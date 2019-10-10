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الرئيسية | مجتمع | ائتلاف حقوقي يطالب الدولة برفع الاعتقال عن المحكومين بالإعدام

ائتلاف حقوقي يطالب الدولة برفع الاعتقال عن المحكومين بالإعدام

ائتلاف حقوقي يطالب الدولة برفع الاعتقال عن المحكومين بالإعدام
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:00

أثار الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إشكالية قانونية غير مسبوقة بمطالبته النيابة العامةَ رفع الاعتقال عن المحكومين بعقوبة الإعدام الذين قضّوا خمس عشرة سنة في السجن فما فوق، معلا طلبه بتقادم تنفيذ العقوبة.

واعتبر الائتلاف الحقوقي المذكور أن السجناء الذين قضوا خمس عشرة سنة من صيرورة الحكم نهائيا دون تنفيذ العقوبة، "أصبح اعتقالهم بعد تقادم التنفيذ يكتسي صبغة الاعتقال التحكمي"، وأن هؤلاء المعتقلين "محتجزون بصفة غير مشروعة".

عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أوضح أن العقوبة تسقط في القضايا الجنائية بمجرد مرور خمس عشرة عاما على صدور الحكم النهائي، مضيفا أن "كل جناية مضت خمسة عشر عاما على الحكم النهائي فيها تسقط عقوبتها، ومطلبنا بإسقاط عقوبة الإعدام في هذه الحالة مشروع".

وشدد الجامعي، في ندوة عقدها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، صباح الخميس بالرباط، على أن الدولة لا تستطيع أن تنفذ عقوبة الإعدام في حق المحكومين الذين مضت خمسة عشر عاما على إدانتهم نهائيا".

وتابع بأن "كل المحكومين بعقوبة الإعدام الذين قضوا خمسة عشر عاما رهن الاعتقال بعد صدور الأحكام النهائية، هم ضحايا الاعتقال التحكمي، يجب أن يوضع حد لاعتقالهم"، مشيرا إلى أنه سجّل مقالا ضد الدولة في هذا الصدد.

من جهة ثانية، جدد الائتلاف مطالبته السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، العسكري والمدني "بصفة نهائية"، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما طالب بإصدار عفو على كل المحكومين بالإعدام وتحويل عقوبتهم إلى عقوبة بديلة، مقترحا على المسؤولين اعتبار أبناء المحكومين بعقوبة الإعدام "ضحايا أحكام عقوبة الإعدام غير مرئيين، واعتبار أنهم من مكفولي الدولة، يتعين توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم الاجتماعية في التعليم والتوجيه والترفيه والتطبيب وغيرها، من أجل ضمان سلامتهم المعنوية والنفسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - rachdon الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:11
و زوينة هادي، هادي هي دير خير ميوقع باس
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3
2 - لا اتفق الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:13
لا اتفق مع هؤلاء. المحكوم بالاعدام ينفذ عقوبة جزاء ما فعل في الاخرين. اكيد ان الجامعي و جماعته لم يتضرر احد من ذويهم حتى يروا تاثير الاجرام على اهالي الضحايا. ما دمتم تجدون مبررات للادعاء بتقادم الاحكام فان على المشرع ان ينطق باحكام المؤبد و حينها فليفتي مولانا الجامعي بنص يطعن في المؤبد.
اتريدنها فوضى؟ حتى الاعدام قليل في من يسلب الاخرين حياتهم ظلما.
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6
3 - وناغ الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:15
الرد على هؤلاء
واسكاتهم
هو
العفو
اي تحويل
الاعدام
الى المؤبد
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-2
4 - AKRAM الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:22
هل من العدل في نظر هؤلاء أن يفرج عن المحكومين بالإعدام بعد قضاء 15 سنة فقط و الذين قامو بجرائم أشد ممن حكم عليهم بالمأبد ، المرجو التركيز على حقوق المواطنين الصاحين قبل المجرمين.
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7
5 - أستاذة وطنية الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:24
عقوبة الإعدام خاصها ترجع بحدة نظرا لان الشباب الحالي غير هز سيفك وشرمل بجميع انواع التشرميل تخيل ولدك امك اختك واحد من أسرتك وقع ليها ما يقع
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10
6 - مغربي حاس بالحكرة الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:33
و نحن كإئتلاف إنساني حاس بالحكرة كنطالبو بتطبيف أحكام الإعدام و تشديد العقوبات للحد من السيبة و التشرميل هاد الجمعيات اللي الهذف ديالها هو الفلوس و المنح تمشي تعاود لراسها
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8
7 - من تطوان الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:33
ماهاته الترهات؟كم من روح أزهقها هؤلاء المجرمون وكم من عائلات شتتوا شملها،فالأولى اعتبار هؤلاء من مكفولي الأمة وتعويضهم من المال العام،أخشى أن يأتي يوم ويأتي أحد المتعالمين ليفتينا بأن المجرمين السفاحين والمغتصبين ضحايا وضع اجتماعي بئيس فلا تمارس ضدهم أي عقوبة.كلام لا معنى له.
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7
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