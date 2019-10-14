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كُتّاب وآراء
"ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب
نادى نشطاء "ائتلاف 490" بضرورة إسقاط كافة المتابعات القضائية المرتبطة بالعلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض، وباحترام حقوق المثليين، وذلك احتراما للحريات الفردية.
وعبر كل من سونيا التراب وعبد الله الترابي وكريمة نذير وعمر بنجلون وعبد الوهاب رفيقي، في لقاء صحافي عقده الائتلاف بالدار البيضاء، عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت"، ورفضهم "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".
وأوضح المتدخلون أن العريضة التي يتم تداولها بشأن المطالبة باحترام الحريات الفردية قد تجاوز عدد الموقعين عليها 10 آلاف شخص، "أبدوا غضبهم ورفضهم للظلم والنفاق الاجتماعي".
وجاء في العريضة، التي أطلقها "ائتلاف 490" على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الموقعين عليها يرفضون "هذه القوانين، يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف".
وقال الموقعون على العريضة إن "رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للّا مساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا".
وأشار النشطاء أنفسهم إلى أن هذه المجموعة هي "في طور التحول إلى حركة، حركة شبابية، حركة مواطنة، تحملها أصوات نسائية ورجالية، الأصوات ذاتها التي ستصنع مغرب الغد. حركة منظمة، ستكون بحاجة أكثر من السابق إلى كل الطاقات والمواهب المتاحة لتصبح قوة يُحسب لها الحساب".
وأفاد هؤلاء بأنهم راسلوا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يحثونه على نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويطالبونه بـ"الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية".
كما بعث نشطاء "ائتلاف 490" برسالة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، يدعونهم من خلالها إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".
وأضاف النشطاء أنفسهم قائلين: "نحن بصدد الإعداد لعريضة سنرسلها إلى البرلمان كما يخوله لنا الدستور، ندعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
لكن اقول لكم
انا لست منكم
والأغلبية الكبيرة من المغاربة ليست منكم
والسلام على من اتبع الهدى
dépasser 490 signatures
من استنابهم عن ملايين المغاربة؟؟؟
ومن جرم الإجهاص أصلا ..آلاف الأطباء وآلاف القابلات يجهضون النساء دون حسيب ولا رقيب؟؟
ومن جرم الخيانة الزوجية أصلا ..الآلاف يخونون يوميا دون حسيب ولارقيب؟؟؟
تضيعون أوقاتكم في ما لا فائدة من ورائه أصلا
ولكنها المصالح ألفت وجمعت بينكم
برك غير هدشي لواقع او صورة ليولات على لمغارب بغتو دزيدو فخراب هد الامة
الكرامة او الاخلاق اهم من اي شىء اخر
فهم تتسطا.
هؤلاء القوم يريدون ان يضحكوا على الدولة باسم الفقراء ... و الفقراء مشغولون بالبحث عن الخبز و الشغل و و و و ... و لا يفكرون في الجنس
مطالب بورجوازية خبيثة باسم الفقراء
يا رب شتت شملهم جميعاااا.أو رد بهم إلى طريقك المستقيم.فأغلبهم عملاء لأعداء الدين فوجب الصد لهم بقوة....
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويتكلمون عن حقوق الإنسان ويتناسوا كلام الخالق عن الواط وعن الزنا.
فليتراضوا بينهم وليتركوا من يريد رضى الله سبحانه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بيني وبينكم وش حنا وسطنا بحال هد ناس وبغيتو الله يكرم هد بلاد وتزيد لقدام وبغيتو الأمطار تسقط وش والدينا خلاو ليا دين والاحترام الحياء اجيو هد ناس باغين قوانين ديال لغابة هد بلاد ولات جمعيات هما لي كيطبقو لقانون ويهضرو على دستور شنو لي خاص وشنو لا وشعب بحال لقطيع مكاينش تصويت شعب على اية مادة قبل او رفض وش حنا رخاصين حتى لهد درجة وش اعباد الله هد ناس لي كتشجع على رديلة تفرح لهاد البلاد اللهم هدا منكر
لا ثمثلون أي حزب ولا أي مواطن مغربي .بل مجموعة من اللا أخلاقيين .إعرفو ما لكم وما عليكم.
الحمد لله المغاربة عندهم مبادئ وقيم أخلاقية وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.
الله يخد فيكم الحق.
لا أدري بأي مذهب ولا بأي عقيدة تذينون؟؟الخيانة الزوجية جريمة حتى في عالم بعض الحيوانات! أنكم فقد تم التوازن وعمت بصيرتكم إلى الأبد!!
علميا تبث ان البغاء والزنى والمثلية وكل العلاقات الجنسية تنتج عنها امراض وتبعات ماساوية لممارسيها لانهم وعبر تكرار ها اكثر عرضة للامراض ..
كل الديانات تدعو للشريك الوحيد عبر عقد زواج ..وما تدعون له ليس سوى شيوعية الجنس بين بني البشر
......الله يلطف بنا ..اخر الزمان وعلامات الساعة.....
و قال أيضا :و الله يريد أن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهواة أن تميلوا ميلا عظيما.
هذا هو جوابي على مثل هذه الحتالة من المجتمع، اللهم إجعل كيدهم في نحرهم . ونج أولادنا و بناتنا من براثنهم.
بل على العكس يجب تشديد للعقوبة للخيانة الزوجية.
أما في خصوص العلاقات الجنسية الرضائية.إذا كانت في مكان مغلق وليس في الشارع العام فكل شخص حر في نفسه.
و أسطر بالخط الأحمر على عبد الوهاب رفيقي الذي يعرفه الجميع فقد تغير ب 360 درجة بعد خروجه من السجن، فبعدما كان يلبس الجلباب و يعتمر الطربوش أصبح من أصحاب البذلات الكلاص و ربطات العنق، بدأ في تقطيع أوصال الإسلام و تحريم ما أحل الله و تحليل ما حرم الله، لقد تجاوز كل حدود العقل و الإعتدال و ها هو اليوم يجيز الخيانة الزوجية و المثلية و ما إلى ذلك من المنكرات بدعوى الدفاع عن الحريات الفردية و حقوق الإنسان.
آخر الكلام اللهم يسر أمورنا و أحسن خاتمتنا.