفيان أو والداه لهم تغطية صحية اصلا ان يؤدي عنهما مرتين أو أن يؤدي عنهما حتى و هم متوفون
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26
11 - سؤال ينتظر جوابا . الاثنين 06 ماي 2019 - 18:16
هل يحق للأستاذ أن يدخل امه واباه معه في التغطية الصحية ام فقط زوجته والابناء المرحوا ان يتطوع احد الاخوة بالاجابة مشكورا .
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-10
12 - N.H الاثنين 06 ماي 2019 - 18:17
أين هي الصحة في المغرب حتى يتم إقتطاع تمن ما يسمى بصحة الوالدين ما هذا العجب الذي أصبحنا نسمعه كل يوم من حكومة الظل الفاشلة أصلا لا يوجد شيء إسمه قطاع الصحة في المغرب و الدليل أنه أصحاب النفود و المال يدهبون إلى الخارج عن أسيادهم للإستشفاء
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19
13 - مكناسي الاثنين 06 ماي 2019 - 18:18
وا الحماق هذا !!!!
نخلصو على ناس خرين او حنا مساخيط.
وا المسخوط هو نتا لي باغي تسرق عباد الله.
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22
14 - Citoyenne du Monde الاثنين 06 ماي 2019 - 18:18
L'état ne cesse de provoquer les marocains et de tester leur patience qui est constamment mise à l'épreuve! Mais où va t-on ? Il faut que ce soit volontaire pour aider les parents qui en ont besoin! Mais si les parents n'en ont pas besoin ou s'ils !sont morts ce sera un vol qualifié! Plus de respect pour ce grand peuple et arrêtez de jouer avec le feu!
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13
15 - ADAM الاثنين 06 ماي 2019 - 18:20
أيها الموظفون المغاربه الحكومة المتعوسة شيطانة زادتكم جوج افرنك مازال حتى ما أفرحتوا بها ؤ هي اتخرج التغطية الصحية للوالدين
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11
16 - حمورابي الاثنين 06 ماي 2019 - 18:21
الدولة هي من عليها أن تتحمل التغطية الصحية للوالدين إذا كانوا لا يتوفرون على تغطية صحية لسبب من الأسباب؛ مثلا: لا يتوفرون على تقاعد لأن مشغليهم لم يكونوا يصرح بهم لذا ال cnss. و في هذه الحالة الدولة هي المسؤولة عن عدم إجبار المشغل بالتصريح بالمستخدم لديه.
يكفي الموظف أو المستخدم تحمل أعباء نفسه و أعباء أبنائه و لا داعي للدولة و للمقلوبة القفة عليهم من البرلمانيين للاختباء وراء دريعة "مسخوط الوالدين" للمزيد من استنزاف الموظفين و العمال و المستخدمين.
الدولة هي من عليها أن تتحمل التغطية الصحية للآباء.
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4
17 - مهتم الاثنين 06 ماي 2019 - 18:21
هده ليست تغطية صحية الوالدين انها مسألة اقتطاع للموظفين حتى انستافدوا نحن آنداك نفكروا في الوالدين الدولة الفاشلة انهم في ورطة كلاو المغرب و ما زال غير الجيوب ديال الموظفين
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3
18 - Adam الاثنين 06 ماي 2019 - 18:23
من كان والديه حاصلين على التغطية الصحية و من كان والديه متوفين و من كان عنده عدة أبناء يشتغلون و من كان والده مقيم خارج الوطن و من كان والديه أغنياء و من كان فعلا مسخوط الوالدين هل فعلا سيتحملون اقتطاعات هم غير ملزمون بها.
