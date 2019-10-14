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الرئيسية | مجتمع | "ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب

"ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب

"ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب
هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير امحميدات)
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:07

نادى نشطاء "ائتلاف 490" بضرورة إسقاط كافة المتابعات القضائية المرتبطة بالعلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض، وباحترام حقوق المثليين، وذلك احتراما للحريات الفردية.

وعبر كل من سونيا التراب وعبد الله الترابي وكريمة نذير وعمر بنجلون وعبد الوهاب رفيقي، في لقاء صحافي عقده الائتلاف بالدار البيضاء، عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت"، ورفضهم "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".

وأوضح المتدخلون أن العريضة التي يتم تداولها بشأن المطالبة باحترام الحريات الفردية قد تجاوز عدد الموقعين عليها 10 آلاف شخص، "أبدوا غضبهم ورفضهم للظلم والنفاق الاجتماعي".

وجاء في العريضة، التي أطلقها "ائتلاف 490" على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الموقعين عليها يرفضون "هذه القوانين، يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف".

وقال الموقعون على العريضة إن "رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للّا مساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا".

وأشار النشطاء أنفسهم إلى أن هذه المجموعة هي "في طور التحول إلى حركة، حركة شبابية، حركة مواطنة، تحملها أصوات نسائية ورجالية، الأصوات ذاتها التي ستصنع مغرب الغد. حركة منظمة، ستكون بحاجة أكثر من السابق إلى كل الطاقات والمواهب المتاحة لتصبح قوة يُحسب لها الحساب".

وأفاد هؤلاء بأنهم راسلوا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يحثونه على نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويطالبونه بـ"الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية".

كما بعث نشطاء "ائتلاف 490" برسالة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، يدعونهم من خلالها إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".

وأضاف النشطاء أنفسهم قائلين: "نحن بصدد الإعداد لعريضة سنرسلها إلى البرلمان كما يخوله لنا الدستور، ندعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - حنان الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:17
أطلقوا العنان لزوجاتكم وأزواجكن ثم أخواتكم وبناتكم اتركوا لهن حرية اختيار الشريك لنرى ردود أفعالكم .خسئتم،هل نحن حقا في المغرب .
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38
2 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:20
خالف تعرف , شعار كل من أراد أن تسلط عليه الأضواء في أجمل بلد في العالم , لا صحة لا تعليم لا عيش كريم أوزيدوها لينا بالإجهاض والخيانة الزوجية , الله ياخد فيكم الحق فهاد النهار
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33
3 - SAGESSE الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:21
لن اعلق على مطالبكم
لكن اقول لكم
انا لست منكم
والأغلبية الكبيرة من المغاربة ليست منكم
والسلام على من اتبع الهدى
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38
4 - الإنتخابات هي كلمة الوطن الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:21
هاد الائتلاف يورينا حنت يديه و يتقدم للانتخابات. اما انه يريد شيئا و اغلب الشعب يريد شيئا آخر . فهؤلاء لا يمثلوننا.
