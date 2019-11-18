ملتقى يحتفي ببنعبد القادر وفارس وعبد النباوي

إبراهيم مغراوي

احتفت الودادية الحسنية للقضاة وشركاؤها، على هامش ملتقى مراكش الدولي لخبراء التحكيم، الذي اختتم اليوم الأحد بمراكش، بوزير العدل محمد بنعبد القادر، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.

وجاء هذا الاحتفاء تثمينا للمجهودات التي يبذلها المكرمون لمواكبة ما تعرفه بلادنا من دينامية لتكريس الأمن القضائي في أبعاده المختلفة، وأيضا اعترافا بفضل المكرمين في الإجراءات والمبادرات والاجتهادات الرامية إلى ملاءمة القوانين المغربية وتأهيل الإدارة القانونية والقضائية بما يساير التحديات التي فرضتها عولمة الاقتصاد، وإسهامهم في وضع تصورات تؤسس لقضاء قريب من المتقاضين وفي خدمتهم، وتستشرف المستقبل بثقة وأمل لكسب رهان عدالة مواطنة وسريعة، متطورة ومتجددة.

يذكر أن الملتقى نظم من طرف رابطة قضاة المغرب، والودادية الحسنية للقضاة، والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، بشراكة مع الأكاديمية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية، والهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية، والأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة وفض المنازعات، تحت رعاية المجلس العالمي للقانون والتحكيم والملكية الفكرية بواشنطن، والهيئة الوطنية للعدالة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية.