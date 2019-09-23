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الرئيسية | مجتمع | الغزالي يخشى فرض الحجاب على الطفلات بالمغرب

الغزالي يخشى فرض الحجاب على الطفلات بالمغرب

الغزالي يخشى فرض الحجاب على الطفلات بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:15

أكد الناشط الحقوقي قاسم الغزالي أن عدداً من الدول شرعت في سن معاهدات تستند على أسس دينية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، بهدف تعطيلها والتراجع عن الالتزامات.

كلمة الحقوقي المغربي جاءت خلال مداخلة له، اليوم، بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، موردا أن الحكومة المغربية قدّمت مشروعا يهدف التصديق على عهد حقوق الطفل في الإسلام؛ وهو العهد الذي ينتهك عدة مواد من العهد الدولي لحقوق الطفل.

وشدد المتحدث على أن العهد يميز بين الأطفال المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي يكرس ثقافة التمييز بين الأطفال على أساس الدين، "كما ينص على أن "حرية الطفل في اللباس مكفولة؛ لكن بشرط أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية"، لذلك نخشى أن تتم إساءة استخدام هذا البند لفرض الحجاب على الأطفال".

واعتبر قاسم الغزالي أن العهد دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل من ما يسميه بـ"التأثير الثقافي... الذي يتعارض مع الشريعة"، مشددا على "أن الحجة التي يتم عادة اعتمادها لحرمان الأطفال من الحق في التعليم العلمي، مثال على ذلك هو إزالة تركيا لنظرية التطور من مقررات الثانوي، أو أحد مقررات التربية الإسلامية بالمغرب الذي وصف الفلسفة بالضلال والانحلال".

وتساءل الحقوقي المغربي عن إمكانية ضمان تعزيز واحترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد "إذا كان الأطفال والأجيال الجديدة تتعرض للتمييز القانوني على أساس الدين؟".