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22
5 - Mohammed الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:24
Du grand n'importe quoi.... ce mouvement ne va pas
dépasser 490 signatures
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10
6 - tazi الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:25
لا اعرف ماذا يحدث في المغرب الحلال اصبح حرام و الحرام اصبح حلال لا حولة و لا قوة الا بالله
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26
7 - يا غياث الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:25
نتساءل الآن من ألف بين هؤلاء 490؟؟؟؟
من استنابهم عن ملايين المغاربة؟؟؟
ومن جرم الإجهاص أصلا ..آلاف الأطباء وآلاف القابلات يجهضون النساء دون حسيب ولا رقيب؟؟
ومن جرم الخيانة الزوجية أصلا ..الآلاف يخونون يوميا دون حسيب ولارقيب؟؟؟
تضيعون أوقاتكم في ما لا فائدة من ورائه أصلا
ولكنها المصالح ألفت وجمعت بينكم
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4
8 - مغربي انا الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:26
هدشي كثير زعم خرجتو لها ديركت
برك غير هدشي لواقع او صورة ليولات على لمغارب بغتو دزيدو فخراب هد الامة
الكرامة او الاخلاق اهم من اي شىء اخر
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12
9 - القنيطري الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:26
المصيبة في هذا البلد الأقليات لا تحترم الأغلبية وهذه الأقليات تضن أنها تمتلك الحقيقة المطلقة والأغلبية بقر يعني لا تحترم أحد
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12
10 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:27
لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم شكون لي قليكوم لفقراء هما المتضريرين ديما لي بغا ايدير شي مصيبا إدير لفقراء قنطرا الفقراء شرفاء عليكوم نحن فقراء وخا نشربو غير لماء والخبز ولن نرضا أن نرا الفاحشة بلادنا المغرب أرض الشرفاء والأولياء الصالحين الله اعفو عليكوم
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9
11 - abousaad الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:27
الملاحظ أن الحديث قد كثر في هذا الموضوع الغريب علينا..إنها حرب مستعرة ضد الإسلام و ضد قيمنا و ضد أخلاقنا و من بني جلدتنا بالوكالة و انا أتمنى أن يجيبني أحد هؤلاء المتشدقين على سؤال بسيط و هو ماذا لو وجد زوجته مع خليلها فوق فراش نومه..ماذا سيكون رد فعله....(لقد نصحت لكم و لكن لا تحبون الناصحين)
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12
12 - رفيقي ههههه الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:28
الواعرة هي أن رفيقي من التطرف و الإرهاب تحول للجهة المناقضة مرة واحدة . وأصبح يجلس مع العلمانيين و الادينيين هههههه
فهم تتسطا.
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10
13 - فرانز كافكا الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:29
مايطالبه هذا اﻹئتلاف هي حقوق انسانية و لكن حقوق البورجوازية و لا علاقة لهذه الحقوق بالفقراء ... الفقراء يطالبون بالخبز و الزيت و الشغل و الصحة و التعلبم و السكن و الماء .
هؤلاء القوم يريدون ان يضحكوا على الدولة باسم الفقراء ... و الفقراء مشغولون بالبحث عن الخبز و الشغل و و و و ... و لا يفكرون في الجنس
مطالب بورجوازية خبيثة باسم الفقراء
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9
14 - محمد الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:29
نحن مغاربة تجمعنا قيم موحدة جعلتنا كجسم واحد قادر على رفض كل ما هو دخيل وغريب عليه. المناداة بايقاف المتابعة القضائية ضد الخيانة الزوجية غريب عنا كشعب مغربي.قيمنا و تاريخنا وديننا وهويتنا قادرين على التصدي لكل هذا. سنبقى كما كنا وكما ربانا اباؤنا واجدادنا.لكم دينكم ولنا ديننا.لكم قيمكم ولنا قيمنا. لكم اجندة تحرككم ولنا الله.إن ماتدعون له غريب ودخيل عنا ولن نقبل به وسنتصدى له.
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5
15 - عبدو لهلال الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:30
في حال اعتماد البلاد على مثل هؤلاء قصيري النظر فتلك الطامة الكبرى ، الم يتساءل احدهم عن مصائر بناتهم وبناتهن ومن في ركبهم من الوصوليين الاصوليين ؟ دعوا هذا الوطن في مامن عن ترهاتكم .
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16 - omar الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:31
لا حول ولا قوة الا بالله.الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا.
يا رب شتت شملهم جميعاااا.أو رد بهم إلى طريقك المستقيم.فأغلبهم عملاء لأعداء الدين فوجب الصد لهم بقوة....
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4
17 - مراكشي امازيغي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:36
سيرو لسويد،حنا مجتمع مسلم ماعندنا مانديرو بامثالكم وافكاركم الشيطانية المنحطة يا...
