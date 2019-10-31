24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشامي: "المدن المستدامة" ترتكز على الحريات والتمازج الاجتماعي (5.00)

  2. "المندوبية" تسجل تراجعا في الفقر و"بطالة طويلة" لحاملي الشهادات (5.00)

  3. تحوّلات "العقل الأمني" لمواجهة الإرهاب تُجنّب المغرب "حمامات دماء" (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتدارس سبل مواجهة موجة البرد (5.00)

  5. المغرب يُرحب بقرار مجلس الأمن .. والبوليساريو تُهدد بـ"الكفاح المسلح" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مسافرة تضع مولودة في رحلة جوية للخطوط الملكية

مسافرة تضع مولودة في رحلة جوية للخطوط الملكية

مسافرة تضع مولودة في رحلة جوية للخطوط الملكية
هسبريس من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:23

أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بأن مسافرة على متن خطوطها وضعت مولودة أنثى، ساعة واحدة بعد إقلاع الرحلة "AT200" الرابطة بين الدار البيضاء ونيويورك يوم 30 أكتوبر 2019.

وكشف بلاغ للشركة أن المسافرة شعرت بأولى آلام المخاض دقائق قليلة بعد إقلاع الطائرة على الساعة الرابعة وخمسة عشرة دقيقة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، وبعد إشعار طاقم الطائرة، أشرفت رئيسة المقصورة شخصيا على عملية الوضع التي تمت بنجاح على الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بعد الزوال، وذلك بمساعدة الطاقم التجاري للطائرة (المضيفات والمضيفين).

وطبقا للقوانين المعمول بها، يضيف البلاغ، "اضطر قائد الطائرة العودة بشكل مستعجل نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وعند هبوط الطائرة، كان بانتظار الأم والمولودة طاقم طبي لتوفير الرعاية اللازمة".

وأشار البلاغ إلى أن الطاقم التجاري للخطوط الملكية المغربية (المضيفات والمضيفين) "يتلقى تكوينا مستمرا يشمل تدخلات طبية مختلفة، من ضمنها التدخلات الخاصة بالولادة"، متقدما بمتمنيات الشركة لكل من الأم والمولودة بموفور الصحة والسعادة، وبالاعتذار للمسافرين عن التأخر الناجم عن هذه الوضعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي و أفتخر الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:37
على سلامة الأم و المولودة. ربما كانت تريد ولادتها. بأمريكا و لكن الله يفعل ما يريد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - aziz الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:38
مسكين زهرو عوج النحس تابعوا ، على العموم الله ابارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - متفائل الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:39
قربب تشد جنسية امريكية ولكن سباب هو قائد طائرة ..كون غير كمل طريق لنيويورك لاش راجع لمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - الراضي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:39
تهنئة خاصة للأم ومولودتها وحمدا لله على سلامتهما وكذا للطاقم التجاري للخطوط الملكية المغربية ، شكرا لكم وأنتم مفخرة لكل المغاربة مبرووووك
تبارك الله اعليكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - hicham sabri الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:40
,,مبروك للوالدين اللهم اجعله من الذرية الصالحة. أثمنى أن ينال المولود بطاقة الخطوط الملكية المغربية تخول له السفر على مثن أسطولها بالمجان مذى الحياة. كما تفعله الخطوط الجوية الأوروبية حين يولد مولود أثناء الرحلاتها الجوية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
6 - البوهالي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:41
Selon l’article 3 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, « Un enfant né à bord d’un bateau ou d’un avion aura la nationalité du pays auquel est enregistré l’appareil.» Ce texte s’applique uniquement si l’enfant est apatride, autant dire dans de très rares cas. Il n’existe sinon aucune convention internationale réglementant les naissances en vol. Pour déterminer la nationalité du nourrisson, il faut se référer à la loi interne de chaque État. 
En France, par exemple, un enfant n’est pas considéré comme né en France parce qu’il est né à bord d’un avion français. C’est le droit du sang, donc la nationalité des parents qui prévaut. Un bébé né dans les airs, qui a au moins un parent français, sera ainsi français. La plupart des pays fonctionnent sur ce système.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - متتبع الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:44
لماذا سمح للسيدة الحامل ركوب الطائرة؟؟ قواننين السفر الجوي تمنع ذلك!! ربما المعنية ادعت أنها حامل في شهرها الرابع أو الخامس أو قدمت للمسؤولين في المطار شهادة طبية مزورة لتلد في أمريكا وتحصل ابنتها على جنسيتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.