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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يعزو التدريس باللغات الأجنبية إلى تلبية طلب الأسر والتلاميذ

أمزازي يعزو التدريس باللغات الأجنبية إلى تلبية طلب الأسر والتلاميذ

أمزازي يعزو التدريس باللغات الأجنبية إلى تلبية طلب الأسر والتلاميذ
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:00

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إن اعتماد تدريس العلوم باللغات الأجنبية جاء استجابة لطلب الأسر والتلاميذ وإعمالاً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأضاف أمزازي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه جرى توسيع التدريس بالمواد العلمية في عدد من الثانويات والإعداديات منذ سنة 2013 في إطار تنويع العرض التربوي، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء يمنع ذلك.

وأورد الوزير أن الوزارة لمست إقبالاً كبيراً من التلاميذ على المسالك الدولية التي تعتمد تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، حيث انتقل العدد بالنسبة للمستوى التأهيلي من 50 ألفا إلى 140 ألف تلميذ، ومن 80 ألفا إلى 220 ألف تلميذ في الإعدادي.

واعتبر أمزازي أن هذا الرقم يترجم جاذبية المسالك الدولية، وأضاف أن "النتائج المحصل عليها في هذه المسالك في البكالوريا جد مشرفة، تتجاوز 96 في المائة مقارنة مع المعدل الوطني للبكالوريا الذي يناهز 73 في المائة".

وشدد الوزير على أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يوجد في الغرفة الأولى في البرلمان، بمثابة سياسة لغوية متكاملة أعدته الحكومة بناءً على مرجعيات الدستور والخطب الملكية والرؤية الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن "هذا القانون الإطار يُعطي المكانة الأهم للغة العربية كلغة تدريس أساسية، ويُطور وضع اللغة الأمازيغية، ويُعطي المكانة للغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية والتقنية".

وجاء تأكيد الوزير رداً على اعتبار المستشار البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله الحلوطي أن "تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بمثابة جريمة ترتكب في حق أبناء المغاربة".

وبرر الحلوطي هذا الأمر بقوله إن "التلميذ يقرأ باللغة العربية طيلة المستوى الابتدائي وحين يصل إلى المستوى الإعدادي يجد موادا علمية بالفرنسية ويصاب بالارتباك، وهناك تلاميذ كانوا في مستويات جيدة ونقص مستواهم بسبب ذلك".

يشار إلى أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يعرف "بلوكاج" في مجلس النواب، فبعدما كان مقرراً أن تتم المصادقة عليه في دورة استثنائية سابقة للبرلمان، رفض فريق حزب العدالة والتنمية مقتضى تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية وخاض معركة لعرقلته.

