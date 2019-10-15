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خيالة الأمن المغربي والفرنسي تؤثث معرض الفرس

خيالة الأمن المغربي والفرنسي تؤثث معرض الفرس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 20:42

في سابقة من نوعها بالمغرب، شارك فرسان خيّالة المديرية العامة للأمن الوطني، والشرطة الوطنية الإسبانية، والحرس الجمهوري الفرنسي، في تقديم عرض مشترك على هامش افتتاح فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض الفرس المنظم بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و20 أكتوبر الجاري.

وقد قدّم الفريق الأمني الثلاثي عرضا متميزا، شارك فيه 12 فارسا، بمعدل أربعة فرسان لكل دولة، حاملين الأعلام الوطنية لبلدانهم باليد اليمنى، وماسكين بناصية الخيول باليد اليسرى، وذلك في استعراض فريد تناغمت فيه قوائم الفرس مع نغمات الموسيقى، وتجسد فيه الدور الكبير للخيول في منظومة العمل الأمني، كما برهن العرض أيضا على مستوى التنسيق المشترك والمتميز بين المغرب وفرنسا وإسبانيا في مختلف المجالات الأمنية.

وفي أعقاب هذا العرض الثلاثي، قدّم خيّالة المديرية العامة للأمن الوطني وصلات فردية، شارك فيها أفضل الفرسان وأجود الخيول، ومن بينهم شرطي حاصل على جائزة بطل المغرب في ترويض الخيول، الذي أتحف الحاضرين بعروض متميزة في التعاطي مع الفرس.

يذكر أن النسخة الثانية عشرة من معرض الفرس بالجديدة كانت قد انطلقت فعالياتها يوم أمس الاثنين، بعدما أشرف الأمير مولاي رشيد على زيارة فضاء التظاهرة وإعطاء انطلاقة هذا الحدث الوطني.

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