مقرر دراسي يُظهر خريطة المغرب بدون صحراء

هسبريس - و.م.ع

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفيا قاطعا مصادقتها على كتاب للغة الفرنسية يظهر خريطة المغرب مبتورة من الصحراء المغربية، واعتماده ضمن لائحة الكتب المدرسية المقررة والمصادق عليها من طرف الوزارة.

وأكدت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تتداوله بعض المواقع الإلكترونية، نفيها القاطع أن يكون "كتاب اللغة الفرنسية الحامل لاسم "اقرأ مع منى"، وهو من إصدار دار نشر فرنسية، مقررا دراسيا معتمدا ضمن لائحة الكتب المدرسية المقررة والمصادق عليها من طرف الوزارة".

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دعوة الجهة المسؤولة عن إصدار هذا الكتاب إلى سحبه.