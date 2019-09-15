تصنيف جديد: المغرب يغيب عن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم

هسبريس من الرباط

غابت الجامعات المغربية عن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم ضمن تصنيف جديد صادر عن المؤسسة الشهيرة في مجال الدراسات والبحوث "تايمز هاير إيديوكايشن".

ولم تستطع أية جامعة مغربية ، سواء عامة أو خاصة، التموقع بالمراتب المتوسطة في التصنيف السنوي لسنة 2020 الذي يصنّف أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم.

وحلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني باحتلالها المركز الـ601-800 عالمياً، بينما جاءت كل من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة محمد الخامس بالرباط في مراتب فوق الألف (+1001).

تقرير Times Higher Education يصنف المؤسسات الجامعية بناء على فئات خمس كبرى، هي: "جودة التعليم"، و"البحوث"، و"المصادر المذكورة في الأطروحات والبحوث"، و"نسبة المشاركة الدولية"، وأخيراً "قدرة الجامعات على الإسهام بالتطور الصناعي".

دولياً وكعادتها دائماً، تصدرت جامعة أوكسفورد البريطانية ترتيب اللائحة، بحصولها على 95.4 نقطة، متقدمة بذلك على 1400 جامعة من 92 بلدا. كما احتكرت الجامعات البريطانية والأمريكية ترتيب أول أفضل 10 جامعات في لائحة مجلة "تايمز هاير إيدوكايشن".

وعلى المستوى العربي، حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى، حيث تصدرت جامعة الملك عبد العزيز قائمة الأفضل عربياً، كما أنها المؤسسة التعليمية العربية الوحيدة التي ورد ذكرها في خانة أفضل "201-250" جامعة في العالم.

وحلت جامعة الفيصل السعودية أيضا في المرتبة الثانية عربيا ضمن فئة "251-300"، يليها جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، والتي حققت تقدما مقارنة بتصنيف السنة الماضية، حيث حلت في فئة "301-350".

وفي فئة "351-400"، جاءت كل من جامعة خليفة في أبوظبي، والتي سجلت تراجعا عن السنة الماضية، ثم الجامعة الأمريكية في بيروت، متبوعة بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. أما جامعة قطر، فجاءت ضمن فئة "401-500"، وفي المجموعة نفسها جامعة المنصورة وجامعة أسوان بمصر.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر أخيرا، سجل تراجعا في الإنتاج العلمي في جامعة محمد الخامس بالرباط، أبرز الجامعات المغربية، إثر تراجع المنشورات في مختلف المجالات.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 أن عدد منشورات الجامعة في المجلات العلمية المفهرسة تراجع من 1398 سنة 2013 إلى 1200 سنة 2015.

وكشف التقرير أيضا أن حوالي 80 في المائة من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه في جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط لم يناقشوا أطروحاتهم، على الرغم من مرور سنوات من تسجيلهم.