ولم تنجح الأغلبية الحكومية إلى حد الساعة في تجاوز خلافاتها بخصوص هذا القانون الإطار الذي يطبق الرؤية الاستراتيجية لقطاع التعليم خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2030.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - وزارة الزرواطة والهراوة الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:06
الان يتم قنع اساتذة الزمزانة 9 بالهراوة هذه هي جودة التعليم
ماعاشت دولة يهان اساتذتها
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2 - حسن الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:07
الجرىمة هو التعريب ثم الرجوع الى الفرنسي في الجامعة حلل وناقش
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3 - هشام~طنجة الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:11
عن اي اسر ؟ و اي تلاميذ تتكلم سيدي لم يقدم لنا احد اي تصويت عن هذا الامر ، هل من الممكن ان تكون الاسر الفرنسية مثلا ؟ هل تم التصويت في فرنسا ؟
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4 - مواطن بسيط الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:13
كما قلت سابقا إن فىة عريضة من الذين يدعون إلى تدريس المواد العلمية باللغة العربية بناتهم وأبناؤهم يدرسونها باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. فلماذا إذن هذه الازدواجية في قضايا مصيرية تهم مصير منظومتنا التربوية.
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5 - Khalil الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:15
رغم استعمال لغات اخرى في المواد العلمية،يجب علينا ان لا نقوم بطلاق لغتنا، يجب علينا والتاريخ سيشهد على ذلك ،ان نعيد تدوين لغتنا العربية الى لغة علمية بُرهانية ،لانها لغة القرآن والعلوم التي في يد الغرب فمصدرهما العرب ،الخوارزمي وجابر ابن حيّان ......الخ،كما قال استاذنا المرحوم الجابري لايجب علينا ان نطلق تراثنا،فاللغة العربية هي لغة أصلا علمية ولغة البرمجة،كيف نستطيع استخراج المعجزات القرآنية بدون إتقان اللغة العربية.
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6 - عازيا الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:16
التعليم بالبلاد ضاع ولم يبقى منه الا استنزاف دماء المواطنين وفي نهاية المطاف لا جدوى للجميع والعالم يسير الى الإمام ونحن تسير بنا القافلة الى العصور الوسطى تكاليف الحياة ارتفعت والضياع في مجتمعنا تضاعف
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7 - ولد الحاج الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:18
سيخرج الذباب الالكتروني ليدافع عن موقف بو سبعة ومن شاكله واللذين يدرسون ابناءهم في المدارس الخصوصية التي تعطي الاولوية للغات الاجنبية اما عندما يتعلق الامر بابناء الشعب يخرج اامنافقون ورقة الهوية والوطنية ولغة المستعمر و و وو و........
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8 - citoyen maghribi الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:19
Tous ces parlementaires du PJD, qui s'opposent à l'enseignement des matières scientifiques en Français, ont leurs enfants dans le privé où tout est enseigné en français et en anglais, qu'ils ne viennent pas donner des leçons de patriotismes aux autres
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9 - مواطن2 الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:19
النفاق والتعامل بوجهين...هذا شان دعاة التدريس بالعربية والامازيغية " هم" يعلمون اولادهم في البعثات الاجنبية او خارج الحدود...ويفرضون التدريس بلغة جمدت لقرون متعددة لا فائدة ترجى منها ولا تساير العصر. وآخرون يطالبون بتدريس " لهجة الامازيغية " التي لا يتكلمون بها حتى هم انفسهم مع اولادهم الذين لا يتكلمون لا العربية ولا الدارجة ولا الامازيغية.انها فعلا " مآمرة " على الضعفاء من المواطنين.اما الميسورون فلا احد يتحكم في رقابهم...سوى الله الواحد القهار ...المواطنون عبروا عن رفضهم تدريس المواد العلمية بالعربية..فباي حق يطالب البعض بتدريسها بالعربية...ومن اراد ذلك فله ذلك وحده وعليه ان يترك الحرية لغيره.انهم يريدون ان تتواطأ الدولة معهم على المنكر...وهذ مطلب لن يتحقق لهم ابدا.المغاربة واعون بمكرهم.
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10 - أسامة الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:21
والله مكيحشم الكذوب فرمضان. واش التلميذ اللي مكيفهم والو فالفرنسية غادي يطلب تدريس المواد العلمية بالفرنسية. وهي هاد المواد كيوجدو صعوبة التلاميذ من فهمها لاللغة العربية فما أدراك بلغة أجنبية. باختصار التعليم غادي في الخسران
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11 - جواد الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:21
من قال أن التدريس بلغات أجنبية و خصوصا لغة متجاوزة كالفرنسية..فهو واهم..إما يعمل لجهات خارجية و لوبيات فرنكفونية أو متأتر بدولة فرنسا..أو جاهل...سؤال..إعطيني دولة متقدمة.تقدمت بغير لغتها..مثال..اسرائيل..امريكا ..روسيا ..ايران ..وزيد وزيد..اجيبوا يا من تخدمون دولة فرنسا
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12 - قسمان الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:25
سينقسم ابناء المغرب الى قسمين:قسم درس بالفرنسية عند الخواص,وقسم درس بالعربية عند الدولة.الاولون سيستفيدون من فرنسا وعلومها كدولة متقدمة الاخرون سيجدون كتب دول متخلفة علميا
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13 - استاذ اللغة الانجليزية الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:26
اذا كانت حقا الوزارة تريد ان تعتمد تدريس المواد العلمية بإعتماد اللغات الاجنبية فالامر سيتطلب اتخاد عدة تدابير اولية قبل الشروع في ذلك على سبيل المثال اعتماد تدريس اللغة الانجليزية منذ المستوى الابتدائي و الزيادة في عدد الساعات التي يستفيد منها التلاميذ عند حضورهم لحصص اللغة الفرنسية والانجليزية ولا ننسى ايضا ضرورة اعطاء قيمة اكبر لهذه المواد وذلك بمضاعفة المعامل الخاص بكل مادة واعادة برمجة المناهج وطرق اختبار هؤلاء التلاميذ وشكرا.
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14 - عبده من سلا الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:27
أنا استاذ علوم منذ سنين درست بالفرنسية .وأعرف جيدا سعادة الوزير أنه:
* أولا التدريس بالعربية ييسر الفهم والاستيعاب لعامة التلاميذ؛ ونحن نعاني الآن مع التلاميذ من التدريس بالفرنسية.
* لم يتوجه إلى المسالك الدولية إلا التلاميذ المتفوقون من المدارس العمومية والخصوصية.لذا ستكون النتائج جيدة وهذا تحصيل حاصل.
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15 - عبدالغني الثلاثاء 07 ماي 2019 - 20:28
امزازي أو غيره المطلوب وضع السؤال على الجميع سياسيين و مثقفين مادا نريد لأبنائنا في 2050 أن يكونوا منخرطين في العلم منتجين مشاركين أو تابعين مستهلكين و بالتالي خاضعين يفعل بهم ما فعلوه بنا كفانا تهريجا فكريا فالدراسات مند تسعينيات القرن السابق تقول ان لغات العلم المستقبلية الصينية والإنجليزية و الاسبانية تم في الأخير الفرنسية غير ذلك يعد ديماغوجية فمادا نريد لأبنائنا
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