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الرئيسية | مجتمع | عفو ملكي يشمل 4764 شخصا بمناسبة عيد العرش

عفو ملكي يشمل 4764 شخصا بمناسبة عيد العرش

عفو ملكي يشمل 4764 شخصا بمناسبة عيد العرش
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:10

أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي عن 4764 شخصا، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 4764 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجين وذلك على النحو التالي ..

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة : 1916 نزيلا

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 2477 نزيلا - تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 31 نزيلا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 176 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 164 شخصا موزعين كالتالي ..

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 50 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 12 شخصا

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين

- العفو من الغرامة لفائدة : 100 شخص المجموع العام : 4764 ".

وقد شمل العفو المولوي السامي عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية من بينهم المصابين بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوي الإعاقة الكاملة والمسنين ، والأحداث، والنساء الحوامل واللائي يرافقن أطفالهن، والحاصلين على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم من جلالته على الاندماج في المجتمع كأفراد فاعلين بعدما أبانوا عن حسن سلوكهم خلال مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم.

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه الكريم على مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة ، وكذا المحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج "مصالحة"، استجابة من جلالته حفظه الله لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بالأمر إلى مقامه العالي بالله، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة ، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - chihab الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:27
عاش الملك عاش أمير المؤمنين وحفض الله جميع أفراد الأسرة الشريفة
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-61
2 - مريم الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:29
بشاخ واووووووووووووو هد لعام كتر من السنة لخرى والشعب كيطلب إلغاء العفو الملكي وإلغاء ساعة حنا كنهضرو على الشعب الفقير ماكنهضروش على الناس الاغنياء ولكن رجانا فالله تعالى مابقى مايتكال
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86
3 - أم نزار الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:31
بادرة طيبة أن يتم العفو على الأشخاص دووا المواقف السياسية وليس على المشرملين .
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108
4 - 4674 الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:34
اللي عندو شي بورطابل غالي يخبيه. ممنوع الخروج فجرا وبعد المغرب البلجية خرجوا وسيعودون بعد اسبوع
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41
5 - fidel marocain الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:36
مع احترامي لملكنا إلى انني اظن ان قرار إعفاء هذا العدد الكبير سيضر بمصلحتنا و اممننا ارجو ان لا يتم هذا الإعفاء إلا في حالات خاصة لقد أصبحنا نعاني كثيرا من الجرائم اليومية التي تضر بنا بل وتؤثر حتى على السياحة في البلاد
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25
6 - محايد01 الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:36
نرجوا صراحة الا يشمل هذا العفو فصيلة الاجرام..لان المغرب في الطريق ليصبح كلومبيا
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27
7 - Hassan Sima الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:41
من الجيد طي صفحة جديدة والعفو على گافة المعتقلين في جميع أنحاء البلاد فلا ربما إتوب گلشي ...
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-5
8 - متابع الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:44
تحويل الاعدام الى مؤبد و تحويل المؤبد للمحدد ثم سنة بعد سنة العفو ثم نقص ثم العفو مما تبقى من المدة السجنية ليقضي فقط 5 سنوات ليخرج مرة اخرى ليرتكب جريمة ابشع من الاولى افرحو و امرحو سيخرج 4700 مشرمل ليقومو بمهمتهم مرة اخرى في تشرميل الشعب المغلوب على امره
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36
9 - مواطنة الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:51
تحويل الإعدام إلى مؤبد. و المؤبد إلى محدد؟؟؟!!!!!! هل أسر ضحايا هؤلاء الوحوش وافقوا على هذا العفو ؟ هل تم التأكد من هوية المعفى عنهم !! أم سنرى مغتصب أطفال يطلق سراحه كالإسباني أو قاتل والدته الذي خرج فاغتصب وقتل.....من المسؤولين عن اختيار المعفى عنهم؟؟ هل تتم مراقبتهم و محاسبتهم !!! اللهم استرنا
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10 - محمد الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:55
ماكيناش شي دولة في العالم تعفو عن المجرمين الا هاذ الدولة هاذي
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11 - جعفر الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 00:02
لي عندو شي بورطابل يبيعو ويشري نوكيا بيل
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