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4
19 - رشيد الاثنين 06 ماي 2019 - 18:23
ولماذا توقفوا فقط عند الوالدين.لماذا لم يضيفوا الاجداد الأحفاد والجيران وعابري السبيل والمؤلفه قلوبهم..........و....ووو
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6
20 - ahmed الاثنين 06 ماي 2019 - 18:23
ا لحكومة فاشلة والشعب المغربي كله ساخط عليها, حتى توفي والدي رحمه الله وغفر له , عندما مرض فجميع المستشفيات الدار البيضاء رفضو علاجه واستقباله بحجة ان المستشفى مملوء بالمرضى , وبعد فوات الاوان توفي بمصحة خاصة مكلفة وباهظة في الثمن ونحن فقراء, اسود يوم عندي وهو زيارة مريض في مستشفى مغربي , مثله مثل المقبرة المنسية
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5
21 - الدكالي الاثنين 06 ماي 2019 - 18:23
هذا القانون يعتبر سرقة موصوفة من اجرة الموظف او المتقاعد كيف يعقل ان يكون اجباري حتى ولو كان الموظف قدفقد والديه يجب ان يكون اختياري مع العلم ان تعاسة الموظفين هومقاطعتهم للانتخابات مما افرز نخبة تحقد على الموظف
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6
22 - محمد عموري الاثنين 06 ماي 2019 - 18:23
نعم يجب ان تكون اختيارية لا إجبارية لان كثير من المشاركين في التغطية الصحية أبناءهم متوفين والبعض الاخر له تغطية صحية خاصة بهم كيف يتم الاقتطاع لابناء هؤلاء .
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5
23 - رضاة الوالدين الاثنين 06 ماي 2019 - 18:23
الحكومة تنصب على الموظفين باسم رضاة الوالدين
والدي له تغطية صحية ستقتطعون لي باسم ماذا؟
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7
24 - ازيكي الاثنين 06 ماي 2019 - 18:24
سيتمكن الوالدين من الإستفاذة من هذه التغطية عند سيدنا عزرائيل
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5
25 - saadzaghloul الاثنين 06 ماي 2019 - 18:25
مسخوط الواليدين هو انت السيد العثماني ومن معك لماذا سأدفع مبلغا من المال ووالداي متوفين وأبنائى لم يعودوا يستفيدون من التغطية الصحية أم أن همكم الوحيد هو الاقتطاع من أجرتي بحق أو بدون حق حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أعداء الوطن والمواطن
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0
26 - فرودجا الاثنين 06 ماي 2019 - 18:26
مع كل احتراماتي لك اسي العثماني ارى انك المسخوط بينهم..ووالدينا ماشكاو عليك باش تزيد تقطع لينا 2 فرانك لي زاتها المسخوطة ديالك..
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1
27 - abdou الاثنين 06 ماي 2019 - 18:27
يا عجباه. زادو 2فرنك بغاو يديوها بالفن. غريب والله غريب
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1
28 - شريعي عبد السلام الاثنين 06 ماي 2019 - 18:27
نعم للتغطية الصحية للوالدين،ولكن كيف يمكن تطبيق ذلك على موظفي مات أبواه منذ سنين؟كيف يمكن الاقتطاع من أجر المتقاعد وهو الذي تم استثناؤه من الزيادة الاخيرة؟هل من العدل الاقتطاع من أجر المتقاعد الذي توفى أبواه منذ مدة؟ هل يكون الاقتطاع الزاميا وضدا على المعني بالامر؟،فإذا تمت المصادقة على هذا المشروع بحكم الأغلبية التي تتوفر عليها الجهات المسؤولة،وبدأت الاقتطاعات تنظف جيوب الموظفين،إلا يعد ذلك جبروتا؟
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2
29 - Abouzaki الاثنين 06 ماي 2019 - 18:28
Voilà une manière encore une fois saugrenue pour l'état de soutirer de l'argent à la frange active de la population. Imposer cette action à tout le monde serait injuste. Cependant cette initiative doit rester facultative à ceux qui le veulent, car taxer tout le monde serait une mesure arbitraire et ne peut être appliquée dans un état se disant de droit.
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30 - molahed الاثنين 06 ماي 2019 - 18:28
إذا كان الآباء متوفون أو لديهم مسبقا تغطية صحية، فلماذا سيتم الإقتطاع من أجور أبناءهم يا حكومة الذل والعار؟ هذه تسمى سرقة وجريمة عن سبق إصرار وترصد...
ماذا يقع في هذا المغرب؟
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3
31 - مواطن الاثنين 06 ماي 2019 - 18:28
واخا والدين لهما 5 أبناء موظفين على من سيحسب تأمينهما؟؟؟هل على أحدهم أم كلهم أم ماذا؟؟لا داعي للبحق عن مبررات للمزيد من النهب وقطع ما تبقى من عرق لذى الموظف...
