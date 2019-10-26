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كُتّاب وآراء
مقرر دراسي يُظهر خريطة المغرب بدون صحراء
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفيا قاطعا مصادقتها على كتاب للغة الفرنسية يظهر خريطة المغرب مبتورة من الصحراء المغربية، واعتماده ضمن لائحة الكتب المدرسية المقررة والمصادق عليها من طرف الوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تتداوله بعض المواقع الإلكترونية، نفيها القاطع أن يكون "كتاب اللغة الفرنسية الحامل لاسم "اقرأ مع منى"، وهو من إصدار دار نشر فرنسية، مقررا دراسيا معتمدا ضمن لائحة الكتب المدرسية المقررة والمصادق عليها من طرف الوزارة".
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دعوة الجهة المسؤولة عن إصدار هذا الكتاب إلى سحبه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
والفاهم يفهم
هسبريس الخبار فراسك.
حيت نتما لي باغين تستوردو الكتب من فرنسا، أردتم العز بكتب فرنسا فأذلتكم.
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، بسبب ذلكم وإعطائكم الحجم الكبير لفرنسا وصغركم لبلدنا ومفكروه ومثقفون أصبحنا ممن تلعب فرنسا بأحاسيسهم.
برأيي يجب محاسبة وزارة التربية لعدم قيامها بواجبها كما ينبغي و شكرا....