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كُتّاب وآراء
مسافرة تضع مولودة في رحلة جوية للخطوط الملكية
أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بأن مسافرة على متن خطوطها وضعت مولودة أنثى، ساعة واحدة بعد إقلاع الرحلة "AT200" الرابطة بين الدار البيضاء ونيويورك يوم 30 أكتوبر 2019.
وكشف بلاغ للشركة أن المسافرة شعرت بأولى آلام المخاض دقائق قليلة بعد إقلاع الطائرة على الساعة الرابعة وخمسة عشرة دقيقة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، وبعد إشعار طاقم الطائرة، أشرفت رئيسة المقصورة شخصيا على عملية الوضع التي تمت بنجاح على الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بعد الزوال، وذلك بمساعدة الطاقم التجاري للطائرة (المضيفات والمضيفين).
وطبقا للقوانين المعمول بها، يضيف البلاغ، "اضطر قائد الطائرة العودة بشكل مستعجل نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وعند هبوط الطائرة، كان بانتظار الأم والمولودة طاقم طبي لتوفير الرعاية اللازمة".
وأشار البلاغ إلى أن الطاقم التجاري للخطوط الملكية المغربية (المضيفات والمضيفين) "يتلقى تكوينا مستمرا يشمل تدخلات طبية مختلفة، من ضمنها التدخلات الخاصة بالولادة"، متقدما بمتمنيات الشركة لكل من الأم والمولودة بموفور الصحة والسعادة، وبالاعتذار للمسافرين عن التأخر الناجم عن هذه الوضعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
تبارك الله اعليكم .
En France, par exemple, un enfant n’est pas considéré comme né en France parce qu’il est né à bord d’un avion français. C’est le droit du sang, donc la nationalité des parents qui prévaut. Un bébé né dans les airs, qui a au moins un parent français, sera ainsi français. La plupart des pays fonctionnent sur ce système.