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الرئيسية | مجتمع | الحكومة ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية

الحكومة ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية

الحكومة ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية
هسبريس- عبد الرحيم العسري
السبت 03 غشت 2019 - 11:00

رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترحا برلمانيا يدعو إلى تدريس أبناء المسؤولين المغاربة في المدرسة العمومية، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإطار لإصلاح التعليم في جلسة عامة بمجلس المستشارين، مساء الجمعة.

وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار، على مقترح يقضي بما يلي: "يُلزَم المسؤولون المغاربة، وخصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي". لكن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفض هذا المقترح، دون تقديم أي مبررات حول الموضوع.

وأوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليلها للتعديل المرفوض، أن المقترح يهدف إلى إعطاء إشارة قوية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية. كما رفضت الحكومة جميع المقترحات التي تقدمت بها المجوعة البرلمانية ذاتها.

وكان مجلس المستشارين قد مرر مشروع القانون الإطار بتصويت 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية. بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين (7 أعضاء من الاستقلال وعضوان من "البيجيدي")

ولم تتقدم مكونات الغرفة الثانية، أغلبية ومعارضة، بأي تعديلات على مشروع القانون الإطار، باستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رفضت جل مقترحاتها من قبل الحكومة مخافة إدخال تغييرات على مضامين المشروع وعودته إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية، وبالتالي الدخول في سيناريو عقد دورة برلمانية استثنائية أو تأجيل خروج النص القانوني إلى دورة أكتوبر.

ويرتقب أن يصدر مشروع القانون الإطار بالجريدة الرسمية في غضون الأيام المقبلة، دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، بسبب رفض الحكومة جميع التعديلات المقدمة.

وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن النص "يشكل أول قانون-إطار في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمَكِّن بلادنا من التوفر على مرجعية تشريعية ملزمة للجميع وضامنة لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".

وزير التربية الوطنية جدد التأكيد على ضمان الدولة للمجانية في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وتخصصاته، مضيفا أن الدولة ملتزمة من خلال هذا القانون بإحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمة القطاع الخاص وباقي الشركاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - محمد السبت 03 غشت 2019 - 11:11
هذا يدل على أن التعليم العمومي ليس في المستوى المطلوب
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9
2 - Anwar السبت 03 غشت 2019 - 11:12
باش يحفظو النشيد الوطني.....هاد الحزب اللي يتكلم على الامن مثلا او قانون إعدام تجار القرقوبي يتكلم عن أشياء ثافهة ...وزير يقري ولدو في مدرسة حكومية
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5
3 - مكلخ مغربي قح السبت 03 غشت 2019 - 11:15
مستوي جد متدني .والله لشيء يثير السخرية والمدلة.هل يسخرون من الشعب ام يتلذدون في تعذيبه؟ ماهذا؟
يتبين فعلا ان البلاد ربما وصلت الي الحضيض.مستوي ضعيف لمسوءلينا لا في التسيير ولا في الثقافة ولا في السياسة ولي في كل شيء .في عهد الحسن الثاني رحمه الله لم تكن الامور بهذه السخافة .كانت الجدية والصرامة والانضباط.الان نري التكاسل والتسيب والعبثية .البلد الي الادني .لقد هزلت بكل المقاييس.
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9
4 - Ali السبت 03 غشت 2019 - 11:16
مما يدل بشكل قاطع على جودة التعليم العمومي لدا حكومتنا الرشيدة و الموقرة
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7
5 - محمد المانيا السبت 03 غشت 2019 - 11:16
كان من المرتقب أن يلغى هدا الاقتراح.أبناء الوزراء في مدرسة عمومية ؟ في المغرب مستحيل لأنهم يعلمون جيدا أنها كارثية. وهم السبب. أبناء الشعب لا يساوي عندهم شيء. همهم الوحيد هو استحماره.
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8
6 - محمد المربع السبت 03 غشت 2019 - 11:16
هذا يعني أن هناك طبقية في البلاد وميز عنصري بين الطبقة الحاكمة والمحكومة...
