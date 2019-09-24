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الرئيسية | مجتمع | ترحيل قاصرين مغاربة من الشمال إلى الدار البيضاء‬

ترحيل قاصرين مغاربة من الشمال إلى الدار البيضاء‬

ترحيل قاصرين مغاربة من الشمال إلى الدار البيضاء‬
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 09:53

بعدما فشلت محاولاتهم للهجرة صوب "الديار الأوروبية"، شرعت السلطات المحلية في ترحيل مجموعات كبيرة من القاصرين المغاربة إلى مدينة الدار البيضاء، قادمين من مدن الشمال، تحديدا مدينة الناظور، خلال الأيام الأخيرة.

وحسب مستخدم في المحطة الطرقية، فإن حافلتين للنقل العمومي قدمتا إلى محطة "أولاد زيان" بالدار البيضاء، خلال ساعات مبكرة من الأحد الماضي، بحيث أقلت عددا كبيرا من القاصرين المغاربة الذين لم يستطيعوا عبور الحدود الوطنية صوب القارة الأوروبية.

ويشكو المواطنون تردي الأوضاع في المنطقة المحيطة للمحطة الطرقية بمدينة الدار البيضاء، حيث تُعرب الأسر عن استيائها من ارتفاع منسوب الجريمة وتفشي "حروب العصابات" داخل مخيم الأفارقة؛ وهو ما جعل من المحطة وجهة لكل المتشردين والمتسولين في المدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بصلي بوسكعة الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 10:09
هذا ليس حل من العار ان يبقى الأطفال يتقاذف بهم بين المدن في ضل فشل دولة وتجاهل المسؤولين للظروف الرهيبة التي يعيش فيها الآلاف من الأطفال في شوارع المدن الكبرى في حين هم رموز الفساد السلطوي والسياسي هو تنظيم الملتقيات العبثية والمهراجانات العبثية ورش اطنان من طلاء النفاق لتزين الصورة المغلوطة للبلد !!
جيل يدمر بشكل ممنهج بالتشريد والمخدرات وافشال التعليم وانسداد كل الافاق !!
فكيف سيكون مغرب الغد ؟؟
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