اختفاء أدوية لعلاج أمراض مزمنة يروج مبيعات "السوق السوداء"

هسبريس - مصطفى شاكري

لم تفلح وزارة الصحة في تسوية أزمة انقطاع الأدوية الحيوية بالمملكة، حيث تتواصل معاناة مرضى السرطان والسل والغدة الدرقية، فضلا عن المصابين بداء السكري والأمراض النفسية والعقلية، إلى جانب اختفاء مجموعة من الأدوية المتعلقة بالصرع والحساسية، الأمر الذي أحدث استنفاراً لدى الأسر التي بدأت تلجأ إلى "السوق السوداء" من أجل ضمان مخزون إضافي في حالة استمرار انقطاع هذه الأدوية.

اختفاء هذه الأدوية التي تُعالج الأمراض المزمنة أصبح يهدد الأمن الصحي بالمملكة، وفق مهنيين في مجال الصحة والصيدلة، الذين نبهوا إلى لجوء المرضى إلى معبري سبتة ومليلية بغية التزود بما يكفيهم من الأدوية غير المتوفرة بالسوق المحلية، محذرين من انتشار بعض الصفحات على وسائط التواصل الاجتماعي تُتاجر بالأدوية المزيفة، مسجلين وجود مخازن سرية لتجارة الأدوية المُهربة والمغشوشة تديرها شبكات محلية.

في هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، إن "ندرة الأدوية أو فقدانها بالكامل يهم أزيد من مائة دواء سنويا بالمغرب، تشكل الأدوية المزمنة منها قرابة عشرين في المائة"، مبرزا أن "فقدان الأدوية لم يعد رهينا ببعض الأسباب التقنية أو بسحبها لدواع صحية، وإنما تطرح أسئلة بشأن الجهة التي تقف وراء اختفائها، خصوصا أن وزارة الصحة اتخذت قرارات يتيمة ومشكوكا في صحتها تتعلق أساسا بتخفيض أسعار بعض الأدوية".

وتساءل لطفي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن دور وزارة الصحة في محاربة تزييف المنتجات الدوائية وإصدار قوانين ضد الاتجار بالأدوية المزيّفة عبر الأنترنت، موردا: "أي دور لوزارة الصحة إذا لم تتوفر على مخزون استراتيجي للأدوية الضرورية وفق لائحة وطنية تحدد وفق مرسوم بعد المصادقة والتحيين السنوي من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتنسيق مع مديرية الأدوية؟".

من جهته، علّق يوسف فلاح، صيدلاني بالدار البيضاء باحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، على الموضوع قائلا إن "أي وصفة طبية يأتي بها المريض نسجل فيها انقطاع دواءين على الأقل، إلى درجة أن الوضع لا يبشر بالخير فعلا"، ووصف المرسوم الذي وقعت عليه وزارة الصحة بشأن مراجعة أثمنة الأدوية بأنه "كارثي".

وتابع فلاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "دواء levothyrox الخاص بالغدة الدرقية مازال منقطعا إلى حدود الساعة منذ يوليوز المنصرم، بحيث نتزود بكميات قليلة للغاية بين الفينة والأخرى"، مبرزا أن "دواء الصرع المسمى Gardenalالذي انقطع لمدة سنتين على التوالي، قد عاد إلى السوق بعد توصل الوزارة إلى اتفاق مع المختبر المصنع له يقضي بالرجوع إلى الثمن الأصلي المعروف بالسوق الدولية، والأمر نفسه بالنسبة لدواء sintrom الخاص بأمراض القلب والشرايين".