وأضاف: "إن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بحجة حمايتهم من "التأثير الثقافي... الذي يتعارض مع الشريعة "لا يمكن بأي حال من الأحوال المساهمة في التعايش بين الأديان، بل يعيق الحوار ويعمق الكراهية"، مناشدا الدول التي صادقت عليه أن ترفع المصادقة انسجاما مع التزاماتها الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - meme الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:34
وا سي قاسم الغزالي اللباس من حق الواليدين حتى سن الرشد وما دمت حقوقي ضمن ليهم على الاقل التطبيب والتعليم والعيش الكريم والتنقل ووو اما اللباس لبس على ذوق الناس وكل على ذوقك ما عرفناه منذ الازل ونقطة والى السطر
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37
2 - للكبار فقط الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:38
دول الخليج بدل ان تساعد بلدنا ماديا بملايير البترول تتمتع بها وحدها وسياحها ياتون للمغرب من اجل الزهو والنشاط وفي الاخير يحدثوننا عن التطرف والتكفير والجهاد حتى صار الكثير من شبابنا انتحاريون وذباحون والان يريدون تدجين اطفالنا الابرياء ليكونو انتحاريي المستقبل فالشرق الاوسخ كله حروب :العراق,سوريا,اليمن,وليبيا … طفل برئ يحتاج لحنان ولعب وكفى من الحديث عن الجنة والنار فذلك موضوع للكبار
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-4
3 - الادريسي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:38
يلاحظ أنه كثر هذه الشهور اللغط والحديث ضد كل التعاليم الاسلامية، حيث أن العلمانيين كثفوا من أنشطتهم التخريبية والارهابية ضد الاسلام والمسلمين، مستغلين الحملة العالمية ضد الارهاب، علما أن الاسلام منه براء.
فأصبحوا يربطون كل الاحداث السيئة أو المؤلمة بالدين الاسلامي. لهذا نطالب المجالس العلمية ووزارة الاوقاف بالتصدي لهؤلاء بالكتاب والسنة وألا يتركوا الفراغ لهؤلاء الملحدين ليعثوا فسادا في البلاد.
أليس ما يقوم به هؤلاء إرهابا فكريا وعقائديا؟
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21
4 - بارك ولد كبور الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:40
ماشي سوقكم في بناتنا ، ايلا بغيتي تعري بنتك أو تبني ليها دار دعارة شغلك هاداك...بنتي تعلمك أو تعلم أقرانك الحساب و النحو و الفقه و الفلك ....ماشي بحال بنتك تنشر الفساد و تفسد الشباب و تخرب البلاد و تفتن العباد ...بنتي لبؤة لا ياخذها إلا الفحل من الأسود. ... التافهون للتافهات و التائهون للتائهات و الفاسقون للفاسقات....وقل للمؤمنات فعل أمر منصرف للوجوب إلى عموم الأمة. ..ومن لم يرد أن يدرس في أكاديمية محمد صلى الله عليه و سلم ....فليختر الأكاديمية التي يشاء....لا إكراه في الكفر. لا إكراه في الفسوق. لا إكراه في الجهل. ..
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23
5 - hhhh الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:43
دائما تسلطون الضوء على كل ماهو سلبي من وجهة نظركم في الاسلام...عن اي فرض تتحدثون
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14
6 - عمر الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:43
قمة البجاحة والصفاقة ومحاولة قلب المنطق ياسيدي ماذا سنلبسهم شورط ولا مايوا تسامج الاديان ما علاقة هذا يذاك واش هذوا مغاربة ولا مخارية خقوفيون بغلس مخنط
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13
7 - عزيز الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:45
نحن اسي الغزالي منسجمين مع ثقافتنا وهويتنا ومبادئنا الإسلامية ونعلم أبناءنا ونربيهم على كل ما هو معقول ومتوازن في الحياة ولا خوف على أبنائنا
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16
8 - المتداول الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:46
وا سي الغزالي راه مغرب بلد إسلامي أولا و له الحق في توقيع المعاهدات دون تدخل أي جهة أو أي شخص يريد تدمير التربية الإسلامية للمغرب خاصة و للمسلمين عامة و نحن كمواطنين مغربيين نوافق على توقيع هذه المعاهدة
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9 - معاتب الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:46
حتى الحجاب حق من حقهن
والسلام على من إتبع الهدى
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10 - monsif الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:50
نتمنى ان نجد ناشط مسلم حقيقي وله غير على دين اسلام ؟؟؟
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11
11 - اني اتألم تحت الماء الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:54
عن اي حجاب يتحدث هذا الكاين الهلامي,وهل هناك فرض للحجاب على الطفل في الاسلام من اساسه?
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9
12 - Adam الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:56
أطفالنا في أمريكا بلد الحرية و المساواة يرتدون الحجاب يدرسون مع أطفال من جميع الديانات وجميع الميولات الجنسية وجميع البشرات الملونة لأن هناك دستور وقانون يحمي الجميع الحجاب ياأخي ليس مشكلة فالمشكلة في المغرب هو اغتصاب الأطفال وحرمانهم من التمدرس بسبب الفقر وبعد المدارس وبرودة وحرارة الأقسام وعدم صلاحيتها. أما محاربة الدين والتقاليد والحياء فلن تغيره لا جينيف ولا غيرها.
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12
13 - كمال المنصوري الاثنين 23 شتنبر 2019 - 20:04
و لماذا مثل هؤلاء الذين ينعقون بكلام غيرهم لا يخافون على البنات الصغيرات من التعري و لَبْس الألبسة الفاتنة لأنها تثير البيدوفيل و بالتالي قد يتعرضون للإغتصاب أو التحرش...
علينا إسكات مثل هذه الأبواق الجاهلة التي تتبع أهواء أسيادها
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5
14 - الغيور الاثنين 23 شتنبر 2019 - 20:06
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
انتهى الكلام
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6
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