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18 - سعيد المغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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19 - جمال الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:40
انتم لا تمثلون الا انفسكم.. و اذا اردتم التأكد من ذالك فليجرى استفتاء هل الشعب مع او ضد و سترون انكم شردمة قليلة لامكان لها في هذا المجتمع المحافض
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20 - الكاتب الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:41
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون"هذه رسالة لكل هوءلاء المجتمعين واخص بالذكر المدعو رفيقي ،لقد انقلبت على عقلية أهكذا علمك دينك اتق الله واعلم ان الدنيا ساءرة الى زوال وهي قليل ولم يبقى منها الا القليل فلا يغررك الاعلام وهوءللء الذين باعوا اخرتهم بثمن زهيد،اما الباقي فأنتم شرذمة قليلون لم يحسن آباءكم للأسف الشديد تربيتكم يظهر من حداثة سنكم ان القناة الثانية 2m هي من ربتكم بمسلسلاتها نسال الله حسن الخاتمة
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21 - مواطن مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:42
ما هذا العبت الا تستحيون من خالقكم و ما كل هذه الوقاحة انسيتم أنكم في بلد إسلامي ذو مرجعية إسلامية و ان الدين من بين مقدسات و توابث الأمة. أنصحكم بأن تبحثوا لكم عن بلد آخر لأن المغاربة الأحرار لن يسمحوا لكم بنشر الفساد و الفتنة في البلاد فالمغاربة يمثلون 40 مليون اما عددكم 10 آلاف لا يساوي شيء
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22 - حفيظ الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:44
تريدون الرجوع بالمجتمع الى فترة السيبة واالاقانون.وكل ما بني يضرب في صفر.المغاربة الاحرار هم ملايين وليسوا الاف.ولنا امهات وزوجات وبنات لانريد ان يضحك عليهن امثالكم باسم الحرية.
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23 - larbi الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:46
يبدو ان بوصلة البعض قد اختلت واصابها الجنون والهستيريا وسهد الالحاد الخفي فحتى الدول التي يقال عنها كافرة يتم تجريم الخيانة الزوجية والمعاقبة عليها واعدكم بانكم تسعون لتكوين مجتمع جنسي متفسخ يمارس الجنس و اللواطة في الحدائق ومتن السيارات وخلف الاشجار وفي كل مكان افلا تستحيون من انفسكم الا ترون في مطالبكم سفاهة ما بعدها سفاهة الا ترون انكم تدفعون الشباب الى البويهمية المطلقة ؟
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24 - لمريض امشي داوا الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:47
انتم اقلية قليل جداً في المجتمع المغربي وتريدون ان تفرضو على الاغلبية الساحقة جداً معتقداتكم المريضة الشاذة بكل بساطة انتم تريدون فقط اكل الدعم الذي ياتيكم من الخارج عقنا بكم الي عندو شي جريا امشي ليها باراكا من الاستخفاف بعقول المغاربة
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2
25 - عبد الله الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:47
التراب والترابي نسوا أنهم سوف يدفنون تحت التراب.
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويتكلمون عن حقوق الإنسان ويتناسوا كلام الخالق عن الواط وعن الزنا.
فليتراضوا بينهم وليتركوا من يريد رضى الله سبحانه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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26 - مواطن غيور الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:47
لاحول ولا قوة الا بالله.ربنا لاتؤاخدنا بما فعله السفهاء منا.اللهم احفظنا من الفتن ماظهر منها وما بطن
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27 - مؤمن الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:48
(ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لاتعلمون. )(النور) العلاقات الرضائية زنا وفساد في الاارض واختلاط الانساب ومرض وسيدا وسيلان وعقم وهلم جرا. اللواط أشد من الزنا وهو سبب رئيسي في انتشار مرض الإيدز. واللواطيين عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة وهذه الفاحشة من اكبر الكبائر ويهتز لها عرش الرحمن. كما ابشرك بلعنة الله و ورسوله .وهؤلاء الناس يسعون لهدم الاخلاق والروابط الأسرية وهم ضد الفطرة السليمة حتى الحيوان لايفعلها.اقول لمن يدعوا الى هذه الرديلة هل ترضاه لامك هل ترضاه لاختك هل ترضى أن يكون ابنك يؤتى كما تؤتى الأنثى ...
