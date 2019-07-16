24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محكمة موريتانية تطلق سراح ناشط حقوقي معارض
- رونار ولقجع يتفقان على الصمت .. والطلاق بـ"التراضي" مسألة وقت
- أوفرمارس: المغربي زياش أفضل من الألماني أوزيل
- تطوير قطاع الدواجن
- سعد المجرد يُطلق أغنية "إنساي" مع محمد رمضان
بنكيران: نعيشُ في "غفلة جماعية" .. لا ينفع فيها مال أو سلطان (5.00)
- بنكيران: نعيشُ في "غفلة جماعية" .. لا ينفع فيها مال أو سلطان - (209)
- مغاربة على طريق الإلحاد .. "اللادينية" تتحوّل إلى "موضة شبابية" - (124)
- جامعة كرة القدم تنفي التوصل باستقالة هيرفي رونار - (81)
- مؤشر الفقر: أكثر من 45 % من المغاربة يعانون "الحرمان الشديد" - (76)
- فرق أمنية تنتشر بأكادير لتجفيف "عاصمة سوس" من منابع الجريمة - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير مغربي: فوارق اجتماعية هائلة وراء ارتفاع معدّلات الجريمة
2.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة، هو معدّل انتشار الجريمة في المغرب، حسب التقرير الأخير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو رقم يبيّن تصاعد الجرائم في المغرب، ما يطرح السؤال حول أسبابها.
رشيد المناصفي، الخبير المغربي في علم الإجرام وعلم النفس، يرى أن هناك أسبابا متعددة ومتقاطعة لارتفاع نسبة الجريمة في المغرب، تتعلق بالأساس بالهدر المدرسي، وفشل الحكومات المتعاقبة في توفير فرص الشغل للمواطنين، وخاصة الشباب، وتساهل السلطات مع مروجي المخدرات، وضعف الأجهزة الأمنية.
وبالرغم من أنّ الأسباب سالفة الذكر كلها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة، فإن المناصفي يشدد على أنّ أكبر سبب يدفع الجانحين إلى ارتكاب أفعالهم هو البطالة، قائلا: "حين يكثر الإجرام فهذا مؤشر على غياب النمو الاقتصادي، وهذا ما يحصل اليوم في المغرب".
وانتقد الخبير المغربي المقيم في السويد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، السياسات الحكومية المتبّعة في مجال تدبير الشأن العام في المملكة، حتى بعد الحَراك الاجتماعي الذي شهده المغرب سنة 2011، حيث اعتبر أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، "فشل، وباع الكلام الشعبوي للمغاربة، ورئيس الحكومة الحالية أيضا فاشل في الاستجابة لانتظارات المغاربة".
وتساءل المناصفي "كيف يمكن للمواطن المغربي أن يعيش بالحد الأدنى من الأجور المعمول به حاليا، الذي لا يكفي حتى لاستئجار شقة صغيرة، فكيف لربّ أسرة يعمل بهذا الأجر أن يوفر أبسط الحاجيات الضرورية لأسرته".
المناصفي ربط أيضا انتشار الجريمة بالفساد، الذي قال إنه مستشْر في المغرب، وهو ما يضر باقتصاد الدولة، ويحُول دون تحقيق النمو الاقتصادي، وكذا ارتفاع أجور الوزراء ومسؤولي الدولة، التي تفوق بأضعاف مضاعفة أجور الموظفين والمستخدمين، مبرزا أنّ هذه العوامل كلها تؤدّي إلى فوارق اجتماعية هائلة تفرز بدورها اختلالات في المجتمع، من أبرز تمظراتها انتشار الجريمة.
ثمّة عامل آخر يرى الخبير المغربي المتخصص في علم الإجرام أنه يساهم في ارتفاع الجريمة، وهو ضعف حكامة الأجهزة الأمنية، وضعف التكوين الذي يتلقاه أعوان الأمن، وكذا الظروف الاجتماعية التي يعيشونها، والتي تؤثر على نفسياتهم وتحدّ من فعاليتهم في الميدان، مضيفا أنّ مسؤولية انتشار الجريمة لا يمكن إلقاؤها على عاتق المؤسسة الأمنية وحدها، "لأن سببها هو فشل المؤسسات والأجهزة الأخرى".
وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت المقاربة الأمنية وحدها كفيلة بمحاربة الجريمة، قال المناصفي إن "الحد من انتشار الجريمة يتطلب سياسة شاملة، حيث يتعين على الحكومة ضمان التعليم الجيد للمواطنين، على الأقل إلى حدود الباكالوريا، وتوفير فرص العمل لهم، ورفع قدرتهم الشرائية إلى المستوى المطلوب، وتخفيض أجور المسؤولين المرتفعة، ومحاربة الفساد".