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7
7 - ستيتو حمو السبت 03 غشت 2019 - 11:17
والمدرسة العمومية في الواقع لم يعد لها وجود أصلا وذلك حسب المعايير الدولية ! فقط الدولة العميقة تبقى النمودج المهترء لأسباب سياسية لكن الإعلان عن نهاية التعليم العمومي سياتي حتما !!
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8 - المتوجون.. المتوجين... السبت 03 غشت 2019 - 11:18
لا لوم عليك يا معالي الوزير.. اللوم على آكلي البطاطا و متتبعي سامحيني، و عشاق موازين و فضائح الميلودي.. هزلت
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14
9 - سلامة السبت 03 غشت 2019 - 11:19
هذا دليل قاطع انهم لا يريدون تطوير التعليم و انهم متعالون على الشعب ولكن نرجع و نقول لو كانت مقاطعة للانتخابات بقوة ستكون رسالة قوية لكل الاحزاب انها فاشلة.
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6
10 - جمال السبت 03 غشت 2019 - 11:19
هذا اعتراف صريح بان التعليم العمومي معمول فقط لالهاء الشعب وضغضغة عواطفه بالاصلاح وهم كالمنافقين في عهد الرسول يؤمنون صباحا ويكفرون مساء فلاتثقوا بهم ايها الشعب الابي فحاربوا كفرهم وان شاء الله نحن المنتصروون على صلفهم
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11 - rodeo السبت 03 غشت 2019 - 11:19
اسمعوا ايها المغاربة هناك ابناء الشعب و هناك ابناء الوزراء و لا تحسبون انكم سواسية معهم ! هم افضل منكم ولا مجال للمقارنة
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12 - مغترب السبت 03 غشت 2019 - 11:19
علاش هما حمقى. واش ولا السطل قد دلو. أولاد الوزراء خاصهم المدرسة لي تمشي مع مستواهم الاجتماعي.
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13 - مغترب السبت 03 غشت 2019 - 11:19
علاش هما حمقى. واش ولا السطل قد دلو. أولاد الوزراء خاصهم المدرسة لي تمشي مع مستواهم الاجتماعي.
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14 - ولد القدس السبت 03 غشت 2019 - 11:19
ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا
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2
15 - مغربي السبت 03 غشت 2019 - 11:19
السلام
المدرسة العمومية لاصحاب جوج فرنك و 20 درهم و المداويخ اما ابناء الوزراء و المسؤولين فلهم البعتات الفرنسية و المدارس العالمية فهل يعقل ابن معالي الوزير ان يدرس في مؤسسة جنب "زبالة" اعزكم الله او قرب "سوق عشوائي" لا يمكن.و الله هده اللحظة خطر ببالي مشهد من فيلم مصري "مبروك ابو العلمين حمودة" لما قال الوزير لمدير مدرسته التربية قبل التعليم و انا اقول لاولاد الفشوش و اباءهم نفس الجملة و كفى.......
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16 - طارق 004 السبت 03 غشت 2019 - 11:19
تستمر الحياة هكذا أبنائهم يدرسون خارج أرض الوطن و بأموال فقراء هذا الوطن
ليكن في علم الجميع أن الحياة قصيرة رغم تواجدنا جميعا في قرن واحد و بلد واحد إلا أننا سنعيش نفس العمر تقريبا لأننا في حقبة زمنية متقاربة
الله كي شوف
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17 - hamid arnoussi السبت 03 غشت 2019 - 11:20
الشعب يريد استقالة الحكومة وتوقيف رواتبهم ومحاسبة الخونة
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18 - Mostafa السبت 03 غشت 2019 - 11:21
هذا هو مستوى من ينوب عنا في مواجهة الحكومة.
درسوا ابناءكم بالمدارس العمومية ياسلام على قمة الطلب.
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19 - السملالي عبدالله السبت 03 غشت 2019 - 11:21
عار تم عار لا يهمكم أولاد الشعب حسبنا الله ونعم الوكيل أنه يهمل ولا يهمل
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20 - حسناء السبت 03 غشت 2019 - 11:21
ان من لا يتق فى المدرسة و المستشفى العمومي لا يستحق ان يكلف بمهمة داخل الحكومة
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21 - على من تقرا زابورك اداود السبت 03 غشت 2019 - 11:22
ولو وافقت الحكومة على هدا المقترح الخيالي بالنسبة للنخبة. فاولادهم سيدرسون في احسن المدارس الخاصة .على من تقرا زابورك اداود.سكان البرج العالي لن يهبطوا أبدا الى مستوى الطبقة الكادحة والمتوسطة التي اصبحت بدورها تحسب على الطبقة الصغرى.
