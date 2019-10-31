مسافرة تضع مولودة في رحلة جوية للخطوط الملكية

هسبريس من الرباط

أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بأن مسافرة على متن خطوطها وضعت مولودة أنثى، ساعة واحدة بعد إقلاع الرحلة "AT200" الرابطة بين الدار البيضاء ونيويورك يوم 30 أكتوبر 2019.

وكشف بلاغ للشركة أن المسافرة شعرت بأولى آلام المخاض دقائق قليلة بعد إقلاع الطائرة على الساعة الرابعة وخمسة عشرة دقيقة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، وبعد إشعار طاقم الطائرة، أشرفت رئيسة المقصورة شخصيا على عملية الوضع التي تمت بنجاح على الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بعد الزوال، وذلك بمساعدة الطاقم التجاري للطائرة (المضيفات والمضيفين).

وطبقا للقوانين المعمول بها، يضيف البلاغ، "اضطر قائد الطائرة العودة بشكل مستعجل نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وعند هبوط الطائرة، كان بانتظار الأم والمولودة طاقم طبي لتوفير الرعاية اللازمة".

وأشار البلاغ إلى أن الطاقم التجاري للخطوط الملكية المغربية (المضيفات والمضيفين) "يتلقى تكوينا مستمرا يشمل تدخلات طبية مختلفة، من ضمنها التدخلات الخاصة بالولادة"، متقدما بمتمنيات الشركة لكل من الأم والمولودة بموفور الصحة والسعادة، وبالاعتذار للمسافرين عن التأخر الناجم عن هذه الوضعية.