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28 - مواطن الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:49
ابو حفص يغير جلدته هههههههه. من اقصى التطرف الى اقصى الانفتاح
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29 - libre الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:49
Oui, continuez votre lutte contre l'hypocrisie! Le premier et la première de ceux qui s'opposent à votre campagne est, au fond de lui-même, avec vos principes. Mais il/ elle n'ose pas le dire. Tout le monde est est pour la Liberté. Alors pourquoi se mentir ?????????
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30 - يوسف أ-1 الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:50
10000 موقع على عيرضتكم، عريضة الذل و الخزي و بالمغربية "التحيوانيت" لستم إلا ٪0,00029 من المغرابة
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31 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:50
تا الشماكرية يديرو عريضة موقعة من الشماكرية كاملين و يطالبو بعدم تجريم حمل السلاح والگريساج و القتلة يديرو تا هما عريضة واش بغيتو تنوض السيبة غير اللي معجبوش شي قانون يجمع 10 الناس ويديرو عريضة
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32 - سعد الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:53
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بيني وبينكم وش حنا وسطنا بحال هد ناس وبغيتو الله يكرم هد بلاد وتزيد لقدام وبغيتو الأمطار تسقط وش والدينا خلاو ليا دين والاحترام الحياء اجيو هد ناس باغين قوانين ديال لغابة هد بلاد ولات جمعيات هما لي كيطبقو لقانون ويهضرو على دستور شنو لي خاص وشنو لا وشعب بحال لقطيع مكاينش تصويت شعب على اية مادة قبل او رفض وش حنا رخاصين حتى لهد درجة وش اعباد الله هد ناس لي كتشجع على رديلة تفرح لهاد البلاد اللهم هدا منكر
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33 - مفيدة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:54
واش هاد الناس مكيخافوش الله،ولا مكيخافوش من يوم الحساب، غير جالسين كيحللوا لي بغاو
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34 - سليمان الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:54
سلام الله عليكم جميعا.وا المغاربة الله يهديكم بلادنا راه مسروقة أو منهوبة أو مفيهاش الحق أو العدل أو الصحة أو التعليم أو السكن أو الشغل.بارك من التعتيم المغاربة بغاو العيش الكريم أو الإسلام دين الدولة حتى تقوم الساعة.يريدون أن يطفؤو نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم.
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35 - ابو ريان الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:55
من أنتم ...!؟
لا ثمثلون أي حزب ولا أي مواطن مغربي .بل مجموعة من اللا أخلاقيين .إعرفو ما لكم وما عليكم.
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36 - بنت الرباط الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:55
راه احنا بلد مسلم على حد علمي.....سبحان الله
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37 - متسائل الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:57
وقع عشرة ألاف شخص عريضة ضد الظلم الإجتماعي . بالله عليكم ألى تخجلون من أنفسكم ؟ أليس ظلما أن نطلب من رجل مكافح يعمل طوال اليوم أن يعيل أطفالا ليسو من صلبه ؟ أليس ظلما أن تتحمل أمرأة فاضلة مكافحة خيانة زوجها لها طوال الوقت؟أنظرو إلى أوروبا التي أنا أعيش فيها كيف أنهارت فيها الأسرة ، هم يحسدوننا على تكافلنا و إحترامنا لقيمنا. تريدون أن نتناكح فيما بيننا كالقردة ، حتى الأوروبيون يرفضون الخيانة و قد يقتلون في بعض الأحيان . بالله عليكم يا دعاة الفاحشة إن كنتم تقبلون على أنفسكم هذا فذاك شأنكم أما تفرضو أفكاركم الشاذة على هذا الشعب الطيب فلا و ألف لا . يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . صدق الله العظيم
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38 - غرباء الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:57
إذا لم تستحيوا فاصنعوا ماشئتم ، ولكم الويل والخزي فبئس ما تصنعون
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39 - الاتجاه المعاكس الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:57
أنا مع العلاقات الرضائية وحقوق المتليين لأن هدا واقع موجود يمارس يوميا و لكن ضد الخيانة الزوجية و الإجهاض .....
