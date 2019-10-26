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الرئيسية | مجتمع | مقرر دراسي يُظهر خريطة المغرب بدون صحراء

مقرر دراسي يُظهر خريطة المغرب بدون صحراء

مقرر دراسي يُظهر خريطة المغرب بدون صحراء
هسبريس - و.م.ع
السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:20

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفيا قاطعا مصادقتها على كتاب للغة الفرنسية يظهر خريطة المغرب مبتورة من الصحراء المغربية، واعتماده ضمن لائحة الكتب المدرسية المقررة والمصادق عليها من طرف الوزارة.

وأكدت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تتداوله بعض المواقع الإلكترونية، نفيها القاطع أن يكون "كتاب اللغة الفرنسية الحامل لاسم "اقرأ مع منى"، وهو من إصدار دار نشر فرنسية، مقررا دراسيا معتمدا ضمن لائحة الكتب المدرسية المقررة والمصادق عليها من طرف الوزارة".

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دعوة الجهة المسؤولة عن إصدار هذا الكتاب إلى سحبه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الشلح السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:46
قبل سحبه كيف دخل.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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22
2 - غريب السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:47
ولكن ماذا يفعل كتاب فرنسي في مناهجنا التعليمية. من هنا نفهم ان فرنسا تتحكم فينا.و نحن في تبعية لها.
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20
3 - عباس فريد السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:48
على وزير التعليم تقديم استقالته لكن ما العمل عندما يكون عرابه من اهم رموز السلطة فلا يمكن المساس به او مساءلته قد يذهب الجميع بدون عشاء ويبقى من له خالته في دار العرس !!
والفاهم يفهم
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11
4 - Abdel taza السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:49
لا حول ولا قوة الا بالله غي خليوني ساكت بال ماندوي تاني
هسبريس الخبار فراسك.
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4
5 - مغربي السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:49
عبرو عليكم.
حيت نتما لي باغين تستوردو الكتب من فرنسا، أردتم العز بكتب فرنسا فأذلتكم.
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، بسبب ذلكم وإعطائكم الحجم الكبير لفرنسا وصغركم لبلدنا ومفكروه ومثقفون أصبحنا ممن تلعب فرنسا بأحاسيسهم.
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16
6 - مغربية و أحب الجزائر السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:56
الصحراء مغربية وتبقى مغربية إلى الأبد ولن يغير هذا لا القانون و لا أي شيء آخر و نحن لا نحتاج العالم للإعتراف بها أتمنى فقط أن الشعب الجزائري لا يتبع الحكم في البلاد بل القلب لأننا شعب واحد بالرغم من كل كلام يقال و لن تغيرنا قطعة أرض هي في الأصل من ملكنا وسلام
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2
7 - moun السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:56
أريد أن أعرف ما دور وزارة التربية ؟ أين كانت قبل إصدار الكتاب ؟ من وافق على خروجه لنقط البيع و من راجعه؟ فغالبا ما تصل الكتب إلى المكتبات بها أخطاء فلما يتداول الشعب الكتب و يجد بنفسه الأخطاء التي كان يجب أن تجدها الوزارة هي الأولى تقوم هذه الأخيرة بالنفي أو أنها تتوعد بأن تكون صارمة، يجب أن تكون صارمة قبل إصدار الكتاب ووصوله إلى السوق و بالخصوص في المواضيع الحساسة لا يجب أن يكون خطأ،
برأيي يجب محاسبة وزارة التربية لعدم قيامها بواجبها كما ينبغي و شكرا....
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6
8 - BARAKAT السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:56
هذا استهتار بمشاعر المغاربة يجب معاقبة الوزير وكل متواطئ في هذا العمل
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3
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