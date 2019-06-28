24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انفجار شديد يهزّ شارع بورقيبة في تونس العاصمة
- أسود الأطلس في التداريب
- طبيب المنتخب: إصابة بوطيب
- الغزواني .. رئيس مدني بعقلية "عسكرية" يقرّب نواكشوط من الرباط
- شهود: تفجير انتحاري استهدف دوريّة أمنيّة تونسية
الغزواني .. رئيس مدني بعقلية "عسكرية" يقرّب نواكشوط من الرباط (5.00)
الخلفي: 50 دولة تسحب الاعتراف بـ"البوليساريو" .. أقلية تدعم "الوهم" (5.00)
تسريب "فيديو الزفزافي" عاريا .. عامل سابق في الداخلية فوق المحاسبة (5.00)
- "محاربو الصحراء" يروّضون "أسود التيرانغا" في "كأس إفريقيا 2019" - (98)
- النيابة العامة تطلب إعدام متهمين بقتل سائحتين في "شمهروش" - (49)
- رونار: "أسود الأطلس" جاهزون للاختبار .. "لقاء الفيَلة" يجلب الصّداع - (48)
- متهمو "إرهاب شمهروش" يتلقون مطلب الإعدام بأعصاب "باردة" - (43)
- موقع "عامل الداخلية" يبتر خريطة الصحراء المغربية - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمم المتحدة تقتفي انتشار "الكراك" والكوكايين بين تلميذات المغرب
كشف تقرير المخدرات العالمي لسنة 2019، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن معطيات صادمة بخصوص انتشار الكوكايين و"كراك" الكوكايين في المدارس المغربية.
المعطيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة أشارت إلى أن نسبة تعاطي الكوكايين وسط تلاميذ المغرب البالغ أعمارهم ما بين 15 و17 سنة تصل إلى 1.2 في المائة، بينما في صفوف التلميذات تبلغ نسبة 0.4 في المائة، ليكون مجموع التلاميذ المتعاطين لهذا النوع من المخدرات حوالي 0.8 في المائة.
أما "الكراك"، وهو نوع من الكوكايين يؤدي إلى الانتحار في غالب الأحيان، فكشف التقرير الأممي أن نسبة التلاميذ المغاربة الذكور المتعاطين إليه بلغت 1.0 في المائة، و0.2 في صفوف التلميذات.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه في شمال إفريقيا لا توجد بيانات حديثة حول مدى استخدام الكوكايين من عموم السكان ومدى التعاطي في المدارس. لكن الأمم المتحدة حذرت من ارتفاع تعاطي مواد الكوكايين في المدارس المغربية.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن غالبية التلاميذ المغاربة أبلغوا عن استخدامهم للكوكايين مرة واحدة بنسبة 39 في المائة، أو لمدة يومين أو خمسة أيام بنسبة 35 في المائة. وأوضح التقرير الدولي أن وتيرة استخدام الكوكايين و"الكراك" في المدارس المغربية تبقى مرتفعة.
من جهة ثانية، تطرق التقرير إلى جهود المغرب في محاربة مافيات الاتجار الدولي بالمخدرات والكوكايين، مشيرا إلى أن المملكة، لأول مرة، أبلغت عام 2017 عن ضبط 40 مليون وحدة من المؤثر الأفيوني الاصطناعي الترامادول، والذي تم إدخاله إلى البلاد من الهند عن طريق البحر في حاويات كانت متجهة أساسا إلى غينيا وبلدان أخرى في غرب إفريقيا.
وأورد التقرير أن أكبر الكميات المضبوطة من "راتنج القنب الهندي" وجدت في إسبانيا، تليها باكستان ثم المغرب. أما بخصوص تهريب الكوكايين إلى إفريقيا فتصدر المغرب القائمة، تليه كل من جنوب إفريقيا وغينيا بيساو.
ويمثل المغرب، وفق تقرير الأمم المتحدة، نسبة 86 في المائة من جميع محجوزات الكوكايين في إفريقيا سنة 2017؛ وقالت السلطات المغربية إن نسبة 90 في المائة منها تم إدخالها إلى البلاد عبر البحر.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كشف أن حوالي 35 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات متصلة بتعاطي المخدرات ويحتاجون إلى خدمات العلاج.
ويقدر التقرير عدد متعاطي المواد الأفيونية بـ53 مليونا، أي بزيادة قدرها 56 في المائة عن التقديرات السابقة، موردا أن المواد الأفيونية كانت المسؤولة عن ثلثي الوفيات نتيجة تعاطي المخدرات عام 2017، والبالغ عددها 585 ألف شخصا. وعلى الصعيد العالمي تعاطى 11 مليون شخص المخدرات بالحقن عام 2017، منهم 1.4 ملايين مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية و5.6 ملايين مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي "سى".