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40 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:58
اللهما لا تأخدنا بما فعلوه السفهاء منا انك أنت الغفور الرحيم.
الحمد لله المغاربة عندهم مبادئ وقيم أخلاقية وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.
الله يخد فيكم الحق.
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41 - Said الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:58
واش دابة تتقولوا بعدم تجريم الخيانة الزوجية واش داوين من نيتكم يعني زوج يصرف على الزوجة ويلبي مطالبها وعشيق يتمتع بها سريريا والمشكل حاطين معاهم داك كلوون الذي اصبح يحلل كل شيء وبدأت الجمعيات تستغله لنفت سمومها اذا انتم جمعتم 10000 توقيع فاننا قد نجمع ملايين التوقيعات ونطالب بمتابعتكم قضائيا مادمتم تدعون الى الفحشاء والمنكر حزب لايفقه شيئا ويخوض في الماء العكر ولتذهب آراءكم الى الجحيم.ونتمنى الا يعذبنا الله بسفاهتكم.
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42 - كم مم الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:59
ان تدافع عن عدم تجريم الخيانة الزوجية فهو منتهى الانحطاط الاخلاقي الذي ترفضه حتى الحيوانات الحرية لها حدود متى تجاوزت حدودك فانك ستعتدي على حقوق الاخر نحن نعيش في بلد له تاريخ ومبادىء وليس في غابة كي نرضى بالعلاقات خارج الاطار القانوني او قتل الاجنة في الارحام او ما يسمى بالاجهاض
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43 - محمد الشرقاوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:59
يا خلق الله راجع أقوالكم و انصحكم بالبحت في شأن الحيونات والطيور و بالاخس طاءر البط و طاءر الهدهد واهلا ومجرا.
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44 - مسلم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:00
تدعون إلى الفاحشة والى الزنا والى الانحلال الخلقي مجتمعنا مجتمع مسلم الشريعة تحدد حدودا لعلاقاتنا ادا اردته لامك ولاختك فلا اقبله لأمي ولا لأختي
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45 - خالد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:02
نعم لحرية العلاقات الرضائية وحرية العقيدة شريطة عدم المساس بحرية الآخرين والمساس بالشارع العام ولا ثم لا للخيانة الزوجية.... قال تعالى :من شاء فل يؤمن ومن شاء فل يكفر. براك من النفاق الناس وصلات فين و حنا ما زالين غير مع مشكل الجنس اللي بغا شي حاجة يتبعها. واش نتوما بغيتو تحسبو بنادم ف الدنيا قبل الأخيرة.
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46 - مغربي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:03
بغيت غير نعرف واش ابو حفص اولاكذبت سبحان مبدل الاحوال ...اشمن فورماطاج دارو ليه..
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47 - المفسدون في الأرض. الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:04
حتى ولو حصلتم على أكثر من مليون توقيع فلن تنفعكم تلك العريضة في شيء وحتى لو صدرت آلاف القوانين فلن تفلحوا إذن أبدا لأن المجتمع المغربي مجتمع محافظ ولا يفهم هذه اللغة المستوردة التي تغنون بها مقابل دراهم معدودات يتصدق بها عليكم أسيادكم من ذوي البشرة البيضاء والشعر الأشقر والعيون الزرقاء الصافية. إذن ""فتربصوا، إنا معكم متربصون ".
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48 - مجيد الفاسي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:05
...هل رفعتم ملتمس للسيد رئيس النيابة يقضي بتحريك مسطرة المتابعة في حق من اغتنوا من المال العام، واستحمروا المواطن المغربي في الانتخابات التجارية؟؟ ان المغاربة يرضون لأنفسهم اصلاح الصحة والتعليم ووقف قوارب الموت،وتطبيق القانون على اللصوص الذين اختبأوا وراء لباس السياسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام، واسناد المناصب والمسؤوليات لذوي الكفاءة. اما مثل هذه الترهات فلا تهم المواطن المغربي في شيء.
