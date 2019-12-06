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الرئيسية | مجتمع | نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية

نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية

نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:00

قدم نشطاء يُدافعون عن الحريات الفردية بالمغرب عريضةً إلى مجلس النواب لإلغاء القوانين التي تُعاقب بالسجن على إقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات فردية أخرى، يرفعون من أجلها شعار "الحب ليس جريمة".

وقال النشطاء المنضوون ضمن "ائتلاف 490" في بلاغ صحافي نشروه اليوم الجمعة: "قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية".

ودعا الائتلاف المواطنين إلى التوقيع على العريضة عبر الموقع الرسمي "eparticipation.ma". ويستوجب القانون أن تحظى بتوقيع خمسة آلاف مغربي مُسجل في اللوائح الانتخابية كي تناقش في البرلمان.

وتقوم صونيا التراب بمهمة وكيل لجنة تقديم العريضة، وهي ناشطة حقوقية مغربية سجلت العريضة على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة المخصصة للملتمسات والعرائض المنظمة بقوانين.

وبدأ الائتلاف حملةً في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة، من خلال التسجيل أولاً في اللوائح الانتخابية عبر الإنترنيت، ثم التسجيل في البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة لدعم العريضة.

ويُحيل اسم الائتلاف الذي تأسس قبل أشهر إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب على إقامة علاقات رضائية بين البالغين بالسجن من 6 أشهر إلى سنة.

والعريضة تحمل عنوان "من أجل ضمان احترام المبادئ الدستورية في القوانين ورفع القيود على الحريات"، ومطلبها هو "حذف الفصول المجرمة للحريات الفردية من القانون الجنائي المغربي".

واستندت العريضة إلى "تنصيص الدستور على الالتزام بالعمل على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، كما أشار معدوها أيضاً إلى أن "المملكة المغربية تعتبر نفسها عضواً نشيطاً في المنظمات الدولية، وتتعهد بالتزام ما تقتضي مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات".

وأوضحت العريضة أنها تتماشى مع "أحكام الفصل 15 من دستور 2011، ومع مقتضيات القانون التنظيمي 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية".

وقال بيان الائتلاف مستنكراً استمرار متابعة الأشخاص بسبب العلاقات الجنسية: "وكأن سجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها، وكأن الحب هو الجريمة الأولى والأخطر بالمغرب".

وأضاف الائتلاف: "وكأنه من العادي والطبيعي الزج بشابة في السجن لأنها اختارت الحب أو الإجهاض، فيما قد يفلت من قام باغتصابها دون عقاب، وأكنه من البساطة وضع يافعين بالسجن لمجرد تبادل قبلة بدل اعتقال مخربين".

وتتزامن هذه العريضة مع تحرك عدد من الجمعيات الحقوقية لمطالبة البرلمان بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية تزامناً مع مناقشته لمشروع قانون خاص بتعديل القانون الجنائي، وقد دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المطالب في مذكرة وجهها إلى البرلمان.