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2
32 - نحن الشعب الاثنين 06 ماي 2019 - 18:28
لو أن هذه التي تسمى الحكومة نيتها صاقة حقا في العناية بآباء الموظفين لأ ست لأبنائهم المتكفلين بهم تعويضا ماديا يعينهم في مهمتهم الانسانية و الأخلاقية هاته...لكن ما يسمى الحكومة تريد فقط ملأ الصناديق التي أفرغها العابثون من قدرتنا الشرائية البئيسة أصلا...لم يتعين على من توفى والداه أو يستفيدان من التغطية مسبقا أن يؤدي مساهمة لن يستفيد منها أبدا...حتى ماكان يمكن أن يجعلنا نقول خيرا في هذه التي تسمى حكومة...سيتم تقديمه في صيغة قانونية شيطانية مبهمة....صبرنا عليكم نفذ..
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33 - بشير الاثنين 06 ماي 2019 - 18:29
ان تكون التغطية الصحية لفائدة الولدين الأحياء والذين ليست لهم تغطية صحية ان تكون اختيارية فهذا منطقي ومقبول. أما ان تكون إجبارية وتشمل جميع الأبناء المنخرطين حتى وان كان الولدان في عداد الأموات فهذا امر لا يقبله لا عقل ولا عرف ولا قانون. انه الظلم فكيف تقبله حكومة سمت نفسها"العدالةو....."
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3
34 - مواطن الاثنين 06 ماي 2019 - 18:30
كيف يتم الإقتطاع من أجور الموظفين بذريعة إستفادة الوالدين مع العلم أن الوالدين يستفيدون مسبقا من التغطية الصحية لكونهم عملوا في القطاع العام أو الخاص؟ أم هي مسألة إسترجاع أموال الزيادة في الأجور الني لم يتوصل بها بعد الموظف المغربي. خلاصة القول لا حول ولا قوة إلا بالله. تعطى المسؤولية لمن ليسوا هم أهلا لها، يخدمون مصالحهم الخاصة أما المواطن المغربي له الله.
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35 - ملاحظ الاثنين 06 ماي 2019 - 18:30
خليونا من كلمة مساخيط الوالدين وايلا كانت هاد التغطية الصحية للوالدين خاصها تكون اختيارية وليس اجبارية
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36 - Hassan الاثنين 06 ماي 2019 - 18:30
هيهات لو كانا والدي لازالا من أهل الدنيا و أنا في عقدي السابع أتمنى أن يقتطع من معاشي لصيانة وحفظ المقابر . على الأقل نطمئن لمأوانا الأخير
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37 - مستكمار الاثنين 06 ماي 2019 - 18:30
يبدو ان الحكومة تسارع الزمن لاسترجاع 200 درهم التي وعدت بها الماجورين.تعطي باليمنى درهما وتاخد باليسرى درهمين.هده تغطية صحية اختيارية.اما ان تقتطع من الاجور عنوة فتلك سرقة من رغيفنا يجب الوقوف ضدها لانها ستدهب حتما الى جيوبهم.فهاد لعواشر شكيناكم لله ليقتص منكم قبل متم رمضان المعظم
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38 - متقاعدة الاثنين 06 ماي 2019 - 18:34
هل يعقل انه في بلد الإسلام يتم الاقتطاع من متقاعدين لا يزاولون عملهم تعرضوا الاقتطاعات خلال مزاولتهم لعملهم.؟ هل يعقل الاقتطاع من تقاعدي ووالدى ميتون والاقطاع من اجور اولادي الاربعة من اجلي.؟ هذا هو الفساد والاستبداد والحكرة اليس المساخيط هم الذين يتعدون على من يتعدى 67عاما من اجل سرقة ماله في بلد لا يستفيد فيه حتى من التغطية الصحية التي يشملها تلاقتطاع.حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من لا يخاف من اللهولا يستحضر رقابته .