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22 - Citoyen السبت 03 غشت 2019 - 11:22
لكي نرد القيمة للمدرسة العمومية يجب وضع حد للمدارس الخصوصية اللتي تنتشر بسرعة فاىقة. ا فينك ابن كيران تسالات ليك التعبئه ههههه.
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23 - مواطن السبت 03 غشت 2019 - 11:22
لماذا لايدرس الوزراء وعلية القوم أبناءهم في المدارس العمومية ؟ولماذا يا معالي الوزير يا وزير التعليم لماذا عدم قبول مقترح الكونفدرالية؟أليس هذا دليل على أن كل ما قيل وما يقال وما سيقال على أن الحكومة تهتم بمصير المدرسة العمومية ماهو إلا كذب في كذب.لقد ظهر الحق وزهق الباطل..وابنتوووو على حقيقتكم وإذا كان الله يمهل ولا يهمل فملكنا الله ينصره لن يترك المنافقين موعدنا أكتوبر.
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24 - مغربي السبت 03 غشت 2019 - 11:22
التعليم العمومي ليكم انتم و التعليم الخاص ديال خدام الدولة. هدي هي الدولة ديال خيخي.
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25 - imad tach casa السبت 03 غشت 2019 - 11:23
والله إلى الشعب يستاهل الي جاري ليه
لولا الشعب لما طلعو هاد ;;;;; الي مستثمرين للمناصب ديالهم لما يرضي رغباتهم الشخصية والاولاد ديالهم .
ااااعباد الله راه الشعب الاغلبية راه الشعب القاعدة راه الشعب هو السلطة عيب وعار هاد أبناء فرنسا يلعبو بمصير أمة متقفة واعية حضارية ... عيب وعار هاد ;;;;;;;; يتحكم في الشرفاء
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26 - مغربي قح السبت 03 غشت 2019 - 11:23
الوطن الاغنياء والوطنية للفقراء،رفعت الجلسة....شكرا على تصفيقات السادة الوزراء.
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27 - Hassan السبت 03 غشت 2019 - 11:23
مقترح بليد ، كان عليهم أن يدعوا مناضليهم إلى مقاطعة المدارس الخصوصية
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28 - حسن السبت 03 غشت 2019 - 11:24
صحيح ان الحكومة تأكد ضمان المجانية في التعليم العمومي ،لكن للأسف ان بعض الكليات تطلب من الطلبة الموظفين دفع مبالغ خيالية قصد التسجيل بسلك الماستر ،علما ان التعليم حق للجميع في القانون الدستوري دون التمييز بين الموظف وغير الموظف،
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29 - med nador السبت 03 غشت 2019 - 11:24
معرفتش لمغاربة فوقاش يفيقو الدولة كدمر المدرسة العمومية وحنا باقي كنلومو الاستاذ و لا الرسوم المتحركة ولا المسلسلات التركية في حين الوزراء و البرلمانيين ووووو ضامنين مستقبل وليداتهم
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30 - nomade السبت 03 غشت 2019 - 11:24
طبعا، لأن الهدف الرئيس لدى من تطفلوا على السياسة هو تحقيق ما يمكن من المكاسب، دون الاكتراث بالمواطن. إنهم يعترفون ضمنيا بضعف التعليم العمومي ويثقون في المدارس الخاصة التي تؤمن تعليما جادا في ظروف تليق بأبناءهم وبناتهم.
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31 - حارس ليلي السبت 03 غشت 2019 - 11:24
هل المقترح يلزم فقط الوزراء الى تسجيل ابنائهم في المدارس العمومية ام يلزم الالاف من المغاربة الذين يدرسون ابناءهم في المدارس الخصوصية التي انتشرت كالفطر في جميع مدن المملكة وبالتالي اغلاق تلك المدارس .
