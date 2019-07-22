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الرئيسية | مجتمع | أمزازي: "القانون الإطار للتعليم" يضمن المجانية ويحفظ اللغة العربية

أمزازي: "القانون الإطار للتعليم" يضمن المجانية ويحفظ اللغة العربية

أمزازي: "القانون الإطار للتعليم" يضمن المجانية ويحفظ اللغة العربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:00

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع القانون الإطار يضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، مؤكدا "حرص الدولة على تعبئة كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة".

وردا على اعتراض حزب العدالة والتنمية على مضامين الهندسة اللغوية في مشروع القانون الإطار للتعليم، شدد الوزير أمزازي على أن خريطة الهندسة اللغوية في هذا المشروع "ترتكز أساسا على تقوية التحكم في اللغتين الرسميتين، وتنمية تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولا".

وأضاف أمزازي خلال جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن "اللغة الأمازيغية تجد أيضا مكانة تليق بها في الوثيقة المرجعية، حيث سيتم تطوير وضعها في المدرسة، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها لسنيا وبيداغوجيا، في أفق تعميمها التدريجي على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي".

وزير التربية أكد أن مشروع القانون يولي للغات الأجنبية الأهمية التي تستحقها اعتبارا لأدوارها الوظيفية الجوهرية، مشددا على أنه "لا تعارض في تنمية استعمال مختلف هذه اللغات مُجتمعة، في أفق جعل الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل".

وشدد الوزير على أن مشروع القانون الإطار "ليس بمشروع قطاعي أو حكومي، بل هو مشروع وطني ومجتمعي، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية لبلادنا في مختلف المجالات، من منطلق أن الاستثمار في المدرسة هو استثمار في تأهيل الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية للبلاد، وركيزة تحقيق التنمية، ومصدر قوة متجددة ومستدامة لا يَنْضُبُ مَعِينُهَا".

واعتبر أمزازي أن التصويت على القانون الإطار هو "لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية".

وفي رد غير مباشر على مواقف قيادات "البيجيدي" من مضامين القانون الإطار، استعان الوزير بتوجيهات ملكية سابقة، وقال أمزازي في هذا الصدد إن الملك، في مناسبات عدة، أكد على أن إصلاح المنظومة هو ورش وطني مصيري يجب أن يعلو على المواقف السياسية والإيديولوجية، بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع.

وخلص المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الجدل الذي رافق المسألة اللغوية في المغرب تمحور حول بُعدين أساسين وهما "بُعْدٌ هوياتي يرتبط بترسيخ الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتَغْتَنِي بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".