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49 - حسام الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:06
سؤال واحد من فضلكم هل عبد الوهاب رفيقي هو ابو حفص سابقا الذي درس على يد أكبر المشايخ العرب، و الذي نراه اليوم يشرعن الخيانة الزوجية
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50 - اكرم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:07
لا أدري كيف سيكون موقفكم إذا وجدتم زوجاتكم بين أحضان رجال آخرين في غرف نومكم؟؟اضن أنكم سوف تنضمون إليهن لاستكمال ممارسة حرياتهن !
لا أدري بأي مذهب ولا بأي عقيدة تذينون؟؟الخيانة الزوجية جريمة حتى في عالم بعض الحيوانات! أنكم فقد تم التوازن وعمت بصيرتكم إلى الأبد!!
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51 - abdel الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:09
انتم تمثلون أنفسكم..من اعطاكم الحق في تحليل ما حرمه الله ..شرذمة من المرضى همهم هو التفكير في الجنس وفي مؤخراتهم....يقدسون المواتيق الدولية ويعثون في ديننا فسادا...من اعطاكم الحق حتى تهينوا المغاربة ...الان أي واحد يريد ان يظهر في الصورة يقوم بارضاء اسياده واهانة مقدساتنا....لماذا تحترمونا الاخر ولا تضرون المغاربة....من الاحسن ان تناقشوا مواضيع نحن في حاجة اليها..التعليم..الصحة..اللامساواة..وابتعدوا عن ديننا واحترموا مقدساتنا كما تحترموا اسيادكم
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52 - مرتنبري دو كيس الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:09
سبحان الله..اذا نظرت إليهم ترى سخط الله على وجوه العار والرذيلة وافشاء الفاحشة في دولة مسلمة.....مفيهاش واحد. زوين....بحالهم بحال كلامهم.....النشر من فضلك.......
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53 - راشد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:10
هوًلاء الذين يسمون انفسهم نادي نشطاءاءتلاف 490لا يمثلون الا انفسهم لان المغاربة يستمدون تربيتهم من التعاليم الدينية للاسلام ولا يقبلوا بهوءلاء المتفسخين ان يشيعوا بينهم الرديلة والانحلال الخلقي بدعوى الدفاع عن الحريات الفردية ،خيبكم الله.
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54 - الملالي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:10
في ديننا الحنيف العلاقات خارج نطاق الزوجية زنى وحرام......والاجهاض قتل نفس ومحرم شرعا الا في حالات مستعصية طبيا وفقهيا لما ينتج عنها...والمثلية لواط محرم بنص صريح ...
علميا تبث ان البغاء والزنى والمثلية وكل العلاقات الجنسية تنتج عنها امراض وتبعات ماساوية لممارسيها لانهم وعبر تكرار ها اكثر عرضة للامراض ..
كل الديانات تدعو للشريك الوحيد عبر عقد زواج ..وما تدعون له ليس سوى شيوعية الجنس بين بني البشر
......الله يلطف بنا ..اخر الزمان وعلامات الساعة.....
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55 - عادل الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:10
قال الله تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
و قال أيضا :و الله يريد أن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهواة أن تميلوا ميلا عظيما.
هذا هو جوابي على مثل هذه الحتالة من المجتمع، اللهم إجعل كيدهم في نحرهم . ونج أولادنا و بناتنا من براثنهم.
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56 - مواطن مغربي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:12
مادام هؤلاء الأشخاص عندهم الجرأة في الكلام فإن من وراءهم شخصيات نافدة تحركهم ولو استهان المغاربة من افكار هؤلاء وقلة عددهم فقد يأتي يوم ويصبح فيه كلامهم حقيقة واقعة..
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57 - xmen الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:12
اذا لم تصن عِرضاً ولم تخش خالقاً وتستحِ مخلوقاً فما شئت فاصنعِ.
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58 - Abdel الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:12
الحريةزادت من حدتها إلى درجةالإنسان ينسلخ من إنسانيته ويريد أن يؤكد أن له الحق في التصرفات البهيمية لإعطاءه الحق في إفساد المجتمع أكثر مما هو فيه اتقوا الله فنحن أمة مسلمة تدعو إلى الخيروتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
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59 - مواطن الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:14
لا أتفق مع هؤلاء النشطاء.في قضية الخيانة الزوجية.