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32 - مراقب من بعيد السبت 03 غشت 2019 - 11:24
حكومة فاشلة بكل المقاييس تعتمد منهج حرام عليهم حلال علينا حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسؤول لم يخف الله في المواطنين
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33 - نوفل المغوفل السبت 03 غشت 2019 - 11:25
واش كان فنظركم انهم غادي يرضاو يقربو ولادهم مع الغوغاء والدهماء المقملين المقطعين اولاد الشعب الموسخين حوايجهوم مرقعين و معلمينهوم تاقيلو ياكلو العصا فباب البرلمان والقسم فيه 60 تلميذ ريحتو خانزة والسبورة ديال الطباشير تاتمرض بالحساسية. سيدي مبدو ولالا رانا مايقدوش وعزوز وجاعتو ياكلولهوم الكوتي ويسرقولهوم الأدوات بلا مايمكنلهومش يقراو سامدي حيت تيكونو ف الوكاند مفوجين الله يعطيهوم ويخليهوم نوارة لينا والشعب ;;;;;
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34 - محمد أمين السبت 03 غشت 2019 - 11:26
ههههههههههههه واش هوا مسطين اقرو ولدهم في المدرسة العمومية من تم تعرف مكين لا تعليم لم يحزنون الله يعطينا صبر في هد البلاد وبخاصة هده الحكومة انا لم نعترف بها علاش ميقراوش مع ولد شعب انشاء الله أو غدي تجمعنا تراب وفي يوم الحساب من تم قول الله بغينا ولدنا نتجمع في تراب فيه دهب انشري هسبريس وشكر
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35 - Mohamed السبت 03 غشت 2019 - 11:27
مختصر القول هذه هي صورة المغرب إذا كان المشروع مقنع و مربح لسجلوا اولادهم ولكن الطبقة السياسية تهتم بمصالحها ومصلحة اولادهم.
هل هم حمقى ان يدرسوا اولادهم في مدارس الشعب.
مدارس الشعب للفقراء.................يارب اللهم أنصر نا عليهم
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36 - الثقة اولا السبت 03 غشت 2019 - 11:27
كيف للمواطن العادي أن يثق بمدرسة مهندسوها لايثقون فيها؟
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37 - Hey السبت 03 غشت 2019 - 11:28
هدي اهانة لجميع المغاربة لي كليقرو ولادهم فالدولة . ولكن ماتبقاوش ا تتشكاو علاش ماكيضربوش للمغربة حساب ملي ناوما مطيحين الراس او مدلولين بحال هاكا او تبقاو تقارنو راسكم بفرنسا كون وقعات هادي للمواطنين دفرنسا كون ناضت ثورة
فرق كبير بينكم او بين مواطنين دفرنسا ف باراكا ما تبقاو طلبو التعامل دفرنسا
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38 - أستاذ السبت 03 غشت 2019 - 11:29
وفي ماذا يتميز التعليم الخصوصي عن العمومي ؟
ـ مدخل المدرسة والواجهة
ـ الألوان والزخرفة
ـ النقط المنتفخة
ـ ضمان حراسة التلاميذ حتي مجيء الآباء لتسلمهم

لتحسين النعليم وتطويره يجب :
ـ الغاء التعليم الخصوصي الوطني
ـ تشجيع التعليم العمومي لجميع المواطنين المغاربة
ـ تشجيع وتطوير جمعيات الآباء ، وجعلها عنصرا مهما في مراقبة ومساهمة في تجهير مؤسسات التعليم العمومي ، على أن تتفاوت مساهماتم في جمعية الآباء حسب دخل الأسر، ,ان تكون ميزانية جمعية الآباء تحت المراقبة
ـ السماح للتعليم الخصوصي الأجنبي لمن استطاع اليه تمويلا
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39 - دولة المهزلة السبت 03 غشت 2019 - 11:29
هدا أن دل على شيئ انما يدل على أن الدولة غير قادرة على تسيير وتدبير المؤسسات العمومية، و فاشلة، أما أبناء الشعب إلى الجحيم.
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40 - MĒNTĀLISTĖ السبت 03 غشت 2019 - 11:29
شكرا للمتوججبين المتوجوجات المتوجيينن...على هذا القرار وبينتم فعلا انكم فعلا عفاريت وتماسيح شرسة وقاتلة للشعب المقهور.