وكانت "ائتلاف 490" قد تأسس بعد اعتقال الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت في شتنبر بالسجن عاماً واحدا بتهمة "علاقة جنسية خارج الزواج" و"الإجهاض"، قبل أن تستفيد من عفو ملكي، وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول ضرورة رفع التجريم عن الحريات الفردية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - Freeman الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:09
In that country there is no freedom where it’s individual or not. You speak up about your rights or criticize the government, you end up in jail. Plain and simple (Zafzafi, Bou20, Moul Kaskita, Gnawi, Mahdaoui…)
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-12
2 - القنيطري الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:13
الحريات الفردية إنطلاقا من ثقافتنا الأمازيغية-العربية-الإسلامية خدام الثقافة اليهودية-الصليبية يريدون فرض ثقافة أسيادهم اليهود والصليبيين نقول لهم طالبوا من أسيادكم الإعتراف بكم كخدام ثقافتهم أولا أو تحرروا منهم
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78
3 - Ali الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:15
نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الفساد الأخلاقي ونشر الرذيلة وقتل المروؤة و مخالفة الفطرة تحت إسم الحريات الفردية.
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91
4 - مزابي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:18
يريدون نشر الانحلال وهدم الأسرة وقتل النخوة ،تبا لهؤلاء اليساريين الساعين إلى تدمير المجتمع اللهم من أراد بالمغرب سوءا فاجعل كيده في نحره. واش هذا لي ناقص !!؟
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98
5 - Ben الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:20
دعوهم يودعون مايشائون فمصير هذه العريضة معروفة سلة المهملات فجل القوانين المغربية مقتبسة من الشريعة فلا تكسرو رؤوسنا ورؤوسكم وهتمو بالامور الذي تعود بالمنفعة للبلاد والعباد
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44
6 - نعم المدافعين عن الشباب الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:21
1- عدم تجريم العلاقة الرضائية اي الزنا او الفساد هو تحصيل حاصل واذهبوا الى قاعة الجلسات بالمحاكم المغربية تجد كل التهم استهلاك المخدرات النصب الضرب والجرح احداث الضوضاء تعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة الغش احداث خسائر مادية بملك الغير ...... الخ وبالكاد تجد ملف واحد للفساد وسط هذا الكم من التهم .
2- كشباب بين 20 و 30 سنة نحن في حاجة لمن يبحث عن كيفية جلب المزيد من الاستثمارات للرفع من وثيرة التشغيل ولسنا في حاجة لمن يوفر لنا الفساد . واحد كيموت بالبطالة واحد كلك العلاقة الرضائية .
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37
7 - مغربي حقيقي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:22
ليس هناك شيء افضل من الزواج وتكوين أسرة. الحب مجرد خدع شيطانية يستفيد هو منها لأنه يشارك في الزنا.
الحب الحقيقي يبدأ بعد الزواج ويزداد مع مجئ الذرية.

المجتمع المغربي ضاع كثيرا وانحرف كثيرا والمستفيد هم تلك الذئاب التي تأتي من دول الخليج المكبوتة لتتمتع لبناتنا ونسائنا.

