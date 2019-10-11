24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)

  2. انتشار المخدرات و"القرقوبي" يقلق جمعيات بفاس (5.00)

  3. الدنمارك تعتزم تطبيق التفتيش على حدود السويد (5.00)

  4. لقجع يحضر تشييع جثمان والد اللاعب إيحاتارن (5.00)

  5. جمعية تُطالب بالتحقيق مع "الرئيس المخلوع" لتعاضدية الموظفين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | دراسة: غالبية المحكومين بالإعدام شباب ينتمون إلى الطبقة الفقيرة

دراسة: غالبية المحكومين بالإعدام شباب ينتمون إلى الطبقة الفقيرة

دراسة: غالبية المحكومين بالإعدام شباب ينتمون إلى الطبقة الفقيرة
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:00

كشف بحث ميداني أنجزه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أنّ أغلب المحكومين بالإعدام في المغرب هم من الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و40 سنة.

وحسب المعطيات الرقمية التي تضمنتها الدراسة فإن نسبة 41 في المائة من المحكومين بالإعدام تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة؛ في حين تصل نسبة البالغين ما بين 20 و30 سنة إلى 10 في المائة من مجموع المحكومين.

ويُلاحظ من المعطيات ذاتها ارتباط انخفاض المحكومين بالإعدام بالتقدم في السن، إذ تصل نسبة البالغين ما بين 40 و50 سنة إلى 29 في المائة، ويمثل المتراوحة أعمارهم ما بين 50 و60 سنة 8 في المائة من مجموع المحكومين؛ بينما يمثل البالغون ما بين 70 و80 سنة 2 في المائة.

ويشير البحث الذي أنجزه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إلى أنّ جُلّ المحكومات والمحكومين بالإعدام هم من الذكور، بنسبة 98 في المائة؛ إذ لا تمثل الإناث سوى 2 في المائة.

وبخصوص المستوى الدراسي للمحكومين بالإعدام في المغرب، كشفت الدراسة معطى مثيرا، وهو أنّ جل المحكومين بالإعدام لهم مستوى تعليمي، إذ تصل نسبة المتوفرين منهم على شهادة التعليم الابتدائي إلى 27 في المائة، و24 في المائة منهم لهم مستوى التعليم الإعدادي، وتصل نسبة الذين لهم مستوى تعليمي جامعي إلى 16 في المائة؛ بينما يمثل المحكومون الذين لا مستوى تعليميا لهم 11 في المائة.

وحسب معطيات البحث الميداني المذكور فإن أغلب المحكومات والمحكومين بالإعدام يمارسون المهن الحرفية أو التجارة، بنسبة 59 في المائة، وتصل نسبة الموظفين والمستخدمين والمياومين إلى 6 في المائة بالنسبة لكل فئة، ويمثل الطلاب والتلاميذ 4 في المائة.

وينتمي 50 في المائة من المحكومين بالإعدام إلى مدن الدار البيضاء، بنسبة 20 في المائة، ثم طنجة، بنسبة 12 في المائة، ومكناس بنسبة 8 في المائة، وتطوان بنسبة 6 في المائة، ثم الرباط بنسبة 4 في المائة.

وبخصوص الوضعية الاجتماعية للمحكومين بالإعدام فإنّ نسبة 57 في المائة منهم عزاب، وتصل نسبة المتزوجين منهم إلى 29 في المائة، ويمثل المطلقون 10 في المائة، والأرامل 4 في المائة.

وفي ما يتعلق بمستوى الدخل، كشف البحث الميداني للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن 49 في المائة من المحكومين بالإعدام هم من منعدمي الدَّخل، أي إنهم من الطبقة الفقيرة، وينتمي 37 في المائة منهم إلى فئة ذوي الدخل المحدود، و10 في المائة من ذوي الدخل المتوسط، بينما لا تتعدى نسبة ذوي الدخل الجيد 4 في المائة.

ويشير المصدر ذاته إلى أنّ موضوع المتابعة لمعظم المحكومين بالإعدام في المغرب هو جريمة القتل، بنسبة 68 في المائة.

ورغم أنّ المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، دون إلغائها من القانون الجنائي، فإنّ 58 في المائة من المحكومين بالإعدام يتوقعون تطبيق هذه العقوبة في حقهم، "ما يؤكد الرعب اليومي الذي يعيشونه"، وفي الآن نفسه فإن 96 في المائة منهم يتوقعون استفادتهم من العفو، وفق ما جاء في البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.