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41 - مغربي السبت 03 غشت 2019 - 11:30
الملك هو من يجب ان يفرض على كل هؤلاء تدريس ابنائهم في المدارس العمومية...ان اريد خير لهذه البلاد
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42 - aziz السبت 03 غشت 2019 - 11:30
من سبع المستحلات ان يقبلوا به.لأننا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف.اما ديموقراطيتهم فهي شعار مسكن لا وجود له في بلادي:laisser passer laisser faire
.ولكن كل شيئ سيتساوى عند الله وحسابكم عسير عسير.
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43 - Youssef السبت 03 غشت 2019 - 11:30
هذه الحكومة منافقة
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44 - ناصر السبت 03 غشت 2019 - 11:31
لماذا بربكم ترفضون تدريس ابنائكم مع ابناء الشعب ؟ اليس هذا تعبير صارخ عن عنصريتكم اتجاه الشعب ؟ وباي حق تريدون ان يترك نكم الشعب احقية التخطيط للمدرسة العمومية لابنائه وانتم لا ترتضونها لابنائكم ؟ الا تفتحون الآن الباب على مصراعيه لردة فعل شعبية لا يعلم عواقبها الا الله ؟ ماذا لو نهض الشعب واغلق جميع المؤسسات التعليمية الا العمومية منها !
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45 - مغربي 2018 السبت 03 غشت 2019 - 11:31
وماذا كنتم تنتظرون ؟ ربما لو قدم هذا المقترح قبل سنوات لقامت الحكومة بالتفكير في تبنيه مع بعض التعديلات ... أما بعد الحملة الشرسة على المد سة العمومية (التعاقد - الحد من المجانية ... ) فإن تصرف الحكومة طبيعي جدا ... كنت سأتعجب لو وقع العكس ... ابتسم إنك في المغرب .
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46 - deutschland السبت 03 غشت 2019 - 11:31
معلوم يرفض قانون تدريس أبناء المسؤولين و الوزراء في المدارس العمومية ... لي فيه الفز هو أول تيقفز .
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47 - بدون اسم السبت 03 غشت 2019 - 11:31
أظن أن هذا كاف ليعرف كل مواطن مغربي فقير مكانته في هذا البلد، و الله إن لم يخرج الشعب الى الشارع للمطالبة بحقوقه و اقتلاع و محاسبة هؤلاء الخونة الانتهازيين كما فعلو اخوتنا في الجزائر، سوف يجازون قريبا عن حراكهم بينما سنبقى نحن ننتظر الاحسان من حكومة الذل و العار، انشري يا هسبريس
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48 - محب لفريق الجيش الملكي السبت 03 غشت 2019 - 11:31
لو كنا في أي دولة ديمقراطية لن يمر هدا الخبر مرور الكرام
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49 - خليلوفيتش السبت 03 غشت 2019 - 11:32
ههههه كانت باينة لعما فالظلمة مقترح شعبوي لكسب شعبوية و مثل هاته المقترحات تدخل في نطاق الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها إذن و خلاصة القول رانا عايقين بيكم انتم الأحزاب و النقابات تتصارعون بينكم و نحن الشعب الضحية جزائكم عند الله عسير.
