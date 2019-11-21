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سفارة سلطنة عمان تحتفي بعيدها الوطني بالرباط‎

سفارة سلطنة عمان تحتفي بعيدها الوطني بالرباط‎
هسبريس من الرباط
الخميس 21 نونبر 2019 - 19:29

بمناسبة العيد الوطني الـ49 لسلطنة عمان، أقام الوزير المفوض سيف بن سعيد المعولي، القائم بأعمال سفارة السلطنة بالمغرب، مساء أمس الأربعاء، حفل استقبال بأحد فنادق العاصمة الرباط.

حضر الحفل السفير فؤاد أخريف، مدير دائرة المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الإله الحكيم بناني، وكيل وزارة العدل، والمصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكولونيل ماجور حسن الصقلي، محافظ ضريح محمد الخامس.

الحفل حضره ممثلو البعثات المعتمدة بالمغرب، وعدد من القضاة والقيادات السياسية وشخصيات اقتصادية وأكاديمية وإعلامية، وعدد من الطلبة العمانيين الدارسين بالجامعات المغربية.

وعلى هامش الحفل، جرى بث شريط وثائقي عن السلطنة وما تشهده من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة تحققت على في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد. كما جرى تقديم التمور والحلوى العمانية وأطباق عمانية تقليدية، وعرض صور وكتاب وأغان عمانية.

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