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39 - الله واعلم الاثنين 06 ماي 2019 - 18:34
بما ان الحكومة صاحبة المشروع لمادا يتم الاقتطاع من اجور الموظفين اصلا؟؟؟ .خاص الحكومة توفر المبلغ المالي لهدا المشروع او تلغيه لان الصحة في المغرب بيد الله .زادو هاد 2 ريالات خاصهم الطريقة كيفاش ياخدوها الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي عواشركم مبروكة
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40 - مواطن الاثنين 06 ماي 2019 - 18:34
الكل يتكالب و يتحامل و يتآمر على إذلال و تفقير و احتقار و ترهيب هذا الشعب المنهك، التائه، المسحوق و المفلس ...كفاكم فقد شبعتم حتى التخمة من بعد جوع و صرتم أغنياء بعدما كنتم فقراء و صرتم تأمرون بعدما كنتم أذلاء يا أحزاب العار و يا حكومة الخزي و يا برلمان التفاهة.
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41 - رحمهم الله موتنا الاثنين 06 ماي 2019 - 18:34
هذه هي السرقة بالعلالي واش الاباء ماتو وتقطعوا اموال التغطية الصحية من الاحسن سمويها التغطية القبرية.الله ياخد فيكم الحق.
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42 - مسمى الاثنين 06 ماي 2019 - 18:35
أين قطاع الصحة التي يجب علينا تلبية تغطيتها. أين المستشفيات و أطر الصحة. لو كنت مكانكم لستحييت أن أتكلم عنها هذه التغطية. لك الله يا شعب
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43 - يونس الاثنين 06 ماي 2019 - 18:37
كاين شي مسخوط قدك يا سيادة الرئيس كيف يعقل ان يقتطع من اجور الموظفين ووالداهم متوفين انه العبث بعينه ،على الفرق البرلمانية رفضه جملة وتفصيلا حتى لا يكون وصمة على جبينكم وستتحملون مسؤوليتكم امام الله
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44 - رضوان الاثنين 06 ماي 2019 - 18:37
لا أسمح للحكومة بالإقتطاع من أجرتي الشهرية من دون موفقتي.
إذا ما تم الإقتطاع فسوف ألجأ للقضاء .
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45 - ولد الشعب الاثنين 06 ماي 2019 - 18:37
يوما عن يوم ينكشف الغطاء عن من بنوب عن هذه الامة....! كيف لمن يرقد في قبره ان يستفيد من التغطية الصحية ... ؟انه العار والسرقة والإسرار على تفقير الشعب...كفى استهزاءا بنا.
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46 - elmasmoudi الاثنين 06 ماي 2019 - 18:38
الإقتطاع للمتقاعد لتغطية صحة والديه ربما في الآخرة. ف90 % أو أكثر واليهما في ذمة الله. إن الحكومة تسرق بالوجه المكشوف. فلا كلام عن المتقاعد عند الزيادة في الأجور الأخية رغم هزالتها. و صمت القبور حين الحديث عن الإقتطاع الضربي المزدوج للمتقاعد. من ينفخ النار في الهشيم سيكون من أول المحترقين و الحساب سيكون عسير و لو ف. على جزر الوقواق و العبرة من مشهد الجيران.
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47 - zemmour الاثنين 06 ماي 2019 - 18:38
بغي نعرف فين هي الصحة لي باغيين هاد الناس إغطيو؟؟؟؟....التغطية الصحي للوالدين حتى واخد ما ضدها،ولكن إذا عدد الإخوة الموظفين أكثر من واحد،كيف سيكون الاقتطاع؟؟....وأخيرا لي عندو والديه توفاو....علااااش الاقتطاع....غى يغطيهوم وهوما شبعانين موت!!!!لا حول ولا قوة إلا بالله،منذ 2011 ونحن نعيش حقائق أغرب من الخيال مع البيجيدي......المهم خاصهوم إقتاطعو......وواقع الخال انه لا وجود لشيء اسمه الصحة بمغربنا الحبيب كولشي عريان ما مغطي حد
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48 - Hassan الاثنين 06 ماي 2019 - 18:38
حزب اللاعدالة و اللاتنمية لا يعرف معنى المنطق و التحليل . إنه حزب مسخوط الشعب بامتياز.
الكل مع هده التغطية الصحية لكن بشكل مقنن و بضوابظ معقولة ،إلا حزب اللاعدالة و السماوي.
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