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50 - حميد السبت 03 غشت 2019 - 11:32
سبحان الله فيهم هؤلاء الوزراء إختارهم الشعب ويحتقرون الشعب آشنو الفرق بين أولادكم وأولاد الشعب ياك أنتم جيتوا من عامة الشعب ما كنتوا كاتكسابوا والو آهههه شفتي فلوس الشعب آش دارت ليكم يا حثالة الشعب وبالله عليكم ما كتخافوش ربكم وما كاتخفوش الموت وما كاتخافوش يوم الحشر وما كاتخافوش يوم الحساب ولكن ربي كبير ومن هذا المنبر أناشد كل الشعب أن يقاطع كل الإنتخابات القادمة إنشاء الله ولكم الشكر يا شعب
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51 - حنضلة السبت 03 غشت 2019 - 11:33
نحن نرفض اي يمثلنا وزراء دوي جنسيات مزدجة وبرلمانيين اميين وحكومة فاشلة. تعمل ضد الشعب
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52 - بوحليك السبت 03 غشت 2019 - 11:34
وهل هم حمقى؟ هم يعتبرون أنفسهم أذكياء و يعتبرون المواطنين البسطاء أغبياء....... في نظرهم كل ما يعيشه المغاربة من بؤس و فقر هو نتيجة لعدم فهمهم للواقع....... و الواقع المغربي يدعو إلى أن تكون مخلوض و بانضي و كذاب و سمسار و تدير علاش ترجع.... و هاك وارا.... و دهن السير يسير.... 'تصاحب مع المخزن.... و تلاح للانتخابات..... و القفوزية......... كل من لا يتقن هاته التقنيات التاكتيكية. .... فهو كانبو 'مافيدوش.... و ماعلابالوش............ و غادي يبقى فقييييير...... و منهم أنا........ ياربي تدير لينا التأويل ديال الخير
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53 - حميد السبت 03 غشت 2019 - 11:35
سبحان الله فيكم يا سارقي أموال الشعب
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54 - Dalamouni السبت 03 غشت 2019 - 11:36
السلام على. من اتبع الهدى وبعد اسلموا تسلموا ) والله. العظيم كنت اعلم ان الحكومة في وادي ونحن الشعب المستضعف في وادي وكأن اهم دينهم ولنا ديننا. هاذا دليل قاطع واعتراف صريح منهم على ان التعليم في المدارس العمومية ضعيف وخاارج عن التغطية حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل. الم اقل لكم من قبل ايها المغاربة الشرفاء ( لاتولوا الضعيف أموركم) وسيعلمون اللذين. ظلموا اي منقلب ينقلبون
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55 - yaaaaaaaaadris السبت 03 غشت 2019 - 11:37
بالله عليكم ، على من تضحكون ؟ المدرسة العمومية ، قُتلت على يد كل الحكومات المتعاقبة على تسيير البلاد ، و عندما يُطرح مثل هذا المقترح ، فهو الطنز العكري بكل تجلياته
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56 - حماضيتو السبت 03 غشت 2019 - 11:37
دابا هاذ الحكومة وهاذ البرلمان حلو جميع مشاكل المغاربة وبقالو ليهم غير إلزامية تدريس أبناء الوزرا وعباس حتى ديال النوام فالعمومي دابا هاذ الناس بقاو بلا شغل
هناك مشاكل وجب إيجاد حل لها لتحسين عيش المواطن اما مثل هذه الخزعبلات c’est perdu d’avance سيرو للمعقول وباراكا علينا من تظييع الوقت فالخوا الخاوي
راكم حماظيتو وريحتككم عطات
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57 - Citoyen السبت 03 غشت 2019 - 11:38
La preuve que l'enseignement publique est fait pour les petits marocains de familles pauvres. Ceux qui dirigent le pays et qui votent les lois sont dans une autre planète, et ne croient pas aux choix politiques qu'ils décident pour l'immense majorité de la classe pauvre marocaine. L'inégalité sociale à des bons jours devant elle au Maroc
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58 - ابو ياسين السبت 03 غشت 2019 - 11:38
طبعا سيرفضون رفضا قاطعا:لانهم يعلمون جيدا نوع التعليم الذي يقدمونه لابناء الشعب.لايفتح افقا للمناصب السامية.
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59 - ولادهم نبغة قبل الميلاد السبت 03 غشت 2019 - 11:38
لا يمكن لا يمكن ابدا !! لان اولاد الوزراء لا يدرسون دروس عادية ... و إنما يدرسون فقط كيف يسيرون الأموال التي جناها آبائهم على ظهر هذا الشعب المقهور... لك الله يا وطني
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60 - abdel tazii السبت 03 غشت 2019 - 11:39
شيء عادي انا اصلا باغي نعرف شكون هاد الغبي لي قترح هاد الاقتراح واش سولتو الشعب واش حنايا قابلين بحال هاد العينة من البشر تختلط بوليداتنا فمدرسة وحدة وبالتالي غايتعادا الجيل لي عليه معولين يهز بالبلاد.
انا ولدي مختنلو فطبيب الحومة وديرتلو التلقيح فطبيب الحومة ماقاد يمشي يتعادالي ويوليلي بحال ولد هداك.........