بل على العكس يجب تشديد للعقوبة للخيانة الزوجية.
أما في خصوص العلاقات الجنسية الرضائية.إذا كانت في مكان مغلق وليس في الشارع العام فكل شخص حر في نفسه.
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60 - غيور الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:17
مثل هذه التجمعات و الخطابات ليس لها من هدف الا زعزعة عقيدة المسلم و تقليد الغرب في الخوا الخاوي؛حرية الفرد نحن معها لكن في حدود اما تشجيع الفساد كالخيانة الزوجية والعلاقة الجنسية خارج اطار الزواج والمثلية يجب على المشرع ان يكون صارم ويضرب بيد من حديد.
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61 - AkaLLal Abdelhamid الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:18
ربما يجب الوقوف على مخلفات هذه القرارات التي ستجعل مستوى الجرائم يرتفع أكثر مذا سيفعل زوج تعرض لخيانة زوجته أو زوجة تعرضت لخيانة زوجها إذا لم ينصفه القانون سيأخذ حقه بيده و قد يرتكب جريمة في حقها كذلك الأخ أو الأب الذي يجد إبنته في حضن عشيقها تحت حماية القانون فسوف يخرق القانون و يرتكب جريمة كذلك أنا أتجول مع عائلتي في الشارع و مر من أمامنا مثليين يتعانقان أو يقومان بتصرفات شاذة قد أرتكب جريمة كذلك إذن من الأحسن ترك الأمور على ما هي
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62 - أستاذة وطنية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:19
يا اخواني الذين تدعون بإسقاط تجريم الخيانة الزوجية لنفرض امكم تخون اباكم وأمام أعينكم والعكس صحيح كيف ستكون نفسيتكم اترضونها لأنفسكم @الا اذا كنتم خارجي دين تحللون ماحرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس والزنى واللواط
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63 - بوزيد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:19
السلام عليكم .. إن كان في المغرب 10 آلاف شخص راضون بالمثلية والعلاقة الجنسية المحرمة .فأربعون مليون مغربي آخر يرفضون الإنحلال الأخلاقي ...
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64 - Mogador الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:20
وعبر كل من سونيا التراب وعبد الله الترابي وكريمة نذير وعمر بنجلون وعبد الوهاب رفيقي، في لقاء صحافي عقده الائتلاف بالدار البيضاء، عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت"، ورفضهم "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".
و أسطر بالخط الأحمر على عبد الوهاب رفيقي الذي يعرفه الجميع فقد تغير ب 360 درجة بعد خروجه من السجن، فبعدما كان يلبس الجلباب و يعتمر الطربوش أصبح من أصحاب البذلات الكلاص و ربطات العنق، بدأ في تقطيع أوصال الإسلام و تحريم ما أحل الله و تحليل ما حرم الله، لقد تجاوز كل حدود العقل و الإعتدال و ها هو اليوم يجيز الخيانة الزوجية و المثلية و ما إلى ذلك من المنكرات بدعوى الدفاع عن الحريات الفردية و حقوق الإنسان.
آخر الكلام اللهم يسر أمورنا و أحسن خاتمتنا.
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65 - مصطفى مسيوي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 00:20
اللهم لا تجعلنا من الديوتين . هل يعقل ان يكون الرجل في علمه أن زوجته تخونه او بالأحرى بإذنه. أو يدخل من العمل الى منزله والزوجة مشغولة مع الخائن. هل يعقل أن يكون هذا الفعل عادي عند بعض الكائنات. كيف يمكن لك أن تسمع من أحد بأن زوجتك خائنة ولو كان الخبر إشاعة كاذبة . كيف يمكن لك ان تتقبل أن أمك تخون أبوك أو العكس.كيف تتقبل أن ترى أختك خرجت من وكر الدعارة وهي متزوجة.اللهم يارب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تنزل علينا الذل والهوان ونحن نرى ما لا يرضيك يارب.
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