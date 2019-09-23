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الرئيسية | مجتمع | إقبال الآباء يرفع أسعار دروس اللغات الأجنبية بمراكز الدار البيضاء

إقبال الآباء يرفع أسعار دروس اللغات الأجنبية بمراكز الدار البيضاء

إقبال الآباء يرفع أسعار دروس اللغات الأجنبية بمراكز الدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:00

سجّلت مراكز تلقين اللغات الأجنبية للأطفال، مع بداية السنة المدرسية 2019/2020 بمدينة الدار البيضاء، إقبالا لافتا من لدن آباء وأولياء الأمور الراغبين في رفع مستوى أبنائهم في اللغات، بعد اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية بالمدارس العمومية المغربية.

ويأمل الآباء من وراء هذه الخطوة أن يستطيع أبناؤهم مواكبة التغيرات التي أتى بها القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل حيز التنفيذ قبيل الدخول المدرسي الحالي بالمغرب.

ونص هذا القانون اعتماد التعددية والتناوب اللغوي، وهي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يُستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، حيث تم تطبيق التناوب اللغوي عبر تدريس بعض المواد العلمية والتقنية، بلغة أو بلغات أجنبية.

وكان مسؤولون من مؤسسات حكومية قد وجهوا انتقادات قاسية إلى المدرّسين المغاربة، لضعف مستوى المدارك العلمية لدى نسبة كبيرة منهم.

وانتعشت معاملات المراكز اللغوية، التي أسسها رجال أعمال مغاربة، بشكل لافت مع بداية السنة، لتلجأ إلى تطبيق زيادات في الواجبات المالية التي يؤديها الآباء، وصفها مسؤولوها بالطفيفة، حيث تراوحت ما بين 100 و200 درهم عن كل ثلاثة أشهر من السنة.

وتوفر معظم هذه المراكز اللغوية دروسا في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حيث أكد مجموعة من أطرها الإدارية أن اللغة الإنجليزية تأتي دائما على رأس قائمة متطلبات الآباء لفائدة أبنائهم.

وسجل هؤلاء الأطر، في تصريحات متطابقة، زيادة لافتة هذا العام في الطلب على اللغة الفرنسية، لتدارك أي نقص قد يتسبب فيه ضعف في التلقين باللغة الفرنسية من طرف أساتذة التعليم الخصوصي أو العمومي للمواد العلمية، التي قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تلقينها للتلاميذ ابتداء من العام الدراسي الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Couscous الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:10
Multihexa canada
Federation europeenne des ecoles
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-6
2 - الصراحة راحة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:18
خص الرواج، القضية تحرك، يدور الصرف عن المسترزقين من القانون الاطار والفرنسة، اصبح التعليم الخاص تجارة مربحة بل يترتب عنها ثراء فاحش، والسبب هم أولياء الأمور (الاباء والأمهات) الذبن يقبلون بكل ما يطبق عليهم اولياء الامور (المسؤولون)، وهم ما عليهم إلا الإقبال، ولكن قال صلى الله عليه وسلم، إذا وليت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.. والفاهم يفهم ما عندنا مسؤولين ما عندنا اباء
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3
3 - معلم متقاعد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:30
اصبح الجميع يحاول ان يعلم ابناءه ومهما كان الثمن لانهم يحسون بالضياع ويقولون نحن ضائعين ضائعين اللهم ننقذ الابناء مهمى كانت المصاريف
للاسف اساتذة العصر يستغلون الفرص ويجعلون من مكانتهم سراق مال الفقراء بتلك الساعات الإضافية مع العلم جل الأساتذة عاشوا فقراء ونسوا ما قاسوه معهم آباؤهم ويسفكون دماء الغير ولا احد منهم يقدم للتلاميذ ما لديه من علم الا في تلقاء الساعات الإضافية أقول لهم والله لن تفلحوا أبداً واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله ولن يسامحكم المجتمع أبداً
لانكم خائنين للأمانة
ومن غشنا فليس منا
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