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61 - حسبنا الله و نعم الوكيل السبت 03 غشت 2019 - 11:40
هذا الرفض يعتبر اقوى اعتراف من هذه الحكومة التي ابتلي بها المغاربة على ان المدرسة العمومية لا تساوي شيئا و اذا كان الامر كذلك بالله عليكم ماذا تقولون لرب العباد ألى يوجد بينكم رجل و احد يقول لكم اتقوا الله في ابناء هذا الوطن و اصلحوا التعليم الذي بلغ صداه الى كل العالم اين هي وعودكم؟ اين هي برامجكم؟ اين انتم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .
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62 - الواقعي السبت 03 غشت 2019 - 11:40
واش تسطيتو واش كاين شي واحد غادي يصوت لشي حاجة ضده .ما عرفت انا هاذ السياسة كي ماشية .اللامنطق.هذا راه خاصو استفتاء شعبي ماشي تجي لمسؤول و تقول ليه صوت لقانون باش تقري ولدك مع ولدي فالمدرسة المهترئة
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63 - Malika Saïd السبت 03 غشت 2019 - 11:40
لو إن البرلمانيين المغاربة عندهم و لو ذرة من الوطنية لما سمحتوا للتعليم ان يصل الى ما وصل إليه ،ففي المغرب الحالي لا تدرس اللغة عربية كانت أو امازيغية أو فرنسية ، فكل واحدة من اللغات قائمة بذاتها و لا تستغني عن الاخرى، اضعف الإيمان أن ندرس ابناءنا القيم .فحسن استعمال المناهج هو ما يدفع الكل العطاء .هذا من جهة و من جهة أخرى يم أتيت العيش في اوروبا و لغتي الام تدرس في مدارس يعترف بها ( المدرسة الرسمية للغات) بكيت حزنا عن كيف نهمش ثقافتنا و حضارتنا و لغاتنا و بعدها ناتي منفوخي الريش و نطلب من الغير أن يحترمنا في الوقت نفسه نرفس كل ما يربطنا بالوطن الغالي
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64 - اجديك السبت 03 غشت 2019 - 11:42
اي جواب سيكون خطأ وغير مبرر لأن الإشكال أو السؤال غير ملزم، وهو غير ضروري تعلق الأمر بالوزراء أو المدراء وأصحاب المناصب العليا، فهم من الشعب، شغلهم هداك، كل واحد هو حر في تصرفاته، كما يقال في المتل المغربي" كل واحد يدفن باه كيف مابغا" نحن مشكلتنا مع الإستفادة من خيرات البلاد ومن تراوتها، نحن مشكلتنا مع تنقية الأجواء في المشهد السياسي المغربي، مع الوزراء الغير أكفاء بمجرد انتمائهم إلى حزب معين، مع تعدد المناصب وكأن لا يوجد من المغاربة إلا X معين، نحن مع العدالة لولوج المناصب، نحن ضد المراتب العليا، ومعروف انه في بلدنا تسيس اي تصبح سياسي صافي ترفحتي، هناك عدد كبير من المطالب، بلدنا جميل نحبه لكن وهاته الإشكالات تفسد علينا وطنيتنا وأتمنى أن تزول في أسرع الأوقات....
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65 - السوسي السبت 03 غشت 2019 - 11:42
بطبيعة الحال هم خدامين كيقدو القوانين لمصلحة الطبقة الكادحة باش تبقى فبلاصتها وهما ما معنيين بتلك القوانين وهذا كيبين بلي كاينين 2طبقات فالمجتمع والشكوى إلى الله في انتظار الفرج.