الفقر فقر الدماغ والكرامة افضل من المال.
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52
8 - عبد الصمد الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:23
المهتمون بتراجع الدولة فتطبيق القانون ضدها .......ولايةلاس ڨيگاس الخمر والقمار والان الجنس المباح ...اي التجارة في تخدير العقل وثقافة الجنس اهل الرباط ادرى بشعاب الولايات الامريكية ....سنستفيق يوما بدين وعرق ودستور جديد بنضام متجدد ...لك الله ياوطني
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-3
9 - Marocain الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:23
راه اذا تكلمت الأغلبية الصامتة راه تجمع 5 مليون توقيع لاجل تشديد العقوبة على العلاقات خارج اطار الزواج و تلك الحريات
واش ماكفاناش اخبار الاهلي على الرضع او حتى قتلهم في الرخام
الله ارحم الوالدين شي حد يتكلف بالحملة باش نوريهم بأننا غير مسؤولين بطرف دالخبز او هوما مقابلين في الأهواء ديالهم
راه خلصنا حتى نوصلو القمة والاقتصاد او التسيير الخ عاد نشوفو هاد لخوا اخوي لي غي غادي يزيد اغرق السفينة
انشري هسبريس بلييز
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23
10 - الراشدي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:25
حملة ديال الشوهة ، علاش هاد النشطاء ما دارو عريضة لالغاء الساعة الزائدة الدي يعدب الاطفال والامهات في كل انحاء المغرب، توقيت رونو الدي يعاني منه كل المغاربة وبالخص الطبقة العاملة التي تجبر على انتظار الطوبيس في الظلام.
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20
11 - Yahya biladi الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:25
قال الرسول عليه السلام :الحياء شعبة من شعب الايمان".
ادا لم تستحيو فافعلوا ما شئتم" الأخلاق و الحياء من شيم المغاربة.
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29
12 - أحمد الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:28
المغاربة لن يقبلوا أبدا بالفاحشة من أتقاهم إلى أعصاهم لأن حتى الذي يرتكب هذه المعاصي ستجده غير راض على نفسه ويتمنى أن يهتدي الحقوقيات والمنضلات يتمنين إلغاء تجريم الزنى فقط لأنهن يقترفنها ويخفن على أنفسهن الفضيحة وأن يتابعن بهذه الجرائم الخطيرة على أي مجتمع
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23
13 - راي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:31
هذا ما سيكبح جماح المراة المغربية. مصالح بلا وراق بلا مسؤولية بلا نفقة، بلا صداع الراس بحال بحال فاروبا. حضي غي ما تولدش معاها! فلوسك في جيبك. عجبك الحال زيد كلس معاها بدات تنكد عليك حياتك جمع كبوطك و سير بدل.
هذا هو الحل في نضري. عيينا و الله الى عيينا من النكد ديالهم و جيب جيب. المغربية مازال كتشوف الرجل بحال الرزق ديالها. انى مت رزق حد ا عباد الله ! انا بغيت شريكة حياة تحاول علي و نحاول عليها.
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-4
14 - مغربي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:33
اللهم يارب السماوات والارض نستعطفك ونلجأ اليك فيمن يريدون تدمير اخلاق و قيم مجتمعنا تحت شعار الحرية الفردية أن تشطنهم في بدنهم و ان تدمر مسعاهم يارب فإنهم لا يعجزونك
اللهم أميييين يارب
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21
15 - لاهاي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:35
نعم للحريات حريات التعبير خريات الاختيار حريات الزواج ،وليس حريات (الفضاىيح وقلت الحياء ) واذا اردتم التصويت فمرحبا نخص يوم للتصويت لجميع المغاربة كما يصوتون للحكومة اذا كانت النسبة امثر من خمسين ونحن مع الاغلبية والله يخد فيكم الحق .
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2
16 - عينك ميزانك الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:38
انتم تنادون بحقوق المرأة فمن حق المرأة ان تكون العلاقتها بالرجل خاصة الجنسية موثقة لضمان حقها و حق جنينها إن وقع حمل الحب كنار تؤجج و تبرد و تدوم علاقات الود و الإحترام و الطمئنينة الاسلام كرم المرأة .اما في العلاقات التي تنادون بها فستصبح المرأة دون الشيئ تقضى بها الحاجة و توضع على الهامش للبحث عن أخرى كفاكم سقوط و دونية يا عباد الشهوة.يا عباد الشيطان .
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5
17 - السلام عليكم الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:44
فعلا الحب ليس جريمة ولكن عندما يتحول إلى علاقة جنسية فهو جريمة .والحب نهايته هو الزواج اذا كان حبا حقيقيا .وعنتر بن شداد عندما أحب عبلة أو قيس عندما أحب ليلى كانا حبا حقيقيا لا اظن انه تطور الى علاقة رضاىية لأنه كان حبا عفيفا
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2
18 - Soulyman الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:47
ودت الزانية ان تكون كل النساء زوانى وكل فاسد ان يكون كل رجال فاسدون ، الطهارة و العفة ليست دينا و إنما هي بالفطرة الزنا تعافه النفس السليمة التي لا تحب الخبث و الوساخة
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4
19 - Mouatene الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:52
نحن نسبح في النفاق الاجتماعي, مجتمعنا مجتمع منافق بالدرجة الممتازة. و
ومجتمع مريض نفسيا من الدرجة الممتازة ايضا.