وحذّر الخبير المغربي في علم الإجرام من العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الجريمة على مستقبل المغرب، قائلا إن "كثرة الجريمة تخلق الخوف لدى المواطنين، وهذا يؤدي إلى فوبيا في صفوف المجتمع، والمجتمع الذي يعاني من أمراض نفسية لا يمكن أن يتقدم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
Votre analyse c’es des khobirs
La cause de l’augmentation des crimes au Maroc c’est le jugement qui s’établie en faveur de ces criminels
Tant que ces criminels ne sont fait pas bien punir alors ils recommencent
Ils savent qu’ils revenir à leur hôtel 5 *
وهكذا فان الشعب الجائع، يتخلى عن قيمه تدريجياً، وتحكمه العصبية وشريعة الغاب، مما يضعف من أواصر العلاقة التضامنية بين أفراده. ولاتجدي معه نفعاً دعوات الإصلاح والامتثال للقيم لأن دوافع الابتعاد عن تلك القيم هي أكبر بكثير من دعوات الإصلاح والامتثال للقيم ذاتها، فالجوع والفقر يعطلان منظومة التحكم (العقل) لدى الإنسان.
يعبر ((منشيوس)) عن تلك العلاقة المتلازمة قائلاً: " لاتنتظر من شعب جائع، الالتزام بالقيم والمثُل العليا".
بمستوى الوعي..
بمستوى التكوين...
بمستوى التعليم...
انتشار المخدرات...
و
و
لان الحق لا يؤخذ بالعنف...
الرزق لا يأتي بالسرقة
الرزق لا يأتي بالقتل و العنف
لقد تخلى الجميع على دوره...
لا الأسرة تقوم بدورها.. الاب لم يعد مسؤولا على أبنائه هم في واد و هو في المقهى ووو
المدرسة فقدت اسسها التربوية و الترشيدية ووو
الشارع أصبح مساعدا على الانحراف....
العالم الأزرق أصبح المعلم الأول.. لكل راغب في اي ميدان... و ضعاف النفوس تميل إلى الشر و العنف و أقبح الأفعال. و ووو
...
على كل متدخل ان يقوم بدوره... قبل أن نصبح في غابة وحوش آدمية... و الكل يتفرج....
(( كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله...))
النهي عن الأمر بالمعروف أتى قبل النهي عن المنكر و قبل الإيمان بالله...
لانه ما فائدة الإيمان بالله في عالم فوضوي يسود فيه الفساد و الظلم ووووز
فان مثيالتها في المغرب تقوم على الكسب السريع من خلال الريع والتهرب الضريبي والمتاجرة في المحرمات .وكل ذلك يتم امام اعين السلطة واحيانا بتواطأ معها .
انتشار القرقوبي في مكناس وفاس اكثر من اي مدينة لانهما في وسط المغرب ،كل ماياتي من وجدة والشمال يفرق بحصة الاسد في هاتين المدينتين.
انعدام المرافق التي يمكن للشباب ان يستفيذوا منها ،حتى المؤسسة التي وقعت فيها جريمة الطفل رضا كانت خرابا لماذا لم يقوموا عوضها دور شباب.خلاصة القول التخطيط منعدم في هذه البلاد.
الكسؤول الاول هو الدولة او النظام السياسي يهدر الاموال على الكرة والمهرجانات وما يسميها المشاريع الكبرى وعلى افريقيا ولا ينفق على التعليم
المسؤول التاني هو الوالدين كيولدو عدد كبير من الاطفال وتيرميوهوم للشارع لا تربية لا مسؤولية لا اهتمام
كفى من كترة الانجاب بدون سبب
الواقع المغربي يعيش التناقض الفاحش الذي يشبه السكيزوفرينيا، فهو واقع لا يستقيم..
المغرب ليس بلدا إسلاميا متدينا بالشكل الذي نسمع عنه، ولا هو علماني بالممارسات التي نعيشها، ولا هو غني ولا هو فقير ولا هو فلاحي ولا صناعي ولا.. المغرب بلد التناقضات الفاحشة في جميع المجالات والخوض في هذا الموضوع لا ينتهي؛ فنحن إذا اعتمدنا نموذج المدينة القديمة مثلا، نجد المسجد بجوار باعة المخدرات، بجانب دور الدعارة، بجانب الرياضات التي تقدم خدمات السياحة "الراقية". ما هذا إلا نموذج صغير لما يعيشه المغرب حقيقة، زِد على ذلك الفوارق الاجتماعية في المداخيل والفوارق في الخدمات من تعليم وصحة....
نحن نوفر الخمر نهارا جهارا وليلا أيضا لمن أراد ذلك، ثم نأتي نبحث عن أسباب الجرائم والحوادث الطرقية المميتة.
الكلام متشابك،،.
في هدا العالم كله
سواء كان البلد متقدما او متخلفا
او حتى ادا تم تخصيص رجل امن لكل مواطن
رجل الامن كدالك مواطن
ادن قد يكون مجرم
الله الدي صنع هدا البشر ويعرف كل خباياه
قال لنا كيف نعامله للحد من تصرفاته
السن بالسن
والعين بالعين
والقتل بالقتل
والسارق والسارقة
وكل مايقوله الخبراء والحقوقيون وجميع خلق الله
كلام فارغ وللاستهلاك