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66 - منذر السبت 03 غشت 2019 - 11:42
إن سألت متى هو عسى أن يكون قريبا ...فضحكوا قليلا و بكوا كتيرا إنه ليس مصروفا عنكم ...أولاد الشعب خلقوا من طين و أولادكم من نار يا أولياء الشياطين أما أنا فأبكي الآن و سأضحك كتيرا ولا شفاعة و لا رحمة للضالمين الرحمان حرم الضلم على نفسه و لا يرضى الشفاعة للضالمين أو الكافرين
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67 - صديق بن صاديق الرباط السبت 03 غشت 2019 - 11:43
السلام عليكم اطر متتبعي صفحات هسبريس تعليقي حول ماجاء به الموضوع أعلاه قرار حزب شفوي وتبيعاته حول تدريس ابناءهم بالعمومي اظن ان جل المغاربه يعرفون ان ابنا وبنات لبجدي يدرسون بجامعات تركيه تابعه لادروغان حت ابناء العشيقات بحينا معلم وزوجته التحقو بحزب توحيد كانو ضعفاء يضغطون عل اولياء تلاميذ بدروس دعم 400درهم للحصه اليوم اصبحو من اغنيا واعيان واثريا الوطن 3سيارات سائق فيلا برتمات ابناءهم اصبحو يدرسون في تركيا وبمنح سخيه رغم لم كان يدرس بالعمومي مستواه اقل من متوسط لاداعي لشرح المزيد هن نكتشف ان الحزب جاء لينقض اتباعه وتبيعاته من فقر المعرفي والعلمي واحتلا لوظائف وتعينات ومناصب حساسه في دوله ليكتشف خباباها ويمرر قرارات تصب في صالحه ومصلحه وينثقم من ملاين المغاربه ليصبحو فقرا وعبيدا يحتاجوهم في اصواط نتخابيه بعد مدهم بصدقه شهريه حسب لمحسوبين وزبونين لحزبيه يعني ان حب لوطن ودفاع عن كرامه ومعيشته وتعليم واستشفا وتقدم المواطن مجرد استحمار واستغباء العقول حت تحريض عل حليب سنترال وبعض لمستتمرين هدفه ضرب الفلاح والعامل واعطا الضود الأخضر لشركه حليب جوده ان تستورد اطنأن من لغبره تمزج مع لما
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68 - مدوخ ومقاطع الى الابد السبت 03 غشت 2019 - 11:43
كيف ﻷبناء الوزراء ان يجلسوا بجانب ابناء الشعب الذي يعتبر في نظرهم قطيع مدوخ. التعليم والتطبيب بالنسبة لهذه الفئة الراااااااقية يكون في الخارج لأنهم يعلمون علم اليقين ان في بلدنا لا صحة ولا تعليم.
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69 - idj zig nakh السبت 03 غشت 2019 - 11:43
Tous les enfants du pays doivent avoir les mêmes chances à moins qu'ils auraient été nourris au biberon du Maroc utile et du Maroc Rien du tout... walou...walou et gouvernés par des humains qui ont été élevés, entourés de privilèges et koul wahed brazqou. Hallelouya brothers and sisters. Tanemirt
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70 - achraf السبت 03 غشت 2019 - 11:44
ونعمة الحكومة !!! المشكل حنا لي صوتنا عليكم بصحتكم
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71 - حسن التادلي/ متصرف السبت 03 غشت 2019 - 11:45
مقترح شعبوي ... وغير منطقي ....لاسباب كثيرة .... منها انه يمس بحق المسؤولين في اختيار نوع التعليم الملائم لابنائهم كما انه يمس بالدرجة الاولى بحقوق هؤلاء الاطفال ... ثم انه ماشي غير اولاد الوزراء هوما اللي كيقريوا اولاده فالمدارس الخصوصية .... القضية اصيحت موضا حتى اللي كايتخلص بالسميك كايقريهوم حتى هو فالخصوصي...
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72 - الحاصول السبت 03 غشت 2019 - 11:45
هل تعتقد ان متل هاته القوانين ستصادق عليها الحكومة
وهل البرلمانيين يدرس اولادهم في مدارس الدولة
وهل وهل اللهم ارحمنا
وصافي
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73 - عبد الله السبت 03 غشت 2019 - 11:47
من المستحيل تكون شي مساوة أو عدالة إجتماعية والتوزيع العادل لتروة وفصل السلط في بلدان الأسياد والعبيد
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74 - المصطفاوي السبت 03 غشت 2019 - 11:47
مقترح جريء ل CDT, ولو أننا مسبقا نعلم علم اليقين أنه سيرفض، لكن يكفي أنه أزاح الغبش عن العيون التي لا زال بها غبش، يدرسوا أبناءهم في المدرسة العمومية
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