انشري هيسبر من فضلك وشكرا
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-4
20 - وجدي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:53
اقول لهؤلاء الذين يريدون الحرية هل تقبل ان ترى اختك تقبل في الشارع العام او تتعاطى لزنى في بيوت مغلقة؟ اللهم ان كانوا دييوتيين فهم ليسوا منا ووجب محاربتهم بكل الطرق
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2
21 - Le moi الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:56
اهلا بكم،
بالرغم من اني منفتح على الحريات الفردية فاني اعارض تلك الحريات التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد الشعب. فتنسيخ الحريات الغربية السلبية اعتقد انه امر مرفوض ولا يقبل به اي مغربي حر. اما الحريات الفردية التي يجب علينا استيرادها والدفاع من اجلها هي حرية الفرد في الإبداع والتعليم والتطبيب وغير ذلك. اما الحريات في إبرام علاقات حميمية فحتى الأفراد في الغرب لديهم مشكلة معها. فلا اعتقد ان الاوروبي دائما يقبل علاقة بنته او ولده مع رجل او بنت اسود او اجنبي بصفة عامة.
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22 - سﻻما.. سﻻما.! الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:58
غيرو الدستور ،ومسحوا فيه اﻻسﻻم دين الدولة ، واستعدوا ﻻستقبال رضاع المتخلي عنهم في الشوارع والمزابل بسب هذه العلاقات الشيطانية !! اما البرلمان انتخابهم ﻻجل الثالوث المقدس عند المغاربة ( الشغل ، والصحة ، والتعليم )
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23 - غيور على دينه الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:58
يجب إلغاء الفصل المذكور.. و تعويضه بمائة جلدة للزاني و الزانية كما أمرنا الشرع، أو تشديد العقوبة في كل مرة يحاول فيها عملاء بني صهيون شرعنة الحريات الفردية.
أف لكم و لما تدعون له.
بسم الله الرحمان الرحيم "﴿ٱلزَّانِی لَا یَنكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِكَةࣰ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكࣱۚ وَحُرِّمَ ذَ ٰ⁠لِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ﴾ [النور ٣]. صدق الله العظيم
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0
24 - Hassan الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:00
الناس باغيين اقصرو على خاطرهم حرية تخربية ماشي حرية فردية واسترو راسكم ولا مابقى وجه ليحشم
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0
25 - wydadi الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:01
ان لم تستحي افعل ما شئت يجيب فرض غرامات مالية على كل الاشخاص في اي مكان عمومي يقومون باشياء مخلة للحياء نحن في دولة اسلامية لديها تقاليد وجب حفاظ عليها
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26 - ميشاب بن يونس الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:02
نحن المغاربة شعب مسلم لا نتخطى القرآن ومن اراد العيش معنا دستورنا هو القرآن الكريم اما من اراد الحريات الفردية عليه ان يرحل الى اوروبا وله ما يشاء فيها من محرمات وزنا ومثليين ووو الى غير ذلك نحن نخشى من ضربة الهية قاسية كما فعل بقوم لوط وممن قبلهمك ومن بعدهم...
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27 - الحمد لله الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:04
كل من يطالب بالغاء تجريم الحريات الفردية هل يسمحون لابناتهم بالانجاب مع من أرادو 5 اطفال مع 5 شبان و ولدي آ بنتي و انا أربي
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28 - خالد الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:06
راهم طلعو فالراس فمن يمول هؤلاء النشايطية
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29 - Abdou labbdi laabdi الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:06
حسبنا الله ونعم الوكيل. لم تجدوا وقتا بأن تقدموا هاته الورقة سوى يوم الجمعة يوم كبير عند آلله. ماهذا. هل أصبحنا أو رجعنا الى عهد قريش لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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30 - البعمراني الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:08
لماذا يودعون البرلمان هذه الوثيقة وهم يعرفون انه برلمان يمثل نفسه لماذا لايتم. عرضها على استفتاء. تم بما انهم يمارسون هذا الزنا لماذا يريدون فرضه علينا. ثم تراهم. يشتمون عندما يصفوننا في دول الخليج اننا دولة العاهرات والشواذ اليس هؤلاء. العاهرات. يريدون فرض العهر علي جميع النساء العفيفات
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31 - سجنيات الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:08
الحريات الفردية يعني نفعل الفواحش عيانا بيانا نسكر نعربد نزني يعني حياة بهيمة . لا يحكمها تقليد ولا عرف ولا دين ولا نشامة .حتى العرب ايام الجاهلية كانت عندهم نخوة فكانت الحرة تموت جوعا ولا تأكل من ثديها. ........
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32 - mouhajir الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:09
هل الحريات الفردية هو ممارسة الجنس في الأماكن العامة ؟ انا كون وجدت غير خبز دواء ومدرسة هده هي الحريات الفردية بلا مايبقاو يكدبو عليكم
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