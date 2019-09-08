تقرير دولي يضع المغرب ضمن أفضل الدول لجودة حياة المغتربين‬

هسبريس - أمال كنين

احتل المغرب مكانة رغم تواضعها من بين أحسن البلدان من حيث جودة الحياة بالنسبة للمغتربين، إذ جاء في المركز 47 ضمن قائمة المؤشر التي ضمت 64 دولة عبر العالم.

المملكة استطاعت أن تتصدر قائمة دول المنطقة المغاربية من حيث جودة الحياة للمغتربين، دون منازع، فيما حلت في الرتبة الخامسة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مؤشر جودة الحياة بالنسبة للمغتربين، الصادر عن منظمة "إنترناشيون" الدولية، المتخصصة في شؤون المغتربين، يغطي عدة عوامل من ست فئات فرعية مختلفة: خيارات الترفيه، الصحة والرفاهية، السلامة والأمن، السعادة الشخصية، السفر والنقل، والحياة الرقمية.

واستطاعت المملكة أن تحل في الرتبة 27 في ما يتعلق بخيارات الترفيه؛ وفي ما يهم السعادة الشخصية حلت في الرتبة السابعة، والرتبة 50 في السفر والنقل؛ وفي ما يتعلق بالصحة حلت في الرتبة 51، والرتبة 42 في الأمن والسلام؛ وفي ما يهم الحياة الرقمية حلت في الرتبة 59.

وتصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإمارات العربية المتحدة، التي حلت في الرتبة 21 دوليا، متبوعة بالبحرين في الرتبة 26، تليها مباشرة قطر، ثم عمان في الرتبة 35.

أما على الصعيد الدولي فتصدرت البرتغال القائمة، متبوعة بإسبانيا، ثم تايوان، فسنغافورة، وسويسرا تليها أستراليا.

يذكر أن المغرب تحوّل، خلال السنوات الأخيرة، بالنسبة للمهاجرين، من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة؛ فبعدما كان جسر عبور نحو أوروبا للعديد من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، أصبح لهم اليوم بلدًا للاستقرار.

وبفضل السياسة الجديدة للهجرة التي دعا إليها الملك محمد السادس منذ سنة 2013، وحسب إحصائيات وزارة الداخلية، عملت السلطات المغربية على تسوية وضعية آلاف المهاجرين السريين، وغالبيتهم الساحقة من المهاجرين الأفارقة. ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال السنوات القادمة.