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كُتّاب وآراء
الحكومة ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية
رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترحا برلمانيا يدعو إلى تدريس أبناء المسؤولين المغاربة في المدرسة العمومية، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإطار لإصلاح التعليم في جلسة عامة بمجلس المستشارين، مساء الجمعة.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار، على مقترح يقضي بما يلي: "يُلزَم المسؤولون المغاربة، وخصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي". لكن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفض هذا المقترح، دون تقديم أي مبررات حول الموضوع.
وأوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليلها للتعديل المرفوض، أن المقترح يهدف إلى إعطاء إشارة قوية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية. كما رفضت الحكومة جميع المقترحات التي تقدمت بها المجوعة البرلمانية ذاتها.
وكان مجلس المستشارين قد مرر مشروع القانون الإطار بتصويت 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية. بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين (7 أعضاء من الاستقلال وعضوان من "البيجيدي")
ولم تتقدم مكونات الغرفة الثانية، أغلبية ومعارضة، بأي تعديلات على مشروع القانون الإطار، باستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رفضت جل مقترحاتها من قبل الحكومة مخافة إدخال تغييرات على مضامين المشروع وعودته إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية، وبالتالي الدخول في سيناريو عقد دورة برلمانية استثنائية أو تأجيل خروج النص القانوني إلى دورة أكتوبر.
ويرتقب أن يصدر مشروع القانون الإطار بالجريدة الرسمية في غضون الأيام المقبلة، دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، بسبب رفض الحكومة جميع التعديلات المقدمة.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن النص "يشكل أول قانون-إطار في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمَكِّن بلادنا من التوفر على مرجعية تشريعية ملزمة للجميع وضامنة لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
وزير التربية الوطنية جدد التأكيد على ضمان الدولة للمجانية في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وتخصصاته، مضيفا أن الدولة ملتزمة من خلال هذا القانون بإحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمة القطاع الخاص وباقي الشركاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
يتبين فعلا ان البلاد ربما وصلت الي الحضيض.مستوي ضعيف لمسوءلينا لا في التسيير ولا في الثقافة ولا في السياسة ولي في كل شيء .في عهد الحسن الثاني رحمه الله لم تكن الامور بهذه السخافة .كانت الجدية والصرامة والانضباط.الان نري التكاسل والتسيب والعبثية .البلد الي الادني .لقد هزلت بكل المقاييس.
المدرسة العمومية لاصحاب جوج فرنك و 20 درهم و المداويخ اما ابناء الوزراء و المسؤولين فلهم البعتات الفرنسية و المدارس العالمية فهل يعقل ابن معالي الوزير ان يدرس في مؤسسة جنب "زبالة" اعزكم الله او قرب "سوق عشوائي" لا يمكن.و الله هده اللحظة خطر ببالي مشهد من فيلم مصري "مبروك ابو العلمين حمودة" لما قال الوزير لمدير مدرسته التربية قبل التعليم و انا اقول لاولاد الفشوش و اباءهم نفس الجملة و كفى.......
ليكن في علم الجميع أن الحياة قصيرة رغم تواجدنا جميعا في قرن واحد و بلد واحد إلا أننا سنعيش نفس العمر تقريبا لأننا في حقبة زمنية متقاربة
الله كي شوف
درسوا ابناءكم بالمدارس العمومية ياسلام على قمة الطلب.
لولا الشعب لما طلعو هاد ;;;;; الي مستثمرين للمناصب ديالهم لما يرضي رغباتهم الشخصية والاولاد ديالهم .
ااااعباد الله راه الشعب الاغلبية راه الشعب القاعدة راه الشعب هو السلطة عيب وعار هاد أبناء فرنسا يلعبو بمصير أمة متقفة واعية حضارية ... عيب وعار هاد ;;;;;;;; يتحكم في الشرفاء
هل هم حمقى ان يدرسوا اولادهم في مدارس الشعب.
مدارس الشعب للفقراء.................يارب اللهم أنصر نا عليهم
فرق كبير بينكم او بين مواطنين دفرنسا ف باراكا ما تبقاو طلبو التعامل دفرنسا
ـ مدخل المدرسة والواجهة
ـ الألوان والزخرفة
ـ النقط المنتفخة
ـ ضمان حراسة التلاميذ حتي مجيء الآباء لتسلمهم
لتحسين النعليم وتطويره يجب :
ـ الغاء التعليم الخصوصي الوطني
ـ تشجيع التعليم العمومي لجميع المواطنين المغاربة
ـ تشجيع وتطوير جمعيات الآباء ، وجعلها عنصرا مهما في مراقبة ومساهمة في تجهير مؤسسات التعليم العمومي ، على أن تتفاوت مساهماتم في جمعية الآباء حسب دخل الأسر، ,ان تكون ميزانية جمعية الآباء تحت المراقبة
ـ السماح للتعليم الخصوصي الأجنبي لمن استطاع اليه تمويلا
.ولكن كل شيئ سيتساوى عند الله وحسابكم عسير عسير.
هناك مشاكل وجب إيجاد حل لها لتحسين عيش المواطن اما مثل هذه الخزعبلات c’est perdu d’avance سيرو للمعقول وباراكا علينا من تظييع الوقت فالخوا الخاوي
راكم حماظيتو وريحتككم عطات
انا ولدي مختنلو فطبيب الحومة وديرتلو التلقيح فطبيب الحومة ماقاد يمشي يتعادالي ويوليلي بحال ولد هداك.........
وهل البرلمانيين يدرس اولادهم في مدارس الدولة
وهل وهل اللهم ارحمنا
وصافي