24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صوريا مقيت .. "سوسيولوجية بالصدفة" تسير في درب حقوقي ببرلين
- تكريم الفنانة منى فتو
- مغاربة ألمانيا: صوريا مقيت
- تقنية يابانية تساعد على تدوير مخلفات "عصر الزيتون" في المغرب
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
جمعيات تحمّل المؤسسات الحكومية مسؤولية "ضعف التبرع بالدم" (5.00)
العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية (5.00)
أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)
- منيب تدعو إلى مواجهة تيار "الإخوان" وتقطر الشمع على بنكيران - (93)
- "الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير - (65)
- أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق - (53)
- أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس - (51)
- العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية
قدم نشطاء يُدافعون عن الحريات الفردية بالمغرب عريضةً إلى مجلس النواب لإلغاء القوانين التي تُعاقب بالسجن على إقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات فردية أخرى، يرفعون من أجلها شعار "الحب ليس جريمة".
وقال النشطاء المنضوون ضمن "ائتلاف 490" في بلاغ صحافي نشروه اليوم الجمعة: "قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية".
ودعا الائتلاف المواطنين إلى التوقيع على العريضة عبر الموقع الرسمي "eparticipation.ma". ويستوجب القانون أن تحظى بتوقيع خمسة آلاف مغربي مُسجل في اللوائح الانتخابية كي تناقش في البرلمان.
وتقوم صونيا التراب بمهمة وكيل لجنة تقديم العريضة، وهي ناشطة حقوقية مغربية سجلت العريضة على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة المخصصة للملتمسات والعرائض المنظمة بقوانين.
وبدأ الائتلاف حملةً في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة، من خلال التسجيل أولاً في اللوائح الانتخابية عبر الإنترنيت، ثم التسجيل في البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة لدعم العريضة.
ويُحيل اسم الائتلاف الذي تأسس قبل أشهر إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب على إقامة علاقات رضائية بين البالغين بالسجن من 6 أشهر إلى سنة.
والعريضة تحمل عنوان "من أجل ضمان احترام المبادئ الدستورية في القوانين ورفع القيود على الحريات"، ومطلبها هو "حذف الفصول المجرمة للحريات الفردية من القانون الجنائي المغربي".
واستندت العريضة إلى "تنصيص الدستور على الالتزام بالعمل على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، كما أشار معدوها أيضاً إلى أن "المملكة المغربية تعتبر نفسها عضواً نشيطاً في المنظمات الدولية، وتتعهد بالتزام ما تقتضي مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات".
وأوضحت العريضة أنها تتماشى مع "أحكام الفصل 15 من دستور 2011، ومع مقتضيات القانون التنظيمي 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية".
وقال بيان الائتلاف مستنكراً استمرار متابعة الأشخاص بسبب العلاقات الجنسية: "وكأن سجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها، وكأن الحب هو الجريمة الأولى والأخطر بالمغرب".
وأضاف الائتلاف: "وكأنه من العادي والطبيعي الزج بشابة في السجن لأنها اختارت الحب أو الإجهاض، فيما قد يفلت من قام باغتصابها دون عقاب، وأكنه من البساطة وضع يافعين بالسجن لمجرد تبادل قبلة بدل اعتقال مخربين".
وتتزامن هذه العريضة مع تحرك عدد من الجمعيات الحقوقية لمطالبة البرلمان بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية تزامناً مع مناقشته لمشروع قانون خاص بتعديل القانون الجنائي، وقد دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المطالب في مذكرة وجهها إلى البرلمان.
وكانت "ائتلاف 490" قد تأسس بعد اعتقال الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت في شتنبر بالسجن عاماً واحدا بتهمة "علاقة جنسية خارج الزواج" و"الإجهاض"، قبل أن تستفيد من عفو ملكي، وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول ضرورة رفع التجريم عن الحريات الفردية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
2- كشباب بين 20 و 30 سنة نحن في حاجة لمن يبحث عن كيفية جلب المزيد من الاستثمارات للرفع من وثيرة التشغيل ولسنا في حاجة لمن يوفر لنا الفساد . واحد كيموت بالبطالة واحد كلك العلاقة الرضائية .
الحب الحقيقي يبدأ بعد الزواج ويزداد مع مجئ الذرية.
المجتمع المغربي ضاع كثيرا وانحرف كثيرا والمستفيد هم تلك الذئاب التي تأتي من دول الخليج المكبوتة لتتمتع لبناتنا ونسائنا.
الفقر فقر الدماغ والكرامة افضل من المال.
واش ماكفاناش اخبار الاهلي على الرضع او حتى قتلهم في الرخام
الله ارحم الوالدين شي حد يتكلف بالحملة باش نوريهم بأننا غير مسؤولين بطرف دالخبز او هوما مقابلين في الأهواء ديالهم
راه خلصنا حتى نوصلو القمة والاقتصاد او التسيير الخ عاد نشوفو هاد لخوا اخوي لي غي غادي يزيد اغرق السفينة
انشري هسبريس بلييز
ادا لم تستحيو فافعلوا ما شئتم" الأخلاق و الحياء من شيم المغاربة.
هذا هو الحل في نضري. عيينا و الله الى عيينا من النكد ديالهم و جيب جيب. المغربية مازال كتشوف الرجل بحال الرزق ديالها. انى مت رزق حد ا عباد الله ! انا بغيت شريكة حياة تحاول علي و نحاول عليها.
اللهم أميييين يارب
ومجتمع مريض نفسيا من الدرجة الممتازة ايضا.
انشري هيسبر من فضلك وشكرا
بالرغم من اني منفتح على الحريات الفردية فاني اعارض تلك الحريات التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد الشعب. فتنسيخ الحريات الغربية السلبية اعتقد انه امر مرفوض ولا يقبل به اي مغربي حر. اما الحريات الفردية التي يجب علينا استيرادها والدفاع من اجلها هي حرية الفرد في الإبداع والتعليم والتطبيب وغير ذلك. اما الحريات في إبرام علاقات حميمية فحتى الأفراد في الغرب لديهم مشكلة معها. فلا اعتقد ان الاوروبي دائما يقبل علاقة بنته او ولده مع رجل او بنت اسود او اجنبي بصفة عامة.
أف لكم و لما تدعون له.
بسم الله الرحمان الرحيم "﴿ٱلزَّانِی لَا یَنكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِكَةࣰ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكࣱۚ وَحُرِّمَ ذَ ٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ﴾ [النور ٣]. صدق الله العظيم