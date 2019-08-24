الملك "يطير" إلى دولة الغابون في زيارة خاصة

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس حل قبل ساعات قليلة، مرفوقا بولي عهده الأمير الحسن والأميرة لالة خديجة، بدولة الغابون، في سياق زيارة خاصة لقضاء ما تبقى من العطلة الصيفية.

وأمضى العاهل المغربي الأسابيع القليلة الماضية متنقلا بين عدد من مدن الشمال، خاصة المضيق وتطوان التي احتضنت لأول مرة في تاريخها مراسيم نحر الملك لأضحية العيد، كما قضى بضعة أيام بمدينة الحسيمة، قبل عودته إلى الرباط، ومن ثم سفره صوب الغابون.

ومن المرتقب أن يلتقي الملك في إجازته الخاصة بالرئيس علي بونغو الذي خرج معافى من أزمته الصحية التي ألمت به، وقضى على إثرها جزء من فترة العلاج والنقاهة في العاصمة المغربية.