وزاد أمزازي أن الطرح الثاني "يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:11
اذا ليغيروا الدستور و يجعلوا الفرنسية لغة رسمية بدل العربية و الأمازيغية و يعلوننا مقاطعة فرنسية ما وراء البحار. تم تغيير التوقيت كما قالوا لصالح شركة فرنسية و تغير لغتنا في التدريس إلى الفرنسية. تحية للدول التي تحترم لغتها و استقلالها مثل الصين و ماليزيا و أندونيسيا و اليابان.
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7
2 - Aigle Marocain الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:16
Bravo notre ministre;l'arabisation ne convient à notre enseignement; et lorsque ll'réalisation de dégage tous ira bien.
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-8
3 - karim الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:21
لا تريد الا لغة واحدة لكل التدريس وهيا العربية ومن يرفض هادا فهوى خائن
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-24
4 - جورج حبشي الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:29
ربما الحكومة مقبلة على وضع أسس مخطط أخضر جديد يروم تقوية شبكة المحلبات بالبلاد و لهذا السبب تريد تنمية تدريس الأمازيغية بمدارسنا. قمة العبث بأسماء متعددة
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-6
5 - Anas Montréal الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:33
أريد منكم يا مسؤولون و أولكم معكم. ان تأ تون الى كند و تأ خدون نضام التعليم في كندة . و تأخذون العبرة من بلد المعقول التعليم المرافق الرياضية المستشفيات الجامعات .
المغرب بلد الإجرام ز نعدام الأمن ووووو
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11
6 - كمال الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:33
لماذا لا نسأل الاطفال عن آرائهم في متاهات تعدد اللغات زمان كان الأمر البيداغوجية حاضرا فكنا نبدء التعليم بالعربية ثم الفرنسية في القسم الثالث تم الإنجليزية في السنوات الأخيرة بااثانوي، الآن نحشوا ادمغة الطفل بأربع لغات دفعة واحدة وباحرف مختلفة.
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1
7 - عزيز الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:34
مجرد تهدئة للاوضاع لا غير، الدولة دايرة كدامها القضاء على المجانية في ميدان التعليم.
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8 - عبد الله الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:35
لا أظن أحداً يعيش هموم المجتمع إلا وهو مهموم أكثر بتردي مستوى التعليم ببلادنا نتيجة تسييسه ضاربين عرض الحائط المصلحة العليا للبلاد، فالتعليم ضعيف جدا مردودا وتحصيلاً، نتيجة الاهمال واللامبالاة في بنيته وأساليبه وموارده التي تحتاج لتأهيل وتكوين وتكوين مستمر . التعليم جسم تم تسميمه منذ زمان لانه بكل بساطة خطر على اعداء الوطن.
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5
9 - khd الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:35
لا نريد أن تفرض على أبناءنا لغة لا تسمن ولا تغني من جوع ما نريده ان تكون لغة تدرس في المناطق التي يتكلمون بها للحفاظ على الهوية اما ان تصبح لغة رسمية في جميع المغرب فلا اتفق مع من ياخد القرار. اللغة العربية أصبحت متجوزة في عصرنا الحالي ما نريده هو اللغات الحية لغات الوضاءف والعمل في سوق الشغل
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10 - عباسي الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:45
خطوة في الطريق الصحيح.. عندي فقط طلب واحد هو المرجو من أساتذة التربية الإسلامية وأصحاب الإيديولوجية العروبية الإسلاموية الإبتعاد عن هذا النقاش و يتركوا أهل الإختصاص والمعنيين المباشرين لمناقشة الأمر لهؤلاء أقول أن في المدرسة العمومية مسالك معربة أرسلوا أبنائكم إليها..أما أعضاء حزب الإستقلال والعدالة والتنمية فأرجوكم قولوا للمغاربة أين درس أبناؤكم فمن العيب والعار أن شخصا درس هو وأبناؤه في مدارس البعثات ويريد أن يفرض لغة قريش على فقراء المغرب.
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5
11 - visiteur الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:50
اول مرة اقرا امزازي يقول كلام منسجم وذلك راجع لكونه شرب الدوا ديالو قبل ما يتكلم لانه عادة تيهرتل. ولهذا انصحه بأن يآخذ الدواء قبل الكلام.
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12 - عامر الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:50
في الدول المتقدمة يتعلم التلميذ حرفا واحدا
في المغرب تلميذا مجبر على تعلم ثلاث حروف: تفناغ،العربي واللاتيني،
أما الرصيد اللغوي فحدث ولا حرج، كل ماءة كلمة رفضها يكون نصيب كل لغة ثلاثين كلمة فقط
اي لا سيستطيع التعبير باي من اللغات الثلاث
كان الله في عونك يا ولدي
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13 - متتبع الاثنين 22 يوليوز 2019 - 21:51
لو كنت مكان الوزير لجعلت من اللغة المغربية -التي يفهمها و يتحدث بها الجميع- لغة التعليم مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية .. في نظري المتواضع، هذا هو الطريق الصحيح و الطبيعي للي كان خاسنا نمشيو فيه، هذا ما فعلته جميع الدول الراقية بدون استثناء (ألمانيا، اليابان، هولندا، السويد، الصين، كوريا، إيطاليا، تركيا، فرنسا، انجلترا، إسبانيا ...)
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-3
14 - Nooooon الاثنين 22 يوليوز 2019 - 22:02
La langue Arabe a detruit ce pays. Une langue
Morte
Difficile
Un outils de terrorisme, racisme avec un mauvais passe
Non a la langue Arabe
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